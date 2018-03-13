12.03.2018 23:52  Karton 1.0, инструмент для запуска Linux-программ из контейнеров в macOS и Linux

Представлен первый стабильный релиз проекта Karton, развивающего инструментарий для организации запуска Linux-приложений в самодостаточном контейнере, который можно использовать в macOS, различных дистрибутивах Linux и на оборудовании с любой архитектурой (ARMv7, ARMv8, x86-64). Код инструментария написан на языке Python и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

C технической стороны Karton представляет собой надстройку над Docker, которая автоматически организует совместный доступ к каталогам и файлам из запускаемых контейнеров. Файлы пользователя делаются доступны как для основной системы, так и для программ, работающий в контейнерах. Запуск команд осуществляется прозрачно для пользователя, без необходимости явного старта и остановки контейнера. Начинка контейнера может формироваться на основе Ubuntu, Debian, Fedora и CentOS. В настоящее время поддерживается только запуск консольных программ, но в будущем планируется обеспечить поддержку графических приложений.



