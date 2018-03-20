19.03.2018 22:45  Microsoft, Cisco, HPE, SAP и SUSE изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода

Компании Microsoft, Cisco, HPE, SAP, SUSE и CA Technologies присоединились к инициативе по увеличению предсказуемости процесса лицензирования открытого ПО и согласились применить для своих открытых проектов более мягкие условия отзыва лицензии, предоставляющие время на устранение выявленных нарушений. Утверждённые условия применяются для кода под лицензиями GPLv2, LGPLv2 и LGPLv2.1 и полностью соответствуют условиям, принятым осенью прошлого года разработчиками ядра Linux и компаниями Red Hat, Facebook, Google и IBM. В лицензии GPLv2 определена возможность незамедлительного отзыва лицензии у нарушителя и прекращения всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией, что позволяет трактовать несоблюдение GPLv2 как нарушение договора, за которое у суда можно добиться финансовых взысканий. Подобная особенность создаёт дополнительные риски для компаний, использующих GPLv2 в своих продуктах, и делает юридическое сопровождение производных решений непредсказуемым, так как даже непреднамеренная оплошность или недосмотр создают условия для получения компенсации через судебные разбирательства. Принятое соглашение переносит на GPLv2 условия расторжения, применяемые в лицензии GPLv3, и отличающиеся явным определением сроков и порядка устранения нарушений. В соответствии с принятыми в GPLv3 правилами, если нарушения были выявлены впервые и устранены за 30 дней с момента уведомления, права на лицензию восстанавливаются и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен). Права возвращаются сразу также в случае устранения нарушений, если правообладатель не уведомил о нарушении в течение 60 дней. Иначе, вопрос восстановления прав должен обсуждаться отдельно с каждым правообладателем. При применении новых условий финансовые компенсации могут предъявляться в суде не сразу после выявления нарушения, а лишь спустя 30 дней, которые выделяются на устранение лицензионных проблем.



