21.05.2018 12:24  Kubuntu прекращает подготовку сборок для 32-разрядных систем x86

Разработчики Kubuntu решили отказаться от формирования 32-разрядных сборок (kubuntu-*-desktop-i386.iso). Публикация 32-разрядных сборок будет прекращена начиная с выпуска Kubuntu 18.10, для загрузки будут предлагаться только сборки для архитектуры x86_64. Поддержка репозитриев с пакетами для архитектуры i386 пока будет сохранена, но в отдалённой перспективе их сопровождение находится под вопросом. Для новых установок рекомендуется использовать iso-образы LTS-выпуска Kubuntu 18.04, поддержка которого составит 3 года (в отличие от Ubuntu, который поддерживается 5 лет). Из планов на будущее отмечается рассмотрение возможности создание сборок для архитектуры ARM, в частности для плат Raspberry Pi и компактных ARM-нетбуков.

Аналогичные решения по прекращению подготовки 32-разрядных сборок начиная с осеннего выпуска в начале мая были приняты для Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin и Ubuntu Budgie. Формирование 32-разрядных сборок Ubuntu Server было прекращено начиная с выпуска 18.04, а Ubuntu Desktop с выпуска 17.10.



