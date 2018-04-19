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19.04.2018 23:25  Стабильный релиз СУБД MySQL 8.0

После двух с половиной лет разработки компания Oracle представила первый стабильный релиз СУБД MySQL 8.0. Версия 8.0 обусловлена сменой нумерации версий, релиз выпущен следом за 5.7 вместо версии 5.8. Сборки MySQL Community Server 8 сформированы для всех основных дистрибутивов Linux, FreeBSD, macOS и Windows.

Ключевые улучшения MySQL 8.0:

  • Добавлены оконные функции (window-функции или аналитические функции), позволяющие для каждой строки запроса выполнить вычисления, используя строки, связанные с текущей строкой. В отличие от агрегатных функций над сгруппированными строками, которые свёртывают сгруппированный набор строк в одну строку, оконные функции производят агрегирование для каждой строки в результирующем наборе. Реализованы как специальные оконные функции RANK, LAG, ROW_NUMBER, FIRST_VALUE, LEAD, LAG и NTILE, так как возможность применение некоторых агрегатных функций в форме оконных (например, COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX);
  • Поддержка рекурсивных и не рекурсивных обобщённых табличных выражений (Common Table Expression), позволяющих использовать временные именованные результирующие наборы, задаваемые при помощи оператора WITH;
  • В InnoDB добавлена поддержка опций NOWAIT и SKIP LOCKED, которые можно использовать для управления поведением при наличии блокировок в момент выполнения выражений "SELECT ... FOR SHARE" и "SELECT ... FOR UPDATE". При указании NOWAIT управление будет возвращено сразу с выводом ошибки, если запрошенная строка заблокирована другой транзакцией, а при "SKIP LOCKED" заблокированные строки будут исключены из результирующего набора;
  • Поддержка невидимых индексов (Invisible Indexes), которые никогда не используются оптимизатором. Управление видимостью индекса производится при помощи ключевых слов VISIBLE и INVISIBLE. Обычный видимый индекс может быть превращён в невидимый и наоборот. Невидимые индексы можно использовать для тестирования влияния того или иного индекса на производительность, без физического удаления данного индекса (индекс можно перевести в режим невидимого, изучить изменение производительности и вернуть обратно);
  • Поддержка нисходящих индексов (descending indexes), позволяющих использовать оператор "DESC" при определении индекса для сохранения значений ключей в порядке убывания. В работе подобные индексы не требуют сканирования в обратном порядке, что значительно увеличивает эффективность работы с убывающими значениями;
  • Реализована функция GROUPING(), которая позволяет отделить NULL-значения, полученные в результате агрегирования строк при группировке GROUP BY с использованием таких расширений, как ROLLUP, от NULL-значений в обычных сгруппированных строках;
  • Добавлены новые подсказки для управления поведением оптимизатора (задаются внутри комментария /*+ */, указываемого сразу после ключевых слов SELECT, INSERT, REPLACE, UPDATE и DELETE): INDEX_MERGE и NO_INDEX_MERGE для управления поведением слияния индексов для отдельных запросов, JOIN_FIXED_ORDER, JOIN_ORDER, JOIN_PREFIX и JOIN_SUFFIX для управления порядком обработки таблиц при выполнении слияния, SET_VAR для установки системной переменной в контексте текущего выражения;
  • Добавлены новые функции для манипуляции данными в формате JSON:
    • Расширен синтаксис для определения диапазонов значений в JSON, например "SELECT JSON_EXTRACT('[1, 2, 3, 4, 5]', '$[1 to 3]');".
    • Добавлена поддержка табличных функций, позволяющих использовать SQL для данных JSON (при помощи функции JSON_TABLE() создаётся реляционного представление данных JSON).
    • Добавлены агрегатные функции JSON_ARRAYAGG() для генерации массивов JSON и JSON_OBJECTAGG() для генерации объектов JSON.
    • Добавлены функции слияния JSON_MERGE_PATCH() и JSON_MERGE_PRESERVE().
    • Добавлена функция JSON_PRETTY() для приведения блоков JSON к читаемому виду;
    • Добавлена функция JSON_STORAGE_SIZE() для вычисления размера, который занимает объект JSON;
    • От 1.2 до 18 раз увеличена производительность сортировки и группировки значений JSON;
  • Добавлен режим работы в качестве хранилища документов (Document Store), к которому можно обращаться с использованием методов NoSQL (коллекции JSON без предварительно определяемой схемы хранения). Функциональность реализована при помощи плагина mysqlxplugin;
  • Добавлена поддержка пространственных типов данных, индексов и функций, позволяющих работать с географическими координатами и картографическими данными;
  • По умолчанию задействована кодировка UTF8MB4 (ранее применялась кодировка latin1) и поддержка свойства локали "Collation", позволяющего задавать правила сортировки и методы сопоставления с учётом смысла символов. По сравнению с версией MySQL 5.7 существенно (до 20 раз) увеличена производительность сортировки данных в кодировке UTF8MB4;
  • Добавлены новые функции для использования регулярных выражений REGEXP_INSTR(), REGEXP_LIKE(), REGEXP_SUBSTR() и долгожданная функция замены при помощи регулярных выражений REGEXP_REPLACE(). Кроме того, в регулярных выражениях реализована корректная работа с многобайтовыми Unicode-символами;
  • Transactional Data Dictionary - новый механизм хранения системных данных, поддерживающий транзакции и реализованный в виде набора SQL-таблиц, хранимых в отдельном табличном пространстве InnoDB (хранение системных данных и метаданных в MyISAM прекращено);
  • Новая система ролей (именованных коллекций привилегий), позволяющая делегировать и блокировать полномочия для групп пользователей;
  • Добавлена возможность переименования столбцов (ALTER TABLE ... RENAME COLUMN old_name TO new_name);
  • Задействован по умолчанию плагин аутентификации caching_sha2_password, использующий SHA-256 для хэширования паролей, но по сравнению с плагином sha256_password обеспечивающий более высокую производительность за счёт использования кэширования;
  • Добавлена защита от атак по подбору паролей. В случае нескольких неудачных попыток аутентификации теперь между следующими попытками добавляется задержка;
  • Добавлена команда "SET PERSIST", позволяющая менять значения переменных конфигурации с сохранением их между перезапусками. Также добавлена команда RESTART, позволяющая удалённо перезапустить MySQL при наличии соответствующих полномочий;
  • В качестве библиотеки с реализацией TLS/SSL по умолчанию задействован OpenSSL;
  • Добавлена поддержка шифрования Undo- и Redo-логов;
  • Проведены различные оптимизации производительности, например, в тесте upto при 4 одновременно работающих клиентах достигнуто почти двухкратное ускорение - продемонстрирована производительность на уровне 1.8 млн запросов в секунду. Скорость запросов к таблицам Performance Schema возросла до 30 раз, а к таблицам Information Schema до 100 раз.

  1. Главная ссылка к новости (https://mysqlserverteam.com/wh...)
  2. OpenNews: Уязвимость в mysqldump, позволяющая выполнить код при восстановлении бэкапа
  3. OpenNews: Уязвимость в MySQL, позволяющая поднять свои привилегии
  4. OpenNews: В MySQL 8.0 отмечается закат хранилища MyISAM
  5. OpenNews: Критическая root-уязвимость в MySQL
  6. OpenNews: Компания Oracle анонсировала стабильный релиз MySQL 5.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: mysql
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  • 1.1, Аноним, 23:30, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Спасибо, но уже есть PostgreSQL и MariaDB.
     
     
  • 2.2, KonstantinB, 23:35, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Это лучше, чем MariaDB, они выпилили myisam насовсем, в том числе из служебных таблиц.
     
     
  • 3.3, Имя, 23:49, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Aria?
     
     
  • 4.4, KonstantinB, 00:09, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Фигария, попробуй сменить тип таблиц в базе mysql.
     
  • 4.6, KonstantinB, 00:12, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-dictionary.html
     
  • 3.5, Gemorroj, 00:11, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    вот тоже уже думаю обратно на ванильный mysql с марии переезжать.
    честный json, sys схема... в то время как мария начала ломать совместимость с оригинальным mysql (тот же json), что сильно снижает ее привлекательность.
     
     
  • 4.7, KonstantinB, 00:15, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще CTE и window-функции завезли.

    Я с бетой игрался, отлично, уже прям настоящая РСУБД, скоро постгрес догонит.

     
  • 4.15, Монти Пайтон, 01:29, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Percona умеет половину из Maria и Mysql 8.0
     
  • 2.8, IRASoldier, 00:17, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Postgre пока не нyжен - детально так раъяснено почему - https://habrahabr.ru/company/devconf/blog/353682/
     
     
  • 3.9, KonstantinB, 00:33, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы с озвученной Uber-ом проблемой столкнуться, нужен особый характер нагрузки - множество апдейтов в секунду, затрагивающих индекс. Для большинства проектов это не критично.
     
  • 3.10, Аноним, 00:33, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не нужен кому PostgreSQL это из разряда MSSQL, продукции Oracle, Sybase З Ы т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, Аноним, 00:40, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А чем myisam плох для определённых случаев Вот есть десяток девелоперских баз ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.12, KonstantinB, 00:58, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для девелоперской базы никто не мешает остановить mysqld и ручками скопировать innodb-файлы.
     
  • 3.13, Аноним, 01:05, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Статья устаревшая из-за старой используемой версии у Убера Хотя, конечно, никто... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, KonstantinB, 01:09, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да пофиг какая версия, основное там - это родовая проблема с организацией данных. Из-за нее, кстати, и нужен тяжелый VACUUM. Патчи в новых версиях только смягчают проблему, но не решают.

    Все остальные пункты - действительно мелкие придирки.

     
  • 2.16, rshadow, 01:37, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Постгря плохо работает с индексами. И разрабы абсолютно упираются от создания инструмента ручного управления ими. Так что директивы и невидимые индексы выглядят вкусно.
     

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