28.02.2018 20:24  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.8

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|7.17, Аноним Анонимович Анонимов, 23:13, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Гипервизор 1 типа — работает как самостоятельная ОС напрямую с железом
Гипервизор 2 типа — работает в установленной ОС. Со всеми вытекающими последствиями. Аналогия — программы для тестирования жестких дисков, например victoria (могу ошибаться в правильном написании), имеет 2 версии. Та что под DOS работает напрямую с контроллером, та что под виндоуз работает через интерфейс в ОС с контроллером.
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|6.18, курлык курлык, 23:25, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как раз таки KVM сложновато отнести к какому то типу, так же как и esxi. kvm живет рядом с ядром линукса, а не поверх него, хотя и пускает корни в него. А если покрутить тот же esxi - он точно такой же как и kvm на линуксе - https://communities.vmware.com/thread/498562 , просто там ядро не линукса, а свое проприетарное... Более правильно разделить гипервизоры по типу используемой виртуализации - esxi, kvm, xen могут использовать аппаратную виртуализацию, потому то и очень быстрые. virtualbox, vmware workstation не используют аппаратную виртуализацию, и заведомо медленнее.
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|2.11, Fudfi, 22:17, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>[оверквотинг удален]
> спасти маму?" - одно и тоже. "А зато у вас негров
> линчуют..", "А зато в европках свободы больше". Господи, ну какие же
> вы ущербные.. Обратите на это внимание, это не нормально. Займитесь собой.
> С@ка, стыдно же...
> Касательно релиза - очень рад, что VirtualBox развивается, уже второй десяток вместе
> фактически.. Эх, ностальгия. И ведь на Linux перешёл благодаря VirtualBox, помню
> в about какая-то забавная картинка была - типо чертёнок из BSD,
> пингвинёнок Tux и ещё кто-то у костра греются. Если кто сможет
> ссыль дать на картинку - буду благодарен за нотки ностальгии.
> Всем хорошего настроения!).
Как раз VirtualBox был быстрее VMware по некоторым параметрам в тестах(Phoronix), но проигрывал в стабильности и надежности, ну и теперь и возможностях. Но такие люди да, вызывают искреннее недоумение - либо им платят, что маловероятно, либо они кроме VMware, скорее всего, ничего не знают или не признают.
И тебе хорошего настроения)
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