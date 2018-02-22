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22.02.2018 10:33  Выпуск звукового редактора Audacity 2.2.2

Доступен релиз свободного редактора звука Audacity 2.2.2, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

В новой версии:

  • Добавлена новая кнопка для быстрого переключения режимов масштабирования, а также добавлена возможность изменения масштаба колесом мыши;
  • Реализован новый способ привязки горячих клавиш для вызова команд меню, работающий через нажатие и удерживание Shift на элементах меню;
  • Добавлен детектор возникновения ошибок при записи, возникающих если ресурсов CPU недостаточно для кодирования имеющегося потока (например, запущен какой-то ресурсоёмкий процесс);
  • Добавлен половинчатый индикатор формы звуковой волны;
  • Улучшен контраст элементов в свётлой и тёмной темах оформления;
  • Меню Ext-Bar и Ext-Command объединены в единое меню Extra.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.audacityteam.org/au...)
  2. OpenNews: Релиз звукового редактора Audacity 2.2.1
  3. OpenNews: Релиз звукового редактора Audacity 2.2.0
  4. OpenNews: SourceForge извинился за показ рекламы мошенников на странице проекта Audacity
  5. OpenNews: Локальная уязвимость в звуковой подсистеме ALSA, позволяющая выполнить код с правами ядра
  6. OpenNews: Google представил систему объёмного звука Resonance Audio
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: audacity
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  • 1.1, Аноним, 10:40, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –16 +/
    Ну почему он до сих пор выглядит приветом из 90х?
     
     
  • 2.4, Zomby, 10:53, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +9 +/
    А Вам шашечки или ехать?
     
     
  • 3.20, Аноним, 12:54, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Если ты не понимаешь зачем такси выделять - мне вас жаль)
     
  • 3.21, Аноним, 12:56, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ага, а музыка те же звуки. Зачем напрягаться, платить дороже


     
     
  • 4.26, АНГЫВНАГЫНВАШЩ, 13:12, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    как цвет кнопок влияет на склейку звуковых дорожек?
     
     
  • 5.36, Бах, 15:20, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И правда... дизайн, чувство стиля, эстетичность - все тлен. Ура вырвиглазному софту. Ведь быть творческим человеком и ежедневно лицезреть эту вырвиглазность (когда есть софт получше) - так вдохновляет!
     
     
  • 6.44, _, 17:24, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это опен сорс. Он выглядит так, потому что ____ты____ не потратил своё время и не сделал шкурку "как надо". Не кто то там в Ынтернетах, а __ты__!
    А если хочешь сбычу желаний без личного напряга - их есть у нас тоже!
    (маленькими буквами внизу страницы)
    Но не опен сорс. И _за_деньги_ .
    За ваши деньги вообще - любой каприз, хоть розовый в кружевах скин сделают! :)
     
  • 5.42, Аноним, 17:03, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эргономика Надо физиологию понимать и производительность труда Ах, ну да вы ж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.43, Аноним, 17:05, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы даже не знаете возможностей онтопика, о чем тут говорить


     
  • 3.54, Вы забыли заполнить поле Name, 18:33, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По вашему нужно сделать на Electron?
     
  • 2.5, Аноним, 10:56, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +16 +/
    Потому что лучше интерфейсов 90х пока никто ничего не придумал.
     
     
  • 3.19, kravich, 12:47, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Именно
     
  • 3.59, Кен, 20:32, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Молодец, опенсурсник, хорошо выкрутился
     
  • 2.8, Аноним, 11:17, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    А как он должен выглядеть? Скрины, концепты, сравнения, примеры?
     
     
  • 3.39, uk, 16:00, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А как он должен выглядеть?

    Наверное в розовых тонах с блестящими кнопочками.

     
  • 3.40, Аноним, 16:01, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Че, вы серьезно ждете что такие люди могут вам что-то внятно ответить У них вро... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, z, 11:54, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Потому, что ты родился после
     
  • 2.24, Аноним, 13:10, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому что тут тролли требовали тёмную тему Дефолтная намного приятнее и не выг... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.32, Аноним, 14:25, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А как должен выглядеть Нужна плоская темка ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.38, Аноним, 15:56, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    У него все на уровне 90-х, но я вот пользовался пару раз Для каких-то простых з... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, _, 17:32, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Его и для сложных хватает, но тут мозги нужны а не межушная жижа :)
    Я вот в этой категории софта величина стремящаяся к нулю :) И то осилил из одного дурного формата в другой дурной формат все voice greetings перекодировать, когда переходили на другую Software PBX ...
    Умственно поставил галочку: софт могучий, открытый, бесплатный, кросплатформенный ... а какого там цвета кнопочки - I can't be care less (C) :-р
     
     
  • 4.47, Иваныч, 17:35, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ниасилил sox ?
     
     
  • 5.49, _, 17:46, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дисклаймер видел?
    quote:"Я вот в этой категории софта величина стремящаяся к нулю :)"

    А чтобы осилить что то - нужно про это хотя бы знать, хотя бы то, что оно существует :)
    Я парень простой - забил в гугель как перекодировать Х в У ... первая страница (ну гугель же!) - всё были платные, а потом конце был $subj. Попробовал, поприседал, втыкнул что к чему - да и сделал. Что ещё для счастья надо? :) Я _лучший_ не искал, но по моему нашёл даааалеко не самый плохой вариант ;-)

    PS: sox конечно поищу и попробую, спасибо за наводку.

     
  • 2.41, анонимоус, 16:47, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Подумалось под вше высказывание, что есть в массе два типа софтов: Хорошо выглядят и фигово работают, и плохо выглядят, зато работают.
    П.С. Да и "выглядеть" - объективно каждому своё. Главное, автору подходит, за работу ему респект.
     
     
  • 3.48, _, 17:38, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты писюмист!  Или неуч. :)
    Ибо согласно бинарной логике - обязаны существовать ещё две категории [и они таки - да!  :-)  ]
    - плохо выглядят, фигово работают [по законам Мерфи - самая большая категория! :-)]
    - хорошо выглядят, хорошо работают [по тем же законам - "мало их!"(С)]

    Как то так! (С)

     
  • 2.58, Онаним, 20:26, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    GTK1?
     
  • 1.2, iPony, 10:40, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –10 +/
    Выглядит страшненько
     
     
  • 2.7, Аномномномнимус, 11:06, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Отойди уже от зеркала
     
     
  • 3.34, Аноним, 14:30, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем, он же поней любит.
     
  • 2.12, Аноне, 12:08, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Красивенько на 200 бывает только в иллюзиях анимэшника или под некоторыми вещес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.14, UI shit, 12:12, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    Редкий случай, когла соглашаюсь с поняшей. Кто не видел интерфейс последней беты KDEnlive (после рефакторинга кода и изменения UI) - тот сейчас говорит про "нормальность" интерфейса в сабже.

    https://kdenlive.org/2018/02/kdenlive-cafe-and-beta-appimage/

     
  • 2.45, Аноним84701, 17:29, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Выглядит страшненько

    То же самое можно сказать о многократно приведенном вами "эталоне" дизайна )
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/109368.html
    > iPony
    > Дизайн должен быть выровненным. Не должно быть зоопарка, перекосов.

    ...
    * Внимание! *
    Впечатлительных просьба не смотреть.
    Невпечатлительным и считающим себя таковыми – совет перед просмотром надеть очки для сварки или перевести монитор в черно-белый режим.
    Вопли и требования "Ты должен мне новые глаза!" прошу оставить при себе.
    Я честно предупредил, в отличие от оригинального автора!
    * ***** *
    > http://i.imgur.com/WDTfNBa.jpg

     
  • 1.9, Айнанем, 11:20, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Нормально оно выглядит и падало у меня пару раз всего на файлах 90+ минут. И по сути, для дел средней сложности, альтернативы нет: достаточно легкая для освоения кроссплатформенная софтина и подхватывает массу плагинов.

    Для серьёзных дел есть Ardour, он выглядит, да (https://ardour.org/images/retina_no_plugs2.png), иногда даже работает почти без падений.

     
     
  • 2.11, eganru, 12:03, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Для легких задач тоже прекрасно подходит Когда быстренько надо что-нибудь аля с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, UI shit, 12:10, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Етить колотить! Они бы поучились чтоли в нормальные интерфейсы...

    https://kdenlive.org/2018/02/kdenlive-cafe-and-beta-appimage/

     
     
  • 2.15, Аноним, 12:15, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    И чем же он нормален Тем, что сделали темный цвет и дебельные подписи у иконок ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 12:57, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    настройки, не?

     
  • 3.27, Vatrio, 13:14, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Тяжелый случай. В нормальных DE тема оформления настраивается как для всех приложений в целом, так и для каждого отдельного в частности. Но ты же убогий, откуда тебе знать про KDE. ;)
     
  • 2.29, Аноне, 13:29, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Етить колотить! Они бы поучились чтоли в нормальные интерфейсы...
    > https://kdenlive.org/2018/02/kdenlive-cafe-and-beta-appimage/

    Иди, добавься в группу разработчиков и сделай то, что хочешь!

     
  • 1.16, Аноним, 12:24, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну вот нафига такой конский размер кнопок проигрывания?
     
     
  • 2.31, Анотоним, 14:10, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    тачскрин.
     
  • 2.51, Michael Shigorin, 17:57, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну вот нафига такой конский размер кнопок проигрывания?

    Это как раз реально полезно именно для этой софтины -- чтоб за пикселами не охотиться, когда надо резко стартовать...

     
  • 1.18, Аноним, 12:38, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >бинарные сборки доступны для Linux

    как доступны, когда недоступны?

     
  • 1.30, Аноним, 14:05, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Постоянно падает Тем не менее, это единственный аудио-редактор для линуnса, поэ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.52, Michael Shigorin, 18:00, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Постоянно падает.

    А что за сборка?  Дело в том, что альтовая, которой много лет пользовался (писал-монтировал конференции OSDN) и которую несколько лет поддерживал, у меня то ли ни разу не падала вообще, то ли не припоминаю ничего подобного.

    PS: посмотрел https://bugzilla.altlinux.org/audacity -- нашёл один https://bugzilla.altlinux.org/11880 десятилетней давности, исправленный новой версией.

     

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