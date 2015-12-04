17.04.2018 08:22  Microsoft представил IoT-платформу Azure Sphere на базе ядра Linux

Компания Microsoft представила платформу Azure Sphere, предназначенную для создания устройств интернета-вещей, построенных на базе нового типа микроконтроллеров (MCU, microcontroller unit) с интегрированными периферийными подсистемами. По сравнению с IoT-устройствами на базе MPU (microprocessor unit), для которых развивается Windows IoT, чипы MCU потребляют как минимум в 100 меньше энергии.

Платформа Azure Sphere примечательна использованием кастомизированного ядра Linux, что компания Microsoft объяснила урезанием аппаратных ресурсов для повышения энергоэффективности, которых недостаточно для использования ОС Windows IoT. Следует отметить, что это не первый продукт Microsoft на базе ядра Linux, например, ядро Linux также используется в операционной системе Azure Cloud Switch (ACS), предназначенной для сетевых коммутаторов.

Для стимулирования формирования экосистемы Microsoft запустила программу бесплатного лицензирования чипов. По мнению Microsoft использование открытого ядра в Azure Sphere станет дополнительным плюсом для привлечения производителей оборудования к производству совместимых с Azure Sphere устройств.

Интересной особенностью платформы является применение аппаратной подсистемы Pluton для предоставления аппаратных средств для шифрования, хранения закрытых ключей и выполнения сложных криптографических операций. Pluton включает в себя отдельный специализированный процессор, криптографический движок, аппаратный генератор случайных чисел и изолированное хранилище ключей.

Компания MediaTek уже выпустил чип MT3620, соответствующий требованиям спецификации платформы Azure Sphere. MT3620 построен на базе одноядерного ARM Cortex-A7 (500MHz), двух сопроцессоров ARM Cortex-M4, WiFi, ADC, GPIO, I2C, I2S, PWM, SPI, UART.



