09.02.2018 16:53  Выпуск LibreOffice 6.0.1 с устранением уязвимости

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.0.1, первого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.0 "fresh". Версия 6.0.1 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать одновременно сформированный выпуск LibreOffice 5.4.5 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows.

Обновление включает 75 исправлений, в числе которых устранение уязвимости (CVE-2018-1055) в LibreOffice Calc, позволяющей незаметно отправить удалённому атакующему содержимое любого файла в системе при открытии специально оформленной электронной таблицы. Проблема связана с особенностью работы функции WEBSERVICE, которая позволяет получить данные по URL. Используя URL в форме "file://" можно встроить в таблицу содержимое локального файла без вывода уведомления о совершении данной операции. Далее, через WEBSERVICE можно организовать отправку на внешний сервер полученных данных, передавая их порциями в составе параметров запроса. В LibreOffice 5.4.5 и 6.0.1 функция WEBSERVICE ограничена применением только ссылок с http:// и https://.



