15.06.2018 22:26  Взлом аккаунта на Github привёл к модификациии ПО криптовалюты Syscoin

Разработчики криптовалюты Syscoin, капитализация которой составляет около 130 млн долларов, раскрыли сведения об инциденте с безопасностью. Неизвестный злоумышленник 9 июня получил доступ к репозиторию проекта на GitHub, после чего встроил вредоносное ПО в распространяемые проектом установочные сборки для Windows. Проблема была замечена только 13 июня. Исходные код, а также сборки для macOS и Linux в результате атаки не пострадали.

Всем пользователям Syscoin, загружавшим сборки для Windows (не заверенные цифровой подписью установочные файлы syscoincore-3.0.4-win32-setup.exe и syscoincore-3.0.4-win64-setup.exe, содержащие версию 3.0.4.1) с 9 до 13 июня, следует провести работу по проверке системы и удалению троянского ПО (Trojan:Win32/Feury.B!cl), которое после активации сохранялось в каталог C:\Users\user\AppData\Local\Temp под именем re.exe. Вредоносное ПО осуществляло кражу паролей и закрытых ключей к кошелькам криптовалют. Для удаления вредоносного кода следует воспользоваться свежим антивирусным ПО, после чего сменить все вводимые после инфицирования пароли и создать новые кошельки, на которые перевести средства из скомпрометированных кошельков.

Разбор ситуации показал, что злоумышленники получили доступ при помощи перехваченных учётных данных одного из разработчиков, имевшего доступ к репозиторию. Для предотвращения подобных инцидентов в будущем, на GitHub для проекта включена двухфакторная аутентификация, внедрена периодическая проверка хэшей цифровых подписей для исполняемых файлов и ведётся работа с GitHub по созданию сервиса для отслеживания и отправки предупреждений в случае модификации бинарных файлов после релизов.



