25.02.2018 20:16  Выпуск утилиты восстановления данных ddrescue 1.23

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|2.9, Аноним, 02:36, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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слушай, а зачем под каждой новостью рапортовать о том, собрал ли ты пакет для альта? ну вот допустим я сижу на альте. Я что, уведомления о доступных обновлениях не получу? То есть твой рапорт бесполезен даже для пользователей альта.
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|2.20, Ne01eX, 08:31, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Да её тоже скачал в исходниках ещё по выходу. Но чё-то посмотрел за праздники, - вроде и народу на форуме много, а новостей один хрен мало. Ждал-ждал-ждал новые новости, потом вспомнил, что сам когда-то был рупором свободы в этом мире удивительного и интересного Свободного Программного Обеспечения и написал их сам про то, что я знаю/умею мне важно/интересно. :-)
P.S. А так то, даже за праздники, в мире СПО послучалось довольно много интересных событий. Но так как с оплатой интернета у меня пока проблемы и он почти ворованный, то я имею мопедную скорость, не все протоколы (крайне тяжко без VCS (git/cvs/svn/e.t.c.)... В общем у меня пока дохера проблем и не до оперативного ньюсмейкерства. :-)
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|2.5, Anonymo65279us, 01:20, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Штуки три полумертвых уже вытащил. Важные моменты: первый проход запускать обязательно с "-n", опционально с "-K1M"; последний проход с "-d -r3". Если образ снимается на USB-диск, то добавлять "-D", это делает скорость записи равномерной, и ddrescue лучше соображает.
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|1.10, Lazario, 02:51, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Где можно почитать (желательно на русском) гайд для новичков по ddrescue? Смотрю в каментах выше бывалые спецы, дают советы как делать лучше, чтобы окончательно не просрать данные. Но хотелось бы почитать именно хорошую статью с пояснениями для каждого типа носителей: HDD/SSD/USB... - как лучше начинать, сколько проходов, какие ключи... чтобы все по полочкам разложить, как говорится!
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|1.11, Lazario, 02:52, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Так то не приходилось ничем таким заниматься. Я обычно бэкапы делаю вовремя, но всяко может пригодиться!
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