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19.03.2018 22:45  Microsoft, Cisco, HPE, SAP и SUSE изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода

Компании Microsoft, Cisco, HPE, SAP, SUSE и CA Technologies присоединились к инициативе по увеличению предсказуемости процесса лицензирования открытого ПО и согласились применить для своих открытых проектов более мягкие условия отзыва лицензии, предоставляющие время на устранение выявленных нарушений. Утверждённые условия применяются для кода под лицензиями GPLv2, LGPLv2 и LGPLv2.1 и полностью соответствуют условиям, принятым осенью прошлого года разработчиками ядра Linux и компаниями Red Hat, Facebook, Google и IBM.

В лицензии GPLv2 определена возможность незамедлительного отзыва лицензии у нарушителя и прекращения всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией, что позволяет трактовать несоблюдение GPLv2 как нарушение договора, за которое у суда можно добиться финансовых взысканий. Подобная особенность создаёт дополнительные риски для компаний, использующих GPLv2 в своих продуктах, и делает юридическое сопровождение производных решений непредсказуемым, так как даже непреднамеренная оплошность или недосмотр создают условия для получения компенсации через судебные разбирательства.

Принятое соглашение переносит на GPLv2 условия расторжения, применяемые в лицензии GPLv3, и отличающиеся явным определением сроков и порядка устранения нарушений. В соответствии с принятыми в GPLv3 правилами, если нарушения были выявлены впервые и устранены за 30 дней с момента уведомления, права на лицензию восстанавливаются и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен). Права возвращаются сразу также в случае устранения нарушений, если правообладатель не уведомил о нарушении в течение 60 дней. Иначе, вопрос восстановления прав должен обсуждаться отдельно с каждым правообладателем. При применении новых условий финансовые компенсации могут предъявляться в суде не сразу после выявления нарушения, а лишь спустя 30 дней, которые выделяются на устранение лицензионных проблем.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Oracle перелицензировал код DTrace под GPLv2
  3. OpenNews: Red Hat, Facebook, Google и IBM изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода
  4. OpenNews: Linux Foundation представил лицензионное соглашение на распространение данных
  5. OpenNews: Для ядра Linux адаптированы правила GPLv3 в отношении отзыва лицензии
  6. OpenNews: Бывший лидер Netfilter прекратил дело о нарушении GPL и выплатит судебные издержки
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gpl, license, cisco, microsoft, suse
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  • 1.1, Проклонская, 00:02, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    почему бы просто сразу не перейти на GPLv3? нет, надо тратить время, тратить ресурсы, тратить свои и чужие нервы..
     
     
  • 2.2, DerRoteBaron, 00:09, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Потому, что ядро и ещё немало проектов под лицензией GPLv2, а не GPLv2+, что бы позволяло перелицензировать их под GPLv3
     
  • 2.3, Аноним, 00:16, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Что бы перевести ядро на новую лицензию нужно получить согласие от всех разработ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним, 02:57, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде бы, можно пойти от обратного, когда нужно не согласие, а претензия.
     
  • 1.4, Аноним, 00:21, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эти воротилы всё строгают и строгают, скоро из GPL останется только пародия под ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 00:58, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А нас в стране оплошность и недосмотр как и специальное искажежение, игнорирован... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Онаним, 01:01, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В лицензии GPLv2 определена возможность незамедлительного отзыва лицензии у нарушителя и прекращения всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией, что позволяет трактовать несоблюдение GPLv2 как нарушение договора, за которое у суда можно добиться финансовых взысканий. Подобная особенность создаёт дополнительные риски для компаний, использующих GPLv2 в своих продуктах, и делает юридическое сопровождение производных решений непредсказуемым

    Что тут непредсказуемого, открывай сразу исходники и всё.

     

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