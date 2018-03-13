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12.03.2018 23:52  Karton 1.0, инструмент для запуска Linux-программ из контейнеров в macOS и Linux

Представлен первый стабильный релиз проекта Karton, развивающего инструментарий для организации запуска Linux-приложений в самодостаточном контейнере, который можно использовать в macOS, различных дистрибутивах Linux и на оборудовании с любой архитектурой (ARMv7, ARMv8, x86-64). Код инструментария написан на языке Python и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

C технической стороны Karton представляет собой надстройку над Docker, которая автоматически организует совместный доступ к каталогам и файлам из запускаемых контейнеров. Файлы пользователя делаются доступны как для основной системы, так и для программ, работающий в контейнерах. Запуск команд осуществляется прозрачно для пользователя, без необходимости явного старта и остановки контейнера. Начинка контейнера может формироваться на основе Ubuntu, Debian, Fedora и CentOS. В настоящее время поддерживается только запуск консольных программ, но в будущем планируется обеспечить поддержку графических приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.barisione.org/201...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 2.1
  3. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
  4. OpenNews: Выпуск cистемы управления контейнерной виртуализацией Docker 17.06
  5. OpenNews: Google представил Cilium, сетевую систему для Linux-контейнеров, основанную на BPF
  6. OpenNews: Первый выпуск Shashlik, системы для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: karton, docker, container, chroot
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  • 1.1, Аноним, 00:28, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    докатились, удивительно что не на js go rust написали ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, a, 04:12, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Код инструментария написан на языке Python

    В чем разница ?

     
  • 1.2, Anonymoustus, 00:34, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надстройки над контейнерами. Фейспалм.

    Эти модные молодёжные авторы программ не в курсе, что операционную систему изобрели несколько десятилетий назад?

     
  • 1.3, анонист, 00:39, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Релиз сделали, а ни одного видео не выложили
     
  • 1.4, grayich, 01:05, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а существует обратное?  запуск маковских бинарников в линухе?
     
     
  • 2.5, Анончик999999, 01:10, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это было бы очень круто!
     
     
  • 3.10, Анончик1000000, 03:17, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не было бы.
     
  • 2.11, Иван, 03:25, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.darlinghq.org
     
  • 1.6, виндотролль, 01:29, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > автоматически организует совместный доступ к каталогам и файлам из запускаемых контейнеров. Файлы пользователя делаются доступны как для основной системы, так и для программ, работающий в контейнерах. Запуск команд осуществляется прозрачно для пользователя, без необходимости явного старта и остановки контейнера.

    т.е. они распаковали контейнер?

    Ждем от создателей
    shlyapa — аддон к файрфокс, выполняющий автоматический вход во все аккаунты в анонимных окнах
    xpdo — надстройка над sudo запускающая все приложения от рута, не требующая ввода пароля
    brelok — надстройку над менеджером паролей, автоматически печатающую пароль для удобного напоминания пользователю в терминале и возле форм входа на сайтах

     
  • 1.7, Аноним, 02:09, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поттеринг в восторге от этой новости.
     
  • 1.8, Аноним, 02:35, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    смеялся до слёз С ЛЮБОЙ архитектурой список любых архитектур см ниже ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 03:51, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На электроне надо было писать, на электроне! Бидон уже устарел.
     
     
  • 2.14, Аноним, 05:29, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    на bash еще лучше
     

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