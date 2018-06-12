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12.06.2018 10:04  Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов

В рамках проекта GitPub началась подготовка спецификации, расширяющей протокол ActivityPub средствами для объединения Git-сервисов в общую федеративную сеть. Изначально ActivityPub рассчитан на распространение контента, управление подписками и доставку уведомлений в децентрализованных социальных сетях (позволяет объединять контент социальных сетей на основе отличающихся платформ), но протокол создан с возможностью расширения и может быть легко адаптирован для организации взаимодействия между сервисами совместной разработки.

Первый черной вариант спецификации GitPub определяет API для трансляции между серверами pull-запросов и операций создания форков, а также оформления подписки на репозитории, предоставляемые web-сервисами наподобие GitHub, GitLab, RhodeCode, GitPrep, Kallithea, GitBucket, Gogs и Gitea. Спецификация поставляется под лицензией W3C Document License, а примеры кода под лицензией MIT.

GitPub охватывает только аспекты взаимодействия между серверами (server-to-server), не углубляясь в низкоуровневые git-операции и не привязываясь к конкретным реализациям серверов. В отличие от API Apache GitPubSub, GitPub фокусирует внимание на обеспечение выполнения операций, охватывающих разные репозитории (форки, pull-запросы), в то время как GitPubSub рассчитан на передачу сведений на уровне отдельных коммитов в конкретном репозитории.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз федеративной социальной сети Socialhome 0.7.0
  3. OpenNews: Анонсирован GitTorrent для доступа к Git-репозиториям при помощи BitTorrent
  4. OpenNews: GitLab делает бесплатной коммерческую версию для студентов и открытых проектов
  5. OpenNews: Компания Microsoft объявила о покупке GitHub за 7.5 миллиардов долларов
  6. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: federation, git, activitypub
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  • 1.1, xm, 10:23, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И "Nomadic indentity" из протокола Zot из Hubzilla надо туда надо
     
     
  • 2.3, Crazy Alex, 10:41, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А там-то оно зачем? Гитовый коммит прекрасно подписывается GPG и делается один хрен локально. Всё, что нужно - иметь возможность публиковать с этой же подписью и всё остальное.
     
     
  • 3.4, xm, 10:45, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > А там-то оно зачем?

    Ну как же - чтоб по серверам скакать. А то вдруг (условно) Oracle купит GitLab :)

     
     
  • 4.7, Crazy Alex, 11:33, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И что? Если следующий твой PR приедет с другого сервера, но с твоей же подписью (а мастер-копия один хрен не на сервере, а на твоём ПК) - ты прекрасно опознаваем.

    Другое дело, что сами issues/PRs надо оформлять в виде гит-реп, чтобы они так же тривиально реплицировались, как и код. А вот с идентичностью как раз  проблем никаких.

    P.S. Похоже, у нас продолжение всё того же спора - сервер как самостоятельная сущность против сервера как кэша/точки доступа :-)

     
  • 1.2, Crazy Alex, 10:37, 12/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Не прошло и ста лет... Но хорошо, что зашевелилилсь наконец. Глядишь, гитхаб загнётся...
     
     
  • 2.5, xm, 10:45, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не прошло и ста лет... Но хорошо, что зашевелилилсь наконец. Глядишь, гитхаб
    > загнётся...

    Вы так говорите, как-будто это что-то хорошее.

     
     
  • 3.8, Crazy Alex, 11:34, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно, хорошее. Что ж плохого в устранении единой точки отказа при сохранении функциональности?
     
  • 2.6, Аноним, 11:19, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тормозишь УЖЕ загнулся Все что покупает Некрософт в последние десятилетие - за... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Crazy Alex, 11:36, 12/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не торможу. Оно-то загибается, но вопрос в сроках. Смешно, конечно, что хотя подобный исход был давно очеевиден протоколом занялись только когда жареный петух уже примерился клюнуть.
     

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