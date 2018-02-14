14.02.2018 10:42  Началось бета-тестирование Devuan 2.0, форка Debian 9 "Stretch" без systemd

Сформирован первый бета-выпуск дистрибутива Devuan 2.0 "ASCII", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 9 "Stretch". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур AMD64, i386 и ARM (Raspberry Pi, Banana Pi, СubieBoard, Odroid и др.). Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Подготовлены инструменты для миграции на Devuan 2.0 с Devuan 1.0, Debian 8.x "Jessie" или Debian 9.x "Stretch". В рамках проекта созданы ответвления для 381 пакета Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. В качестве рабочего стола по умолчанию предлагается Xfce и дисплейный менеджер Slim. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit. Опционально предусмотрен режим работы без D-Bus, позволяющий создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Основные новшества Devuan 2.0: Возможность установки системы инициализации OpenRC (можно выбрать в экспертном режиме инсталлятора);

Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo;

В качестве альтернативы consolekit для управления пользовательскими сеансами добавлен elogind, вариант logind, не привязанный к systemd;

На выбор предложены окружения рабочего стола Xfce (по умолчанию), KDE, Cinnamon, LXQt, MATE и LXDE (в прошлом выпуске GNOME, KDE и Cinnamon были удалены из списка предлагаемых в инсталляторе наборов из-за привязок к systemd);

В инталлятор добавлен режим установки консольного окружения ("Console productivity"), позволяющий сформировать систему без GUI;

Обеспечено формирование образов виртуальной машины (vdi) для VirtualBox;

Для ARM-систем задействованы свежие ядра Linux 4.14 и 4.15;

Значительно расширено число поддерживаемых ARM-платформ. Заявлена поддержка плат и устройств: Acer Chromebook (chromeacer) Veyron/Rockchip Chromebook (chromeveyron) Nokia N900 (n900) Odroid XU (odroidxu) Odroid XU4 (odroidxu4) Raspberry Pi 0/1 (raspi1) Raspberry Pi 2/3 (raspi2) Raspberry Pi 3 64bit (raspi3) Beaglebone Black (beagleboneblack) Olimex OLinuXino Lime (A10, A20), Lime2 (A20), MICRO (A20) Banana Pi (A20) Banana Pro (A20) CHIP (R8) CHIP Pro (GR8) Cubieboard (A10) Cubieboard2 (A20) Cubietruck (A20) Cubieboard4 (A80) Cubietruck Plus (A83t) Lamobo R1 (A20) OrangePi2 (H3) OrangePi Lite (H3) OrangePi Plus (H3) OrangePi Zero (H2+) OrangePi (A20) OrangePi Mini (A20) Планшеты q8 (A33)





