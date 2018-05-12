The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

12.05.2018 11:00  Google планирует обязать OEM-производителей выпускать обновления для Android-устройств

Компания Google намерена радикально решить проблему с нахождением в обиходе большого числа уязвимых Android-устройств, добавив в соглашение с OEM-производителями пункт, обязывающий регулярно выпускать обновления с устранением уязвимости. В настоящее время, гарантированная доставка обновлений с устранением проблем с безопасностью производится только для устройств, выпускаемых под брендом Google, остальные же производители зачастую не утруждают себя выпуском обновлений или делают это с большим опозданием.

Появление в Android 8 технологии Treble, позволяющей производителям создавать универсальные компоненты поддержки оборудования, не привязанные к конкретным версиям Android (можно использовать одни и те же драйверы с различными версиями Android), существенно упрощает сопровождение прошивок и создание обновлённых прошивок с актуальными выпусками Android. Производитель теперь может использовать в качестве основы уже готовые обновления от Google, интегрируя в них специфичные для конкретного устройства компоненты. Обновления Google выпускаются ежемесячно в плановом порядке, но регламент выпуска обновлений для OEM-производителей пока не выработан.

  1. Главная ссылка к новости (https://9to5google.com/2018/05...)
  2. OpenNews: Срок поддержки LTS ядра Linux 4.4 увеличен c 2 до 6 лет
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 8.0 "Oreo"
  4. OpenNews: Google представил прослойку для отделения поддержки оборудования от версий Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: google, android, treble
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 11:04, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +19 +/
    Неужели это случилось?
     
     
  • 2.3, lone_wolf, 11:13, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну так по любому 5-7 Андроид не получит обнов уже, а вот от 8-го я думаю начнут ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 12:43, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Android 8 почти последний перед смертью этой платформы и переходе на Fuchsia.
     
     
  • 4.37, Костик, 13:39, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Windows 3.11 - почти последняя перед смертью этой платформы
     
  • 4.44, Аноним, 14:26, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Где можно почитать об этих наполеоновских планах ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.46, нурок, 14:29, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да нет до фуксии ещё далеко.. особенно на мобилках.
     
  • 2.7, Аниним, 11:28, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Эйпловоды смотрят на вас с жалостью.
     
     
  • 3.9, Шо, 11:36, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +15 +/
    С другого конца коридора психушки
     
  • 3.20, Аноним, 12:41, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Это те самые, которые приложения не через магазин не могут установить?
     
     
  • 4.24, Аноним, 12:51, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А ещё я сегодня не смог скинуть снятое видео весом 5 гиг с айфона на комп с винд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, Аноним, 13:22, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Используй iTunes.
     
     
  • 6.38, Аноним, 13:40, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это тормозное глюкалово надо запретить на законодательном уровне Клиент Steam н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.63, Аноним, 15:37, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В нём нет такого функционала.
     
  • 5.71, Jojoker, 18:16, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А еще тот кабель который идет в комплекте, имеет на другом конце ЮСБ 2.0 !!
    "Записывайте видео в 4К..."
     
  • 4.48, Аноним, 14:31, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Собери из сорсов и поставь
     
  • 3.23, Аноним, 12:49, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это те, которые не обновляют ось, чтобы оно не начинало свирепо тормозить?
     
     
  • 4.26, Аноним, 12:54, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Тормозить после обнов у меня начинал андроид, а не айфон пока 8й ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.32, Аноним, 13:17, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Всегда вовремя обновляем всей семьёй iPhone 7, 6s и два 5s , iPad новый и стар... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.36, Аноним, 13:33, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Палишься ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.54, pavlinux, 14:45, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > 7, 6s и два 5s), iPad (новый и старый)  Что я делаю не так?

    Прое.. ~300.000 из семьи.

     
     
  • 6.59, Аноним, 15:07, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну и что, одна зарплата.
     
     
  • 7.65, demimurych, 16:30, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Выкинуть зарплату на утройства? Такое только у нас возможно
     
  • 6.67, commiethebeastie, 17:10, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так он б/у брал, модели же старые.
     
  • 5.62, Аноним, 15:31, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Папа, папа и я - веселая маководов семья ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.72, Jojoker, 18:21, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эппл уже не та. Вы не застали первые пять Айфонов, которые умирали по расписанию.
    iOS7 убивала iPhone 4, iOS8 убивала iPhone 4s, iOS6 - 3Gs.
    5s iOS11 только-только начала замедлять. Но тут стали делать дохнущие аккумуляторы и программное замедление...
     
  • 4.35, Аноним, 13:30, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну и где гарантия, что вендоры Android не будут выпускать такие же обновления ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.34, Аноним, 13:25, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Давно у Apple OEM-производители то появились Где можно купить iphone от huawei ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.39, Костик, 13:44, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Эйпловоды смотрят на вас с жалостью.

    Эйпловоды вообще всё делают строем.
    И ещё у них "побег из тюрьмы", ибо в тюрьме ничего не сделаешь.

    Такого счастья даром не надо. Наслаждайтесь. И смотрите с жалостью.

     
     
  • 4.42, Аноним, 14:08, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С каждым обновлением те фишки, который были доступны через jailbreak, становятся... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.47, Аноним, 14:30, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хозяин подарил Добби носок?
     
     
  • 6.75, vz, 18:43, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    бльше не шутите так, а то я кофем чуть не подавился, записал в свой сборник сарказма :)
     
  • 5.57, pavlinux, 14:48, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>И ещё у них "побег из тюрьмы", ибо в тюрьме ничего не сделаешь.
    > С каждым обновлением те фишки, который были доступны через jailbreak, становятся доступны
    > в обычном режиме. Ну-ка покажи мне в ведроиде встроенный F-Droid.

    На гейфоне уже можно менять MAC адреса? Свою прошивку залить? Удалить Яблочную тухлятину в виде Мессендеров
    и других зондов от Твитыр и Фасебук?

     
     
  • 6.60, Аноним, 15:07, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    и других зондов от Твитыр и Фасебук Да ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.49, Аноним, 14:34, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Погоди, будет тебе жалость, когда росглавжандарм выпилит из апстора вайберы, ваз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.74, Отражение луны, 18:28, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Никто не мешает купить телефон, производитель которого выпускает патчи безопасности. У меня ванплас, обновления безопасности от 1 апреля.
     
  • 1.2, Аноним, 11:13, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Видимо в гуугл надеялись, что производители сами начнут выпускать свежие версии ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, DerRoteBaron, 11:16, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вроде бы те, кто запарились добавлением поддержки Treble, и так обновления более... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 11:26, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Добрый Google, накажите FLY Эти изуверы уже 4 года как не обновляют мой смарт ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:27, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Накажи их сам рублём, не?
     
     
  • 3.8, A.Stahl, 11:33, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    И куда этот рубль им пихать в качестве наказания?
     
     
  • 4.51, Аноним, 14:36, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И куда этот рубль им пихать в качестве наказания?

    В его ... конкурентов!

     
  • 4.61, нурок, 15:11, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И куда этот рубль им пихать в качестве наказания?

    в другово производителя!

     
  • 1.10, Аноним, 11:36, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Гугл умеет испортить всё что хорошо работает, а потом запилить что было сразу но... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Пользователь, 11:47, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Появление в Android 8 технологии" - WTF! А как же остальные версии Андроида? Или пользователи с иной версией ПО уже не считаются людьми?
    P.S. Как они собираются обязать китайцев, которые выпускают прошивки зачастую без возможности обновления как таковой?
     
     
  • 2.14, КО, 11:57, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    да не переживай ты так И обладатели 8 ки точно так же не будут обновляться или... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, grayich, 11:49, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    гуглы заигрались, похоже в ближайшиее 2-3 года стоит ожидать некой альтернативы дроиду, возможно даже открытой.
     
     
  • 2.13, A.Stahl, 11:54, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да все будут только рады. Андроид получился весьма... неудачным.
     
     
  • 3.56, кверти, 14:46, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    >Да все будут только рады

    поименно, пожалуйста. Всех.

     
  • 2.25, Аноним, 12:52, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    librem 5 же
     
     
  • 3.27, grayich, 12:56, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    варианты как бы есть, вот только пока те-же китайцы не станут массово это ставит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 13:01, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И важно Чтобы они ни в коем случае не выпускали обновления, а то это принуждае... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, Аноним, 12:58, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Попробуй яблоко, вполне альтернатива ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, grayich, 13:04, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не яблоко, а огрызок
    его не поставить на любую шелезяку
     
     
  • 4.31, Аноним, 13:11, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А андроид можно на любую И ты с этим даже будешь ходить Хэнд-мэйд корпус из ли... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.45, pda, 14:27, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого нужна открытая платформа, как с PC вышло. Т.е. чтобы можно было делать дистрибутив андроида, который встанет на любой телефон. Т.е. сборка arm aarch64 чтобы вставала на любой телефон с таким процессором.
     
     
  • 3.58, кверти, 14:49, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, в телефоне, а точне даже смартфоне, кроме процессора ведь и нет ничего...
     
  • 1.15, Аноним, 12:05, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    При этом еще и китайский ZTE лишили андроида,  чем фактически убили компанию.
     
     
  • 2.17, mumu, 12:15, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для тех, кому как и мне лень гуглить ZTE через подставные компании продавала ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, A.Stahl, 12:20, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Т е ты считаешь что Власти США не отреагируют на такое банальное крючкотворст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.68, Crazy Alex, 17:13, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Причём оказалось, что в железе ZTE довольно много американской комплектухи, и отказ от её поставок привёл к полному параличу производства
     
  • 2.22, Аноним, 12:46, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Эта желтизна Никого не убили, можно установить Tizen или Sailfish и к ним добав... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, Crazy Alex, 17:14, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А не на что устанавливать. Производство стало
     
     
  • 4.77, edv, 19:06, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Производство стало

    Производство стало... что? Интрига!

     
  • 1.16, Аноним, 12:10, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не поможет Нужно чтобы дистрибьюция ОС не зависила от железа и производителей ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 12:29, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Даже на ноутах иногда стоят девайсы прибитые гвоздями к оси, так чо без бубна не... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.40, Baz, 13:46, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "поздно пить Боржоми когда почки отказали"
     
  • 1.41, Аноним, 14:04, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какие-то влажные истории Ведь дело не только в самом ведроиде Qualcomm тот же ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.52, Аноним, 14:36, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто не покупать устройства таких хитрожопых производителей.
     
  • 1.43, Аноним, 14:10, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Зачем покупать телефон без официальной lineage OS Отсутствие прошивки равно отс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.53, Аноним, 14:38, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Леняга собранна из г и палок, конечно лучше чем ничего, но всё же такое ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.70, Crazy Alex, 17:16, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Lineage тоже не ангелы. С MicroG, например,рогом упёрлись просто знатно. Хотя, безусловно, лучше, чем официальные образы, состоящие из мусора
     
  • 1.64, jenrus, 16:05, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше бы обязали блобы открыть :|
     
  • 1.66, Kuromi, 17:06, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Новость конечно радует, но хотелось бы увидеть сначала результаты прежде чем радоваться. А то, как я помню, подобная инициатива, "договориться с вендорами", "обновления безопасности". И что, каков результата? Полгода-год и никаких обновлений прошивки, обновления безопасности - примерно тоже самое. Какие-то производители конечно поддерживают подольше (вот у друга Самсунг топовый, по его словам обновления долго приходят), а все что "средне и бюджетно" - пролетает сразу, после продажи устройства ты производителю не интересен, "отойдите и не мешайте торговать".

    Если производитель штампует раз в три-6 месяцев практически идентичные устройства, раздувая линейку зачем ему поддерживать "старый хлам"? Почти прямо говорят "Устарел андроид? Купи новый смартфон!".

     
  • 1.73, Аноним, 18:27, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В этом трембле будет вечнодырявый и пробекроренный набор дров поверх которого мо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.76, vz, 18:50, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > В этом трембле будет вечнодырявый и пробекроренный набор дров поверх которого можно
    > накатить любую оболочку на выбор?
    > Это хорошо, но не полноценное решение проблемы.

    массовый взлом Android и кража с банковских счетов исправит ситуацию с обновлениями и производителями

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor