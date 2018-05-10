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10.05.2018 11:46  Кандидат в релизы дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 "Stretch" без systemd

Началось тестирование кандидата в релизы дистрибутива Devuan 2.0 "ASCII", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 9 "Stretch". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур AMD64, i386 и ARM (Raspberry Pi, Banana Pi, СubieBoard, Odroid и др.). Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Подготовлены инструменты для миграции на Devuan 2.0 с Devuan 1.0, Debian 8.x "Jessie" или Debian 9.x "Stretch".

В рамках проекта созданы ответвления для 381 пакета Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd.

В качестве рабочего стола по умолчанию предлагается Xfce и дисплейный менеджер Slim. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit. Опционально предусмотрен режим работы без D-Bus, позволяющий создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd.

Основные новшества Devuan 2.0:

  • В установщике на выбор предоставлены рабочие столы Xfce (по умолчанию), KDE, MATE, Cinnamon и LXQt. В прошлом выпуске GNOME, KDE и Cinnamon были удалены из списка предлагаемых в инсталляторе наборов из-за привязок к systemd. Для оценки возможностей дистрибутива без установки подготовлен Live-образ;
  • В инсталлятор добавлен режим установки консольного окружения ("Console productivity"), позволяющий сформировать систему без GUI, который хорошо подходит для развёртывания серверов;
  • Официальные сборки сформированы для различных ARM-плат, включая Raspberry Pi, BeagleBone, OrangePi, BananaPi, OLinuXino, Cubieboard и Nokia N900. Сборки также подготовлены для некоторых моделей Chromebook;
  • Обеспечено формирование образов виртуальной машины (vdi) для VirtualBox, QEMU и Vagrant;
  • Предоставлена возможность установки системы инициализации OpenRC. В экспертном режиме инсталлятора теперь на выбор предлагается SysVinit и OpenRC;
  • Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo;
  • В качестве альтернативы consolekit для управления пользовательскими сеансами добавлен elogind, вариант logind, не привязанный к systemd.


  1. Главная ссылка к новости (https://dev1galaxy.org/viewtop...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование Devuan 2.0, форка Debian 9 "Stretch" без systemd
  3. OpenNews: Первый релиз Devuan, форка Debian без systemd
  4. OpenNews: Анонсирован Devuan, форк Debian GNU/Linux без systemd
  5. OpenNews: Доступен системный менеджер systemd 238
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: devuan, debian, systemd
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  • 1.1, Аноним, 11:48, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Надо же, оно ещё живо, луддиты просто так не сдаются. Респект за упёртость.
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 11:57, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    И это хорошо. Когда какой-то борец за "diversity" начинает ныть, ему всегда можно указать на Deuvan -- мол Дебиан, со всему присущими ему плюшками, и всё как ты хочешь, так что перестань ныть и отвянь.
     
  • 2.8, Аноним, 12:07, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Лучше быть луддитом, чем дикарём-каргокультистом, воображающим, что 171 наш от... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 11:55, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Отлично, пошёл качать Потому что жирный systemd от поттера из миллиона строк ви... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, iPony, 11:59, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну у медали же две стороны.
    Другая сторона - это признание. Вод представь, что KDE получило бы Pwnie Award - фантастика.
    А есть фото Леннарта с пони? Типа такое http://i2.cdn.turner.com/cnn/2011/TECH/web/08/04/pwnie.awards.hacking/t1larg.
     
  • 2.7, Аноним, 12:02, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Systemd, который висит на PID 1, занимает где-то 50-100 кб ОЗУ ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Нямням, 12:58, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Systemd, который висит на PID 1, занимает где-то 50-100 кб. ОЗУ.

    https://i.imgur.com/NceQdzH.png

    Продолжайте.

     
     
  • 4.17, Аноним, 13:21, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    4 метра в сумме Как много, обоже В каждой кофеварке уже 16гб, а ты килобайты с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, Аноним, 13:22, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Завилял так завилял.
     
     
  • 6.22, Аноним, 13:31, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В 2018 году предъявлять, что истема инициализации занимает в ОЗУ АЖ ЧИТЫРЕ МЕГАБ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.24, НяшМяш, 13:34, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В каждой кофеварке уже 16гб

    Мой офигенный микротик с 256МБ ОЗУ смотрит на это утверждение с недоумением. Про всякие тплинки скромно умолчим.

     
  • 4.26, Andrey Mitrofanov, 13:41, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Systemd, который висит на PID 1, занимает где-то 50-100 кб. ОЗУ.
    > https://i.imgur.com/NceQdzH.png
    > Продолжайте.

    +1  //7коп.,  с двух машин под рукой: 20КБ (за минуту до "скриншота" там был 0, да!) против 3МБ.[CODE]  PID USER      PR  NI   VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
        1 root      20   0   2308   20    0 S   0,0  0,0   0:12.85 init
        1 root      20   0 192944 3176 2036 S   0,0  0,0 481:06.05 systemd[/CODE]...если кому вдруг, Time надо преекладывать на 27:141 аптайма соответственно, видимо, и получать не x2246.38, "всего лишь" x430.15. " Айяйяй, углеродом наследили! " в комплекте---  Энергоэффективность 1 / 181540.85 против 1 / 422.03  -- "два порядка!1"---

     
  • 2.13, Аноним, 12:58, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    пошел качать дистр с маленьким, эффективным и юниксвейным NetworkManager Впр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, iPony, 11:55, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Анонс повеселил :D

    > Dear Init Freedom Lovers, Once again the Veteran Unix Admins salute you! We are happy to announce that the Devuan 2.0 ASCII Release Candidate

    А представьте там у Fedora, Ubuntu, Gentoo что-то подобное было бы со штамповкой подобной?

     
     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov, 13:04, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Анонс повеселил :D
    > А представьте там у

    Ещё один не отличает накала политической борьбы от детсадовских шуточек...

    Если тебя пробивает на хи-хи, это вовсе не значит, что ты прочитал шутку.  https://duckduckgo.com/?q=%D1%81%D0%BC%D0%B5

     
     
  • 3.21, iPony, 13:27, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > смех защитная реакция

    Да, я видел таких "психологов" в реальной жизни.
    "Ты ухо почесал - видать врёшь" итак далее. Любой жест будет растолкован по какому-то принципу. Правда обычно мимо получается, но то такое...

     
  • 1.9, Анонс, 12:17, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что у них для /sbin/init, если не systemd? upstart? :)
     
     
  • 2.10, Анонс, 12:17, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Блин, как-то именно эту строчку-то глазами и пропустил - SysVInit.
     
  • 1.11, Аноним, 12:56, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    переехал когда-то на сервере с wheezy на devuan jessie Работает стабильно, ника... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:57, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    "предсказуемое" конечно же
     
  • 1.15, EuPhobos, 12:59, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    А кричали Без сюстемДэ уже никуда , вот оно, живое доказательство, что вполне в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, AnonPlus, 13:22, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы не путайте жизнь с существованием маргинала.
     
  • 2.19, A.Stahl, 13:22, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Без мяса, антибиотиков и штанов жить тоже можно. Иногда даже полноценно. И никто не против. Просто другим не мешайте.
     
  • 2.23, Аноним, 13:33, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    О, наконец-то ты появился, я уж заждался. Поставил минус.
     
  • 2.25, Аниним, 13:36, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >А кричали "Без сюстемДэ уже никуда", вот оно, живое доказательство, что вполне возможно прожить без монстроДэ.

    Полуживое монструозное нечно на базе протухшего дистрибутива. Жахнул минис за глубый комень.

     

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