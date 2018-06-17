17.06.2018 11:53  Проект Genode опубликовал второй тестовый выпуск ОС общего назначения Sculpt

Разработчики открытой микроядерной операционной системы Genode OS Framework сформировали второй тестовый выпуск операционной системы Sculpt. В рамках проекта Sculpt на базе технологий Genode развивается операционная система общего назначения, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Второй выпуск примечателен формированием готового LiveUSB-образа (20 Мб), который позволяет оценить Sculpt в работе без выполнения работы по сборке системы. Сообщается, что Sculpt уже применяется разработчиками Genode в своей повседневной работе и начиная со второго выпуска оценивается как пригодный для ознакомления любопытными пользователями ("The Curious"). Поддерживается работа на системах с процессорами и графической подсистемой Intel, также поддерживаются беспроводные адаптеры и Ethernet-контроллеры Intel. Работа Sculpt протестирована на ноутбуках Lenovo серий X и T (X220, X250, X260, T430, T460).

Выпуск оснащён простейшим графическим интерфейсом Leitzentrale, предоставляющим в левом верхнем углу экрана меню с инструментами для управления пользователями, подключения накопителей и настройки сетевого соединения. При этом базовым всё еще остаётся консольный режим управления (центральное окно с терминалом), через который производится установка приложений, развёртывание виртуальных машин и настройка окружения. В качестве текстового редактора, при помощи которого осуществляется настройка, используется Vim. Версия с доработанным графическим интерфейсом ("Visual Composition") ожидается в августе, а на ноябрь запланирован выпуск "Community Experience" с готовыми средствами для формирования начинки из отдельных компонентов.

Традиционный рабочий стол может быть организован в виде запуска дистрибутива TinyCore Linux в виртуальной машине с Linux. В данном окружении доступен Firefox, текстовый редактор на базе Qt и различные приложения. Для запуска утилит командной строки предлагается окружение noux. В любой момент пользователь может нажать F12 и переключиться в базовый интерфейс Leitzentrale, в котором на лету можно инспектировать и изменять все аспекты работы системы.

Напомним, что Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, Codezero (ARM), L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM) и HW-ядро для работы напрямую поверх платформ ARM и RISC-V. Входящее в состав паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяет выполнять в Genode обычные Linux программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов.

Для Genode осуществлено портирование различных Linux и BSD компонентов, обеспечена поддержка Gallium3D, осуществлена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность организации гибридных Linux/Genode программных окружений. Подготовлен порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Большое число приложений адаптировано для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска непортированных программ предусмотрена возможность задействования механизма создания виртуальных окружений уровня отдельных приложений, позволяющих запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.



