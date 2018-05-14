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14.05.2018 10:58  Критическая уязвимость в системах шифрования email на основе PGP/GPG и S/MIME

Себастьян Шинцель (Sebastian Schinzel), авторитетный немецкий эксперт по компьютерной безопасности (один из авторов атаки DROWN), предупредил о выявлении критических уязвимостей в системах шифрования почтовой переписки, основанных на использовании PGP/GPG и S/MIME. Проблемы позволяют определить исходный открытый текст шифрованных писем, в том числе отправленных ранее зашифрованных писем. В настоящее время доступно лишь общее предупреждение, детали будут раскрыты 15 мая в 7 утра (UTC). Проблемам присвоено имя Efail.

Правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) подтвердила, что выявленные уязвимости относятся к разряду наиболее критических проблем и представляют серьёзных риск для пользователей шифрованных коммуникаций по электронной почте, особенно так как проблемы позволяют получить доступ к содержимому ранее отправленных зашифрованных сообщений.

Утверждается, что надёжно работающих исправлений проблем пока не существует, поэтому пользователям PGP/GPG и S/MIME предлагается отключить в почтовых клиентах инструменты, поддерживающие автоматическую расшифровку сообщений. До формирования исправлений пользователям предлагается временно прекратить использование PGP для отправки и приёма писем и воспользоваться альтернативными каналами обмена шифрованными сообщениями, такими как Signal. Инструкции по отключению PGP/GPG и S/MIME подготовлены для Thunderbird с Enigmail, Apple Mail c GPGTools и Outlook c Gpg4win.

Судя по отрывочным сведениям, уязвимости напрямую не затрагивают PGP/GPG и S/MIME, а проявляются в конечных решениях на базе данных систем для почтовых клиентов и связаны с функциями автоматической расшифровки. С другой стороны, среди исследователей, которые входят в команду, выявившую уязвимость, в основном представлены эксперты, специализирующиеся на криптографических алгоритмах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.eff.org/deeplinks/...)
  2. OpenNews: Выявлен дубликат короткого идентификатора PGP-ключа Линуса Торвальдса
  3. OpenNews: Обновление GnuPG с устранением уязвимости, позволяющей восстановить закрытые RSA-ключи
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
  5. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  6. OpenNews: В рамках проекта NeoPG развивается форк GnuPG 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: pgp, smime, gpg, gnupg
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  • 1.1, Онвоним, 11:03, 14/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Зачем альтернативные каналы и signal? Просто отключить автоматическую расшифровку, и делать это руками.
     
     
  • 2.5, Онанимус, 11:08, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Таки да! Тем более не понятна связь между автоматической расшифровкой и уязвимостью зашифровки.
     
     
  • 3.10, Онвоним, 11:34, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Я предполагаю, что уязвимость - это сохранение почтовым клиентом исходного незашифрованного сообщения перед отправкой в черновиках. Черновик в исходном виде может передаваться серверу. И если история переписки в черновиках хранятся на почтовом сервере - то можно восстанавливать оригиналы. Клиент может периодически сохранять черновик ещё не отправленного письма.
    Наблюдал такое, но пока со связкой K-9 (с OpenKeychain). Но то Android.

    Соответственно, шифруем сообщение, кладём armored-текст в письмо, и расшифровываем в обратном порядке при получении.

     
     
  • 4.31, Онанимус, 12:08, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Я предполагаю, что уязвимость - это сохранение почтовым клиентом исходного незашифрованного сообщения перед отправкой в черновиках.

    IMAP? Но в таком случае, уязвим трафик до IMAP сервера. Дальше то письмо идет шифрованное. А в анонсе говорится о глобальной уязвимости.

     
  • 1.2, лютый охохонюшка, 11:05, 14/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А ведь неломаемое шифрование изобрели ещё при царе Горохе, одноразовые шифр-блокноты называется. В наши времена дешевого стораджа вообще халявка, сгенерил 4ГБ рэндома и хватит на всю жизнь + на аудиоразговоры.
     
     
  • 2.4, Кир, 11:07, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ... и наградил всех счастливых потенциальных корреспондентов гигабайтами мусора ...
     
  • 2.6, Креативные инноваторы, 11:08, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    повод съездить друг к другу в гости, да
     
  • 1.3, Креативные инноваторы, 11:06, 14/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Настало время создавать логотип, логотип сам себя не создаст.
     
     
  • 2.11, Andrey Mitrofanov, 11:36, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Настало время создавать логотип, логотип сам себя не создаст.

    Дыкыть анонса-то не было ещё.  Это слухи-утечки, подогревающие интерес покупателей к.  До 15-го заинтересованные микрософты подгонят ребятам денежек и на логотип, и на погоняло креатифное, и на титульный сайт в зоне .com (.cypher? .bug? .info?  .app!??  --  где по-взрослому-то? чтоб подороже!).

    Ща, погодь, всё будет.

    +++!"простые ошибки в СПО" & "получают имена собственные, эмблемы и пр." http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/105391.html#15

     
     
  • 3.13, Аноним, 11:37, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    по итогам, новость выеденного яйца не стоит
     
  • 3.15, Andrey Mitrofanov, 11:40, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > и на погоняло креатифное,

    " Проблемам присвоено имя Efail. "

    Я прочитал наверху, да.  //IMNSHO лучше б денег подождали -- чего покреативнее приду ^W купили б.

     
  • 3.18, Аноним, 11:43, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    cTLD apple ещё не занята Эппл её хрен отсудит, так как можно сказать, что о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 11:23, 14/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    https://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-users/2018-May/060315.html
     
     
  • 2.32, Andrey Mitrofanov, 12:08, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > https://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-users/2018-May/060315.html

    Акхр... "HTML mails" + "автоматическое [рас]шифровывание".

    Расходимся, пацаны[I]![/I]

    --- Сегодня в нашем сикьюритэ циркусе:
    ?Те, кто меняют безопасность на удобство, не получат ни того ни другого.?
    ?Удобная "безопасность" небезопасна.  Неудобная тоже.  Проверенная -- не факт.  Проверенная лично -- безопасна, может быть.  Проверенная лично, ежедневно и ${нужное-неизвестное вписать!} -- весьма вероятно, но недолго.?

     
  • 1.8, Онаним, 11:27, 14/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    В очередной раз убеждаюсь хочешь сделать хорошо - сделай это сам Систему шифро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, sabakka, 11:32, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    люди годами не могут сделать, онаним запилит все за пару недель.
     
     
  • 3.12, Аноним, 11:36, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    делается ставка на неуловимого Джо
     
  • 2.16, pull request, 11:42, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Первое правило криптографии - никогда не придумывай свою систему криптографии.
     
     
  • 3.23, Ivan_83, 11:54, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    забыл авторство АНБ указать :)
     
  • 3.27, Аноним, 11:56, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С этим правилом никакой криптографии бы не было.
     
  • 3.34, Andrey Mitrofanov, 12:23, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Первое правило криптографии - никогда не придумывай свою систему криптографии.

    [I]" If you think technology can solve your security problems, then you don't understand the problems and you don't understand the technology. "[/I] --Bruce Schneier

    [I]" Anyone, from the most clueless amateur to the best cryptographer, can create an algorithm that he himself can't break. "[/I] --Bruce Schneier

    [I]" The user's going to pick dancing pigs over security every time. "[/I] --Bruce Schneier

    //https://duckduckgo.com/?q=Bruce+Schneier+cryptograpy+security+quotes&ia=web

     
  • 1.14, Andrew, 11:37, 14/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    99% пользователей имеют очень отдаленное представление о механизмах безопасности электронной почты, тем более, что речь идет о шифровании всего сообщения, а не только прикрепленных файлов. если OpenPGP еще кто-то использует, то S/MIME вообще для многих неведома зверушка. так что оба стандарта могут быть кривыми и косыми, никого это не коснется. и вообще хороший повод задуматься о том, что электронная почта это ископаемое из 70-80х годов 20 века, которое давно не отвечает современным требованиям.
     
     
  • 2.17, Аноним, 11:43, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ископаемое, согласен. Но что на замену?
     
     
  • 3.20, Аноним, 11:52, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    очевидный телеграм очевиден
     
     
  • 4.25, Ivan_83, 11:56, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    телеграм и сигнал пусть идут по дальше, такие проекты ущемляющие свободы пользователей и их приватность.
     
     
  • 5.28, Аноним, 11:57, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сигнал да, но телеграм борется за свободы пользователей и их приватность ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.33, Вы забыли заполнить поле Name, 12:12, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Насмешил. Дуруов и Ко борются за свои денюшки и делают пиар для таких как ты.
     
  • 5.29, Аноним, 11:58, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    как будто днс, который использует емейлом, не является таковым Только почтовые ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.30, Аноним, 12:02, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ring, Tox
     
  • 3.21, Аноним, 11:53, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Телеграм.
     
  • 3.22, Вещества, 11:54, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    жаббер с omemo
     
  • 3.24, Аноним, 11:56, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    DIME Ладара Левисона?
     
  • 3.26, 1, 11:56, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    хипстерский телеграмчик.

    А по делу. Почта на бумаге - это 19 век (если не раньше) но всё как-то не избавиться.

     
  • 1.19, Нанобот, 11:52, 14/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >среди исследователей, которые входят в команду, выявившую уязвимость, в основном представлены эксперты, специализирующиеся на криптографических алгоритмах

    не беда, сейчас эксперты опеннета разберут все остальные малоизученные области и выдадут своё экспертное заключение 😂

     

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