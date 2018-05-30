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30.05.2018 12:17  Релиз web-браузера Chrome 67

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 67. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента, системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров.

Основные изменения в Chrome 67:

  • Упрощён доступ к установленным дополнениям - в боковое меню раздела настройки параметров браузера добавлена отдельная ссылка на список дополнений;
  • В качестве эксперимента реализована опция (режим "Refresh" в "chrome://flags#top-chrome-md"), позволяющая оценить новый модернизированный интерфейс пользователя, оформленный в стиле Material Design и оптимизированный для устройств с сенсорными экранами (увеличенные отступы, скруглённое поле адресной строки, новая кнопка "+" для открытия вкладок, изменена расцветка панелей и полей ввода);
  • Добавлена функция записи всех сохранённых паролей в текстовый файл в формате CSV для последующего импорта в другие менеджеры паролей. Функция доступна в настройках (в меню "Saved Passwords" добавлен пункт "Export passwords...");
  • Оптимизировано отображение большого числа вкладок - в случае нехватки места на кнопке вместо скрытия пиктограммы сайта и отображения первой буквы заголовка теперь всегда показывается пиктограмма, даже если для её показа необходимо масштабирование;
  • Добавлена экспериментальная возможность (включается при запуске браузера с опцией"--enable-features=EnableCastLocalMedia") по трансляции произвольных звуковых и видео файлов на внешние устройства с поддержкой Google Cast. Для передачи следует выбрать в меню пункт "Cast...", выбрать устройство для передачи ("Cast to") и указать передаваемый файл ("Cast file");
  • В версии для Android оптимизировано отображение в адресной строке длинных URL и обеспечено автоматическое скрытие типовых частей URL, таких как "https", "http" и "www";
  • На платформе macOS через контекстное меню предоставлен быстрый доступ к интерфейсу выбора Emoji;
  • Расширены возможности версии Chrome для iOS: улучшена обработка ссылок на iTunes, предложен новый менеджер загрузок с поддержкой продолжения загрузки в фоне;
  • Реализован API Generic Sensor, позволяющий web-приложениям получить доступ к различным датчикам, имеющимся на мобильном устройстве. В основе нового API лежит класс Sensor, поверх которого реализованы специфичные для разных типов датчиков классы:
    • Accelerometer можно использовать для координации просмотра 3D-видео через перемещение устройства в пространстве;
    • Gyroscope даёт возможность манипулировать положением устройства в играх, наподобие настольного лабиринта;
    • OrientationSensor позволяет оценивать изменение ориентации устройства, комбинируя показания от акселерометра и гироскопа (если в игре лабиринт гироскоп позволяет направлять движение в двумерном пространстве, то OrientationSensor даёт возможность использовать поворот устройства, чтобы повернуть за угол);
    • Motion Sensors - предлагает набор классов для оценки характера и изменения направления движения. В дополнение к акселерометру и гироскопу, позволяет учитывать данные от магнитометра, например, для создания виртуального компаса.
  • Добавлен "Origin Trial" для API WebXR Device, позволяющий получить доступ к компонентам для создания виртуальной и дополненной реальности и унифицировать работу с различными классами устройств, от стационарных шлемов виртуальной реальности, подобных Oculus Rift, HTC Vive и Windows Mixed Reality, до решений на базе мобильных устройств, таких как Google Daydream View и Samsung Gear VR. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта.

    Из приложений, в которых может быть применим новый API упоминаются программы для просмотра видео в режиме 360°, системы визуализации трёхмерного пространства, создание виртуальных кинотеатров для презентации видео, проведение экспериментов по созданию 3D-интерфейсов магазинов и галерей;

  • В JavaScript предложен новый числовой тип BigInt, позволяющий хранить целые числа произвольного размера, для которых недостаточно типа Numbers (например, идентификаторы и значения точного времени раньше приходилось хранить в виде строк);
  • В API Credential Management добавлен новый тип учётных данных PublicKeyCredential, который дополнил ранее доступные типы PasswordCredential и FederatedCredential возможностью проведения аутентификации с использованием закрытого и открытого ключа. Из аутентификаторов поддерживается USB-токен U2F/CTAP 1;
  • Прекращена поддержка HTTP-заголовка Public-Key-Pins (ручные привязки пока сохранены), позволяющего сайтам определять привязки открытых ключей с использованием механизма PKP (Public Key Pinning), позволяющего явно определить сертификаты каких удостоверяющих центров допустимо использовать для заданного сайта. Вместо PKP разработчикам сайтов рекомендуется использовать HTTP-заголовок Expect-CT c SCT-параметрами (SignedCertificate Timestamps) для выявления некорректных SSL-сертификатов при помощи системы Certificate Transparency, которая предусматривает возможность отмены ошибочных привязок;
  • В JavaScript-движке V8 продолжено усовершенствование средств для защиты от выполнения не заслуживающего доверия кода и блокирования атак по сторонним каналам, таким как Spectre. В частности, расширена категория пользователей которым для тестирования предлагается режим строгой изоляции сайта, предоставляющий дополнительную защиту от атак благодаря тому, что страницы разных сайтов всегда размещаются в памяти разных процессов, в каждом из которых применяется свой sandbox;
  • В DOM предоставлена возможность добавления собственных HTML-элементов, расширяющих функциональность существующих HTML-тегов (например, для тега button можно добавить анимацию);
  • В API Streams добавлен класс TransformStream для создания и передачи данных в форме потока (pipe) между ReadableStream и WritableStream. В качестве примера использования TransformStream приводится организация перекодирования текста ответа на запрос;
  • В число обрабатываемых событий мыши помимо mousedown, auxclick и mouseup добавлены события для кнопок вперёд и назад, которые имеются в моделях мышей с 5 и более кнопками;
  • Поддержка AppCache (технология для организации работы web-приложения в offline-режиме) переведена в разряд устаревших, удаление запланировано на выпуск Chrome 69. В качестве причины называется желание избавиться от одного векторов для совершения атак, связанных с межсайтовым скриптигом.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 34 уязвимости. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 24 премии на сумму 32.5 тысячи долларов США (две премии по $5000, по одной премии в $4500, $3000, $1500 и $1000, пять премий $2000 и пять премий $500). Размер 8 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: В Chrome изменится индикация безопасных соединений
  3. OpenNews: В Chrome тестируют новое оформление интерфейса
  4. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 66
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 66 с поддержкой виртуальной машины для приложений Linux
  6. OpenNews: Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome, chromium
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  • 1.2, Аниним, 12:57, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    >Реализован API Generic Sensor, позволяющий web-приложениям получить доступ к различным датчикам, имеющимся на мобильном устройстве.

    Ждём реализации API Generic Frontal Camera, позволяющий получить доступ к фронтальной камере любому веб-приложению. Но вы не подумайте, это тоже для <манипулирования положений и координации видео>

     
     
  • 2.15, nazarpc, 13:54, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Я, наверное, открою вам страшную тайну, но это уже несколько лет как возможно
     
  • 1.3, Аноним, 12:58, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Ну наконец-то Оптимизировано отображение большого числа вкладок - в случае нехв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 12:59, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >В качестве эксперимента реализована опция

    Для макос не реализована.

     
     
  • 2.7, macolor, 13:34, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На макоси даже smooth scroll не реализован, из-за этого приходится извращаться ставя одноименную утилиту.
     
     
  • 3.10, Аноним, 13:43, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    На макоси есть Safari https://www.apple.com/ru/safari/
     
     
  • 4.13, Аноним, 13:47, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    На линуксе и винде есть Firefox https://www.mozilla.org/ru/firefox/
     
  • 4.14, iPony, 13:49, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Safari конечно очень фапабельный браузер. Но тут уж кому на вкус, цвет, размер - кому что нравится.
     
  • 4.19, НяшМяш, 14:41, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вас спешу огорчить, но в сафари тоже нет плавной прокрутки. Для мыши из коробки она только в лисе есть.
     
  • 1.5, Аноним, 13:06, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >режим "Refresh"
    >увеличенные отступы

    Гном покусал разрабов хромого.

     
     
  • 2.31, Аноним, 16:26, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не покусал, а теперь наконец-то гном есть на чём запускать, а значит пора адапти... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Фуррь, 13:28, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Оптимизировано отображение большого числа вкладок - в случае нехватки места на кнопке вместо скрытия пиктограммы сайта и отображения первой буквы заголовка теперь всегда показывается пиктограмма

    Какая религия не позволяет сделать аналог Tree Style Tab? Зачем городить фрактальные костыли?

     
     
  • 2.9, Аноним, 13:37, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не религия, а органичения браузера Был какой-то костыль, но по сути это было el... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Фуррь, 14:07, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    >это было electron приложение в котором запускалос n-ое количество окон хромого

    Ехал браузер через браузер
    Видит браузер - в реке браузер
    Сунул браузер в браузер браузер
    Браузер браузер браузер браузер

     
     
  • 4.21, Аноним, 15:18, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вам в дурку надо
     
     
  • 5.23, Фуррь, 15:32, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >Вам в дурку надо

    Зачем? Я же не говорил, что Electron - это удобная, быстрая и безопасная платформа.

     
     
  • 6.29, Аноним, 15:57, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дело не в убеждениях, а в написанном Вами бреде.
     
     
  • 7.34, Аноним, 17:48, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мам, мам, тут в инторнете люди, которых я не понимаю, их всех надо отправить в д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.26, Главврач, 15:50, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так в дурку теперь уже просто так не попадёшь https://blog.golang.org/conduct-2018
     
  • 3.32, Аноним, 16:27, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё был не костыль, который всё ещё гуглится в аналах интернетов 8212 вкладки... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 13:35, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Тех кто тянет material design на дестктопы ждет отдельный котел в аду, неподалек... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 13:43, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    8212 171 Мы попали на горячие источники с целебной грязью взгляд на черте... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, iPony, 13:46, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > На платформе macOS через контекстное меню предоставлен быстрый доступ к интерфейсу выбора Emoji

    Прикольно конечно. Но какой вот особой смысл, если можно тупо нажать control+⌘+space 🤷

    А вот в тех же линуксах с этим туго

     
     
  • 2.28, paulus, 15:56, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >А вот в тех же линуксах с этим туго

    Это у вас там туго без смазки ;) Если не знаешь, не городи чушь.

     
     
  • 3.35, iPony, 17:55, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если не знаешь, не городи чушь

    Всё я отлично знаю. В линуксах на данный момент существует два основных способа Emoji ввода

    1) через ibus https://fedoraproject.org/wiki/Changes/IBus_Emoji_Typing

    Ну очень кучеряво. Тем более завязано на иксы, а значит отправится на свалку

    2) В Gnome есть пикер для GTK3 приложений

    Во общем понятно, что в не GTL3 приложений оно не работает.


    Собственно нормально общесистемного компонента для этой задачи нет.

     
  • 1.17, Аноним, 14:23, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Устройств на сенсорном управлении не так чтобы много, на линуксе же вообще едини... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 14:23, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    каково нафиг произвольного это обычный int64_t... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, НяшМяш, 14:53, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то нет.

    https://v8project.blogspot.com/2018/05/bigint.html

     
  • 2.33, КО, 16:46, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Может, все-таки, не совсем.

        const max = 2n ** (64n - 1n) - 1n;
        console.log(max);
        console.log(max+1n);
        console.log(max ** 2n);
        console.log(max ** 65n);
        var p=2147483518n;
        var s=2n;
        try {
        while (true) {
          p=p+1n;
          s=2n ** p;
         }
        } catch (e)  {
         console.log(e);
         console.log('Есть пределы совершенству');
         console.log(p);
        }

     
  • 1.22, Kuromi, 15:32, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В API Credential Management добавлен новый тип учётных данных PublicKeyCredenti... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Kuromi, 15:37, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Поддержка AppCache (технология для организации работы web-приложения в offline-режиме) переведена в разряд устаревших, удаление запланировано на выпуск Chrome 69. В качестве причины называется желание избавиться от одного векторов для совершения атак, связанных с межсайтовым скриптигом."

    О как. Мозилла раскопала эту "устаревшую" фичу и сделала её доступной только по HTTPS, что изрядно напрягло разработчиков Хромиума - по их же словам в своё время они не осилили убрать неактуальный ныне AppCache и они пообещали сделать усилие и ответить.

    Ответ будет окончательным, по всей видимости.

     
  • 1.25, X86, 15:49, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И ничего для производительности. Да и шрифты все такие же мыльные.
     
  • 1.27, paulus, 15:53, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда расширения будут доступны в мобильном хроме, тогда это будет браузер для людей.., а пока это рекламная площадка гугла.
     
  • 1.30, Дегенератор, 16:07, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пора перелазить на Лису
     

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