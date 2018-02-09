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|3.29, прохожий, 23:37, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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лично у меня нет. А кейсы показывают что в интранетах есть много такого, к чему ни офис, ни прочая шняга ни в коем случае не должна получить доступ. Персонал за DMZ получает безобидный файл "Посмотри Это" от начальника, который меняет пользовательские пароли, сбрасывает пароли на шлюзе/открывает порты, стягивает руткит и бог весть еще какая идея создателю придет в голову. А потом обнаружат что помимо инклюдов офис и скрипты умеет исполнять http://gismeteo/urupinsk%00|cat /etc/passwd| и получим старый добрый винЧих на движке текстового процессора.
Дело ведь не в том, что "любая веб-страничка может", а в том что теперь целый пласт софта попадает в разряд потенциально опасного из-за "хотели как лучше..." и "современные веб-технологии пришли и к нам".
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|1.16, iPony, 18:20, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Я тут Ubuntu 14.04 открыл в виртуалке. А там Libre Office какой-то бородатый уже и старый. Такое ощущение, что современный прям летит всеми парами в кривую глюколяндию.
Что-то с каждый новой версией всё ближе к состоянию "это всё проще переписать с нуля", ну или хотя бы балласт выкидывать со всякими там Base, они менее приоритетные, и прям видно что ломаются и разлетаются всё больше.
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|3.21, Mrakobes, 19:18, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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просто подключить репозиторий prereleases
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/libreoffice-prereleases
sudo apt-get update
sudo apt-get install libreoffice
и будет тебе счастье.
Только 6.0.1 будет там через пару дней. Так.то подождать придется.
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