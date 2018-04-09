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09.04.2018 11:35  Инцидент в сервисе непрерывной интеграции Travis CI

Разработчики сервиса непрерывной интеграции Travis CI раскрыли сведения об инциденте с повреждением инфраструктуры проекта 13 марта, в результате которого случайно была инициирована операция удаления всех таблиц из СУБД. В течение 30 минут после удаления сервис оставался доступен с повреждёнными данными, после чего был отключен на пять с половиной часов для проведения восстановления.

После восстановления всплыл неожиданный эффект - пользователи которые подключились к сервису за те 30 минут, что база оставалась повреждена, оказались подключенными под совсем другими аккаунтами. Подобный эффект объясняется тем, что для пользователей, которые вошли при пустой БД, были созданы новые записи и первичные ключи (данные в Travis CI синхронизируются с GitHub).

После восстановления новые токены аутентификации не были очищены и стали указывать на совсем другие записи (в PosgreSQL идентификатор последовательности (sequences) не был сброшен и созданные при пустой базе записи стали указывать на новые записи, созданные после восстановления). После того как проблема была замечена, разработчики Travis CI примерно через сутки после очистки БД удалили проблемные токены. По логу всего один пользователь успел подключиться к чужим данным. Тем не менее, всем пользователям, для которых было обнаружено пересечение, было направлено уведомление с предложением сгенерировать новые токены доступа.

Что касается причины удаления всех данных, то она кроется в давно забытом сеансе tmux на одной из рабочих машин проекта - когда-то давно один из разработчиков выполнял в данном сеансе инспектирование основной базы и оставил выставленной переменную окружения DATABASE_URL, указывающую на первичную БД. Много дней спустя разработчик в том же сеансе запустил локальный тест, в котором вызывался скрипт Database Cleaner, производящий очистку всех таблиц пред генерацией тестовой нагрузки. Так как переменная окружения DATABASE_URL указывала на основную СУБД, то и очистка была запущена в контексте первичной БД.

Для того чтобы подобное не повторилось в будущем в БД было отозвано право очистки таблиц. Во внутренние скрипты добавлен обработчик (spec_helpers), проверяющий наличие переменной окружения DATABASE_URL, а в утилитах обеспечен вывод соответствующего предупреждения. В gem-пакет Database Cleaner добавлена проверка на наличие переменной DATABASE_URL.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.travis-ci.com/201...)
  2. OpenNews: Инцидент с СУБД проекта GitLab
  3. OpenNews: Инфраструктура проекта Jenkins, возможно, подверглась взлому
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в системе непрерывной интеграции Jenkins
  5. OpenNews: Серия уязвимостей в системе непрерывной интеграции Jenkins
  6. OpenNews: Атакующие заработали 3.3 млн долларов, организовав майнинг на уязвимых серверах Jenkins
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: travis, github
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  • 1.1, Аноним, 11:59, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Красивая история :) Бывает когда нажмёшь энтер и через секунду мозг понимает что ты допустим в правилах фаервола допустил ошибку а уже придётся ехать :)
     
     
  • 2.7, myhand, 12:36, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    iptables-apply в Debian уже десятилетие, наверное, но мозги продолжают ехать...
     
     
  • 3.8, Аноним, 12:45, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Он написал "допустим", так что ..
     
  • 2.10, Еще анон, 12:57, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > ..а уже придётся ехать :)

    Причем, не просто ехать, а вот прям быстро-быстро ехать, пока звонки не начались!..

     
  • 2.15, Вы забыли заполнить поле Name, 13:14, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Скорее очередная грустная история о хиптсерах, которые не могу настроить разграничение доступов.
     
     
  • 3.23, ананим.orig, 16:04, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да-да, нужно позвать эффектного манагера.
     
  • 2.19, Anon123, 13:54, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Народная примета: удалённая настройка фаервола - к дороге.
     
  • 1.2, Аноним, 12:02, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    DATABASE_URL указывала на основную СУБД (смех нельсона)
     
  • 1.3, Аноним, 12:16, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "бывает"
     
     
  • 2.5, rshadow, 12:32, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не хватает на опеннете стикеров, да?
     
  • 1.6, Gremlin, 12:32, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Никогда не понимал все эти сервисы непрерывной интеграции. Зачем это? Интеграция ради интеграции? А когда же отдыхать?
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:52, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Серьезно Непонятно зачем автоматизировать то, что можно автоматизировать Хотя ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, пох, 13:13, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    это вы CT описали.
    А travis это все же больше к CI, и там выгоды от "автоматизации" ненужной деятельности не всегда перевешивают минусы. (ci =!= автодеплой) Скорее речь, как всегда, об "экономии времени" альтернативно-одаренных кодошлепов и их горе-тимлидов на нормальный release-management, скорей, скорей, смузи скиснет! (а там девопы как-то подлатают - больше падучих узлов запустят, или автоподнималку ускорят. Админ из такой конторы уволился пять лет назад.)

     
  • 2.11, llolik, 12:58, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Никогда не понимал все эти сервисы непрерывной интеграции

    Чего там не понимать-то? Если совсем упрощённо - это автомат, который работает по схеме: закоммитили в наблюдаемую ветку -> CI собирает проект -> не собралось - плохо, ищем что сломалось (логи и отчёты в помощь) / собралось - хорошо, CI гоняет автотесты -> тесты где-то сфейлились - плохо, но хотя бы собирется, выясняем где фейлы (логи и отчёты тестов в помощь) / тесты успешны - можно деплоиться или что-там ещё делать по желанию -> далее по кругу с первого шага.

    > Зачем это?

    Затем, чтобы не делать всё это вручную.

     
  • 2.13, myhand, 13:12, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага.  А писание рукой (не путать с рукоблудием!), причем православными школьными чернилами - "развивает мелкую моторику" (тм).

    Никогда не понимал тех, кто живет не в шалаше или сырой пещере, как "близкие к природе" предки...

     
  • 2.17, anonymous, 13:26, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если ты не понимаешь, зачем тебе CI, тогда тебе она не нужна. Ты не программист и не участвуешь в разработке многоплатформенного проекта с несколькими вариантами исполнения готового продукта.
     
     
  • 3.20, Аноним, 14:05, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наверное он не понимает, как можно доверять важные вещи какому-то мутному подели... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 13:18, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А я вот всегда если вижу старый терминал -- делаю новый Кто его знает какие там... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, YetAnotherOnanym, 13:28, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сеансы - это дефицитнейший ресурс! Их надо сохранять и многократно повторно использовать!
     
  • 1.21, Аноним, 14:07, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мда,терминальные окна надо экономить, а то закончатся - придется покупать новые
     
  • 1.22, Адекват, 14:40, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Представил такую ситуацию в гугл - "аккаунты всех пользователей удалены, потому что один из инженеров случайно стер бд с аккаунтами, теперь разобраться кому какие данные принадлежат - невозможно"
     

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