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21.05.2018 12:24  Kubuntu прекращает подготовку сборок для 32-разрядных систем x86

Разработчики Kubuntu решили отказаться от формирования 32-разрядных сборок (kubuntu-*-desktop-i386.iso). Публикация 32-разрядных сборок будет прекращена начиная с выпуска Kubuntu 18.10, для загрузки будут предлагаться только сборки для архитектуры x86_64. Поддержка репозитриев с пакетами для архитектуры i386 пока будет сохранена, но в отдалённой перспективе их сопровождение находится под вопросом. Для новых установок рекомендуется использовать iso-образы LTS-выпуска Kubuntu 18.04, поддержка которого составит 3 года (в отличие от Ubuntu, который поддерживается 5 лет). Из планов на будущее отмечается рассмотрение возможности создание сборок для архитектуры ARM, в частности для плат Raspberry Pi и компактных ARM-нетбуков.

Аналогичные решения по прекращению подготовки 32-разрядных сборок начиная с осеннего выпуска в начале мая были приняты для Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin и Ubuntu Budgie. Формирование 32-разрядных сборок Ubuntu Server было прекращено начиная с выпуска 18.04, а Ubuntu Desktop с выпуска 17.10.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: NVIDIA прекращает разработку драйверов для 32-разрядных систем
  3. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование серверных сборок для 32-разрядных систем x86
  4. OpenNews: Arch Linux прекратил поддержку 32-разрядных систем x86
  5. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование desktop-сборок для 32-разрядных систем x86
  6. OpenNews: В Google Chrome прекращается поддержка 32-разрядных систем Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kubuntu
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  • 1.1, Аноним, 12:43, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Давно пора.
     
     
  • 2.40, Давид, 18:21, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Тоже не понимаю этого нытья хомячков. Сколько можно тянуть некроманта за посох? Дайте ему наконец погрузиться в могилу и обрести заслуженный покой. Свежая Kubuntu 18.04 LTS (64-бит) съедает не больше 200 мегов на моем десктопе, это в 10 раз меньше современной винды. Ну так и смысл в 32 битах при таком потреблении 64 битной версии?
     
  • 1.3, Аноним, 12:56, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    ну хозяин барин так-то много еще железа в ходу с 4гб, где 64бита не дают никак... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, kiwinix, 13:28, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    При чем тут 4 ОЗУ? Кажись этот прикол от винды пошел, что там 32 бит система не видит больше чем 4 ОЗУ.
    Больше в проц упирается.. И у кого проц не тянет 64, тому зачастую кеды и не нужны..
    А вообще нужно умерщвлять 32..
     
     
  • 3.15, anonymous, 13:37, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя каша в голове. 4 Гб видят все, кроме 32-хбитной венды. А речь про то, что на таком железе от 64-х бит больше вреда, чем пользы.
     
     
  • 4.37, адвокат винды, 18:11, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Серверные 32-разрядные платформы винды видят больше 4 гиг.
     
  • 3.23, Аноним, 15:23, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ты ещё скажи, что в вендусе не было pae плоть себе умерщвли, а 32 бита ещё сто л... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 16:24, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так то на встраиваемом добре, а речь идёт про KDE, т е про десктопы, планшеты, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.32, anonymous, 17:30, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот когда туда будут по 16 гигов оперативы и 10 мб кэша завозить, вот тогда и поговорим.
     
  • 2.14, Аноним, 13:32, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    4 Гбайт ещё 10 лет назад стало нормой.
     
     
  • 3.16, anonymous, 13:38, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > 4 Гбайт ещё 10 лет назад стало нормой.

    Сказки не рассказывай.

     
     
  • 4.24, Аноним, 16:02, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сам тогда купил стационарник с Athlon64.
     
     
  • 5.33, anonymous, 17:32, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сам тогда купил стационарник с Athlon64.

    Молодец, но тебя развели.

     
  • 4.38, Аноним, 18:15, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сказки про твое нищее детство? Это не сказка, это хоррор...
     
  • 2.20, Аноним, 14:42, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А как же мнение, что 64-ух битный проц работает быстрее в 64-ух битной ОС, чем в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 17:09, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    с маленьким ОЗУ от этих преимуществ не будет толку просто потому что 64битные п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, anonymous, 17:36, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да тут вопрос не только в оперативе, но и в размере кэша у проца. У тех же селеронов его мало для 64-х бит. Про всякие мобильные процы 3-5 летней давности вообще молчу.


     
  • 4.35, Аноним, 17:45, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это не правда Посмотри на хром, нет разницы https www ghacks net 2016 01 03 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.43, anonymous, 18:24, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >на хром, нет разницы

    Нашёл что смотреть. Он всю доступную оперативку выжирает.

     
  • 2.44, Аноним, 18:25, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие программы помимо калькулятора запускаешь?
     
  • 1.5, J.Kotik, 13:01, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я надеюсь, что крыска и эликскуте доживут таки до 20.04 в 32 битном исполнении

    Если, конечно, 32 бит не дропнут совсем к тому времени

     
     
  • 2.17, anonymous, 13:41, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я надеюсь, что крыска и эликскуте доживут таки до 20.04 в 32
    > битном исполнении
    > Если, конечно, 32 бит не дропнут совсем к тому времени

    x86-64 разработан с учётом обратной совместимости. Если уж дропать, то и 64 заодно.

     
     
  • 3.22, П, 14:45, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Придется перейти тогда на FreeBSD, там пока не выпилили еще 32 бит
     
     
  • 4.26, Аноним, 16:08, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Из Генты тоже не выпилили.
     
  • 1.10, Аноним, 13:24, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Один из дистров, где KDE собран отвратнейшим образом, они даже если вообще выпил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 14:21, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    s/Neon/Trinity/
     
  • 2.21, Аноним, 14:42, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Неон ещё и быстрее в граф режиме работает зрительно на уровне Генты ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Илон Маск, 13:48, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    k8s всем!
     
     
  • 2.42, Аноним, 18:24, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Илья, что это?
     
  • 1.25, Аноним, 16:05, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чтобы плазма не падала и на малинках ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним, 16:11, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кубунтоводы смогут ;)
     
  • 2.28, Аноним, 16:12, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кубунтоводы смогут ;)
     
  • 2.39, Аноним, 18:16, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ты и лox внатуре...
     
  • 1.41, Аноним, 18:23, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы знали, что однажды этот день настанет... И вот он настал!
     

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