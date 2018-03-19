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|2.62, Kuromi, 15:46, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> а мои мысли они не хотят фильтровать?
Они жаждут это делать и как только появится технология читать\изменять\контроллировать мысли граждан незамедлительно начнется работа по продвижению этого в массы, ради "безопасности, борьбы с терроризмом и всеобщего благоденствия".
К счастью пока еще руки коротки.
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|2.65, Аноним84701, 16:00, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Да и много других еще алгоритмов имеется
Например, вставка пробелов в левую часть строки. Там вообще озолотиться можно будет!
Вообще, интересно – анонимы в комментариях об очередной (бесполезной) попытке зацензурить утекший код на гитхабе хихикали и злорадствовали, типа "Наш форк не догонят!".
А теперь вот искренне удивляются, как и почему это вдруг кто-то решил попытаться прикрыть эту "дыру" …
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|1.13, phrippy, 13:12, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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И что с этого? Борьба с ветряными мельницами выйдет на новый уровень. Были новые репозитории - станут новые платформы. Чё там, есть альтернативы гитхабу?
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|1.15, anonymous, 13:19, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Патенты убивают конкуренцию. Конкуренция основа роста и эволюции. Патенты должны умереть. Information must be free!
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|Часть нити удалена модератором
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|4.93, ыы, 17:25, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Представь ты приходишь в парикмахерскую, а тебе говорят - мы тебя обслуживать не будем.
>Они не имеют права так сказать верно?
Если парикмахерская государственная - то отказывая тебе они должны обосновать свой отказ не помню точно, вероятно в месячный срок.
Если частная - то могут отказать без обоснования.
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|3.66, Еретик, 16:00, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Да-да.Жадные и плохие западные частники уже целые государства обогнали в самых различных сферах,включая космос.А в оплоте духовности что-то как-то не случилось,хотя по вашей логике и должно было бы...
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|1.64, th3m3, 15:59, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Будет как с Youtube, там могут заблокировать видео с пением птиц, т.к. права на пение птиц - принадлежит каким-то там копирастам. В общем, если такое будет, можно смело заявлять: github - всё.
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|1.84, Ne01eX, 16:44, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Почитал комменарии. Из всех комментаторов (включая автора новости) только один аноним озадачился, - а нужен ли самому Github (равно как и его аналогам) этот гемморой? Кто будет оплачивать лишние хлопоты? Проприерасы? Еврокоммиссия? Сам Github? Предусмотрена ли законопроектом какая-либо компенсация за моральные издержи и за упущенную выгоду из-за ложных срабатываний честным разработчикам Свободного Программного Обеспечения? Кто будет её выплачивать? Несчастный Github? Проприерасы? Еврокоммиссия?
Хорошо, если еврокоммисия хочет учитывать интересы проприерасов, то давайте предусмотрим и компенсацию в автоматическом режиме всем пострадавшим разработчикам СПО, - обяжем это делать проприерасов, как инициаторов и лоббистов данной инициативы.
Dura 1eX, sed 1eX.
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|1.90, pavlinux, 17:20, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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1. cat file.php | rev > php.elif
2. cat file.php | file.php.base64
cd base64_github_viewer;
make;
3. cat file.php | gpg -e | file.php.base64.gpg
wget -c www.server.com/repo.key;
base64_github_viewer -k repo.key
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