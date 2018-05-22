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22.05.2018 09:01  Выпуск десктоп-окружения LXQt 0.13

Представлен релиз пользовательского окружения LXQt 0.13 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu, Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

Особенности выпуска:

  • Проведена адаптация всех компонентов для использования Qt 5.11;
  • В состав проекта приняты менеджер процессов qps и программа для создания скриншотов screengrab;
  • Механизм кэширования содержимого меню переведён в разряд опциональных и отключен по умолчанию в панели и интерфейсе запуска приложений (runner) для предотвращения утечек памяти и обхода проблем при перезапуске или завершении работы LXQt;
  • Изменён процесс сборки, который теперь производится только в режиме out-of-source, при котором сборка производится из отдельного каталога с сохранением генерируемых объектных и исполняемых файлов в новые подкаталоги, отдельно от файлов с исходными текстами;
  • Библиотека libfm-qt, которая предоставляет привязки для Qt, используемые в процессе работы файлового менеджера PCManFM, теперь более самодостаточна и меньше привязана к libfm, что положительно сказалось на производительности и гибкости использования. Обзор изменений в libfm-qt и libfm можно найти в тексте анонса PCManFM 1.3;
  • В liblxqt добавлены средства управления фоновой подсветкой и возможность отключения монитора;
  • В панели в контекстное меню, отображаемое для запущенных приложений, добавлены операции перемещения окна и изменения его размера;
  • Улучшена интеграция между плагином для отображения состояния раскладки на панели и настройками клавиатуры;
  • В qterminal добавлен редактор ярлыков, обеспечено закрытие вкладки по клику средней кнопкой мыши, предоставлена возможность изменения цвета вкладки, улучшена заметность активной вкладки;
  • В qtermwidget улучшено оформление, задействована новая цветовая тема, добавлена корректная поддержка символов UTF-32, улучшена поддержка FreeBSD;
  • Улучшено качество переводов;
  • Улучшена реализация свойства LXQtCompilerSettings;
  • Базовые настройки по умолчанию перенесены в каталог /usr/share/lxqt, для их переопределения дистрибутивы могут использовать каталог /etc/lxqt;
  • Повышены требования к зависимостям: для сборки нужен как минимум Qt 5.7.1, пакеты lxqt-* теперь требуют liblxqt >= 0.9.0, lximage-qt, lxqt-qtplugin и pcmanfm-qt - libfm-qt >= 0.13.0, а qterminal - qtermwidget >= 0.9.0;
  • Добавлены новые зависимости: liblxqt и lxqt-admin теперь напрямую зависят от libpolkit-qt5-1.

Сообщается, что уже началась работа над выпуском LXQt 1.0.0, главной задачей которого является доведение до полной готовности возможности работы поверх Wayland.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.lxqt.org/2018/05/...)
  2. OpenNews: Доступно десктоп-окружениe LXQt 0.12
  3. OpenNews: Lubuntu переходит на пользовательское окружение LXQt
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив ROSA Fresh R9 с рабочим столом LXQt
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.3.0, развиваемого проектом LXDE
  6. OpenNews: Первый выпуск десктоп-окружения LXQt, созданного в результате объединения LXDE и Razor-Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lxqt, lxde
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  • 1.2, EuPhobos, 09:20, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –7 +/
    Ох уж эти хипстеры модно быть модным ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, kiwinix, 09:47, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так они вроде как изначально собирались под вяленого делать, с печатью выпуска
     
     
  • 3.5, kiwinix, 09:49, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С первого выпуска.
    В смысле что всегда с вяленым на уме были
     
  • 3.6, Аноним, 09:49, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем смешнее их потуги Ну не шмогла я, не шмогла ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 09:49, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Главное, сколько сил и средств затрачено на создание того же велосипеда, только ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Аноним, 09:59, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.x.org/wiki/Development/X12/

    Вперёд, за орденами.

     
     
  • 4.9, anonymous, 10:02, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А редхат с интелом кто убеждать будет?
     
     
  • 5.10, Аноним, 10:16, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да там почти весь Lunux Foundation убеждать надо.
     
     
  • 6.11, Аноним, 10:18, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поправил: Да там почти весь Linux Foundation убеждать надо.
     
  • 3.16, kiwinix, 11:42, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 Все равно получилось бы без сетевой прозрачности смотри X12 2 Все равно пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 09:56, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Переход на Kwin, то есть Openbox для Wayland не ждём LXDE была прокачанным Ope... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, rose, 10:23, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну открытокоробки под вяленый пока не будет, да. Зато разработчик JWM вроде как собирается к третьей версии добавить его поддержку. https://github.com/joewing/jwm/issues/103
    А пока из оконников, умеющих в вейланд, есть sway.
    З.Ы. Нужно будет ещё Liri пощупать как-нибудь.
     
  • 1.12, Ilya Indigo, 10:20, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нативной поддержки QtCurve не хватает.
     
  • 1.14, _dz, 10:48, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Сообщается, что уже началась работа над выпуском LXQt 1.0.0, главной задачей которого является доведение до полной готовности возможности работы поверх Wayland.

    Ээм, у них же, вроде, нет своего WM. Что они там доводить собрались?

     
     
  • 2.15, Аноним, 11:31, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    в DE обычно какой либо WM предоставляется по дефолту Видимо, речь о том, что я ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, vz, 11:48, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для чего включили screengrab в состав проекта? lximage-qt умеет же делать скриншоты, и его функционал больше. Темы, особенно Light, допилили по ходу дела, а то пришлось ручками править lxqt-panel.qss

    В qps не увидел вывода общей загрузки проца и объёма свободной памяти.

    Как там поживает qlipper, не глючит менюшка выбора копипаста при многострочном копировании текста? Powermanager нормально работает, экран не выключается через каждые 5 минут? Главное меню не разваливается при вводе в строку поиска текста?

    Не хватает аналога obkey, но не особо сильно.

     
  • 1.18, Аноним, 11:56, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Думаю, юзать уже можно Дефотлная панель, конечно, по прежнему вырвиглазна, но э... весь текст скрыт [показать]
     

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