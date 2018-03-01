The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

01.03.2018 21:55  Mozilla прекращает поддержку бета-версий в каталоге дополнений для Firefox

Разработчики каталога дополнений addons.mozilla.org (AMO) приняли решение прекратить поддержку размещения бета-версий дополнений. Через официальный каталог можно будет распространять только релизы, а для тестирования бета-версий предлагается использовать самостоятельные сборки (self-hosted). Цифровую подпись для бета-версий можно будет сформировать в AMO, но распространять тестовые сборки придётся со своих ресурсов. Изменение будет принято в течение марта.

Прекращение поддержки бета-версий вызвано рядом проблем, от которых хотят избавиться разработчики AMO. В частности, пользователи не могут без лишних трудностей вернуться на использование релизов после переключения на канал для распространения бета-версий. Как следствие, разработчики дополнений должны обеспечивать обновление канала с бета-версиями с той же интенсивностью, что и канал для релизов. Кроме того, поддержка дополнительного тестового канала усложняет и без того сложный код AMO.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
  3. OpenNews: Некоторым пользователям Firefox навязано непонятное дополнение Looking Glass
  4. OpenNews: Выпуск Firefox-дополнения NoScript 10, переведённого на технологию WebExtension
  5. OpenNews: План поддержки XUL-дополнений в ESR-ветке Firefox
  6. OpenNews: Метод идентификации через определение дополнений, установленных в Chrome и Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: addon, firefox, amo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Darth Revan, 22:22, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    А почему нельзя просто автоматически снимать пользователей с бета-канала обновлений как только вышла стабильная версия версии выше?
     
     
  • 2.2, Аноним, 22:29, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Написано же ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 22:34, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Поддержка отображения веб-страниц усложняет и без того сложный код Firefox.
     
  • 3.5, Darth Revan, 22:43, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Но это ведь "кроме того".
     
  • 1.3, Kuromi, 22:33, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это еще что, они собираются удалить из каталога все не WebExt расширения, а так же все Аддоны к Thunderbird и Seamonkey - https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1402064#c3
     
     
  • 2.7, Crazy Alex, 22:48, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хм, бэкап сделать, что ли... Вряд ли там больше пары сотен гиг наберётся
     
     
  • 3.8, paulus, 22:58, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    palemoon должен сделать бекап ;)
     
  • 3.10, Anonymoustus, 00:08, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кое-кто уже начал делать CODE Abduction About sessionstore Adblock Plus Advan... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Crazy Alex, 22:47, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Пора прекращать поддержку Мозиллы
     
  • 1.9, Аноним, 23:34, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    ну т.е. теперь все глюкавые беты просто объявят релизами, и всё.
     
     
  • 2.11, Anonymoustus, 00:13, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ну т.е. теперь все глюкавые беты просто объявят релизами, и всё.

    Увы.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor