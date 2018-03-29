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29.03.2018 15:14  Выпуск модуля LKRG 0.2 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

Проект Openwall представил выпуск модуля ядра LKRG 0.2 (Linux Kernel Runtime Guard), нацеленного на выявление несанкционированного внесения изменений в работающее ядро (проверка целостности) или попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Об особенностях LKRG можно прочитать в первом анонсе проекта.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность загрузки на ранних стадиях (например, из initramfs);
  • Добавлен sysctl lkrg.random_events для включения выполнения проверок целостности кода при наступлении случайных событий (если установлено значение 0, то проверка выполняется через регулярные интервалы времени, заданные в sysctl lkrg.timestamp);
  • Снижены накладные расходы. При полном запуске в полном режиме падение производительности составляет 2.5%, а при запуске без проверки целостности по случайным событиям - 0.7%. Для сравнения, в первом выпуске накладные расходы оценивались в 6.5%;
  • В коде проверки целостности устранена взаимная блокировка в функции get_online_cpus(), проявляющаяся при сборке ядра с опцией CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y;
  • Устранено ложное срабатывание проверки целостности, возникающая при определённом стечении обстоятельств из-за механизма *_JUMP_LABEL;
  • Устранено ложное срабатывание определения эксплоитов в ситуации, когда ядро запускает вспомогательные исполняемые файлы в пользовательском режиме.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.openwall.com/lists/...)
  2. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  3. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
  4. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал ограничительные меры по усилению защиты ядра Linux
  5. OpenNews: Техника обхода SMEP-защиты при эксплуатации уязвимостей ядра Linux
  6. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lkrg, kernel, firewall
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  • 1, Shodan, 16:26, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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    Не прошло и 20 лет
     
     
  • 2, Аноним, 17:01, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Вы имеете ввиду срок разработки ядра Linux Так прошло же уже ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 17:41, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Дайте угадаю, благодаря этому модулю в ядре появится ещё одна дыра.
     

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