14.02.2018 10:42  Началось бета-тестирование Devuan 2.0, форка Debian 9 "Stretch" без systemd

4.117 , Andrey Mitrofanov, 15:22, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – >> Собирать пакеты не такая уж большая задача.

> Рад за дистр, но этого призыва не понял. Комплект пакетов собирается "из металла, выплавленного в миллионе домн во дворе у каждого"? [I]Debian’s dirtiest secret:

[B]Binary packages built by developers

are used in the archive[/B]

— Lucas Nussbaum, FOSDEM 2015[/I] < Ludovic Courtès ""Reproducible and Customizable Deployments with GNU

< Guix: Why "app bundles" get it wrong"" @ FOSDEM 2016 //Про сабж не знаю. Видимо, 100% reproducible нет нигде. Да и "большой" дистр они вроде ж пользуют?--

5.127 , Ю.Т., 15:49, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – >>> Собирать пакеты не такая уж большая задача.

>> Рад за дистр, но этого призыва не понял. Комплект пакетов собирается "из металла, выплавленного в миллионе домн во дворе у каждого"?

> [I]Debian’s dirtiest secret:

> [B]Binary packages built by developers

> are used in the archive[/B]

> — Lucas Nussbaum, FOSDEM 2015[/I]

> < Ludovic Courtès ""Reproducible and Customizable Deployments with GNU

> < Guix: Why "app bundles" get it wrong"" @ FOSDEM 2016 Замысел Guix вполне понятен, более того, самопальную модель такого развёртывания когда-то делал для собственных задач. Так что одобряю. Но в чём суть ответа? Слушать всю речугу (почти час) я не в силах.