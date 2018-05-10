10.05.2018 11:46  Кандидат в релизы дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 "Stretch" без systemd

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|2.4, A.Stahl, 11:57, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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И это хорошо. Когда какой-то борец за "diversity" начинает ныть, ему всегда можно указать на Deuvan -- мол Дебиан, со всему присущими ему плюшками, и всё как ты хочешь, так что перестань ныть и отвянь.
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|4.26, Andrey Mitrofanov, 13:41, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Systemd, который висит на PID 1, занимает где-то 50-100 кб. ОЗУ.
> https://i.imgur.com/NceQdzH.png
> Продолжайте.
+1 //7коп., с двух машин под рукой: 20КБ (за минуту до "скриншота" там был 0, да!) против 3МБ.[CODE] PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 2308 20 0 S 0,0 0,0 0:12.85 init
1 root 20 0 192944 3176 2036 S 0,0 0,0 481:06.05 systemd[/CODE]...если кому вдруг, Time надо преекладывать на 27:141 аптайма соответственно, видимо, и получать не x2246.38, "всего лишь" x430.15. " Айяйяй, углеродом наследили! " в комплекте--- Энергоэффективность 1 / 181540.85 против 1 / 422.03 -- "два порядка!1"---
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|1.3, iPony, 11:55, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Анонс повеселил :D
> Dear Init Freedom Lovers, Once again the Veteran Unix Admins salute you! We are happy to announce that the Devuan 2.0 ASCII Release Candidate
А представьте там у Fedora, Ubuntu, Gentoo что-то подобное было бы со штамповкой подобной?
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|3.21, iPony, 13:27, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> смех защитная реакция
Да, я видел таких "психологов" в реальной жизни.
"Ты ухо почесал - видать врёшь" итак далее. Любой жест будет растолкован по какому-то принципу. Правда обычно мимо получается, но то такое...
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|2.25, Аниним, 13:36, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>А кричали "Без сюстемДэ уже никуда", вот оно, живое доказательство, что вполне возможно прожить без монстроДэ.
Полуживое монструозное нечно на базе протухшего дистрибутива. Жахнул минис за глубый комень.
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