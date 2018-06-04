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04.06.2018 11:19  Релиз ядра Linux 4.17

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 4.17. Несмотря на то, что в процессе цикла разработки ядра 4.17 был преодолён рубеж в 6 млн объектов в Git, Линус решил сохранить интригу и не воспользовался данным поводом для увеличения номера значительной версии ядра, как это делалось для веток 3.x и 4.x. По ощущениям Линуса переходить на нумерацию 5.x ещё рано и скорее всего это произойдёт ко времени выпуска 4.20.

Среди наиболее заметных изменений в ядре 4.17: удаление 8 устаревших процессорных архитектур, добавление в XFS опции lazytime, полная реализация протокола TLS на стороне ядра, защита от уязвимостей Spectre 3a/4, оптимизация планировщика задач для мобильных и встраиваемых систем, снижение энергопотребления в состоянии простоя, поддержка архитектуры Andes Technologies NDS32, поддержка GPU AMD Vega12 и Intel Cannonlake, реализация алгоритмов блочного шифрования SM4 и Speck, стабилизация протокола SMB 3.1.1, поддержка SELinux в SCTP.

В новую версию принято 14.7 тысяч исправлений от 1400 разработчиков, размер патча - 70 Мб (изменения затронули 14170 файлов, добавлено 648108 строк кода, удалено 827247 строк). Около 38% всех представленных в 4.17 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 22% изменений имеют отношение к обновлению кода специфичного для аппаратных архитектур, 11% связано с сетевым стеком, 4% - файловыми системами и 4% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества:

  • Виртуализация и безопасность
    • Доведена до полноценного состояния реализация протокола TLS на уровне ядра (KTLS), использование которой позволяет добиться существенного повышения производительности приложений, использующих HTTPS. Реализация выполнена в виде модуля ядра, предоставляющего новый тип сокетов AF_KTLS, которые можно использовать для передачи данных по протоколам TLS 1.2 для TCP и DTLS 1.2 для UDP с применением шифра AES GCM. Добавленный ранее вариант модуля KTLS ограничивался поддержкой передающей стороны, но отныне в ядро включены и компоненты для согласования соединения на стороне получателя, т.е. в ядре теперь имеются все компоненты для полноценной поддержки TLS;
    • Добавлен код для защиты от уязвимостей Spectre 3a и Spectre 4 в механизме спекулятивного выполнения инструкций CPU (нераскрытыми остаются ещё 6 проблем из группы Spectre-NG). Кроме включения исправлений на стороне ядра для обеспечения защиты также обязательно требуется обновление микрокода - защита строится на применении MSR-бита SSBD (Speculative Store Bypass Disable), поддержка которого представлена в новом микрокоде. По предварительной оценке включение защиты приводит к снижению производительности на 2-8%. Так как применение защиты от Spectre 4 не всегда оправдано, для её отключения предусмотрена опция speculative_store_bypass_disable, в SECCOMP добавлен специальный флаг и код для автоматического отключения SSB для изолированных процессов, а для приложений предложен новый интерфейс prctl, при помощи которого программы могут определять наличие защиты и выборочно отключать её для отдельных процессов;
    • В ядро встроена поддержка блочного шифра Speck, разработанного Агентством национальной безопасности США. Шифр примечателен очень высокой производительностью программной реализации, которая обгоняет AES на системах без наличия средств аппаратного ускорения AES;
    • Добавлена поддержка шифрования AES в режиме CFM (Cipher Feedback Mode), наличие которого определено в спецификации TPM2 (Trusted Platform Module);
    • Реализована поддержка алгоритма блочного шифрования SM4 (GB/T 32907-2016), стандартизированного для учреждений Китая и применяемого в китайском стандарте Wireless LAN WAPI;
    • В протоколе SCTP обеспечена полноценная поддержка SELinux;
    • Добавлена возможность управления модулями AppArmor через сокет;
  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • Для файловой системы XFS реализована поддержка опции монтирования lazytime, которая даёт возможность отследить время обращения к файлам, но не приводит к возникновению большого числа паразитных операций записи в ФС. Основное отличие от "atime" состоит в том, что время доступа сохраняется в inode, хранящихся в оперативной памяти, и сбрасываемых на диск только при возникновении явных условий или истечения достаточно длительного таймаута (раз в 24 часа). Таким образом для работающих программ возвращается всегда точный atime, но на диске сведения сохраняются с большой задержкой;
    • В файловой системе ext4 повышена надёжность работы в условиях обработки некорректных образов ФС, специально модифицированных для вредоносных целей. При этом мэйнтейнер Ext4 по-прежнему считает плохой идеей предоставление доступа к монтированию произвольных ext4-образов из изолированных контейнеров;
    • В файловой системе Btrfs добавлена опция монтирования nossd_spread, отключающая режим оптимизации ssd_spread, при котором при размещении данных осуществляется поиск наибольшей неиспользуемой области на SSD-накопителе. Проедена работа по ускорению операции перестроения массива в режимах RAID5/RAID6. Удалены операции ioctl() с реализацией функциональности управляемых транзакций, которая оказалась невостребованной и не примется на практике;
    • С реализации SMB 3.1.1 снят признак экспериментальной разработки. В CIFS добавлена поддержка представленной в спецификации SMB 3.1.1 возможности обеспечения целостности на стадии до прохождения аутентификации. Метод основан на использовании криптографических хэшей на этапе согласования сеанса связи и позволяет защититься от MITM-атак с подменой сообщений для отката на менее защищённые схемы аутентификации;
    • В файловой системе F2FS добавлена поддержка помещения в каталог lost+found файлов, потерянных в результате сбоя, но выявленных утилитой fsck. Добавлена опция монтирования fsync_mode, позволяющая выбрать метод вызова fsync для сброса данных на накопитель (поддерживается два режима - posix и strict). Проведена оптимизация производительности для маломощных устройств;
    • В файловой системе OverlayFS появилась опция монтирования "xino", обеспечивающая сохранения идентификатора ФС в составе номера inode, что позволяет зафиксировать имена inode и гарантировать, что они не будут меняться во времени. Предложенная опция предотвращает появлением в разное время разных номеров inode для одного файла, что может приводить к проблемам в приложениях, манипулирующих данными на уровне inode;
  • Память и системные сервисы
    • Для более оптимальной работы в условиях нагрузок, свойственных для мобильных и встраиваемых систем, доработан код оценки нагрузки в планировщике задач, прогнозирующий сколько ресурсов CPU может израсходовать каждый работающий процесс для оптимизации выбора режимов работы CPU и распределения процессов по ядрам CPU;
    • В системный вызов bpf() добавлена новая команда BPF_RAW_TRACEPOINT, позволяющая привязать BPF-обработчик к точке трассировки (tracepoint - вариант динамических printf(), выставляемых разработчиками программ для анализа поведения системы, к которым затем можно обращаться из LTTng, perf, SystemTap, ftrace). Работа осуществляется без предварительной обработки аргументов tracepoint на стадии до вызова BPF-программы, что позволяет минимизировать накладные расходы при трассировке, но усложняет написание BPF-программы;
    • Переработан код для обработки состояний простоя процессора (idle loop), в котором сокращено число краткосрочных переходов на неглубокие уровни экономии энергии. Перевод процессора в состояние idle теперь осуществляется только если планировщик прогнозирует нахождение в данном состоянии достаточно долгое время. В проведённых разработчиками тестах в состоянии простоя потребление энергии после внесения изменений снизилось на 10% и больше. Кроме того возросла производительность некоторых видов нагрузки, на которые негативно влиял переход в idle-режим;
    • Проведена чистка кода подсистемы CPUFreq;
    • В команде "perf script" добавлена поддержка скриптов на языке Python 3. В систему трассировки добавлен новый режим "histogram trigger", обеспечивающий формирование вывода данных трассировки в виде наглядных гистограмм;
    • Для сборки ядра на системах x86 теперь необходим компилятор с поддержкой специфичного для GCC выражения "asm goto", которое присутствует начиная с GCC 4.5, но пока не поддерживается в Clang. Кроме того, сборка модулей lexer и parser теперь производится в рамках общего сборочного процесса и требует наличия flex и bison (раньше данные модули поставлялись в репозитории в готовом виде);
    • Проведена массивная чистка кода от прямого обращения к реализациям системных вызовов внутри ядра. Чистка проведена с целью повышения гибкости интерфейса системных вызовов и упрощения дальнейшей работы по удалению вызовов set_fs(). Изменён и унифицирован механизм обращения к системным вызовам на оборудовании с архитектурой x86-64. Новая схема обращения к системным вызовам обеспечивает защиту от попадания в обработчик системного вызова неиспользуемых, но контролируемых атакующим, данных (например подобная техника была использована в недавней атаке на системы, неверно интерпретировавшие описание поведения инструкций MOV SS/POP SS в документации);
    • В состав принята подсистема LKMM (Linux Kernel Memory Consistency Model), включающая набор утилит (размещены в каталоге tools/memory-model/) для формального описания модели связи разных областей памяти ядра. Инструментарий даёт возможность генерировать модули ядра с тестовыми проверками, позволяющими тестировать различные методы работы ядра с памятью и выявлять проблемы связанные с организацией работы блокировок при попытках одновременного доступа к памяти;
    • Поведение таймера CLOCK_MONOTONIC приведено в соответствие с таймером CLOCK_BOOTTIME, т.е. таймер теперь учитывает время проведённое системой в спящем режиме без формирования разрыва. Потенциально унификация CLOCK_MONOTONIC и CLOCK_BOOTTIME может привести к нарушению поведения приложений, но проблемы, возникающие из-за пропуска времени, проведённого в спящем режиме, явно перевешивают. Для тех приложений которым действительно нужно учитывать только время в активном состоянии предложен таймер CLOCK_MONOTONIC_ACTIVE;
    • Представлена новая ioctl-команда INOTIFY_IOC_SETNEXTWD, позволяющая задать номер дескриптора, который должен быть возвращён при создании следующего дескриптора (используется при заморозке состояния системы при выполнении checkpoint/restart);
    • В системный вызов mmap() добавлена опция MAP_FIXED_NOREPLACE, которая пытается разместить новый регион памяти по адресу, заданному пользователем, но в отличие от MAP_FIXED без замены уже существующего маппинга по данному адресу (при пересечении будет выдана ошибка EEXIST);
  • Сетевая подсистема
    • Протокол RDS (Reliable Datagram Sockets), позволяющий создавать сокеты для надёжной передачи датаграмм поверх TCP-линков, расширен поддержкой режима zero-copy, позволяющего передавать данные без промежуточной буферизации;
    • Реализована возможность применения BPF-скриптов для фильтрации трафика, отправленного через системные вызовы sendmsg() и sendfile();
    • В системные вызовы bind() и connect() добавлен набор специфичных для cgroups точек подключения BPF-обработчиков. Присоединённые BPF-скрипты могут изменять поведение работы данных системных вызовов;
    • С нарушением обратной совместимости изменено 32-разрядное ABI для RDMA. Решение о нарушении совместимости принято так как данный режим пока не используется в реальных приложениях;
  • Поддержка архитектур
    • Проведена одна из крупнейших чисток кодовой базы от устаревшего кода (удалено 467 тысяч строк кода), в ходе которой удалена поддержка архитектур blackfin, cris, frv, m32r, metag, mn10300, score и tile, а также специфичные для данных архитектур драйверы. Ныне данные архитектуры не используются для создания процессоров, так как производителям дешевле лицензировать более новые ядра CPU от ARM, MIPS или RISC-V. Прошивки для ранее выпущенных чипов остаются на старых версиях ядра Linux и давно не обновлялись до новых веток;
    • Добавлена поддержка архитектуры CPU NDS32, развиваемой компанией Andes Technologies, и реализованных на её основе процессорных ядер N13, N15, D15, N10 и D10. NDS32 продолжает развитие 16/32-разрядной RISC-подобной архитектуры AndeStar и воплощена в новой серии настраиваемых процессоров AndesCore, которые охватывают широкий диапазон применения во встраиваемой технике, от компактных решений для микроконтроллеров и DSP до специализированных процессоров для ускорения определённых приложений и высокопроизводительных (1GHz+) систем общего назначения с возможностью запуска Linux;
    • Добавлена поддержка появившегося в процессорах SPARC M7 механизма обеспечения целостности данных приложения (ADI, Application Data Integrity). Новая возможность позволяет приложению установить метки на адреса виртуальной памяти (метки представляют собой четырёхбитовые значения, прикреплённые к адресу). В случает последующего обращения к указанной области по адресу без метки будет сгенерировано исключение;
    • Для архитектуры ARM реализована поддержка интерфейса SCMI (System Control and Management Interface), представляющего набор возможностей для управления системой и питанием;
    • Для 64-разрядных систем PowerPC реализована возможность адресации до 4 ПБ ОЗУ;
    • Прекращена поддержка процессоров POWER4, код для которых находился в неработоспособном виде с 2016 года и никто не обратил на это внимание, что свидетельствует об отсутствии пользователей, заинтересованных в данных CPU;
  • Оборудование
    • В DRM-драйвер AMDGPU добавлена полноценная поддержка GPU AMD Vega12. Для всех поддерживаемых GPU включена по умолчанию прослойка AMD DC (Display Core) с реализацией переработанного кода для управления отображением и поддержкой таких возможностей, как вывод звука через HDMI и DisplayPort, HDMI 2.0 и атомарное переключение видеорежимов. Проведена реструктуризация кода для использования технологии Powerplay. Прекращена поддержка менеджера управления видеопамятью TTM. Добавлены средства для контроля за энергопотреблением в стиле Radeon WattMan (позволяет управлять вольтажом, частотой движка и памяти, скоростью вращения кулера, получать сведения о температуре);
    • В драйвере amdkfd для dGPU (дискретные GPU, такие как Fiji, Tonga, Polaris) добавлена поддержка GPUVM и обработки событий KFD, что позволяет запустить поверх ядра стек OpenCL без применения сторонних модулей;
    • В DRM-драйвере Intel включен по умолчанию код для поддержки чипов Cannonlake (Gen 10). Добавлена поддержка технологии защиты HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) для шифрования видеосигнала, передаваемого через интерфейсы DVI, DisplayPort, HDMI, GVIF или UDI, с целью предотвращения его незаконного копирования. Добавлена поддержка портов AUX-F. Предоставлена возможность использования сжатого фреймбуфера для спрайтов. Реализован интерфейс Query uAPI. Обеспечено урезание кэша kmem во время простоя GPU;
    • В драйвер Nouveau внесены только мелкие правки, более заметные исправления отложены до следующего выпуска из-за наличия нерешённых проблем;
    • Добавлена поддержка панелей ARM Versatile, AUO G104SN02 V2, KEO TX31D200VM0BAA и Raydium RM68200 720x1280 DSI, HDMI-ресиверов NXP TDA1997x и SoundGraph iMON, тюнеров Sony CXD2880 DVB-T2/T;
    • Добавлен драйвер для гигабитных ethernet-адаптеров Microchip LAN743x;
    • Добавлена поддержка защищённых процессоров ARM TrustZone CryptoCell и аппаратных генераторов случайных чисел TI Keystone NETCP SA;
    • Добавлена поддержка устройств вывода звука с интерфейсом USB, соответствующих спецификации USB Audio Class 3.0;
    • Добавлена поддержка новых SoC Allwinner H6, ST STM32MPU, NVIDIA Tegra Tegra194 ("Xavier"), NVIDIA P2972. Добавлена поддержка плат Libre Computer Card ROC-RK3328-CC, Orange Pi Zero+, Teres-I, Olimex som204, Banana Pi M2 Zero, а также плат на базе Nuvoton NPCM и смартфонов Samsung Galaxy S3 и Galaxy S5 на базе SoC Exynos4 и MSM8974.

Одновременно Латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 4.17 - Linux-libre 4.17-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В новом выпуске прекращена чистка блобов для чипа обработки звука Dreamcast Yamaha AICA, прошивка для которого переведена в разряд СПО. Также прекращена чистка кода USB IrDA из-за удаления данной подсистемы из ядра. Проведена реорганизация кода загрузчика прошивок и скрипта builddeb. Обновлён код чистки блобов в драйверах i915, amdgpu, coda, s5p-mfc, wl1251 и brcmfmac.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/6/3...)
  2. OpenNews: Ядро Linux достигло 6 млн git-объектов, что могло бы стать хорошим поводом для выпуска 5.0
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.16
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.15
  5. OpenNews: Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 4.14
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.2, Fracta1L, 11:22, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +11 +/
    > добавлено 648108 строк кода, удалено 827247 строк

    Вот бы это в тенденцию.

     
     
  • 2.14, X86, 11:52, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Да это скорее всего за счет удаления поддержки устаревших архитектур.
     
  • 1.3, Аноним, 11:24, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Клиффхенгер по-программерски Я в шоке ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 11:26, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    что-то я настороженно отношусь к шифрам разработанным в АНБ А вы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:27, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ну возьми и почитай код. В чем проблема?
     
     
  • 3.6, Аноним, 11:34, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Закладка может быть в самом алгоритме. Доверие к (асимметричной) криптографии основывается на том, что для определённых задач ни у кого нет алгоритма для решения их быстрее. Это может быть не верно и это не зависит от кода.
     
     
  • 4.50, Аноним, 15:58, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Закладка может быть во всем, что не сделано собственными руками Ваше предложени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.53, EHLO, 16:06, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Закладка может быть во всем, что не сделано собственными руками!
    >Ваше предложение?

    Пользоваться заслуживающими доверия источниками. Уровень доверия определять рядом критериев, в том числе репутацией.

     
     
  • 6.55, Аноним, 16:54, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жизнь нас учит другому
    Никому нельзя верить!
     
  • 5.54, Аноним, 16:19, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Только собственная ОС, писанная на коленке, работающая на железе, спаянном в гар... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Аноним, 11:38, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проблема в отсутствии знаний в данной области и наличии отрицательной репутации ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, Аноним, 13:04, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Эт как Мы же на опеннете Здесь само мироздание автоматом дает 100500 на все с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.51, Аноним, 16:00, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так восполните проблемы или обратитесь у продуктам от ФСБ с положительной ре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, Аноним, 12:18, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Рекомендую изучить вопрос повнимательней - https habr com company globalsign b... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Нанобот, 11:46, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    а это обычное дело в обществе, когда люди насторожено относятся к вещам, которые... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 12:07, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Существование в природе бэкдоров и закладок не настолько сложное для понимания я... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.31, Crazy Alex, 13:06, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну так не применяйте, делов-то
     
  • 2.33, Аноним, 13:10, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А я помню историю, как эксперты из NSA за 20 лет до публичного изобретения диф... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.49, Аноним, 15:56, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не пользуйся
     
  • 1.7, amonimous, 11:38, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В этом релизе были улучшения для энергопотребления. Ждём когда появится в дистрибутивах.
     
     
  • 2.10, Аноним, 11:46, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот кстати больная тема про аккумы На свалках екоммерса достаточно ноутбуков, к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 12:33, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Перечисленная вами нагрузка ни о чём не говорит Данное ПО может давать как по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Аноним, 13:20, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Перечисленная мной нагрузка вполне описывает средний кейс и если у кого-то что-т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.41, Аноним, 14:03, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня ноут под минимальной загрузкой и под виндой не более 4 часов работает.
     
  • 3.27, Аноним, 12:44, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня ноутбук-планшет от HP при примерно таком использовании с Arch около 8 час... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 13:03, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Модель напишите пожалуйста?
     
  • 3.38, Аноним, 13:35, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    5 лет назад мой старый acer работал под ubuntu 7-8 часов, жалко что железо сдохл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.43, Аноним, 14:34, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В зависимости от открытых сайтов и выполняемых на них скриптах может жрать либо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Аноним, 14:56, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    кэп, залогинься и напиши уже что-нибудь по сути вопроса Интересует модельный ря... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 11:41, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если не считать ненужное High-bandwidth Digital Content Protection и сомнительно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 11:47, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    так правильнее, на мой взгляд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Нанобот, 11:56, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    мнение анонима опеннета против мнения торвальдса...даже и не знаю, чьё важнее

     
     
  • 3.18, Аноним, 12:08, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну смотря какое именно мнение.
     
     
  • 4.37, КО, 13:32, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как какое?!? Что делать вышеозначенному Линусу. :)
     
  • 1.13, Нанобот, 11:49, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >поддержка SELinux в SCTP

    интересно, в какой версии разрабы смирятся с тем, что SCTP не взлетело и выпилят его, как те 8 устаревших архитектур?

     
     
  • 2.17, Аноним, 12:07, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще, SOCK_SEQPACKET очень удобная штука с точки зрения программиста , софт п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Семен Семеныч, 12:11, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    SCTP не взлетело? Вы смеетесь чтоли... Не взлетело разве что в области коммуникаций десктопа с чем либо, так как оно там нафиг не нужно. А вот у всяческих операторов связи(особенно сотовых) очень даже взлетело. Базовые станции в LTE только по SCTP подключаются, да и вабще все что не стоит в одной стойке использует SCTP.
     
     
  • 3.39, Нанобот, 13:48, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а, ну раз используется, тогда ок, был неправ. просто нигде слышал о его использовании, даже в википедии есть только общее описание без указания, где применяется
     
  • 1.25, Аноним, 12:41, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот с этим они поспешили, на FreeSync-capable displays это корруптит картинку ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 12:42, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем нам это ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Crazy Alex, 13:08, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нам - низачем.
     
  • 2.42, Аноним, 14:21, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А вы думали, что Платиновые Партнеры денюжку просто так заносят, по доброте душе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.45, Аноним, 15:16, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нууу если на каком-то этапе по пути из сети к монитору в ядре циркулирует нез... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.28, Аноним, 12:57, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Полез искать, что за NDS32 такая https en wikipedia org wiki Wikipedia Articl... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Crazy Alex, 13:11, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сюрприз - всё, что нужно, чтобы быть добавленным в ядро - это дать код нужного качества не дублирующий то, что в ядре уже есть, и продемонстрировать Линусу сотоварищи готовность его поддерживать.
     
  • 1.36, Аноним, 13:25, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Samsung Galaxy S5

    А под него ещё выходят обновления прошивки?

     
     
  • 2.48, Andrey Mitrofanov, 15:46, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> Samsung Galaxy S5
    > А под него ещё выходят обновления прошивки?

    Не знаю, но полистай
    https://forum.xda-developers.com/galaxy-s5/development
    https://forum.xda-developers.com/galaxy-s5-mini/development

    //сегодня поменял тф 2011гв на 2016гв. на тот прошивки с xda ставил, но за всё время (не с 11го--) сам ничего не собрал.

     
     
  • 3.52, Аноним, 16:03, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Стиль жизни быть в прошлом?
    На дворе 2018
     
  • 1.40, Аноним, 13:55, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как успехи у проекта, который бэкпортирует драйверы из новых ядер в старые Он т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.47, Аноним, 15:40, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    кому эта подстилка под корпорации нужна ?
     

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