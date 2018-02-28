28.02.2018 20:24  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.8

>[оверквотинг удален]

> спасти маму?" - одно и тоже. "А зато у вас негров

> линчуют..", "А зато в европках свободы больше". Господи, ну какие же

> вы ущербные.. Обратите на это внимание, это не нормально. Займитесь собой.

> С@ка, стыдно же...

> Касательно релиза - очень рад, что VirtualBox развивается, уже второй десяток вместе

> фактически.. Эх, ностальгия. И ведь на Linux перешёл благодаря VirtualBox, помню

> в about какая-то забавная картинка была - типо чертёнок из BSD,

> пингвинёнок Tux и ещё кто-то у костра греются. Если кто сможет

> ссыль дать на картинку - буду благодарен за нотки ностальгии.

> Всем хорошего настроения!). Как раз VirtualBox был быстрее VMware по некоторым параметрам в тестах(Phoronix), но проигрывал в стабильности и надежности, ну и теперь и возможностях. Но такие люди да, вызывают искреннее недоумение - либо им платят, что маловероятно, либо они кроме VMware, скорее всего, ничего не знают или не признают.

И тебе хорошего настроения)

