29.03.2018 21:28  Выпуск системы инициализации sysvinit 2.89

Спустя 8 лет с момента прошлого выпуска доступен релиз классической системы инициализации sysvinit 2.89, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd, upstart и OpenRC. Основные изменения: Сборочные файлы переведены на использование Git вместо Subversion;

Добавлена возможность вывода информации о загрузке сразу на несколько консолей (например, когда ядро запускается с параметрами "console=tty1 console=ttyS0,9600");

Добавлены патчи для обеспечения совместимости с GNU Hurd;

Добавлена поддержка сборки во FreeBSD. Программа ifdown.c портирована для FreeBSD;

Удалены два вызова sleep, что позволило ускорить перезагрузку на 2 секунды;

Устранены предупреждения, выдаваемые компилятором Clang;

Улучшена совместимость с Debian GNU/kFreeBSD: добавлена поддержка ioctl, обеспечено выставление переменной окружения TERM в xterm, добавлена поддержка ifdown, задействован /run/initctl вместо именованного канала для связи и внесены некоторые другие исправления;

Обеспечена возможность работы со включенным SELinux;

Добавлена поддержка сборки с multiarch-пакетом libcrypt;

В paths.h вместо /run/nologin установлен /etc/nologin;

Улучшена совместимость с современным состоянием Debian GNU/Linux;

Добавлены патчи от проекта Openwall;

Добавлен код для определения системых консолей через /proc/consoles;

Улучшен код для определения разделов для монтирования;

В utmpdump добавлена поддержка адресов IPv6 и решены некоторые другие проблемы с отображением и учётом входов с IPv6.



