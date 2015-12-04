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17.04.2018 08:22  Microsoft представил IoT-платформу Azure Sphere на базе ядра Linux

Компания Microsoft представила платформу Azure Sphere, предназначенную для создания устройств интернета-вещей, построенных на базе нового типа микроконтроллеров (MCU, microcontroller unit) с интегрированными периферийными подсистемами. По сравнению с IoT-устройствами на базе MPU (microprocessor unit), для которых развивается Windows IoT, чипы MCU потребляют как минимум в 100 меньше энергии.

Платформа Azure Sphere примечательна использованием кастомизированного ядра Linux, что компания Microsoft объяснила урезанием аппаратных ресурсов для повышения энергоэффективности, которых недостаточно для использования ОС Windows IoT. Следует отметить, что это не первый продукт Microsoft на базе ядра Linux, например, ядро Linux также используется в операционной системе Azure Cloud Switch (ACS), предназначенной для сетевых коммутаторов.

Для стимулирования формирования экосистемы Microsoft запустила программу бесплатного лицензирования чипов. По мнению Microsoft использование открытого ядра в Azure Sphere станет дополнительным плюсом для привлечения производителей оборудования к производству совместимых с Azure Sphere устройств.

Интересной особенностью платформы является применение аппаратной подсистемы Pluton для предоставления аппаратных средств для шифрования, хранения закрытых ключей и выполнения сложных криптографических операций. Pluton включает в себя отдельный специализированный процессор, криптографический движок, аппаратный генератор случайных чисел и изолированное хранилище ключей.

Компания MediaTek уже выпустил чип MT3620, соответствующий требованиям спецификации платформы Azure Sphere. MT3620 построен на базе одноядерного ARM Cortex-A7 (500MHz), двух сопроцессоров ARM Cortex-M4, WiFi, ADC, GPIO, I2C, I2S, PWM, SPI, UART.

  1. Главная ссылка к новости (https://azure.microsoft.com/en...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft открыла код Linux-системы для сетевых коммутаторов
  3. OpenNews: Компания Microsoft продемонстрировала собственный Linux-дистрибутив для коммутаторов
  4. OpenNews: FreeRTOS перешёл под крыло Amazon и выпущен под лицензией MIT
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила шлюз для интернета вещей
  6. OpenNews: OpenBMC, стек для создания BMC-прошивок, перешёл под крыло Linux Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: microsoft, linux
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  • 1.1, Аноним, 10:34, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Интересно, а не микрософт ли рулит нашим РКН, блокируя подсети конкрурентов из A... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Анон мк2, 10:41, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    MS тоже прилетело.

    Ссылка https://az764295.vo.msecnd.net/stable/3aeede733d9a3098f7b4bdc1f66b63b0f48c1ef9

    C:\Users\Admin>ping az764295.vo.msecnd.net
    Обмен пакетами с cs9.wpc.v0cdn.net [93.184.221.200]

    https://blocklist.rkn.gov.ru/#anchor
    Искомый адрес: 93.184.221.200
    Всего найдено записей: 1
    Генпрокуратура
    27-31-2015/Ид4082-15
    04.12.2015

     
     
  • 3.6, Аноним, 10:54, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да там вообще непонимание масштаба происходящего https tjournal ru 69235-ros... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аниним, 10:41, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отличная новость, кроме шуток. Я видел видеопрезентацию их IoT - выглядит очень и очень впечатляюще, Гуглу до этого, как до луны. Мощь Misrosoft и свободный Linux сделают чудо.
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:42, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Новую методичку завезли? Давай ещо, жги слогом!
     
  • 2.8, 135798361, 11:08, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Misrosoft и свободный Linux

    Вот это как раз и пугает - к чему MS не притрагивается - всё в конечном итоге уходит в утиль.

     
  • 1.5, Аноним, 10:48, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    over 9000 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, iCat, 10:57, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    MS/Linux на смену GNU/Linux
    Думал - минет нас сия оказия...
     

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