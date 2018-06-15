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15.06.2018 22:26  Взлом аккаунта на Github привёл к модификациии ПО криптовалюты Syscoin

Разработчики криптовалюты Syscoin, капитализация которой составляет около 130 млн долларов, раскрыли сведения об инциденте с безопасностью. Неизвестный злоумышленник 9 июня получил доступ к репозиторию проекта на GitHub, после чего встроил вредоносное ПО в распространяемые проектом установочные сборки для Windows. Проблема была замечена только 13 июня. Исходные код, а также сборки для macOS и Linux в результате атаки не пострадали.

Всем пользователям Syscoin, загружавшим сборки для Windows (не заверенные цифровой подписью установочные файлы syscoincore-3.0.4-win32-setup.exe и syscoincore-3.0.4-win64-setup.exe, содержащие версию 3.0.4.1) с 9 до 13 июня, следует провести работу по проверке системы и удалению троянского ПО (Trojan:Win32/Feury.B!cl), которое после активации сохранялось в каталог C:\Users\user\AppData\Local\Temp под именем re.exe. Вредоносное ПО осуществляло кражу паролей и закрытых ключей к кошелькам криптовалют. Для удаления вредоносного кода следует воспользоваться свежим антивирусным ПО, после чего сменить все вводимые после инфицирования пароли и создать новые кошельки, на которые перевести средства из скомпрометированных кошельков.

Разбор ситуации показал, что злоумышленники получили доступ при помощи перехваченных учётных данных одного из разработчиков, имевшего доступ к репозиторию. Для предотвращения подобных инцидентов в будущем, на GitHub для проекта включена двухфакторная аутентификация, внедрена периодическая проверка хэшей цифровых подписей для исполняемых файлов и ведётся работа с GitHub по созданию сервиса для отслеживания и отправки предупреждений в случае модификации бинарных файлов после релизов.

  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/@Blockchain...)
  2. OpenNews: Криптовалюта Bitcoin Gold подверглась атаке по двойной трате средств
  3. OpenNews: JavaScript-приложения криптовалют, использующие SecureRandom(), могли генерировать уязвимые ключи
  4. OpenNews: Криптовалюта Monero не настолько защищена от отслеживания, как предполагалось
  5. OpenNews: Выявлена лёгкая в реализации атака на P2P-сеть криптовалюты Ethereum
  6. OpenNews: Ошибка в реализации криптовалюты Zcoin позволяла повторно тратить средства
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: syscoin, github, bitcoin
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  • 1.1, Аноним, 23:39, 15/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    GitHub -- SourceForge ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 00:06, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    если данные для доступа своровали у юзверя - то тут дело не в гитхабе, а в юзвер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 00:00, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    2FA? не не слышал!
     
     
  • 2.8, Crazy Alex, 00:33, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да чёрт бы с 2FA, тут о проверке контрольных сумм и цифровых подписей не слышали. Что, конечно, показывает уровень тех, кто возится с этим альткоином...
     
     
  • 3.12, Аноним, 02:16, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оригинальные релизы были подписаны, затрояненные – нет. Юзвери ССЗБ.
     
  • 2.15, Аноним, 03:10, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 2FA? не не слышал!

    Там разве есть такое? Без номера телефона?

     
  • 1.4, dkg, 00:02, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Началось!
     
  • 1.5, Хипстор, 00:02, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +17 +/
    Сиськоины атакуют! Сколько таких сиськоинов появляется в день? Почему вообще нужна новость про какой-то ноунеим альткоин из рязряда "не вошел в ТОП-1000"?))
     
     
  • 2.7, Аноним, 00:09, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    потому что ключевое слово тут не альткоин , а гитхаб Хейтить оный нынче модн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Аноним, 01:26, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    вообще, идеальная новость на опеннете звучит так Поттеринг закрыл с пометкой NO... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Айран, 01:27, 16/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    с какого такого перепуга он нонейм?
     
  • 1.9, Аноним, 00:43, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Неизвестный злоумышленник по имени Microsoft 9 июня получил доступ к репозиторию проекта на GitHub
     
  • 1.13, Аноним, 02:24, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Sehr gut Шперопетухи соснули ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Xadson, 03:02, 16/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Во всем виноват микрософт.
     

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