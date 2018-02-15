15.02.2018 21:27  Доступен компилятор Kotlin/Native 0.6

Представлен выпуск инструментария Kotlin/Native 0.6, предоставляющего возможность компиляции проектов на языке Kotlin в самодостаточные исполняемые файлы, для выполнения которых не требуется виртуальная машина. Kotlin/Native реализован в виде бэкенда на базе LLVM, интегрируемого со штатным компилятором Kotlin, и сопутствующих реализаций runtime и генератора кода. Kotlin/Native может применяться для сборки приложений для платформ, в которых применение виртуальной машины неоправдано или невозможно, например, для встраиваемых систем.

В новом выпуске добавлена возможность использования Kotlin/Native в многоплатформенных проектах, например, теперь можно применять один сборочный сценарий Gradle для формирования сборок в виде байткода JVM, машинного кода и JavaScript. Добавлена поддержка Kotlin 1.2.20, Java 9 и Gradle 4.5, представлена возможность сборки для микроконтроллеров STM32, обеспечена совместимость с классами Objective-C, улучшен API для передачи объектов между потоками и обработчиками, добавлена возможность экспорта первичных функций на Си, реализована возможность сборки в псевдокод WebAssembly.

Напомним, что разработчики языка Kotlin попытались сохранить максимальную совместимость и похожесть на Java, при этом избавившись от имеющихся в Java ограничений и недостатков. Язык обеспечивает неплохую переносимость с Java - из программ на Java можно вызывать компоненты, написанные на Kotlin, и, наоборот, из программ Kotlin можно вызывать Java-классы. Среди отличий Kotlin выделяется ориентация на обеспечение более высокой безопасности за счет реализации статических проверок, отсутствия raw-типов, полного сохранения информации о типах в процессе выполнения и реализации массивов в виде инварианта. Язык обеспечивает поддержку функций высшего порядка, вывода типов значений, уточняющих "примесей" (mixin) и делегирования.



