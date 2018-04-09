09.04.2018 11:35  Инцидент в сервисе непрерывной интеграции Travis CI

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|1.1, Аноним, 11:59, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+12 +/–
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Красивая история :) Бывает когда нажмёшь энтер и через секунду мозг понимает что ты допустим в правилах фаервола допустил ошибку а уже придётся ехать :)
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|3.14, пох, 13:13, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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это вы CT описали.
А travis это все же больше к CI, и там выгоды от "автоматизации" ненужной деятельности не всегда перевешивают минусы. (ci =!= автодеплой) Скорее речь, как всегда, об "экономии времени" альтернативно-одаренных кодошлепов и их горе-тимлидов на нормальный release-management, скорей, скорей, смузи скиснет! (а там девопы как-то подлатают - больше падучих узлов запустят, или автоподнималку ускорят. Админ из такой конторы уволился пять лет назад.)
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|2.11, llolik, 12:58, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Никогда не понимал все эти сервисы непрерывной интеграции
Чего там не понимать-то? Если совсем упрощённо - это автомат, который работает по схеме: закоммитили в наблюдаемую ветку -> CI собирает проект -> не собралось - плохо, ищем что сломалось (логи и отчёты в помощь) / собралось - хорошо, CI гоняет автотесты -> тесты где-то сфейлились - плохо, но хотя бы собирется, выясняем где фейлы (логи и отчёты тестов в помощь) / тесты успешны - можно деплоиться или что-там ещё делать по желанию -> далее по кругу с первого шага.
> Зачем это?
Затем, чтобы не делать всё это вручную.
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|2.13, myhand, 13:12, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ага. А писание рукой (не путать с рукоблудием!), причем православными школьными чернилами - "развивает мелкую моторику" (тм).
Никогда не понимал тех, кто живет не в шалаше или сырой пещере, как "близкие к природе" предки...
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|1.22, Адекват, 14:40, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Представил такую ситуацию в гугл - "аккаунты всех пользователей удалены, потому что один из инженеров случайно стер бд с аккаунтами, теперь разобраться кому какие данные принадлежат - невозможно"
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