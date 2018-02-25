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25.02.2018 18:57  Выпуск xvkbd 3.9, минималистичной виртуальной клавиатуры для X Window

Том Сато (Tom Sat) сообщил о выходе новой версии программы xvkbd 3.9 с реализацией виртуальной клавиатуры для X Window. Для своей работы xvkbd использует исключительно средства Xaw и стандартной библиотеки GNU Lib C. При этом, виртуальная клавиатура поддерживает около 30 языков, включая русский, имеет возможность настройки как через графический интерфейс пользователя, так и интерфейс командной строки.

Виртуальная клавиатура xvkbd распространяется под лицензией GNU GPLv2. В новой версии исправлена работа клавиш-модификаторов (Alt, Ctrl и т.п.) при использовании xvkbd с опцией "-text" (Debian Bug#891082).



  1. Главная ссылка к новости (http://t-sato.in.coocan.jp/xvk...)
Автор новости: Ne01eX
Тип: Программы
Ключевые слова: xvkbd, x11
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  • 1.1, Аноним, 21:54, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Выглядит как привет из 91-го года
     
     
  • 2.8, Аноним, 22:44, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вам шашечки или ехать?
     
  • 1.2, Аноним, 21:58, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Срочно переписать на JS
     
  • 1.3, Аноним, 22:01, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Без обид но glibc мало отношения имеет к минимализму.
     
     
  • 2.4, Шарп, 22:17, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ты путаешь. Это не glibc, а gnu libc. Стандартная библиотека си на линухах.
     
     
  • 3.7, поледанныхотсутств, 22:40, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты путаешь. Это не glibc, а gnu libc. Стандартная библиотека си на
    > линухах.

    apt show glibc-source
    Package: glibc-source
    Version: 2.26-0ubuntu2.1
    Priority: optional
    Section: universe/devel
    Source: glibc
    Origin: Ubuntu
    Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
    Original-Maintainer: GNU Libc Maintainers <debian-glibc@lists.debian.org>
    Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
    Installed-Size: 23.5 MB
    Recommends: xz-utils
    Conflicts: eglibc-source
    Replaces: eglibc-source
    Homepage: http://www.gnu.org/software/libc/libc.html
    Download-Size: 16.4 MB
    APT-Sources: http://mirror.as43289.net/ubuntu artful-updates/universe amd64 Packages
    Description: GNU C Library: sources
    This package contains the sources and patches which are needed to
    build glibc.

     
  • 3.9, Michael Shigorin, 22:52, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты путаешь. Это не glibc, а gnu libc.

    glibc == gnu libc

     
  • 2.5, Аноним, 22:26, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    glibc - это про гном, gnu libc - это libc от GNU.
     
     
  • 3.6, поледанныхотсутств, 22:36, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    gnu lib C и есть glibc
    gnome либа называется glib
     
  • 1.10, paulus, 22:54, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как-то пробовал, но на utf8 локале крякозяблы с клавой, вот это уж точно привет...
     

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