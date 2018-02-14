14.02.2018 10:42  Началось бета-тестирование Devuan 2.0, форка Debian 9 "Stretch" без systemd

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|4.94, Ю.Т., 14:41, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> В этом вашем облачном энтерпрайзе сейчас модно убивать виртуалку при малейших проблемах
>> и пересоздавать новую из образа, поэтому глючность системгЭ никого не волнует.
>> А что делать пользоавтелям десктопа? Перенакатывать систему или ребутаться по 5
>> раз в день при зависшем дбсе/логинд/т.п?
> А на домашнем дестопе время простоя не критично, да
Нет. Простой на домашнем десктопе недопустим.
Это на работе тебе по свистку принесут со склада замену.
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|3.96, Ю.Т., 14:43, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> PS: Народ, не стойте в стороне. Присоединяйтесь к работе, помогайте проекту. Собирать
> пакеты не такая уж большая задача. Потратить вечерок на хорошее дело
> -- достойный досуг. )
Рад за дистр, но этого призыва не понял. Комплект пакетов собирается "из металла, выплавленного в миллионе домн во дворе у каждого"?
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|4.117, Andrey Mitrofanov, 15:22, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Собирать пакеты не такая уж большая задача.
> Рад за дистр, но этого призыва не понял. Комплект пакетов собирается "из металла, выплавленного в миллионе домн во дворе у каждого"?
[I]Debian’s dirtiest secret:
[B]Binary packages built by developers
are used in the archive[/B]
— Lucas Nussbaum, FOSDEM 2015[/I]
< Ludovic Courtès ""Reproducible and Customizable Deployments with GNU
< Guix: Why "app bundles" get it wrong"" @ FOSDEM 2016
//Про сабж не знаю. Видимо, 100% reproducible нет нигде. Да и "большой" дистр они вроде ж пользуют?--
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|5.127, Ю.Т., 15:49, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>> Собирать пакеты не такая уж большая задача.
>> Рад за дистр, но этого призыва не понял. Комплект пакетов собирается "из металла, выплавленного в миллионе домн во дворе у каждого"?
> [I]Debian’s dirtiest secret:
> [B]Binary packages built by developers
> are used in the archive[/B]
> — Lucas Nussbaum, FOSDEM 2015[/I]
> < Ludovic Courtès ""Reproducible and Customizable Deployments with GNU
> < Guix: Why "app bundles" get it wrong"" @ FOSDEM 2016
Замысел Guix вполне понятен, более того, самопальную модель такого развёртывания когда-то делал для собственных задач. Так что одобряю.
Но в чём суть ответа? Слушать всю речугу (почти час) я не в силах.
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|4.112, Ю.Т., 15:12, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Её _УЖЕ НЕЛЬЗЯ_ выпилить из линукса. Смиритесь, парни. Ищите себе новую любимую
> ОС.
Какое унылое злорадство, старина.
Опять-таки, "любимую"? Давно делаю свои дела с помощью свободного ПО, причём "любовь"?
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|4.104, Anonymoustus, 14:58, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Почему бы просто вдумчиво не прочитать, что пишет другой комментатор? Вдумчиво, повторяю.
Посмотрите на зависимости софта в вашем дистрибутиве. Просто посмотрите и прикиньте, возможно ли ещё что-то исправить.
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|4.106, Anonymoustus, 15:03, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На серверный рынок Лиловая Шляпа свою поделку, безусловно, продавит и, вероятно, даже доведёт до ума, выгнав тупого Лёню на мороз и посадив за работу вменяемых программеров. Но линукс уже по-настоящему свободным, конечно, не будет, лафа закончилась. Так что кому просто косить бабло, тем со Шляпой по дороге. Там и докеры с контейнерами, и лохи с кошельками. А кому внятная и осмысленная управляемость ОС и хоть какая-то свобода — таки к бздунам, ага.
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|1.31, Anonymoustus, 12:08, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> На выбор предложены окружения рабочего стола Xfce (по умолчанию), KDE, Cinnamon, LXQt, MATE и LXDE (в прошлом выпуске GNOME, KDE и Cinnamon были удалены из списка предлагаемых в инсталляторе наборов из-за привязок к systemd);
Как отвязать сумели?
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|5.98, Ю.Т., 14:47, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>> Ну весь СПО был когда-то на этом фанатизме основан.
> У нас, похоже, очередной гость из мирка ничего не понимающих, но мнение
> имеющих.
Михаил, зря так. Раймонд и Столман для своего времени и места -- явление небывалое. Другое дело, что прозывать их "фанатиками" не вполне корректно.
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|1.46, jOKer, 12:57, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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>Возможность установки системы инициализации OpenRC (можно выбрать в экспертном режиме инсталлятора);
>Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo;
Красавцы!!
Долгие лета Дебиану без системды!
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|2.116, Ю.Т., 15:17, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> прошу прощения за, возможно, глупый и всем понятный вопрос, но чем systemd
> хуже/лучше чем SysVinit?
Мне не пришлось иметь дела с systemd, в слаке без него пока обходятся, но по описаниям это с нуля надутая (при наличии аналогов; NIH) программная система, решающая, в общем-то, давно решённые вопросы. "Интеграция" (правильнее, думаю, -- поглощение) udev и logind, о которой я узнал лишь здесь, на форуме, хорошее тому свидетельство.
Ну, и -- носящая ФИО создателя. Единственное, в чём я чётко уверен (по "манифесту" создателя) -- Поттеринг хотел прославиться, но способностей/возможностей к этому не имел.
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|2.103, Andrey Mitrofanov, 14:58, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> молодцы, но я считаю нужно сделать аналог systemd
Форки не нужны, "аналоги" не нужны. Нужен Выбор.
Этого продукта теперь мало, его надо майнить и хакать. :/
Вот и из Debian-а он куда-то "волшебно" делся-испарился...
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/99364.html#251
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/100322.html#201
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/113043.html#98 Форкать бессмысленно.
>только лучше по всем
> параметрам.
> сделать и продвигать везде.
Сделаем своё и _дадим_ самим себе и нашим пользователям _выбор_, да?
Вот сейчас чуть-чуть поборемся за последние крупицы Выбора -- и сразу на Shepherd, runit, openrc, uselessd, итдитдитд.
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|1.105, Яжэ, 15:02, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Debian это такое старье что пряма ббоооааа :(
лутший дистр по ка bodhi linux, там хоть бес глюков :)
Как в песенке:
Захлестал понос в админа
Побежал он с кислой миной
Потому в нашэй стране все на puppy linux сидят а остольный под запретом
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