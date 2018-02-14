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14.02.2018 10:42  Началось бета-тестирование Devuan 2.0, форка Debian 9 "Stretch" без systemd

Сформирован первый бета-выпуск дистрибутива Devuan 2.0 "ASCII", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 9 "Stretch". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур AMD64, i386 и ARM (Raspberry Pi, Banana Pi, СubieBoard, Odroid и др.). Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Подготовлены инструменты для миграции на Devuan 2.0 с Devuan 1.0, Debian 8.x "Jessie" или Debian 9.x "Stretch".

В рамках проекта созданы ответвления для 381 пакета Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd.

В качестве рабочего стола по умолчанию предлагается Xfce и дисплейный менеджер Slim. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit. Опционально предусмотрен режим работы без D-Bus, позволяющий создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd.

Основные новшества Devuan 2.0:

  • Возможность установки системы инициализации OpenRC (можно выбрать в экспертном режиме инсталлятора);
  • Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo;
  • В качестве альтернативы consolekit для управления пользовательскими сеансами добавлен elogind, вариант logind, не привязанный к systemd;
  • На выбор предложены окружения рабочего стола Xfce (по умолчанию), KDE, Cinnamon, LXQt, MATE и LXDE (в прошлом выпуске GNOME, KDE и Cinnamon были удалены из списка предлагаемых в инсталляторе наборов из-за привязок к systemd);
  • В инталлятор добавлен режим установки консольного окружения ("Console productivity"), позволяющий сформировать систему без GUI;
  • Обеспечено формирование образов виртуальной машины (vdi) для VirtualBox;
  • Для ARM-систем задействованы свежие ядра Linux 4.14 и 4.15;
  • Значительно расширено число поддерживаемых ARM-платформ. Заявлена поддержка плат и устройств:
    • Acer Chromebook (chromeacer)
    • Veyron/Rockchip Chromebook (chromeveyron)
    • Nokia N900 (n900)
    • Odroid XU (odroidxu)
    • Odroid XU4 (odroidxu4)
    • Raspberry Pi 0/1 (raspi1)
    • Raspberry Pi 2/3 (raspi2)
    • Raspberry Pi 3 64bit (raspi3)
    • Beaglebone Black (beagleboneblack)
    • Olimex OLinuXino Lime (A10, A20), Lime2 (A20), MICRO (A20)
    • Banana Pi (A20)
    • Banana Pro (A20)
    • CHIP (R8)
    • CHIP Pro (GR8)
    • Cubieboard (A10)
    • Cubieboard2 (A20)
    • Cubietruck (A20)
    • Cubieboard4 (A80)
    • Cubietruck Plus (A83t)
    • Lamobo R1 (A20)
    • OrangePi2 (H3)
    • OrangePi Lite (H3)
    • OrangePi Plus (H3)
    • OrangePi Zero (H2+)
    • OrangePi (A20)
    • OrangePi Mini (A20)
    • Планшеты q8 (A33)


  1. Главная ссылка к новости (https://files.devuan.org/devua...)
  2. OpenNews: Первый релиз Devuan, форка Debian без systemd
  3. OpenNews: Статус становления Devuan, форка Debian GNU/Linux без systemd
  4. OpenNews: Анонсирован Devuan, форк Debian GNU/Linux без systemd
  5. OpenNews: Релиз Debian 9 "Stretch"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: devuan, debian, systemd
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  • 1.4, Аноним, 11:07, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –11 +/
    А в чем вообще смысл девюэна Ведь в энтерпрайзе без системдоса уже никак, станд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, кверти, 11:11, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –13 +/
    он объединяет два лагеря людей - ретроградов и антисистемддрочеров ПС У системд... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 11:17, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну так вот оно счастье, у каждого теперь есть свой предмет обожания Или у Вас к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, Аноним, 11:57, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У него все должны маршировать левой
     
     
  • 5.38, Аноним, 12:23, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > У него все должны маршировать левой

    На счет Бабы Яги, это лишнее было.

     
  • 2.10, sasku, 11:22, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    системд работает отлично но, в случае проблем, наступает полная задница
     
     
  • 3.41, Аноним, 12:39, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    systemd не работает отлично Вот я писал https www opennet ru openforum vsluhf... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, Ан, 13:01, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не наблдюдается тогого ни на одном пк ни в виртуалке journald где-то 5-м пункто... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.76, Michael Shigorin, 14:08, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А проверьте ещё http altlinux org starterkits... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, хрю, 11:53, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Весь мир крутится вокруг ентерпрайза Нормальные люди линукс и дома используют ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Ан, 13:02, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ирония засчитана ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, Аноним, 11:58, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    >Ведь в энтерпрайзе без системдоса уже никак, стандарт де-факто.

    Хотел сказать, дефекто?

     
     
  • 3.77, Michael Shigorin, 14:09, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это синонимы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.86, pavlinux, 14:22, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Шигорин, ты тупеешь вместе с Анонимами опеннета ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.33, Аноним, 12:13, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    В этом вашем облачном энтерпрайзе сейчас модно убивать виртуалку при малейших пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.49, поледанныхотсутств, 13:03, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Уже давно на десктопе юзаю, с тех пор как убунту на него перешло сижу на убунте... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.50, Ан, 13:04, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    В идеале, тоже накатывать по сети новую систему а то и грузиться по сети А на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.71, Аноним, 13:51, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не критично, но весьма неприятно, особенно когда можно без простоя ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.75, pavlinux, 14:05, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это как Заставить думать быстрее, печатать 250 сим в минуту ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.94, Ю.Т., 14:41, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> В этом вашем облачном энтерпрайзе сейчас модно убивать виртуалку при малейших проблемах
    >> и пересоздавать новую из образа, поэтому глючность системгЭ никого не волнует.
    >> А что делать пользоавтелям десктопа? Перенакатывать систему или ребутаться по 5
    >> раз в день при зависшем дбсе/логинд/т.п?
    > А на домашнем дестопе время простоя не критично, да

    Нет. Простой на домашнем десктопе недопустим.
    Это на работе тебе по свистку принесут со склада замену.


     
     
  • 5.124, Ан, 15:42, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А еще дисконнект чреват потерей прогресса в игре, добавь.
     
  • 2.56, freehck, 13:12, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Смысл в свободе выбора системы инициализации ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.60, поледанныхотсутств, 13:25, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Где свобода? В девуане можно установить systemd?
     
     
  • 4.95, Аноним, 14:42, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Где свобода?

    Свобода от таких как ты - это уже немало.

     
  • 4.110, anonymous, 15:08, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно установить дебиан.
     
  • 1.7, Аноним, 11:11, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ставлю всегда apt-get install sysvinit-core sysvinit-utils
    и проблем не знаю
     
     
  • 2.22, Andrey Mitrofanov, 11:54, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Уговаривай себя http www opennet ru openforum vsluhforumID3 110877 html 208 ещ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.59, Аноним, 13:14, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А как бы вы посоветовали поступить перейти на Devuan 2 0 или все же установить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.82, Andrey Mitrofanov, 14:18, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я сам-то кудыбечь не придумал не выбрал, так что советов давать не могу Выбор о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.100, Anonymoustus, 14:49, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Из Debian 9 нельзя удалить systemd (в виде libsystemd0).

    За себя скажу. Я прекратил использование сабжа после его перевода на системду.

     
     
  • 5.121, Аноним, 15:34, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И что используете теперь, если не секрет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 11:13, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    Отлично!
    И спасибо разработчикам Devuan за их работу!
    И нам хорошо, есть альтернатива.
     
     
  • 2.45, freehck, 12:54, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Присоединяюсь к поздравлениям С 2016го года основная система Работает стабильн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, Ан, 13:06, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Поддерживаю debian 9 и ubuntu lts без нареканий Ну кроме отсутствия хиберней... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.96, Ю.Т., 14:43, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > PS: Народ, не стойте в стороне. Присоединяйтесь к работе, помогайте проекту. Собирать
    > пакеты не такая уж большая задача. Потратить вечерок на хорошее дело
    > -- достойный досуг. )

    Рад за дистр, но этого призыва не понял. Комплект пакетов собирается "из металла, выплавленного в миллионе домн во дворе у каждого"?

     
     
  • 4.117, Andrey Mitrofanov, 15:22, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Собирать пакеты не такая уж большая задача.
    > Рад за дистр, но этого призыва не понял. Комплект пакетов собирается "из металла, выплавленного в миллионе домн во дворе у каждого"?

    [I]Debian’s dirtiest secret:
    [B]Binary packages built by developers
    are used in the archive[/B]
    — Lucas Nussbaum, FOSDEM 2015[/I]

    < Ludovic Courtès ""Reproducible and Customizable Deployments with GNU                      
    < Guix: Why "app bundles" get it wrong""  @ FOSDEM 2016

    //Про сабж не знаю. Видимо, 100% reproducible нет нигде. Да и "большой" дистр они вроде ж пользуют?--

     
     
  • 5.127, Ю.Т., 15:49, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> Собирать пакеты не такая уж большая задача.
    >> Рад за дистр, но этого призыва не понял. Комплект пакетов собирается "из металла, выплавленного в миллионе домн во дворе у каждого"?
    > [I]Debian’s dirtiest secret:
    > [B]Binary packages built by developers
    > are used in the archive[/B]
    > — Lucas Nussbaum, FOSDEM 2015[/I]
    > < Ludovic Courtès ""Reproducible and Customizable Deployments with GNU
    > < Guix: Why "app bundles" get it wrong""  @ FOSDEM 2016

    Замысел Guix вполне понятен, более того, самопальную модель такого развёртывания когда-то делал для собственных задач. Так что одобряю.

    Но в чём суть ответа? Слушать всю речугу (почти час) я не в силах.

     
  • 1.11, Аноним, 11:23, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пш-пш-аудио когда будут выпиливать?
     
     
  • 2.30, Andrey Mitrofanov, 12:02, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    I Пс-с-т, пацанчик Дай Debian - позвонить I Можешь, прямо сейчас CODE Pack... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.83, Аноним, 14:19, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем Там даже systemd есть, кому надо, просто ни один пакет от него не зависит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 11:25, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    >>сборок Debian без systemd
    >>добавлен elogind

    :facepalm:

     
     
  • 2.14, Catwoolfii, 11:32, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    и что не так?
     
     
  • 3.61, Andrey Mitrofanov, 13:27, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, как У сабжей нет ресурсов на всё и сразу Непорядочек Анонимы http www... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, d000, 11:52, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Я тоже не поклонник elogind, но тот же cinnamon, если ему вернуть consolekit, па... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, Аноним, 11:30, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Молодцы! Сам пользуюсь и другим рекомендую!
     
  • 1.15, Аноним, 11:33, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Долго просил, спасибо!
     
  • 1.17, Andrey Mitrofanov, 11:45, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ура Молодцы Настоящих буйных мало Когда-нибудь и http www opennet ru openf... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Аноним, 11:56, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Все там есть, не волнуйся так Ты сам-то каких будешь Хейтер или сторонник s-d ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.72, Andrey Mitrofanov, 13:51, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все бегут Идейный хейтер-теоретик http www opennet ru openforum vsluhfo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, d000, 11:57, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Но и системдэ использовать не вариант. Какие еще альтернативы?
     
  • 2.43, freehck, 12:46, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, в ascii с выпиливанием libsystemd0 пока туго, хотя в проекте это и планирует... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.85, Аноним, 14:22, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У вас что-то не так, у меня 3 пакета зависит от этого самого libsystemd0 ну да,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.101, Anonymoustus, 14:54, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Её _УЖЕ НЕЛЬЗЯ_ выпилить из линукса. Смиритесь, парни. Ищите себе новую любимую ОС.
     
     
  • 4.112, Ю.Т., 15:12, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Её _УЖЕ НЕЛЬЗЯ_ выпилить из линукса. Смиритесь, парни. Ищите себе новую любимую
    > ОС.

    Какое унылое злорадство, старина.

    Опять-таки, "любимую"? Давно делаю свои дела с помощью свободного ПО, причём "любовь"?

     
     
  • 5.119, Anonymoustus, 15:33, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему злорадство Напротив Я вдоволь налюбовался на централизованную бинарщину... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.125, Ю.Т., 15:44, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Естественно, вендор-лок это зло, в свободном ПО -- сверхзло Но в таком случ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.118, Andrey Mitrofanov, 15:27, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Её _УЖЕ НЕЛЬЗЯ_ выпилить из

    Брешешь.

    [I]Есть https://duckduckgo.com/?q=How+to+remove+libsystemd0+from+a+Debian
    путь: https://forums.bunsenlabs.org/viewtopic.php?id=4264

    [B]apt-get purge -s libsystemd0*[/B]

    //Нет сам не делал. Доживаю последние деньки на wheezy-lts.[/I]

    [U]---http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/113417.html#108 [/U]

     
     
  • 5.120, Anonymoustus, 15:34, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Её _УЖЕ НЕЛЬЗЯ_ выпилить из
    > Брешешь.

    Нельзя, повторяю. Виртуалка в руки и вперёд.

     
  • 1.23, Аноним, 11:54, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ничего страшного в системд нет, но когда что-то идет не так, то система превраща... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Аноним, 12:14, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да просто дело к весне.
     
  • 1.29, danonimous, 11:59, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ребята серьёзно взялись за дело!
    Таким и должен был быть Debian!
     
     
  • 2.35, Anonymoustus, 12:18, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ребята молодцы, но ничего у них в долговременной перспективе не получится, поско... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, Аноним, 12:43, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    systemd нужен, хотя его реализация бесит Но userspace нифига не поспевает за яд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.102, Anonymoustus, 14:56, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > systemd нужен, хотя его реализация бесит.

    Ну конечно, нужен: Лиловая Шляпа с девяностых мечтала о таком фарте.

     
     
  • 5.107, Аноним, 15:03, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой фарт?
     
     
  • 6.122, Anonymoustus, 15:37, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Какой фарт?

    https://en.wikipedia.org/wiki/Vendor_lock-in

     
  • 3.64, danonimous, 13:29, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Никто не верил, что команда Devuan вообще сможет хоть что-то сделать Даже были ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.104, Anonymoustus, 14:58, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему бы просто вдумчиво не прочитать, что пишет другой комментатор? Вдумчиво, повторяю.

    Посмотрите на зависимости софта в вашем дистрибутиве. Просто посмотрите и прикиньте, возможно ли ещё что-то исправить.

     
     
  • 5.123, Andrey Mitrofanov, 15:38, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Посмотрите на зависимости софта в вашем дистрибутиве.

    Говори за себя.

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110249.html#137

    > ли ещё что-то исправить.

     
  • 3.66, нах, 13:35, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    вычеркиваем к чертям линyпс, получаем unix-like операционную систему Ну да, ну ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.70, A, 13:49, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ничего, вот Леня допишет свой explorer - и будет альтернативный виндовс ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.106, Anonymoustus, 15:03, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На серверный рынок Лиловая Шляпа свою поделку, безусловно, продавит и, вероятно, даже доведёт до ума, выгнав тупого Лёню на мороз и посадив за работу вменяемых программеров. Но линукс уже по-настоящему свободным, конечно, не будет, лафа закончилась. Так что кому просто косить бабло, тем со Шляпой по дороге. Там и докеры с контейнерами, и лохи с кошельками. А кому внятная и осмысленная управляемость ОС и хоть какая-то свобода — таки к бздунам, ага.
     
  • 4.128, Аноним, 15:51, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за анегдот Просидел на мастдае 10 с лишнем лет, знаю о чём говорю - соф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Anonymoustus, 12:08, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > На выбор предложены окружения рабочего стола Xfce (по умолчанию), KDE, Cinnamon, LXQt, MATE и LXDE (в прошлом выпуске GNOME, KDE и Cinnamon были удалены из списка предлагаемых в инсталляторе наборов из-за привязок к systemd);

    Как отвязать сумели?

     
     
  • 2.40, Аноним, 12:27, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    KDE например и не привязано к systemd Plasma5 has a runtime dependency on login... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.32, Sunderland93, 12:09, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –15 +/
    Их фанатизм куда сильнее фанатизма тех, кто ЗА systemd Так что адекватными этих... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Anonymoustus, 12:18, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    93 8212 это ведь год рождения, да ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.78, Аноним, 14:12, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по содержимому его поста, это показатель IQ
     
     
  • 4.99, Аноним, 14:47, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А зачем он цифри местами переставил ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.37, kos, 12:21, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Systemd не дает выбора Они просто предлагают безсистемд альтернативу, а не наси... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.55, Ан, 13:12, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну весь СПО был когда-то на этом фанатизме основан Необъяснимое желание запилит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.73, Аноним, 13:58, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну systemd был когда-то на этом фанатизме основан Необъяснимое желание запилить... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.88, Andrey Mitrofanov, 14:34, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Красношапые на зарплате же, какое напоркуа хобби На смену тому когда-то D... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.79, Michael Shigorin, 14:14, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У нас, похоже, очередной гость из мирка ничего не понимающих, но мнение имеющих ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.98, Ю.Т., 14:47, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Ну весь СПО был когда-то на этом фанатизме основан.
    > У нас, похоже, очередной гость из мирка ничего не понимающих, но мнение
    > имеющих.

    Михаил, зря так. Раймонд и Столман для своего времени и места -- явление небывалое. Другое дело, что прозывать их "фанатиками" не вполне корректно.

     
  • 2.44, anonymous, 12:48, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Предложение по поддержке альтернативы в дебиане было отвергнуто Так что ешё воп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.108, Anonymoustus, 15:06, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Правильнее было бы сказать — Шляпа удавила. Хоть и не с первого подхода, к чести дебиановцев, да.
     
  • 2.87, Andrey Mitrofanov, 14:26, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, потому что они делают В отличие от них Нет, потому что они делают В отлич... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.39, Аноним, 12:26, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Прекрасный дистрибутив Девуан возвращает тот дебиан, которым я хочу его знать -... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, jOKer, 12:57, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Возможность установки системы инициализации OpenRC (можно выбрать в экспертном режиме инсталлятора);
    >Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo;

    Красавцы!!

    Долгие лета Дебиану без системды!

     
  • 1.52, mfa, 13:09, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    прошу прощения за, возможно, глупый и всем понятный вопрос, но чем systemd хуже ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.53, Аноним, 13:09, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    http://without-systemd.org/wiki/index.php/Arguments_against_systemd
     
     
  • 3.63, mfa, 13:29, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    тут возникает три вопроса что по поводу Poor design , Ignorance of fundamental... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.69, Аноним, 13:44, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    не знаю, но улучшить его, похоже, невозможно лень разработчиков вынодила их пер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.81, Michael Shigorin, 14:17, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Таки читайте в LKML Потому что когда шляпа затащила в кусты и изнасиловала --... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.111, Аноним, 15:10, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    потому что голосовали до тех пор, пока не приняли правильное решение ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.126, Andrey Mitrofanov, 15:49, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > тут возникает три вопроса:
    > что по поводу "Poor design","Ignorance of fundamental operating system concepts" и т.д.
    > думает Торвальдс;

    Что  он думает, вряд ли мы услышим. А вот говорит он всякий б-шит про микрософт:

    https://duckduckgo.com/?q=Torvalds+%22systemd%22+quote
    https://duckduckgo.com/?q=Torvalds+%22poor+design%22+quote
    https://duckduckgo.com/?q=Torvalds+%22Ignorance+of+fundamental+operating+

    > почему на "Conceptional problems", "Absurd Bugs and Responses" и т.д. перешёл один
    > из уважаемых и стабильных "линуксов";
    > улучшается ли системд с новыми версиями?

     
  • 2.91, Andrey Mitrofanov, 14:36, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > прошу прощения за, возможно, глупый и всем понятный вопрос, но

    ddg подаст. не за что.

    >чем systemd хуже/лучше чем SysVinit?

    https://duckduckgo.com/?q=%D1%87%D0%B5%D0%BC+sys

     
  • 2.109, Anonymoustus, 15:07, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > прошу прощения за, возможно, глупый и всем понятный вопрос, но чем systemd
    > хуже/лучше чем SysVinit?

    Чем унитаз лучше мясорубки?

     
  • 2.116, Ю.Т., 15:17, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > прошу прощения за, возможно, глупый и всем понятный вопрос, но чем systemd
    > хуже/лучше чем SysVinit?

    Мне не пришлось иметь дела с systemd, в слаке без него пока обходятся, но по описаниям это с нуля надутая (при наличии аналогов; NIH) программная система, решающая, в общем-то, давно решённые вопросы. "Интеграция" (правильнее, думаю, -- поглощение) udev и logind, о которой я узнал лишь здесь, на форуме, хорошее тому свидетельство.

    Ну, и -- носящая ФИО создателя. Единственное, в чём я чётко уверен (по "манифесту" создателя) -- Поттеринг хотел прославиться, но способностей/возможностей к этому не имел.

     
     
  • 3.129, Anonymoustus, 15:51, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Системда это https en wikipedia org wiki Operating_system_service_management Н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.54, jalavan, 13:11, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая новость, спасибо большое за ссылки.
     
  • 1.57, Аноним, 13:14, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сразу видно в чем проблема systemd - в него интегрированы две критические части ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.62, нах, 13:27, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    "две критические части системы, udev и logind"
    как мы двадцать лет жили без этого "критического" мусора - ума не приложу?

     
     
  • 3.68, Аноним, 13:40, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Но движение в сторону домохозяек не в плохом смысле этого слова предполагает, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.74, Аноним, 14:01, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жили по принципу Неуловимого Джо с X-сервером, работающим из-под рута.
     
     
  • 4.89, Аноним, 14:35, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    и с тех пор ничего не изменилось ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.93, Andrey Mitrofanov, 14:39, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сразу видно в чем проблема systemd - в него интегрированы две критические
    > части системы, udev и logind,

    Ему не хватает пакадж менеджера!

    Путь в винду -- по Плану Партии.


    > которые приходится оттуда выдирать.

     
  • 1.58, anonymous, 13:14, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    молодцы, но я считаю нужно сделать аналог systemd только лучше по всем параметрам.
    сделать и продвигать везде.
     
     
  • 2.65, Аноним, 13:35, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, нужно больше фрагментации в мире СПО
     
  • 2.80, Аноним, 14:15, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    popovd? с принципиально новым README.txt ?
     
     
  • 3.84, pavlinux, 14:20, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > popovd? с принципиально новым README.txt ?

    Ой, гава

     
  • 3.90, Аноним, 14:36, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нужны нескучные обои, которые будут меняться по таймеру и выводиться прямо в TTY... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.103, Andrey Mitrofanov, 14:58, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > молодцы, но я считаю нужно сделать аналог systemd

    Форки не нужны, "аналоги" не нужны. Нужен Выбор.

    Этого продукта теперь мало, его надо майнить и хакать. :/
    Вот и из Debian-а он куда-то "волшебно" делся-испарился...

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/99364.html#251
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/100322.html#201
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/113043.html#98 Форкать бессмысленно.

    >только лучше по всем
    > параметрам.
    > сделать и продвигать везде.

    Сделаем своё и _дадим_ самим себе и нашим пользователям _выбор_, да?

    Вот сейчас чуть-чуть поборемся за последние крупицы Выбора -- и сразу на Shepherd, runit, openrc, uselessd, итдитдитд.

     
     
  • 3.113, Anonymoustus, 15:12, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Весьма удручает общий уровень непонимания сущности этого бедствия. Они таки понапишут, и напишут такого…
     
  • 1.67, Аноним, 13:39, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Хорошо, что я программист, а не сисядмин Ковырялся бы с системдосом сейчас Нав... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.92, DmA, 14:37, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    микрософт  что-ли спонсор ответвления?
     
  • 1.105, Яжэ, 15:02, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Debian это такое старье что пряма ббоооааа :(
    лутший дистр по ка bodhi linux, там хоть бес глюков :)

    Как в песенке:
    Захлестал понос в админа
    Побежал он с кислой миной

    Потому в нашэй стране все на puppy linux сидят а остольный под запретом

     
  • 1.114, Аноним, 15:13, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В лаптях на телегах в светлое будущее...
     
  • 1.115, 5percent, 15:15, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    годно, надеюсь без багов.
     

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