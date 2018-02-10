The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

10.02.2018 11:10  Уязвимость в устройствах Netgear, позволяющая получить управление без аутентификации

В маршрутизаторах Netgear выявленo пять уязвимостей. В том числе обнаружена возможность входа в web-интерфейс без аутентификации, охватывающая 17 моделей устройств Netgear. Проблема проста в эксплуатации и напоминает бэкдор - для выполнения любых операций в web-интерфейсе достаточно к URL запроса добавить аргумент "&genie=1" и данные операции будут выполнены без проверки параметров аутентификации.

Другая уязвимость позволяет получить доступ к содержимому любых файлов в файловых системах устройства, в том числе файлов с паролями и файлов на подключенных внешних USB-накопителях. Проблема вызвана отсутствием проверки обращения к ресурсам с использованием косвенных путей ("..") в скрипте genie_restoring.cgi, предназначенном для восстановления пароля. Например, для получения содержимого файла README.txt из примонтированного накопителя можно отправить запрос "http://192.168.1.1/genie_restoring.cgi?id=304966648" передав через метод POST аргументы "id=304966648&next_file=cgi-bin/../../tmp/mnt/usb0/part1/README.txt".

Другие уязвимости представляют меньшую опасность, например, одна из проблем позволяет в течение двух минут выполнить код c правами root на устройстве после нажатия кнопки настройки защищённого беспроводного соединения (Wi-Fi Protected Setup). Эксплуатация производится через попытку подключения к маршрутизатору устройств с именем вида MR" /sbin/reboot ". Похожая уязвимость позволяет выполнить произвольных код на устройстве при наличии доступа в web-интерфейс (можно использовать для CRSF-атак), путём подстановки команд в параметре device_name, (например, "&device_name=A%22+%26%26+touch+%2Ftmp%2Fjimmers+%26%26+echo+%22B").

Компания Netgear уже выпустила обновление прошивки, которое срочно необходимо установить всем пользователям уязвимых устройств. Также рекомендует проследить, чтобы web-интерфейс был доступен только из внутренней сети и был заблокирован для запросов из интернет. Примечательно, что информация о проблемах была передана в компанию Netgear ещё в марте прошлого года, обновление прошивок с исправлениями были опубликованы осенью, а сведения о наличии уязвимостей раскрыты только сейчас.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.trustwave.com/Reso...)
  2. OpenNews: В маршрутизаторах Netgear выявлена уязвимость, позволяющая узнать пароль входа
  3. OpenNews: Легко эксплуатируемая критическая уязвимость в маршрутизаторах Netgear
  4. OpenNews: В обновлениях прошивки Linksys и Netgear выявлен замаскированный бэкдор
  5. OpenNews: В беспроводных маршрутизаторах Linksys и Netgear выявлен бэкдор
  6. OpenNews: "Открытый" маршрутизатор Netgear оказался недостаточно открытым
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: netgear
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 11:55, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Ха Это первое, что нужно проверить в настройках ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 11:59, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какое совпадение я 30 минут назад окирпичил роутер нетгировский при попытки прош... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Онвоним, 12:08, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Зато теперь он в полной безопасности и неуязвим к любой хакерской атаке в принципе.
     
  • 2.7, Аноним, 12:33, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, и у меня был такой опыт с OpenWRT на N150 WNR 612v2 вроде Ребята не рассч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 12:11, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Оно выглядит как бэкдор Оно ходит как бэкдор Оно крякает как бэкдор Что бы эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 12:17, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Утка?
     
  • 1.6, uhkd, 12:28, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > проста в эксплуатации и напоминает бэкдор ...  добавить аргумент "&genie=1"

    Вы сделали мой день

     
  • 1.8, DragonBallz, 12:50, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как хорошо что снес заводской бэкдор и поставил OpenWRT. :)
     
  • 1.9, Аноним, 12:54, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    еще одна причина не брать ролтеры без возможности накатить опенврт lede... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Anonymoustus, 13:06, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какая приятная новость. Изделия Нетжыра — в Чорный Список.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor