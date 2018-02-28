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28.02.2018 20:24  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.8

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.8, в котором отмечено 22 исправления. В новой версии:

  • В гостевых системах добавлена поддержка ядра Linux 4.15;
  • Решена проблема с отображением чёрного экрана в гостевых системах с Linux при включенном режиме ускорения 3D;
  • Обеспечена очистка флагов suid и sgid при доступе к совместно используемым каталогам из гостевых систем с Linux;
  • В менеджер виртуальных машин для гостевых систем добавлена поддержка использования возможностей CPU FSGSBASE, PCID и INVPCID;
  • В GUI-интерфейсе при работе в окружении Linux устранены проблемы, приводящие к смещению и уменьшению размера окна после изменения размера на экранах HiDPI;
  • Внешние загрузки переведены на использование HTTPS;
  • Устранён крах, проявляющийся при запуске мастера создания новой виртуальной машины;
  • Добавлена возможность разделения источников записи звука в микшере PulseAudio при запуске нескольких виртуальных машин;
  • Внесена порция исправлений в бэкенд DirectSound и в код эмуляции HDA;
  • Улучшена совместимость функции записи сеанса на видео с различными видеопроигрывателями (например, были проблемы с воспроизведением в Firefox);
  • Решены проблемы с обработкой образов VMDK, созданных в интерфейсе экспорта виртуальных машин Amazon EC2;
  • Налажена поддержка PXE-загрузки при использовании эмулируемого адаптера e1000;
  • Добавлено обходное решение для старых гостевых систем, не включающих режим bus mastering для PCI-устройств virtio;
  • Добавлена переменная окружения CR_RENDER_FORCE_PRESENT_MAIN_THREAD для управления отрисовкой 3D-контента в основном потоке.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.6
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление VirtualBox 5.2.4 с устранением зависания на экране входа GNOME
  5. OpenNews: Обновление VirtualBox 5.2.2
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Anon999, 21:18, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    VMware работает намного быстрее VirtualBox.
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:22, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Ждем когда ты следующим постом результаты тестирования предоставишь.
     
     
  • 3.5, Аноним Анонимович Анонимов, 21:49, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    esxi гипервизор 1 типа, virtualbox гипервизор 2 типа О каких тестах может идти ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, commiethebeastie, 21:50, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Есть vmware workstation. Да и как показывает KVM ваши типы пустой звук.
     
     
  • 5.8, Аноним Анонимович Анонимов, 22:01, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Есть.
    KVM относится к гипервизорам 2 типа. Пустым звуком это является для вас.
     
     
  • 6.10, FDg, 22:10, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как насчет перейти в ветку про ядра и кричать про то что линукс для петухов и по определению плох, ибо не микроядро!11 ?
     
  • 6.16, commiethebeastie, 22:35, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой ПРАКТИЧЕСКИЙ результат от этого?
     
     
  • 7.17, Аноним Анонимович Анонимов, 23:13, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Гипервизор 1 типа — работает как самостоятельная ОС напрямую с железом

    Гипервизор 2 типа — работает в установленной ОС. Со всеми вытекающими последствиями. Аналогия — программы для тестирования жестких дисков, например victoria (могу ошибаться в правильном написании), имеет 2 версии. Та что под DOS работает напрямую с контроллером, та что под виндоуз работает через интерфейс в ОС с контроллером.

     
     
  • 8.20, commiethebeastie, 00:00, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще раз. Какое ПРАКТИЧЕСКОЕ преимущество имеет гипервизор 1-го уровня?
     
  • 6.18, курлык курлык, 23:25, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как раз таки KVM сложновато отнести к какому то типу, так же как и esxi. kvm живет рядом с ядром линукса, а не поверх него, хотя и пускает корни в него. А если покрутить тот же esxi - он точно такой же как и kvm на линуксе - https://communities.vmware.com/thread/498562 , просто там ядро не линукса, а свое проприетарное... Более правильно разделить гипервизоры по типу используемой виртуализации - esxi, kvm, xen могут использовать аппаратную виртуализацию, потому то и очень быстрые. virtualbox, vmware workstation не используют аппаратную виртуализацию, и заведомо медленнее.
     
     
  • 7.21, commiethebeastie, 00:03, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >virtualbox, vmware workstation не используют аппаратную виртуализацию, и заведомо медленнее

    Используют.

     
  • 3.13, AlexYeCu_not_logged, 22:25, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ждем когда ты следующим постом результаты тестирования предоставишь.

    А ты хитёр.

     
  • 2.3, Аноним, 21:29, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зависит от количества оперативы. Если нет н гигов, то наоборот.
     
     
  • 3.7, Аноним Анонимович Анонимов, 21:53, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    esxi требует минимум 2 Гб ОЗУ (VMWare рекомендует для нормальной работы 8 Гб). Но, esxi — это ОС, на которую необходимо устанавливать ОС...
     
  • 2.4, smile, 21:47, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он уже стал открытым?
     
     
  • 3.22, IRASoldier, 00:51, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >"уже стал открытым?"

    "VirtualBox is a powerful x86 and AMD64/Intel64 virtualization product for enterprise as well as home use. Not only is VirtualBox an extremely feature rich, high performance product for enterprise customers, it is also the only professional solution that is freely available as Open Source Software under the terms of the GNU General Public License (GPL) version 2."

    https://www.virtualbox.org/
    +
    https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ

    Спасибо за вопрос, мы были рады погуглить вместо вас.

     
  • 1.9, Аноним, 22:05, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да катитесь вы ко всем чертям со своими VMware работает намного быстрее Virtual... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Fudfi, 22:17, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > спасти маму?" - одно и тоже. "А зато у вас негров
    > линчуют..", "А зато в европках свободы больше". Господи, ну какие же
    > вы ущербные.. Обратите на это внимание, это не нормально. Займитесь собой.
    > С@ка, стыдно же...
    > Касательно релиза - очень рад, что VirtualBox развивается, уже второй десяток вместе
    > фактически.. Эх, ностальгия. И ведь на Linux перешёл благодаря VirtualBox, помню
    > в about какая-то забавная картинка была - типо чертёнок из BSD,
    > пингвинёнок Tux и ещё кто-то у костра греются. Если кто сможет
    > ссыль дать на картинку - буду благодарен за нотки ностальгии.
    > Всем хорошего настроения!).

    Как раз VirtualBox был быстрее VMware по некоторым параметрам в тестах(Phoronix), но проигрывал в стабильности и надежности, ну и теперь и возможностях. Но такие люди да, вызывают искреннее недоумение - либо им платят, что маловероятно, либо они кроме VMware, скорее всего, ничего не знают или не признают.
    И тебе хорошего настроения)

     
  • 2.12, Аноним, 22:18, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    http://old-game.org/mine.nu/programs/virtualbox/about_1024px.png
     
     
  • 3.14, Аноним999, 22:27, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    C оф.сайта
    https://www.virtualbox.org/about_1024px.png
    https://www.virtualbox.org/about_1600px.png
     
  • 2.15, Noname, 22:27, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.virtualbox.org/about_1600px.png
     
  • 2.19, Аноним, 23:35, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да я бы и без спасения не отказался 8230 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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