16.05.2018 09:41  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 32

Сформировано обновление операционной системы Solaris 11.3 SRU 32, в котором предложена очередная серия исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.3, изначально опубликованной в 2015 году. Параллельно развивается новая значительная ветка Solaris 11.4, которая пока находится на стадии бета-тестирования. Основные изменения в Solaris 11.3 SRU 32: Обновлены версии программ (в основном для устранения выявленных уязвимостей): Wireshark 2.4.6, ImageMagick 6.9.9-40, OpenSSL 1.0.2o, paramiko 2.0.8, Python 2.7.14, Samba 4.7.6, Apache httpd 2.4.33, rsyslog 8.15.0 и Perl 5.22;

Добавлены новые системные вызовы recvmmsg() и sendmmsg(), позволяющие организовать получение и отправку в рамках одного системного вызова сразу нескольких сообщений, которые ранее потребовали бы отдельных вызовов recvmsg() и sendmsg(). Применение добавленных системных вызовов значительно повышает эффективность работы приложений передающих большие объемы данных или оперирующих пакетами небольшого размера;

Добавлен режим сетевых сокетов SO_REUSEPORT, который позволяет сразу нескольким слушающим сокетам подключиться к одному порту для приёма соединений с распределением поступающих запросов одновременно по всем подключенным через SO_REUSEPORT сокетам, что упрощает создание многопоточных серверных приложений;

В поставку включены приложения Oracle Explorer 18.2 и SunVTS 8.2.2;

Реализована команда "netstat -P udp", предоставляющая раздельную статистику для каждого udp-сокета.



