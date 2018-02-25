25.02.2018 18:57  Выпуск xvkbd 3.9, минималистичной виртуальной клавиатуры для X Window

Том Сато (Tom Sat) сообщил о выходе новой версии программы xvkbd 3.9 с реализацией виртуальной клавиатуры для X Window. Для своей работы xvkbd использует исключительно средства Xaw и стандартной библиотеки GNU Lib C. При этом, виртуальная клавиатура поддерживает около 30 языков, включая русский, имеет возможность настройки как через графический интерфейс пользователя, так и интерфейс командной строки.

Виртуальная клавиатура xvkbd распространяется под лицензией GNU GPLv2. В новой версии исправлена работа клавиш-модификаторов (Alt, Ctrl и т.п.) при использовании xvkbd с опцией "-text" (Debian Bug#891082).