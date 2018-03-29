29.03.2018 21:28  Выпуск системы инициализации sysvinit 2.89

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|1.1, Ne01eX, 21:37, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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Долгих лет syvinit!
P.S. Ньюсмейкеру отдельный респект за оперативность. Только собрался писать новость, а она уже есть. :-)
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|2.15, Ne01eX, 22:38, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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> любители этого самого syvinit вы скрипты инициализации для него писали? скорей бы
> помер уже, ей богу.
В том числе, и в стиле BSD. 8-) Вообще не вижу никаких сложностей. Всё на языке шелла, всё юниксвей.
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