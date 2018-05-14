14.05.2018 10:58  Критическая уязвимость в системах шифрования email на основе PGP/GPG и S/MIME

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|3.10, Онвоним, 11:34, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я предполагаю, что уязвимость - это сохранение почтовым клиентом исходного незашифрованного сообщения перед отправкой в черновиках. Черновик в исходном виде может передаваться серверу. И если история переписки в черновиках хранятся на почтовом сервере - то можно восстанавливать оригиналы. Клиент может периодически сохранять черновик ещё не отправленного письма.
Наблюдал такое, но пока со связкой K-9 (с OpenKeychain). Но то Android.
Соответственно, шифруем сообщение, кладём armored-текст в письмо, и расшифровываем в обратном порядке при получении.
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|4.31, Онанимус, 12:08, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Я предполагаю, что уязвимость - это сохранение почтовым клиентом исходного незашифрованного сообщения перед отправкой в черновиках.
IMAP? Но в таком случае, уязвим трафик до IMAP сервера. Дальше то письмо идет шифрованное. А в анонсе говорится о глобальной уязвимости.
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|1.2, лютый охохонюшка, 11:05, 14/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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А ведь неломаемое шифрование изобрели ещё при царе Горохе, одноразовые шифр-блокноты называется. В наши времена дешевого стораджа вообще халявка, сгенерил 4ГБ рэндома и хватит на всю жизнь + на аудиоразговоры.
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|2.11, Andrey Mitrofanov, 11:36, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Настало время создавать логотип, логотип сам себя не создаст.
Дыкыть анонса-то не было ещё. Это слухи-утечки, подогревающие интерес покупателей к. До 15-го заинтересованные микрософты подгонят ребятам денежек и на логотип, и на погоняло креатифное, и на титульный сайт в зоне .com (.cypher? .bug? .info? .app!?? -- где по-взрослому-то? чтоб подороже!).
Ща, погодь, всё будет.
+++!"простые ошибки в СПО" & "получают имена собственные, эмблемы и пр." http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/105391.html#15
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|3.34, Andrey Mitrofanov, 12:23, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Первое правило криптографии - никогда не придумывай свою систему криптографии.
[I]" If you think technology can solve your security problems, then you don't understand the problems and you don't understand the technology. "[/I] --Bruce Schneier
[I]" Anyone, from the most clueless amateur to the best cryptographer, can create an algorithm that he himself can't break. "[/I] --Bruce Schneier
[I]" The user's going to pick dancing pigs over security every time. "[/I] --Bruce Schneier
//https://duckduckgo.com/?q=Bruce+Schneier+cryptograpy+security+quotes&ia=web
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|1.14, Andrew, 11:37, 14/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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99% пользователей имеют очень отдаленное представление о механизмах безопасности электронной почты, тем более, что речь идет о шифровании всего сообщения, а не только прикрепленных файлов. если OpenPGP еще кто-то использует, то S/MIME вообще для многих неведома зверушка. так что оба стандарта могут быть кривыми и косыми, никого это не коснется. и вообще хороший повод задуматься о том, что электронная почта это ископаемое из 70-80х годов 20 века, которое давно не отвечает современным требованиям.
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|1.19, Нанобот, 11:52, 14/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>среди исследователей, которые входят в команду, выявившую уязвимость, в основном представлены эксперты, специализирующиеся на криптографических алгоритмах
не беда, сейчас эксперты опеннета разберут все остальные малоизученные области и выдадут своё экспертное заключение 😂
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