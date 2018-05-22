22.05.2018 09:01  Выпуск десктоп-окружения LXQt 0.13

Представлен релиз пользовательского окружения LXQt 0.13 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu, Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux. Особенности выпуска: Проведена адаптация всех компонентов для использования Qt 5.11;

В состав проекта приняты менеджер процессов qps и программа для создания скриншотов screengrab;

Механизм кэширования содержимого меню переведён в разряд опциональных и отключен по умолчанию в панели и интерфейсе запуска приложений (runner) для предотвращения утечек памяти и обхода проблем при перезапуске или завершении работы LXQt;

Изменён процесс сборки, который теперь производится только в режиме out-of-source, при котором сборка производится из отдельного каталога с сохранением генерируемых объектных и исполняемых файлов в новые подкаталоги, отдельно от файлов с исходными текстами;

Библиотека libfm-qt, которая предоставляет привязки для Qt, используемые в процессе работы файлового менеджера PCManFM, теперь более самодостаточна и меньше привязана к libfm, что положительно сказалось на производительности и гибкости использования. Обзор изменений в libfm-qt и libfm можно найти в тексте анонса PCManFM 1.3;

В liblxqt добавлены средства управления фоновой подсветкой и возможность отключения монитора;

В панели в контекстное меню, отображаемое для запущенных приложений, добавлены операции перемещения окна и изменения его размера;

Улучшена интеграция между плагином для отображения состояния раскладки на панели и настройками клавиатуры;

В qterminal добавлен редактор ярлыков, обеспечено закрытие вкладки по клику средней кнопкой мыши, предоставлена возможность изменения цвета вкладки, улучшена заметность активной вкладки;

В qtermwidget улучшено оформление, задействована новая цветовая тема, добавлена корректная поддержка символов UTF-32, улучшена поддержка FreeBSD;

Улучшено качество переводов;

Улучшена реализация свойства LXQtCompilerSettings;

Базовые настройки по умолчанию перенесены в каталог /usr/share/lxqt, для их переопределения дистрибутивы могут использовать каталог /etc/lxqt;

Повышены требования к зависимостям: для сборки нужен как минимум Qt 5.7.1, пакеты lxqt-* теперь требуют liblxqt >= 0.9.0, lximage-qt, lxqt-qtplugin и pcmanfm-qt - libfm-qt >= 0.13.0, а qterminal - qtermwidget >= 0.9.0;

Добавлены новые зависимости: liblxqt и lxqt-admin теперь напрямую зависят от libpolkit-qt5-1. Сообщается, что уже началась работа над выпуском LXQt 1.0.0, главной задачей которого является доведение до полной готовности возможности работы поверх Wayland.



