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25.02.2018 20:16  Выпуск утилиты восстановления данных ddrescue 1.23

После года разработки Антонио Диаз Диаз (Antonio Diaz Diaz) сформировал новый выпуск утилиты ddrescue 1.23, предназначенной для восстановления данных со сбойных носителей информации. Утилита выполняет копирование содержимого файла или блочного устройства на другой носитель, пытаясь по возможности сохранить сохранившиеся данные в условиях возникновения ошибок при чтении. При наличии нескольких повреждённых копий с разными сбойными областями (например, при восстановления бэкапов с нескольких CD или иных носителей), ddrescue предоставляет функцию их слияния и, если сбойные области не пересекаются, в итоге можно восстановить целостность файла. Утилита поставляется под лицензией GNU GPLv2.

В новой версии исправлены накопившиеся ошибки, обновлена документация и добавлены две опции: "--same-file", позволяющая входному и выходному файлам быть одним файлом, и "--shift" для ddrescuelog, сдвигающая все позиции блоков на (opos - ipos).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnu.org/software/d...)
  2. OpenNews: Вышел DEFT 8.1, дистрибутив с инструментарием для расследования компьютерных преступлений
  3. OpenNews: Ubuntu CyberPack (ALF) 1.0 - новый дистрибутив для криминалистического анализа
  4. OpenNews: Релиз CAINE 9.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Автор новости: Ne01eX
Тип: Программы
Ключевые слова: ddrescue, backup, recover
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  • 1.1, Michael Shigorin, 22:49, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –16 +/
    Ага, с неделю назад https packages altlinux org ru Sisyphus srpms ddrescue ch... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 23:48, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Странно, я думал что это немецкое название - Alt (старый) Linux :)
     
     
  • 3.3, Баклансбалкан, 00:51, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну таки Альтлинух относительно весьма немолод...
     
  • 3.23, Аноне, 10:34, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Местами так и есть. Только, в отличие от дебиана с его бэкпортами и тестингами, установка пакетов из сизифа приводит к каше зависимостей.
     
  • 2.9, Аноним, 02:36, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    слушай, а зачем под каждой новостью рапортовать о том, собрал ли ты пакет для альта? ну вот допустим я сижу на альте. Я что, уведомления о доступных обновлениях не получу? То есть твой рапорт бесполезен даже для пользователей альта.
     
  • 2.20, Ne01eX, 08:31, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да её тоже скачал в исходниках ещё по выходу. Но чё-то посмотрел за праздники, - вроде и народу на форуме много, а новостей один хрен мало. Ждал-ждал-ждал новые новости, потом вспомнил, что сам когда-то был рупором свободы в этом мире удивительного и интересного Свободного Программного Обеспечения и написал их сам про то, что я знаю/умею мне важно/интересно. :-)

    P.S. А так то, даже за праздники, в мире СПО послучалось довольно много интересных событий. Но так как с оплатой интернета у меня пока проблемы и он почти ворованный, то я имею мопедную скорость, не все протоколы (крайне тяжко без VCS (git/cvs/svn/e.t.c.)... В общем у меня пока дохера проблем и не до оперативного ньюсмейкерства. :-)

     
  • 1.4, Аноним, 00:59, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Полезная утилса для снятия образов осыпающихся винчей.
     
     
  • 2.5, Anonymo65279us, 01:20, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Штуки три полумертвых уже вытащил. Важные моменты: первый проход запускать обязательно с "-n", опционально с "-K1M"; последний проход с "-d -r3". Если образ снимается на USB-диск, то добавлять "-D", это делает скорость записи равномерной, и ddrescue лучше соображает.
     
     
  • 3.8, Аноним, 02:31, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Можно еще myrescue использовать В любом случае идея такая что сперва снимается ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Lazario, 02:51, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Где можно почитать (желательно на русском) гайд для новичков по ddrescue? Смотрю в каментах выше бывалые спецы, дают советы как делать лучше, чтобы окончательно не просрать данные. Но хотелось бы почитать именно хорошую статью с пояснениями для каждого типа носителей: HDD/SSD/USB... - как лучше начинать, сколько проходов, какие ключи... чтобы все по полочкам разложить, как говорится!
     
     
  • 2.14, Аноним, 04:36, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Usb флехи и ssd предмет простой или прочлось или нет Шансов что при повторной ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 05:33, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А где же классический совет про вычитывание лежащего в холодильнике не в морози... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Lazario, 02:52, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так то не приходилось ничем таким заниматься. Я обычно бэкапы делаю вовремя, но всяко может пригодиться!
     
     
  • 2.16, iCat, 06:48, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >...Я обычно бэкапы...

    Как показывает опыт - чаще всего ddrescue применяется к принесённым домашними пользователями дискам.

     
  • 1.17, Аноним, 07:09, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    интересно, если бы программу разрабатывал не Antonio Diaz Diaz а Meow Ludo Di... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 07:32, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    mmrescue? Вроде ничего особенного.
     
  • 1.21, Аноним, 08:43, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая, работающая программа
     
     
  • 2.22, Аноним, 08:45, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лучшие и быстрейшие проги для восстановления данных только на Microsoft TM Wind... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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