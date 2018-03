19.03.2018 09:41  Еврокомиссия хочет обязать GitHub фильтровать код на этапе загрузки

Еврокомиссия рассматривает законопроект, который может обязать GitHub и другие платформы, обеспечивающие совместный доступ к коду, реализовать мониторинг всего загружаемого пользователями контента на предмет потенциального нарушения авторских прав. Законопроект распространяется на различные категории контента, от видео и аудиозаписей, до исходных текстов. В настоящее время GitHub, в соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), обязан рассматривать требования от правообладателей по блокированию уже добавленного контента. Несмотря на активное содействие по удалению нарушений авторских прав, часто действия правообладателей превращаются в борьбу с "ветряными мельницами", так как вместо удалённого репозитория тут же загружаются новые и создаются многочисленные форки, для удаления которых требуется отправка уже нового требования DMCA. Авторы находящегося в рассмотрении законопроекта пытаются добиться введения в практику упреждающей блокировки, когда блокировка производится на основе фильтров, включающих шаблоны защищённого авторского правами контента, и эти фильтры применяются на этапе загрузки контента или для сканирования уже размещённого во всех репозиториях кода. При подпадании контента под фильтр он автоматически блокируется, не дожидаясь отправки явного запроса от правообладателя. В случае ложных срабатываний фильтра, которые трудно исключить, разработчику потребуется доказать, что его код не нарушает авторские права, и до завершения разбора ложного срабатывания разработка окажется приостановленной. По мнению противников принятия законопроекта он подрывает идею свободного обмена кодом и ставит разработчиков в зависимость от алгоритмов фильтрации, которым делегируется право решать, какой код допустим, а какой нет. При использовании фильтров разработчики свободного ПО изначально рассматривается как потенциальные нарушители и становятся зависимы от ошибок и недоработок в фильтрах, которые в любой момент могут привести к ошибочной блокировке и остановить процесс разработки. Более того, ошибки фильтрации могут каскадно отразиться и на других проектах, которые окажутся связанными c заблокированным кодом зависимостями. $ git push ... remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects. remote: error: GH013: Your push could infringe someone's copyright. remote: If you believe this is a false positive (e.g., it's yours, open remote: source, not copyrightable, subject to exceptions) contact us: remote: https://github.com/contact remote: We're sorry for interrupting your work, but automated copyright remote: filters are mandated by the EU's Article 13. To github.com/vollmera/atom.git ! [remote rejected] patch-1 -> patch-1 (push declined due to article 13 filters) То что ошибки и злоупотребления при подобной блокировке не исключены показывает практика прошлых заявок DMCA. Например, в своё время компания WhatsUp потребовала удалить c GitHub все проекты, в названии которых встречается сочетание "whatsapp". Компания Qualcomm ошибочно посчитала своей интеллектуальной собственностью сторонний открытый код, что привело к блокировке репозитория Cyanogenmod и официального репозитория компании Sony Mobile. По ошибочному требованию Wicked Pictures из выдачи Google были удалены ссылки на репозитории с открытым кодом Facebook, Netflix, Yahoo, Rust и openSUSE. Компания RadGameTools потребовала закрыть репозиторий свободного проекта Kraken, несмотря на легальность его создания. Студия Warner Bros добавила собственный сайт в список блокировки пиратских ресурсов.