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27.05.2018 23:35  Выпуск рабочего стола Jade 0.6

Доступен выпуск рабочего стола Jade 0.6, написанного с использованием языка Python и web-технологий. Проектом реализуется принципиально иная концепция рабочего стола, предлагающая собственное представление об организации взаимодействия с пользователем и напоминающая работу в браузере.

На базе рабочего стола Jade тем же автором развивается дистрибутив Manjaro WebDad, который примечателен системой голосовых уведомлений и обеспеченим интеграции со смартфоном (требуется установка мобильного приложения KDE Connect). Пакеты c Jade предложены для Manjaro Linux и Sparky Linux. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В основе рабочего стола лежит фреймворк Jade Application Kit, позволяющий создавать приложения и компоненты для рабочего стола с использованием HTML5, JavaScript и CSS. Фреймворк написан на Python с использованием GTK3 и браузерного движка Webkit2 (Webkit2Gtk). Из JavaScript-библиотек применяются Materialise, Jquery и Masonry.

В текущем виде Jade можно рассматривать скорее как экспериментальный проект. Предлагается базовый набор функций, таких как поиск программ, обзор установленных приложений, выключение системы, просмотр недавно используемых файлов, отображение текущего времени и свободного дискового пространства, интерфейс для настройки параметров системы. Рабочий стол предоставляет гибридное окружение, которое позволяет запускать как обычные настольные приложения (например, LibreOffice), так и web-приложения.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/codesardine...)
  2. OpenNews: Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.4
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.4 с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 3 и рабочего стола Budgie 10.4
  6. OpenNews: Первый выпуск рабочего стола MaXX, адаптации IRIX Interactive Desktop для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: jade, desktop
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  • 1.1, Аноним, 23:41, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ожидаем переименования проекта в Pug.
     
  • 1.2, Аноним, 23:54, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ну и голос у автора)
     
  • 1.3, Тож аноним, 23:56, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    СЖЕЧЬ!
     
     
  • 2.9, Аноним, 00:26, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Казнить, нельзя помиловать!
     
  • 1.4, Анонас, 00:01, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ...-Ну почему дизайн, (*всхлыпиваю*), такой отст.ой.. эй,дайте мне кто - ни будь платочек, слезы вытереть....
     
  • 1.5, Дед Баян, 00:15, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > рабочего стола .. с использованием .. web-технологий

    дальше не чит.. а нет, читал, но как юмореску )

     
  • 1.6, Nemton, 00:19, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ниасилил видео. Слишкооом меееедленно говорит. На вид необычно. Но дальше, чем поиграться, конечно не пойдёт. По крайней мере для декстопа. Или пока смузи не начнут разливать в каждом ларьке.
     
  • 1.7, Аноним, 00:20, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    по ресурсам как? прожорливо?
     
  • 1.8, Аноним, 00:24, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем временем gnome и kde нервно курили, а awesome катался на полу от смеха хотя... весь текст скрыт [показать]
     

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