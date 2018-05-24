24.05.2018 09:10  Выпуск CentOS Atomic Host 7.1804, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker

Проект CentOS представил выпуск минималистичной операционной системы CentOS Atomic Host 7.1804, которая поставляется в форме монолитного целиком обновляемого образа и предоставляет базовое окружение, которое содержит только минимальный набор компонентов (systemd, journald, docker, rpm-OSTree, geard и т.п.), необходимых для запуска и управления изолированными контейнерами Docker. Все пакеты, обеспечивающие работу конечных приложений, поставляются непосредственно в составе контейнеров, а хост-система не содержит ничего лишнего.

CentOS Atomic Host является пересборкой продукта Red Hat Enterprise Linux Atomic Host RHEL 7.5, в свою очередь базирующегося на наработках свободного проекта Atomic. Об особенностях проекта можно прочитать в тексте прошлого анонса. Сборки CentOS Atomic Host доступны в форме установочного ISO, образов виртуальных машин Vagrant (Libvirt, VirtualBox), qcow2 (OpenStack, AWS, Libvirt) и AMI (Amazon Machine Image).

В новой версии произведена синхронизация дистрибутива с пакетной базой RHEL 7.5. Убрана привязка к rpm-пакетам Kubernetes, что позволяет пользователям на свой вкус выбирать между пакетами Kubernetes и OpenShift. Обновлены версии компонентов: atomic 1.22.1, cloud-init 0.7.9, docker 1.13.1, etcd 3.2.18, flannel 0.7.1, ostree 2018.1 и rpm-ostree-client-2018.1.



