22.02.2018 10:33  Выпуск звукового редактора Audacity 2.2.2

Дисклаймер видел?

quote:"Я вот в этой категории софта величина стремящаяся к нулю :)" А чтобы осилить что то - нужно про это хотя бы знать, хотя бы то, что оно существует :)

Я парень простой - забил в гугель как перекодировать Х в У ... первая страница (ну гугель же!) - всё были платные, а потом конце был $subj. Попробовал, поприседал, втыкнул что к чему - да и сделал. Что ещё для счастья надо? :) Я _лучший_ не искал, но по моему нашёл даааалеко не самый плохой вариант ;-) PS: sox конечно поищу и попробую, спасибо за наводку.

