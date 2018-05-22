22.05.2018 09:01  Выпуск десктоп-окружения LXQt 0.13

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|1.14, _dz, 10:48, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Сообщается, что уже началась работа над выпуском LXQt 1.0.0, главной задачей которого является доведение до полной готовности возможности работы поверх Wayland.
Ээм, у них же, вроде, нет своего WM. Что они там доводить собрались?
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|1.17, vz, 11:48, 22/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Для чего включили screengrab в состав проекта? lximage-qt умеет же делать скриншоты, и его функционал больше. Темы, особенно Light, допилили по ходу дела, а то пришлось ручками править lxqt-panel.qss
В qps не увидел вывода общей загрузки проца и объёма свободной памяти.
Как там поживает qlipper, не глючит менюшка выбора копипаста при многострочном копировании текста? Powermanager нормально работает, экран не выключается через каждые 5 минут? Главное меню не разваливается при вводе в строку поиска текста?
Не хватает аналога obkey, но не особо сильно.
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