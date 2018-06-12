12.06.2018 10:04  Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов

В рамках проекта GitPub началась подготовка спецификации, расширяющей протокол ActivityPub средствами для объединения Git-сервисов в общую федеративную сеть. Изначально ActivityPub рассчитан на распространение контента, управление подписками и доставку уведомлений в децентрализованных социальных сетях (позволяет объединять контент социальных сетей на основе отличающихся платформ), но протокол создан с возможностью расширения и может быть легко адаптирован для организации взаимодействия между сервисами совместной разработки.

Первый черной вариант спецификации GitPub определяет API для трансляции между серверами pull-запросов и операций создания форков, а также оформления подписки на репозитории, предоставляемые web-сервисами наподобие GitHub, GitLab, RhodeCode, GitPrep, Kallithea, GitBucket, Gogs и Gitea. Спецификация поставляется под лицензией W3C Document License, а примеры кода под лицензией MIT.

GitPub охватывает только аспекты взаимодействия между серверами (server-to-server), не углубляясь в низкоуровневые git-операции и не привязываясь к конкретным реализациям серверов. В отличие от API Apache GitPubSub, GitPub фокусирует внимание на обеспечение выполнения операций, охватывающих разные репозитории (форки, pull-запросы), в то время как GitPubSub рассчитан на передачу сведений на уровне отдельных коммитов в конкретном репозитории.



