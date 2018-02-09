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09.02.2018 16:53  Выпуск LibreOffice 6.0.1 с устранением уязвимости

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.0.1, первого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.0 "fresh". Версия 6.0.1 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать одновременно сформированный выпуск LibreOffice 5.4.5 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows.

Обновление включает 75 исправлений, в числе которых устранение уязвимости (CVE-2018-1055) в LibreOffice Calc, позволяющей незаметно отправить удалённому атакующему содержимое любого файла в системе при открытии специально оформленной электронной таблицы. Проблема связана с особенностью работы функции WEBSERVICE, которая позволяет получить данные по URL. Используя URL в форме "file://" можно встроить в таблицу содержимое локального файла без вывода уведомления о совершении данной операции. Далее, через WEBSERVICE можно организовать отправку на внешний сервер полученных данных, передавая их порциями в составе параметров запроса. В LibreOffice 5.4.5 и 6.0.1 функция WEBSERVICE ограничена применением только ссылок с http:// и https://.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0
  3. OpenNews: Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  4. OpenNews: Три уязвимости в Apache OpenOffice
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.12, прохожий, 17:49, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    ну да, убрали file:// и решили проблему.. пфф! А как насчет http://intranet/secret.file ?
     
     
  • 2.25, Аноним, 22:19, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Если у тебя секретные файлы доступны через http intranet secret file без аутен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, прохожий, 23:37, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    лично у меня нет. А кейсы показывают что в интранетах есть много такого, к чему ни офис, ни прочая шняга ни в коем случае не должна получить доступ. Персонал за DMZ получает безобидный файл "Посмотри Это" от начальника, который меняет пользовательские пароли, сбрасывает пароли на шлюзе/открывает порты, стягивает руткит и бог весть еще какая идея создателю придет в голову. А потом обнаружат что помимо инклюдов офис и скрипты умеет исполнять http://gismeteo/urupinsk%00|cat /etc/passwd|  и получим старый добрый винЧих на движке текстового процессора.
    Дело ведь не в том, что "любая веб-страничка может", а в том что теперь целый пласт софта попадает в разряд потенциально опасного из-за "хотели как лучше..." и "современные веб-технологии пришли и к нам".
     
  • 1.16, iPony, 18:20, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я тут Ubuntu 14.04 открыл в виртуалке. А там Libre Office какой-то бородатый уже и старый. Такое ощущение, что современный прям летит всеми парами в кривую глюколяндию.
    Что-то с каждый новой версией всё ближе к состоянию "это всё проще переписать с нуля", ну или хотя бы балласт выкидывать со всякими там Base, они менее приоритетные, и прям видно что ломаются и разлетаются всё больше.
     
     
  • 2.20, Аноним, 19:15, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В OpenSUSE - LibreOffice свежий
     
     
  • 3.30, Аннн виктор, 00:25, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в бета релизе суси ло 6 чтоль?
     
  • 2.24, Anonymoustus, 21:35, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А я четыре-один-пятому АОО не нарадуюсь.
     
  • 2.26, Аноним, 22:34, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Представь что сотрудники Гугла, которые работают работали на рабочих станциях ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 22:35, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Там даже бэкпортируют фиксы из новых версий программ, если поддержка старой верс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, Аноним, 23:01, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Много ли сотрудников гугла по работе используют офис Не исключено, что вообще н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.31, Аннн виктор, 00:28, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Переписать надо было еще вместо выпуска оо в1.
    Стал ли офис глючнее за последние годы? не думаю. Стал ли юзабильный - нет.


     
  • 1.18, Аноним, 19:03, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А в убунте 16.04 - 5.1.6.2. Как бы оновиться, камрады?
     
     
  • 2.19, Fomalhaut, 19:07, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Скачать с сайта проекта DEB файл - не вариант?
     
     
  • 3.21, Mrakobes, 19:18, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    просто подключить репозиторий prereleases
    sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/libreoffice-prereleases
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install libreoffice
    и будет тебе счастье.
    Только 6.0.1 будет там через пару дней. Так.то подождать придется.
     
  • 2.22, tonys, 19:47, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    deb http://ppa.launchpad.net/libreoffice/libreoffice-6-0/ubuntu xenial main
    deb-src http://ppa.launchpad.net/libreoffice/libreoffice-6-0/ubuntu xenial main
     
  • 1.23, Васян, 20:12, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    - Недавно вышел LibreOffice 6.0!
    - Зато OpenOffice скачали 3 миллиона раз!!1
    - Это разработчики LibreOffice качнули потестить билд. ;)
     

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