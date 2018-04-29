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29.04.2018 09:10  Выпуск игры NetHack 3.6.1

После двух с половиной лет разработки обновлённой командой разработчиков подготовлен релиз консольной пошаговой однопользовательской стратегической игры NetHack 3.6.1, успешному прохождению которой способствует изучение исходных текстов игры и обсуждение стратегии прохождения с другими игроками.

В новом выпуске в основном собраны исправления и мелкие улучшения игрового процесса, накопившиеся за последнее время. Возобновлено существование портов для MS-DOS и Qt4. Выпуск 3.6.1 отмечен как стабилизированный и преподносится как официальная версия ветки 3.6. Следующим станет новый значительный выпуск 3.7, в котором ожидается приведение кодовой базы в соответствие требованиям ANSI C (сейчас в коде встречаются элементы диалекта K&R), проведение значительной чистки кода и прекращение поддержки устаревших платформ Amiga, Atari, Macintosh Classic, BeOS, OS/2 и 16-bit MS-DOS.




  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Релиз FreeDOS 1.2
  3. OpenNews: Релиз культовой игры NetHack 3.6.0
  4. OpenNews: Компания Crytek опубликовала код редактора игровых ресурсов CRYENGINE Sandbox
  5. OpenNews: Код игры System Shock открыт под лицензией GPL
  6. OpenNews: Опубликован метод обхода ограничений загрузчика игровой приставки Nintendo Switch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nethack, game
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  • 1, Аноним, 09:24, 29/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    на 8086 286 больше нипаиграть, я правильно понял ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, пох, 09:50, 29/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    учитывая, что вряд ли хоть один мелкий улучшизм за последние десять лет стоит ломаного гроша - вполне себе поиграть, просто ставь версию 2008го года, если тебе чем-то не нравится 1992й.

     
  • 3, A.Stahl, 10:04, 29/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Могли бы уже окультурить внешний вид. На ASCII ведь можно сделать куда красивее. А если перейти на Юникод, так и вообще можно конфетку слепить.
     

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