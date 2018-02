22.02.2018 10:33  Выпуск звукового редактора Audacity 2.2.2

Его и для сложных хватает, но тут мозги нужны а не межушная жижа :)

Я вот в этой категории софта величина стремящаяся к нулю :) И то осилил из одного дурного формата в другой дурной формат все voice greetings перекодировать, когда переходили на другую Software PBX ...

Умственно поставил галочку: софт могучий, открытый, бесплатный, кросплатформенный ... а какого там цвета кнопочки - I can't be care less (C) :-р