29.04.2018 09:10  Выпуск игры NetHack 3.6.1

После двух с половиной лет разработки обновлённой командой разработчиков подготовлен релиз консольной пошаговой однопользовательской стратегической игры NetHack 3.6.1, успешному прохождению которой способствует изучение исходных текстов игры и обсуждение стратегии прохождения с другими игроками.

В новом выпуске в основном собраны исправления и мелкие улучшения игрового процесса, накопившиеся за последнее время. Возобновлено существование портов для MS-DOS и Qt4. Выпуск 3.6.1 отмечен как стабилизированный и преподносится как официальная версия ветки 3.6. Следующим станет новый значительный выпуск 3.7, в котором ожидается приведение кодовой базы в соответствие требованиям ANSI C (сейчас в коде встречаются элементы диалекта K&R), проведение значительной чистки кода и прекращение поддержки устаревших платформ Amiga, Atari, Macintosh Classic, BeOS, OS/2 и 16-bit MS-DOS.