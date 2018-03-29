29.03.2018 15:14  Выпуск модуля LKRG 0.2 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

Проект Openwall представил выпуск модуля ядра LKRG 0.2 (Linux Kernel Runtime Guard), нацеленного на выявление несанкционированного внесения изменений в работающее ядро (проверка целостности) или попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Об особенностях LKRG можно прочитать в первом анонсе проекта. Основные изменения: Добавлена возможность загрузки на ранних стадиях (например, из initramfs);

Добавлен sysctl lkrg.random_events для включения выполнения проверок целостности кода при наступлении случайных событий (если установлено значение 0, то проверка выполняется через регулярные интервалы времени, заданные в sysctl lkrg.timestamp);

Снижены накладные расходы. При полном запуске в полном режиме падение производительности составляет 2.5%, а при запуске без проверки целостности по случайным событиям - 0.7%. Для сравнения, в первом выпуске накладные расходы оценивались в 6.5%;

В коде проверки целостности устранена взаимная блокировка в функции get_online_cpus(), проявляющаяся при сборке ядра с опцией CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y;

Устранено ложное срабатывание проверки целостности, возникающая при определённом стечении обстоятельств из-за механизма *_JUMP_LABEL;

Устранено ложное срабатывание определения эксплоитов в ситуации, когда ядро запускает вспомогательные исполняемые файлы в пользовательском режиме.



