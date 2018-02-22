22.02.2018 10:33  Выпуск звукового редактора Audacity 2.2.2

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|5.36, Бах, 15:20, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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И правда... дизайн, чувство стиля, эстетичность - все тлен. Ура вырвиглазному софту. Ведь быть творческим человеком и ежедневно лицезреть эту вырвиглазность (когда есть софт получше) - так вдохновляет!
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|6.44, _, 17:24, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это опен сорс. Он выглядит так, потому что ____ты____ не потратил своё время и не сделал шкурку "как надо". Не кто то там в Ынтернетах, а __ты__!
А если хочешь сбычу желаний без личного напряга - их есть у нас тоже!
(маленькими буквами внизу страницы)
Но не опен сорс. И _за_деньги_ .
За ваши деньги вообще - любой каприз, хоть розовый в кружевах скин сделают! :)
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|3.46, _, 17:32, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Его и для сложных хватает, но тут мозги нужны а не межушная жижа :)
Я вот в этой категории софта величина стремящаяся к нулю :) И то осилил из одного дурного формата в другой дурной формат все voice greetings перекодировать, когда переходили на другую Software PBX ...
Умственно поставил галочку: софт могучий, открытый, бесплатный, кросплатформенный ... а какого там цвета кнопочки - I can't be care less (C) :-р
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|5.49, _, 17:46, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Дисклаймер видел?
quote:"Я вот в этой категории софта величина стремящаяся к нулю :)"
А чтобы осилить что то - нужно про это хотя бы знать, хотя бы то, что оно существует :)
Я парень простой - забил в гугель как перекодировать Х в У ... первая страница (ну гугель же!) - всё были платные, а потом конце был $subj. Попробовал, поприседал, втыкнул что к чему - да и сделал. Что ещё для счастья надо? :) Я _лучший_ не искал, но по моему нашёл даааалеко не самый плохой вариант ;-)
PS: sox конечно поищу и попробую, спасибо за наводку.
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|2.41, анонимоус, 16:47, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
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Подумалось под вше высказывание, что есть в массе два типа софтов: Хорошо выглядят и фигово работают, и плохо выглядят, зато работают.
П.С. Да и "выглядеть" - объективно каждому своё. Главное, автору подходит, за работу ему респект.
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|3.48, _, 17:38, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ты писюмист! Или неуч. :)
Ибо согласно бинарной логике - обязаны существовать ещё две категории [и они таки - да! :-) ]
- плохо выглядят, фигово работают [по законам Мерфи - самая большая категория! :-)]
- хорошо выглядят, хорошо работают [по тем же законам - "мало их!"(С)]
Как то так! (С)
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|1.9, Айнанем, 11:20, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Нормально оно выглядит и падало у меня пару раз всего на файлах 90+ минут. И по сути, для дел средней сложности, альтернативы нет: достаточно легкая для освоения кроссплатформенная софтина и подхватывает массу плагинов.
Для серьёзных дел есть Ardour, он выглядит, да (https://ardour.org/images/retina_no_plugs2.png), иногда даже работает почти без падений.
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|3.27, Vatrio, 13:14, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Тяжелый случай. В нормальных DE тема оформления настраивается как для всех приложений в целом, так и для каждого отдельного в частности. Но ты же убогий, откуда тебе знать про KDE. ;)
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