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29.03.2018 21:28  Выпуск системы инициализации sysvinit 2.89

Спустя 8 лет с момента прошлого выпуска доступен релиз классической системы инициализации sysvinit 2.89, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd, upstart и OpenRC.

Основные изменения:

  • Сборочные файлы переведены на использование Git вместо Subversion;
  • Добавлена возможность вывода информации о загрузке сразу на несколько консолей (например, когда ядро запускается с параметрами "console=tty1 console=ttyS0,9600");
  • Добавлены патчи для обеспечения совместимости с GNU Hurd;
  • Добавлена поддержка сборки во FreeBSD. Программа ifdown.c портирована для FreeBSD;
  • Удалены два вызова sleep, что позволило ускорить перезагрузку на 2 секунды;
  • Устранены предупреждения, выдаваемые компилятором Clang;
  • Улучшена совместимость с Debian GNU/kFreeBSD: добавлена поддержка ioctl, обеспечено выставление переменной окружения TERM в xterm, добавлена поддержка ifdown, задействован /run/initctl вместо именованного канала для связи и внесены некоторые другие исправления;
  • Обеспечена возможность работы со включенным SELinux;
  • Добавлена поддержка сборки с multiarch-пакетом libcrypt;
  • В paths.h вместо /run/nologin установлен /etc/nologin;
  • Улучшена совместимость с современным состоянием Debian GNU/Linux;
  • Добавлены патчи от проекта Openwall;
  • Добавлен код для определения системых консолей через /proc/consoles;
  • Улучшен код для определения разделов для монтирования;
  • В utmpdump добавлена поддержка адресов IPv6 и решены некоторые другие проблемы с отображением и учётом входов с IPv6.


  1. Главная ссылка к новости (http://download.savannah.nongn...)
  2. OpenNews: В Debian останется возможность использования SysVinit после перехода дистрибутива на systemd
  3. OpenNews: Новая высокопроизводительная система init-скриптов для Linux
  4. OpenNews: Сравнение систем инициализации systemd, upstart и SysVinit
  5. OpenNews: Леннарт Поттеринг попытался развенчать типичные мифы о systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sysvinit, init
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  • 1.1, Ne01eX, 21:37, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Долгих лет syvinit!

    P.S. Ньюсмейкеру отдельный респект за оперативность. Только собрался писать новость, а она уже есть. :-)

     
  • 1.2, Аноним, 21:37, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ура!

    Мой диван будет грузиться еще быстрее :)

     
     
  • 2.26, fi, 00:26, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    а если пропатчить mkinitrd - до можно и 20сек.

    у нас до сих пор крутятся RHEL5, а там до сих пор SysVinit 2.86!!!
    Зачем что то переделывать?

     
  • 1.4, Ne01eX, 21:38, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Только почему в мини? Эта новость, в принципе, должна быть в главных!
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 21:46, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    Потому что эта новость чуть более актуальна, чем новости которые приносит Саахрикту: про Links, про gopher и прочие VAX с Ятрань...
     
  • 1.6, Аноним, 21:48, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    неинтересно, но как антимонопольный проект против systemd - сойдёт ! Имхо...
     
  • 1.9, Аноним, 21:58, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Всплакнем!..
     
  • 1.11, Аноним, 22:04, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Шевелится...
     
  • 1.12, saahriktu, 22:08, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    sysvinit рулит!
     
  • 1.13, Gemorroj, 22:33, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    любители этого самого syvinit вы скрипты инициализации для него писали? скорей бы помер уже, ей богу.
     
     
  • 2.14, Аноним, 22:34, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Мама, смотри, я прогрессивный!
     
     
  • 3.16, A.Stahl, 23:01, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мама, смотри, я консервант... ой... консерватор, вот!
     
     
  • 4.18, Аноним, 23:17, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А знаете как консервант по-английски?
     
  • 2.15, Ne01eX, 22:38, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > любители этого самого syvinit вы скрипты инициализации для него писали? скорей бы
    > помер уже, ей богу.

    В том числе, и в стиле BSD. 8-) Вообще не вижу никаких сложностей. Всё на языке шелла, всё юниксвей.

     
  • 2.19, Аноним, 23:25, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А ты все 348 опций юнит-файла системд выучил уже?
     
  • 2.20, Crazy Alex, 23:30, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А в чём проблема? Со стандартным скелетом - строк 10 поменять.
     
     
  • 3.21, anonymous, 23:34, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Без Поттеринга никак в общем.
     
  • 2.23, anonymous, 00:01, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    RedHat-boy detected.
     
  • 2.24, Аноним, 00:01, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, мы пользуемся уже написанными до нас Это не SystemD, для которого нужно вс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Аноним, 23:13, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ожило!
     
  • 1.22, Аноним, 23:43, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Но веть есть же сусте^WOpenRC!
     
  • 1.25, Аноним, 00:04, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    сгинь, нечистая! померла, так померла
     

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