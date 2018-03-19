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19.03.2018 09:41  Еврокомиссия хочет обязать GitHub фильтровать код на этапе загрузки

Еврокомиссия рассматривает законопроект, который может обязать GitHub и другие платформы, обеспечивающие совместный доступ к коду, реализовать мониторинг всего загружаемого пользователями контента на предмет потенциального нарушения авторских прав. Законопроект распространяется на различные категории контента, от видео и аудиозаписей, до исходных текстов.

В настоящее время GitHub, в соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), обязан рассматривать требования от правообладателей по блокированию уже добавленного контента. Несмотря на активное содействие по удалению нарушений авторских прав, часто действия правообладателей превращаются в борьбу с "ветряными мельницами", так как вместо удалённого репозитория тут же загружаются новые и создаются многочисленные форки, для удаления которых требуется отправка уже нового требования DMCA.

Авторы находящегося в рассмотрении законопроекта пытаются добиться введения в практику упреждающей блокировки, когда блокировка производится на основе фильтров, включающих шаблоны защищённого авторского правами контента, и эти фильтры применяются на этапе загрузки контента или для сканирования уже размещённого во всех репозиториях кода. При подпадании контента под фильтр он автоматически блокируется, не дожидаясь отправки явного запроса от правообладателя. В случае ложных срабатываний фильтра, которые трудно исключить, разработчику потребуется доказать, что его код не нарушает авторские права, и до завершения разбора ложного срабатывания разработка окажется приостановленной.

По мнению противников принятия законопроекта он подрывает идею свободного обмена кодом и ставит разработчиков в зависимость от алгоритмов фильтрации, которым делегируется право решать, какой код допустим, а какой нет. При использовании фильтров разработчики свободного ПО изначально рассматривается как потенциальные нарушители и становятся зависимы от ошибок и недоработок в фильтрах, которые в любой момент могут привести к ошибочной блокировке и остановить процесс разработки. Более того, ошибки фильтрации могут каскадно отразиться и на других проектах, которые окажутся связанными c заблокированным кодом зависимостями. 


$ git push 
...
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote: error: GH013: Your push could infringe someone's copyright.
remote: If you believe this is a false positive (e.g., it's yours, open
remote: source, not copyrightable, subject to exceptions) contact us:
remote: https://github.com/contact
remote: We're sorry for interrupting your work, but automated copyright
remote: filters are mandated by the EU's Article 13.
To github.com/vollmera/atom.git
 ! [remote rejected] patch-1 -> patch-1 (push declined due to article 13 filters)

То что ошибки и злоупотребления при подобной блокировке не исключены показывает практика прошлых заявок DMCA. Например, в своё время компания WhatsUp потребовала удалить c GitHub все проекты, в названии которых встречается сочетание "whatsapp". Компания Qualcomm ошибочно посчитала своей интеллектуальной собственностью сторонний открытый код, что привело к блокировке репозитория Cyanogenmod и официального репозитория компании Sony Mobile. По ошибочному требованию Wicked Pictures из выдачи Google были удалены ссылки на репозитории с открытым кодом Facebook, Netflix, Yahoo, Rust и openSUSE. Компания RadGameTools потребовала закрыть репозиторий свободного проекта Kraken, несмотря на легальность его создания. Студия Warner Bros добавила собственный сайт в список блокировки пиратских ресурсов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.github.com/2018-0...)
  2. OpenNews: Apple безуспешно пытается противостоять утечке кода iBoot на GitHub
  3. OpenNews: Торрент с Ubuntu удалён из поисковой выдачи Google из-за ошибки в требовании DMCA
  4. OpenNews: Закон DMCA способствовал жульничеству компании Фольксваген
  5. OpenNews: Утечка исходных текстов браузера Opera 12.15
  6. OpenNews: DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: github, license, law
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  • 1.2, вввввввввв, 12:45, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +17 +/
    а мои мысли они не хотят фильтровать?
     
     
  • 2.8, Anonimuzzz, 12:58, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –16 +/
    И как вы представляете фильтровать мысли неадекватных людей У них же там вместо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov, 13:27, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Твои мысли нарушают прова продавцев конь-тента Лоботомия -- уже в проектах зако... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Аноним, 13:42, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Хотят. Но пока не могут.
     
  • 2.62, Kuromi, 15:46, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > а мои мысли они не хотят фильтровать?

    Они жаждут это делать и как только появится технология читать\изменять\контроллировать мысли граждан незамедлительно начнется работа по продвижению этого в массы, ради "безопасности, борьбы с терроризмом и всеобщего благоденствия".
    К счастью пока еще руки коротки.

     
  • 2.63, Аноним, 15:50, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А сейчас не фильтруют С тем информационным потоком, что льётся на вас, свои мыс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.71, Аноним, 16:18, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Роскомпозор захочет
     
  • 2.75, macfaq, 16:27, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > а мои мысли они не хотят фильтровать?

    Этим займутся рекламщики.

     
  • 2.94, Аноним, 17:29, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ясен пень - хотят!
     
  • 1.3, Аноним, 12:50, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Пора пилить PirateHub!
     
     
  • 2.7, ryoken, 12:58, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Пора пилить PirateHub!

    бакапьте GitHub :D

     
  • 2.77, Аноним, 16:32, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Может лучше P2P-Git?
     
     
  • 3.79, Аноним, 16:34, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или хранить репозитории Git в IPFS
     
  • 1.4, Аноним, 12:55, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Пора патентовать алгоритмы сортировки Да и много других еще алгоритмов имеетс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.65, Аноним84701, 16:00, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да и много других еще алгоритмов имеется

    Например, вставка пробелов в левую часть строки. Там вообще озолотиться можно будет!

    Вообще, интересно – анонимы в комментариях об очередной (бесполезной) попытке зацензурить утекший код на гитхабе хихикали и злорадствовали, типа "Наш форк не догонят!".
    А теперь вот искренне удивляются, как и почему это вдруг кто-то решил попытаться прикрыть эту "дыру" …


     
  • 1.5, Аноним, 12:57, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Запад бодренько шагает в цифровой концлагерь. Впрочем, мы их тоже скоро догоним.
     
     
  • 2.58, тоже Аноним, 15:28, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не напомните, какая страна уже сейчас, никуда не шагая, угрожала заблокировать у своих граждан тот же самый ГитХаб ПОЛНОСТЬЮ за содержание ОДНОГО ИЗ репозиториев?
    Догоняете?
     
  • 1.6, бедный буратино, 12:58, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +19 +/
    GitHub хочет обязать Еврокомиссию фильтровать базар
     
  • 1.9, Аноним, 13:00, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Быстрее так сделают быстрее появится другой GH, хостящийся в Перу Тоже мне проб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Аноним, 13:48, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    как будто в случае с svn было бы так трудно перенести куда-то репы...
     
  • 1.12, Аноним, 13:10, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Приглашаю в ZeroNet - у нас там есть свой пиринговый GitCenter с блекджеком и не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, phrippy, 13:12, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И что с этого? Борьба с ветряными мельницами выйдет на новый уровень. Были новые репозитории - станут новые платформы. Чё там, есть альтернативы гитхабу?
     
     
  • 2.35, X4asd, 14:17, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ни какого нового уровня - это уже всё отработано 1 жалоба на сам твой сайт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Мураками, 13:17, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    о да, этот новый дивный мир
     
  • 1.15, anonymous, 13:19, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Патенты убивают конкуренцию. Конкуренция основа роста и эволюции. Патенты должны умереть. Information must be free!
     
     
  • 2.20, Andrey Mitrofanov, 13:31, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Ты уже второй д л, который помянул в теме прокопирайты таки патенты Бойся -- ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.33, Celcion, 14:14, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    К сожалению, задвиги про конкуренцию - это рассказы из разряда сказок про един... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.56, anonymous, 15:27, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну забит он и что? что для них не работает конкуренция? работает
     
  • 2.38, Аноним, 14:31, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Умрут такие компании как Adobe, Apple и Microsoft Что вы будете делать без ново... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, Michael Shigorin, 14:38, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Кому она чего must Вообще не замечу ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, anonymous, 14:49, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Кому она чего must?

    Человечеству

     
  • 3.42, Аноним, 14:39, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    То же, что сейчас.
     
     
  • 4.43, Аноним, 14:46, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Сейчас у тебя десяточка и фотошоп 2018, а если компании умрут, никаких новых вер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.46, anonymous, 14:50, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    я не знаю как у кого, у меня GNU/Linux и клал я уже лет 15 как на твой шлакософт включая десяточку
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 7.53, anonymous, 15:21, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    у меня нет системы в dual boot дома, на работе, на рабочих машинах - везде GNU ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.67, Еретик, 16:02, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вайном,значит мучаешься.)
     
     
  • 9.72, anonymous, 16:21, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нет
     
  • 6.78, AlexYeCu_not_logged, 16:33, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >часть нити удалена модератором

    Обидно. Успел кто сохранить?

     
  • 3.44, anonymous, 14:49, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    умрут те кто достойны умереть, кто не выдержит настоящей конкуренции без подпоро... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.76, AlexYeCu_not_logged, 16:31, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Умрут такие компании как Adobe, Apple и Microsoft. Что вы будете делать
    > без новой винды или фотошопа?

    Не пойму, это вопиющий фейл или новая ступень в эволюции троллинга?

     
  • 3.85, Аноним, 16:46, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Радоваться ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.88, Аноним, 16:54, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кайфовать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.48, Аноним, 14:54, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Скинь плз свои номера банковских карт вместе с кодами безопасности ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.54, anonymous, 15:25, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Представь ты приходишь в парикмахерскую, а тебе говорят - мы тебя обслуживать не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.93, ыы, 17:25, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Представь ты приходишь в парикмахерскую, а тебе говорят - мы тебя обслуживать не будем.
    >Они не имеют права так сказать верно?

    Если парикмахерская государственная - то отказывая тебе они должны обосновать свой отказ не помню точно, вероятно в месячный срок.
    Если частная - то могут отказать без обоснования.

     
  • 2.50, RobotsCantPoop, 15:07, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Конкуренция бывает разной В условиях западной одержимости деньгами конкуренция ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.55, anonymous, 15:26, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если плохой и жадный его обойдет, то значит плохой и жадный не так и плох и в ус... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.95, Аноним, 17:33, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Избитый пример Бетакам был, очевидно, плохой и жадный В отличии он хорошего, а... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.66, Еретик, 16:00, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да-да.Жадные и плохие западные частники уже целые государства обогнали в самых различных сферах,включая космос.А в оплоте духовности что-то как-то не случилось,хотя по вашей логике и должно было бы...
     
  • 3.92, dhgads, 17:22, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > В условиях западной одержимости деньгами
    > западной

    Не напомните, в какой восточной стране придумали опенсорс?

     
  • 1.19, Анизатроп, 13:29, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дык проекты надо на https://savannah.gnu.org/ размещать. Там всё в порядке.
     
     
  • 2.31, Аноним, 14:05, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    потом приходит дядя и рассказывает автору как и что надо делать С этим там все ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, Аноним, 13:45, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Гитхаб мертв. Да здравствует... кто?
     
     
  • 2.28, Чупачупс, 14:00, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Bitbucket, GitLab, GitCenter
     
     
  • 3.30, Аноним, 14:05, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    notabug.org
     
  • 1.24, Аноним, 13:46, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну запилим свой аналог гитхаба, и что они мне сделают?
     
     
  • 2.36, имя, 14:19, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    на тебя всем пофиг Сравни количество кода, который ты создаешь и количество, со... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, Аноним, 13:59, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Без разницы . Все равно , скоро занавес опустится . Запомните этот твит .
     
     
  • 2.37, Аноним, 14:29, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Где этот сайт хостится? Так чтобы знать пропадёт доступ или нет.
     
     
  • 3.49, Michael Shigorin, 15:06, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Смотря где мостится этот Аноним ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, dotpot, 14:02, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    https://www.reddit.com/r/programming/comments/84l6py/eu_wants_to_require_platf
     
  • 1.51, Всем Анонимам Аноним, 15:09, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пострадает мелкий бизнес, который не сможет сделать сложные фильтры и найти базы данных правообладателей, по крайней мере бесплатно
     
  • 1.52, Sunderland93, 15:18, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как уже задрали эти копирасты. Мало того что ютуб изг0внили, так теперь ещё и на святое хотят посягнуть
     
     
  • 2.68, начинающийнуб, 16:06, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем копирасты ютюба хуже чсвэшных поцев с синдромом вахтёра?
     
  • 1.57, iPony, 15:28, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да надоели они со своими инициативами
    Я только из-за их заботы о печеньках http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

    поставил блокировщик, потому что задолбало это окошка "наш сайт использует печеньки. вы согласны?"

     
  • 1.59, Аноним, 15:31, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А вот они сейчас обяжут гитхаб делать это странное дело, у гитхаба не будет выбо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.61, Аноним, 15:46, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Все правильно делают Вот даже вспомнить недавнюю историю с утечкой исходников к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.83, Аноним, 16:38, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты знаешь сколько коммитов делается каждую секунду?
     
     
  • 3.97, Аноним, 17:44, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    даже коровы столько не выпускают метана
     
  • 1.64, th3m3, 15:59, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Будет как с Youtube, там могут заблокировать видео с пением птиц, т.к. права на пение птиц - принадлежит каким-то там копирастам. В общем, если такое будет, можно смело заявлять: github - всё.
     
  • 1.70, Аноним, 16:12, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    2035 Github сообщество написали скрипты, которые автоматизировали деятельность Е... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.74, Аноним, 16:27, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Просто не кладите в одну корзину свои яйца Сколько уже нарывались на это Моноп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.80, mimocrocodile, 16:34, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не работает к сожалению, вся тусовка на гитхабе и с этим ничего не поделать


     
     
  • 3.98, Аноним, 17:46, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Э... Ну, не вся. Ну и как вам мешает GH просто держать ещё одну репу?
     
  • 1.82, Аноним, 16:37, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гитхаб всегда может переехать на площадку РФ, где нет дурацких патентов на код
     
     
  • 2.86, Аноним, 16:49, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зато есть дурацкие законотворческие инициативы некоторых парламентариев.
     
  • 1.84, Ne01eX, 16:44, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почитал комменарии. Из всех комментаторов (включая автора новости) только один аноним озадачился, - а нужен ли самому Github (равно как и его аналогам) этот гемморой? Кто будет оплачивать лишние хлопоты? Проприерасы? Еврокоммиссия? Сам Github? Предусмотрена ли законопроектом какая-либо компенсация за моральные издержи и за упущенную выгоду из-за ложных срабатываний честным разработчикам Свободного Программного Обеспечения? Кто будет её выплачивать? Несчастный Github? Проприерасы? Еврокоммиссия?

    Хорошо, если еврокоммисия хочет учитывать интересы проприерасов, то давайте предусмотрим и компенсацию в автоматическом режиме всем пострадавшим разработчикам СПО, - обяжем это делать проприерасов, как инициаторов и лоббистов данной инициативы.

    Dura 1eX, sed 1eX.

     
     
  • 2.91, pavlinux, 17:21, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто будет оплачивать лишние хлопоты?

    GitHub, "иначе отключим газ" ©

     
  • 1.90, pavlinux, 17:20, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    1. cat file.php  | rev > php.elif

    2. cat file.php  | file.php.base64
       cd base64_github_viewer;
       make;

    3. cat file.php  | gpg -e | file.php.base64.gpg

    wget -c www.server.com/repo.key;
    base64_github_viewer -k repo.key

     
  • 1.96, Аноним, 17:38, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так, я себе всё, что подпадает if (x) { y; } забираю. Кушать очень хочется.
     

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