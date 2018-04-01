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28.04.2018 21:29  Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.04, продолжающего развитие OpenSolaris

Увидел свет релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2018.04, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (664 Мб), минимальная сборка (391 Мб) и сборка с графическим окружением MATE (1.5 Гб).

Основные изменения в OpenIndiana 2018.04:

  • Пользовательское окружение пересобрано с использованием GCC 6.4 (ранее для сборки применялся GCC 4). Сборка ядра illumos-gate по-прежнему осуществляется при помощи патченного GCC 4.4.
  • Для защиты от уязвимости Meltdown в ядре активирован механизм защиты KPTI (Kernel Page Table Isolation), который обеспечивает разделение таблиц страниц памяти ядра и пространства пользователя при переключении контекста во время системного вызова или прерывания;
  • Прекращена поддержка рабочего стола GNOME 2 и удалены все его компоненты. Удалены библиотеки Libunique, at-spi, libgnome-desktop и GNOME-биндинги для python, вместо которых приложения портированы на использование штатных возможностей GTK2/GTK3. Избавлены от привязки к библиотекам GNOME 2 многие специфичные для OpenIndiana приложения, такие как nwam-manager, time slider и инсталлятор. В качестве базового пользовательского окружения предлагается MATE 1.18, который теперь поставляется только для 64-разрядных систем;
  • В установочные образы добавлена поддержка zoneproxy, позволяющего обновлять зоны ipkg без наличия соединения с интернетом, пользуясь развёрнутым в локальной сети прокси;
  • Для обработки связанных с энергопотреблением событий в состав интегрирован Upower. Для управления питанием задействован Mate Power Manager;
  • Внедрён фремворк для ежедневного автоматизированного тестирования состояния установочных сборок;
  • Удалён IIIM (Internet Intranet Input Method Framework);
  • Продолжается работа по поставке только 64-разрядных приложений;
  • Образы ISO и USB поддерживают загрузку в режиме UEFI, но его поддержка пока не доведена до конца, например, не работает VGA-консоль и недоступны некоторые шаги в инстялляторе;
  • Обновлены версии пользовательских программ, в том числе Firefox 52.7.3, VLC 2.2.8, Thunderbird 52.7.0, Gnumeric 1.12.39, zsh 5.4.2, Midnight Commander 4.8.20;
  • Обновлён графический стек: Xorg Server 1.19.6, драйвер NVIDIA 340.10, добавлен видеодрайвер для Virtualbox;
  • Обновлено серверное ПО: PostgreSQL 9.4, MariaDB 10.1, Percona Server 5.6, 5.7, CouchDB 2.1, ISC Bind 9.10.6-P1, ISC DHCP 4.3.6-P1, Squid 3.5.27, Nginx 1.14.0, Apache 2.4.33, Samba 4.5.16, Node.js 6.14.0 и 8.11.1;
  • Обновлены средства для разработчиков: GCC 6.4.0/7.3.0, Jenkins 2.89.4 (LTS) и 2.108, OpenJDK 1.8.162, Erlang 19.3, Mercurial 4.5.3, Git 2.16.2, memcached 1.4.37, PHP 5.6.35 и 7.0.29.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openindiana.org/20...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2017.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Представлен v9os, минималистичный дистрибутив Illumos для систем SPARC
  4. OpenNews: Представлен OmniOS Community Edition, новый дистрибутив Illumos
  5. OpenNews: Началось бета-тестирование Solaris 11.4
  6. OpenNews: Второй бета-выпуск Oracle Solaris 11.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openindiana, solaris
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  • 1.1, Zenitur, 21:40, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Прекращена поддержка рабочего стола GNOME 2 и удалены все его компоненты.

    Ну вот, а я как раз хотел "перекатиться" на что-нибудь менее популярное, чем Linux, ради GNOME2. MATE после версии 1.6 не устраивает

     
     
  • 2.2, пох, 21:44, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    "ждите ебилдов".
     
  • 2.4, Dark Amateur, 21:59, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Езжайте на обычную Oracle Solaris 10/11.
     
  • 1.3, Аноним, 21:49, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Лучше *BSD или Haiku пидалить
     
     
  • 2.5, пох, 22:15, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=227204
    для тех кому TL;DR:
    тикет о том что комбинация SuJ+gmirror портит файловую систему закрыт лично МакКузиком со статусом Works as Intended (при более детальном рассмотрении оказывается, что портить будет и без gmirror)

    Т.е. freebsd без zfs на современном железе - труп, для осмысленной работы непригодна.
    При этом их собственный "вклад" в развитие zfs - плохая, негодная, опаздывающая на несколько лет копипаста фич из иллюмоса и багфиксов из ZOL.

    Так что берегите illumos-based проекты, а то и без *bsd останетесь (у всех остальных кроме фри - совсем все плохо с работой под заметной нагрузкой).

     
     
  • 3.6, Аноним, 22:30, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    BSD гогно, illumos наше фсе!!!
     

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