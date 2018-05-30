30.05.2018 12:17  Релиз web-браузера Chrome 67

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|1.2, Аниним, 12:57, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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>Реализован API Generic Sensor, позволяющий web-приложениям получить доступ к различным датчикам, имеющимся на мобильном устройстве.
Ждём реализации API Generic Frontal Camera, позволяющий получить доступ к фронтальной камере любому веб-приложению. Но вы не подумайте, это тоже для <манипулирования положений и координации видео>
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|1.6, Фуррь, 13:28, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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>Оптимизировано отображение большого числа вкладок - в случае нехватки места на кнопке вместо скрытия пиктограммы сайта и отображения первой буквы заголовка теперь всегда показывается пиктограмма
Какая религия не позволяет сделать аналог Tree Style Tab? Зачем городить фрактальные костыли?
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|3.16, Фуррь, 14:07, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
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>это было electron приложение в котором запускалос n-ое количество окон хромого
Ехал браузер через браузер
Видит браузер - в реке браузер
Сунул браузер в браузер браузер
Браузер браузер браузер браузер
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|1.12, iPony, 13:46, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> На платформе macOS через контекстное меню предоставлен быстрый доступ к интерфейсу выбора Emoji
Прикольно конечно. Но какой вот особой смысл, если можно тупо нажать control+⌘+space 🤷
А вот в тех же линуксах с этим туго
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|3.35, iPony, 17:55, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> Если не знаешь, не городи чушь
Всё я отлично знаю. В линуксах на данный момент существует два основных способа Emoji ввода
1) через ibus https://fedoraproject.org/wiki/Changes/IBus_Emoji_Typing
Ну очень кучеряво. Тем более завязано на иксы, а значит отправится на свалку
2) В Gnome есть пикер для GTK3 приложений
Во общем понятно, что в не GTL3 приложений оно не работает.
Собственно нормально общесистемного компонента для этой задачи нет.
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|2.33, КО, 16:46, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Может, все-таки, не совсем.
const max = 2n ** (64n - 1n) - 1n;
console.log(max);
console.log(max+1n);
console.log(max ** 2n);
console.log(max ** 65n);
var p=2147483518n;
var s=2n;
try {
while (true) {
p=p+1n;
s=2n ** p;
}
} catch (e) {
console.log(e);
console.log('Есть пределы совершенству');
console.log(p);
}
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|1.24, Kuromi, 15:37, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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"Поддержка AppCache (технология для организации работы web-приложения в offline-режиме) переведена в разряд устаревших, удаление запланировано на выпуск Chrome 69. В качестве причины называется желание избавиться от одного векторов для совершения атак, связанных с межсайтовым скриптигом."
О как. Мозилла раскопала эту "устаревшую" фичу и сделала её доступной только по HTTPS, что изрядно напрягло разработчиков Хромиума - по их же словам в своё время они не осилили убрать неактуальный ныне AppCache и они пообещали сделать усилие и ответить.
Ответ будет окончательным, по всей видимости.
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