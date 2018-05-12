12.05.2018 11:00  Google планирует обязать OEM-производителей выпускать обновления для Android-устройств

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|5.72, Jojoker, 18:21, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Эппл уже не та. Вы не застали первые пять Айфонов, которые умирали по расписанию.
iOS7 убивала iPhone 4, iOS8 убивала iPhone 4s, iOS6 - 3Gs.
5s iOS11 только-только начала замедлять. Но тут стали делать дохнущие аккумуляторы и программное замедление...
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|3.39, Костик, 13:44, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Эйпловоды смотрят на вас с жалостью.
Эйпловоды вообще всё делают строем.
И ещё у них "побег из тюрьмы", ибо в тюрьме ничего не сделаешь.
Такого счастья даром не надо. Наслаждайтесь. И смотрите с жалостью.
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|5.57, pavlinux, 14:48, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>И ещё у них "побег из тюрьмы", ибо в тюрьме ничего не сделаешь.
> С каждым обновлением те фишки, который были доступны через jailbreak, становятся доступны
> в обычном режиме. Ну-ка покажи мне в ведроиде встроенный F-Droid.
На гейфоне уже можно менять MAC адреса? Свою прошивку залить? Удалить Яблочную тухлятину в виде Мессендеров
и других зондов от Твитыр и Фасебук?
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|1.11, Пользователь, 11:47, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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"Появление в Android 8 технологии" - WTF! А как же остальные версии Андроида? Или пользователи с иной версией ПО уже не считаются людьми?
P.S. Как они собираются обязать китайцев, которые выпускают прошивки зачастую без возможности обновления как таковой?
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|2.45, pda, 14:27, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Для этого нужна открытая платформа, как с PC вышло. Т.е. чтобы можно было делать дистрибутив андроида, который встанет на любой телефон. Т.е. сборка arm aarch64 чтобы вставала на любой телефон с таким процессором.
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|1.66, Kuromi, 17:06, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Новость конечно радует, но хотелось бы увидеть сначала результаты прежде чем радоваться. А то, как я помню, подобная инициатива, "договориться с вендорами", "обновления безопасности". И что, каков результата? Полгода-год и никаких обновлений прошивки, обновления безопасности - примерно тоже самое. Какие-то производители конечно поддерживают подольше (вот у друга Самсунг топовый, по его словам обновления долго приходят), а все что "средне и бюджетно" - пролетает сразу, после продажи устройства ты производителю не интересен, "отойдите и не мешайте торговать".
Если производитель штампует раз в три-6 месяцев практически идентичные устройства, раздувая линейку зачем ему поддерживать "старый хлам"? Почти прямо говорят "Устарел андроид? Купи новый смартфон!".
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|2.76, vz, 18:50, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> В этом трембле будет вечнодырявый и пробекроренный набор дров поверх которого можно
> накатить любую оболочку на выбор?
> Это хорошо, но не полноценное решение проблемы.
массовый взлом Android и кража с банковских счетов исправит ситуацию с обновлениями и производителями
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