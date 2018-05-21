21.05.2018 12:24  Kubuntu прекращает подготовку сборок для 32-разрядных систем x86

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|2.40, Давид, 18:21, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Тоже не понимаю этого нытья хомячков. Сколько можно тянуть некроманта за посох? Дайте ему наконец погрузиться в могилу и обрести заслуженный покой. Свежая Kubuntu 18.04 LTS (64-бит) съедает не больше 200 мегов на моем десктопе, это в 10 раз меньше современной винды. Ну так и смысл в 32 битах при таком потреблении 64 битной версии?
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|2.12, kiwinix, 13:28, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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При чем тут 4 ОЗУ? Кажись этот прикол от винды пошел, что там 32 бит система не видит больше чем 4 ОЗУ.
Больше в проц упирается.. И у кого проц не тянет 64, тому зачастую кеды и не нужны..
А вообще нужно умерщвлять 32..
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|4.34, anonymous, 17:36, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да тут вопрос не только в оперативе, но и в размере кэша у проца. У тех же селеронов его мало для 64-х бит. Про всякие мобильные процы 3-5 летней давности вообще молчу.
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|2.17, anonymous, 13:41, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Я надеюсь, что крыска и эликскуте доживут таки до 20.04 в 32
> битном исполнении
> Если, конечно, 32 бит не дропнут совсем к тому времени
x86-64 разработан с учётом обратной совместимости. Если уж дропать, то и 64 заодно.
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