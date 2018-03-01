01.03.2018 21:55  Mozilla прекращает поддержку бета-версий в каталоге дополнений для Firefox

Разработчики каталога дополнений addons.mozilla.org (AMO) приняли решение прекратить поддержку размещения бета-версий дополнений. Через официальный каталог можно будет распространять только релизы, а для тестирования бета-версий предлагается использовать самостоятельные сборки (self-hosted). Цифровую подпись для бета-версий можно будет сформировать в AMO, но распространять тестовые сборки придётся со своих ресурсов. Изменение будет принято в течение марта.

Прекращение поддержки бета-версий вызвано рядом проблем, от которых хотят избавиться разработчики AMO. В частности, пользователи не могут без лишних трудностей вернуться на использование релизов после переключения на канал для распространения бета-версий. Как следствие, разработчики дополнений должны обеспечивать обновление канала с бета-версиями с той же интенсивностью, что и канал для релизов. Кроме того, поддержка дополнительного тестового канала усложняет и без того сложный код AMO.



