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15.02.2018 21:27  Доступен компилятор Kotlin/Native 0.6

Представлен выпуск инструментария Kotlin/Native 0.6, предоставляющего возможность компиляции проектов на языке Kotlin в самодостаточные исполняемые файлы, для выполнения которых не требуется виртуальная машина. Kotlin/Native реализован в виде бэкенда на базе LLVM, интегрируемого со штатным компилятором Kotlin, и сопутствующих реализаций runtime и генератора кода. Kotlin/Native может применяться для сборки приложений для платформ, в которых применение виртуальной машины неоправдано или невозможно, например, для встраиваемых систем.

В новом выпуске добавлена возможность использования Kotlin/Native в многоплатформенных проектах, например, теперь можно применять один сборочный сценарий Gradle для формирования сборок в виде байткода JVM, машинного кода и JavaScript. Добавлена поддержка Kotlin 1.2.20, Java 9 и Gradle 4.5, представлена возможность сборки для микроконтроллеров STM32, обеспечена совместимость с классами Objective-C, улучшен API для передачи объектов между потоками и обработчиками, добавлена возможность экспорта первичных функций на Си, реализована возможность сборки в псевдокод WebAssembly.

Напомним, что разработчики языка Kotlin попытались сохранить максимальную совместимость и похожесть на Java, при этом избавившись от имеющихся в Java ограничений и недостатков. Язык обеспечивает неплохую переносимость с Java - из программ на Java можно вызывать компоненты, написанные на Kotlin, и, наоборот, из программ Kotlin можно вызывать Java-классы. Среди отличий Kotlin выделяется ориентация на обеспечение более высокой безопасности за счет реализации статических проверок, отсутствия raw-типов, полного сохранения информации о типах в процессе выполнения и реализации массивов в виде инварианта. Язык обеспечивает поддержку функций высшего порядка, вывода типов значений, уточняющих "примесей" (mixin) и делегирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jetbrains.com/kot...)
  2. OpenNews: В Android обеспечена официальная поддержка разработки на языке Kotlin
  3. OpenNews: Релиз Kotlin 1.0, языка программирования для JVM и Android
  4. OpenNews: Открыт код реализации языка программирования Kotlin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kotlin, llvm
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  • 1.2, trolleybus, 21:33, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Так держать, JetBrains!
     
  • 1.3, Аноним, 22:25, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Какого размера получаются выходные exe файлы?
     
     
  • 2.9, Crazy Alex, 01:10, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да пусть хоть гигабайт, скорость какая?
     
  • 1.4, Аноним, 22:51, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Чот с самого начала излучения котла, меня не покидает чувство, что jb сделали эт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Commodore 64, 23:06, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а стоит ли с джавы перескакивать, если я джаву не доучил?
     
     
  • 2.11, Аноним, 01:22, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ну смотри Яву все же доучивай - жрать-то тебе наверное хочется На работе будеш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Осторожный_аноним, 23:33, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что-то я не втыкаю. Где в этих исходниках парсер и лексер котлина? Где перевод котлина во внутреннее представление LLVM?
     
     
  • 2.8, Осторожный_аноним, 23:53, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Короче, как я понял эта поделка работает только в присутствии JDK который исполняет код котлина (на котором написан kotlin-native) который в свою очередь переводит код на kotlin на котором написано приложение в ir представление LLVM. Написать всё на C++ не осилили.
     
     
  • 3.10, Crazy Alex, 01:11, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, если так - то его забутстрапить же можно?
     
  • 1.7, mimocrocodile, 23:49, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GC то какой? Самое важное
     

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