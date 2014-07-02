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16.05.2018 09:41  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 32

Сформировано обновление операционной системы Solaris 11.3 SRU 32, в котором предложена очередная серия исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.3, изначально опубликованной в 2015 году. Параллельно развивается новая значительная ветка Solaris 11.4, которая пока находится на стадии бета-тестирования.

Основные изменения в Solaris 11.3 SRU 32:

  • Обновлены версии программ (в основном для устранения выявленных уязвимостей): Wireshark 2.4.6, ImageMagick 6.9.9-40, OpenSSL 1.0.2o, paramiko 2.0.8, Python 2.7.14, Samba 4.7.6, Apache httpd 2.4.33, rsyslog 8.15.0 и Perl 5.22;
  • Добавлены новые системные вызовы recvmmsg() и sendmmsg(), позволяющие организовать получение и отправку в рамках одного системного вызова сразу нескольких сообщений, которые ранее потребовали бы отдельных вызовов recvmsg() и sendmsg(). Применение добавленных системных вызовов значительно повышает эффективность работы приложений передающих большие объемы данных или оперирующих пакетами небольшого размера;
  • Добавлен режим сетевых сокетов SO_REUSEPORT, который позволяет сразу нескольким слушающим сокетам подключиться к одному порту для приёма соединений с распределением поступающих запросов одновременно по всем подключенным через SO_REUSEPORT сокетам, что упрощает создание многопоточных серверных приложений;
  • В поставку включены приложения Oracle Explorer 18.2 и SunVTS 8.2.2;
  • Реализована команда "netstat -P udp", предоставляющая раздельную статистику для каждого udp-сокета.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Второй бета-выпуск Oracle Solaris 11.4
  4. OpenNews: Началось бета-тестирование Solaris 11.4
  5. OpenNews: Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC
  6. OpenNews: Компания Oracle представила выпуск Solaris 11.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, solaris
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  • 1.1, kiwinix, 09:56, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А для кого эта ОС?
     
     
  • 2.2, Разработчики glibc, 09:57, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Для Бизнесменов с Деньгами
     
     
  • 3.3, Аноним, 10:16, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Что, они прям такие хочу макбук с solaris Обеспечьте к завтрашнему утру Поя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.4, Разработчики glibc, 10:47, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничо ты в Бизнесе не понимаешь
     
  • 3.6, Аноним, 11:12, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Для Бизнесменов с Деньгами

    И чем она лучше виллы или яхты?

     
  • 2.7, Минона, 11:45, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    для очень больших инсталляций оракл БД и ессно не на платформах Интеля.
     
  • 1.5, Аноним, 11:12, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не пользовался но яро осуждам
     

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