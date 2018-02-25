25.02.2018 20:16  Выпуск утилиты восстановления данных ddrescue 1.23

После года разработки Антонио Диаз Диаз (Antonio Diaz Diaz) сформировал новый выпуск утилиты ddrescue 1.23, предназначенной для восстановления данных со сбойных носителей информации. Утилита выполняет копирование содержимого файла или блочного устройства на другой носитель, пытаясь по возможности сохранить сохранившиеся данные в условиях возникновения ошибок при чтении. При наличии нескольких повреждённых копий с разными сбойными областями (например, при восстановления бэкапов с нескольких CD или иных носителей), ddrescue предоставляет функцию их слияния и, если сбойные области не пересекаются, в итоге можно восстановить целостность файла. Утилита поставляется под лицензией GNU GPLv2.

В новой версии исправлены накопившиеся ошибки, обновлена документация и добавлены две опции: "--same-file", позволяющая входному и выходному файлам быть одним файлом, и "--shift" для ddrescuelog, сдвигающая все позиции блоков на (opos - ipos).



