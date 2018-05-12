12.05.2018 11:00  Google планирует обязать OEM-производителей выпускать обновления для Android-устройств

Компания Google намерена радикально решить проблему с нахождением в обиходе большого числа уязвимых Android-устройств, добавив в соглашение с OEM-производителями пункт, обязывающий регулярно выпускать обновления с устранением уязвимости. В настоящее время, гарантированная доставка обновлений с устранением проблем с безопасностью производится только для устройств, выпускаемых под брендом Google, остальные же производители зачастую не утруждают себя выпуском обновлений или делают это с большим опозданием.

Появление в Android 8 технологии Treble, позволяющей производителям создавать универсальные компоненты поддержки оборудования, не привязанные к конкретным версиям Android (можно использовать одни и те же драйверы с различными версиями Android), существенно упрощает сопровождение прошивок и создание обновлённых прошивок с актуальными выпусками Android. Производитель теперь может использовать в качестве основы уже готовые обновления от Google, интегрируя в них специфичные для конкретного устройства компоненты. Обновления Google выпускаются ежемесячно в плановом порядке, но регламент выпуска обновлений для OEM-производителей пока не выработан.



