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26.01.2018 09:53  Обновление почтового клиента Thunderbird 52.6.0

Доступно обновление почтового клиента Thunderbird 52.6.0. В новой версии проведена работа по улучшению поиска содержимого сообщений в локальных папках и применения фильтров. Налажен поиск не-ASCII текста и поиск в блоках, закодированных методом base64. Решены проблемы с отображением дефектных сообщений, не содержащих корректных заголовков. В календаре-планировщике устранена недоработка, приводящая к непреднамеренному удалению задач при включенном Numlock. Устранено 10 уязвимостей, одна из которых имеет критический уровень опасности.

Дополнительно разработчики Thunderbird сообщили о готовности Mozilla принять на работу в режиме полного рабочего дня инженера, задачей которого будет перевод модулей Thunderbird на новую платформу, перенос технологических новшеств из Firefox, исправление ошибок, сопровождение соборок, взаимодействие с участниками из сообщества и разработчиками из Mozilla. Напомним, что в настоящее время ведётся работа над бета-выпуском Thunderbird 58, в котором осуществлён переход на технологии Firefox Quantum, в том числе предложен обновлённый интерфейс и осуществлён переход на систему дополнений на базе WebExtension. Новый интерфейс соответствует концепции дизайна Photon и использует новую тему оформления Monterail.




  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/thund...)
  2. OpenNews: Релиз Thunderbird 52.5.2 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск Thunderbird 52.5.0
  4. OpenNews: Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 52
  6. OpenNews: Thunderbird заменит IceDove в репозиториях Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: thunderbird
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  • 1.2, ЫКУ, 10:27, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    sudo dnf update -y Последняя проверка окончания срока действия метаданных 1 4... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, А, 10:42, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Ой, ты все еще веришь в свежесть реп? И зачем ты не на винде!
     
     
  • 3.7, Шумер, 10:55, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Потому что там ты.
     
     
  • 4.29, Аноним, 14:08, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И я.


     
     
  • 5.33, Аноним, 15:00, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Латентные вендузятники
     
     
  • 6.36, Аноним, 15:30, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я открытый. И не стыжусь этого.
     
  • 1.3, Аноим, 10:34, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда уже на Qt перепишут?
     
     
  • 2.5, Аним, 10:43, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    Может сразу на Electron?
     
     
  • 3.8, Аноним, 11:22, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    таки да, тормознутость электрона сопоставима с таковой у qt
     
     
  • 4.10, Аноним, 11:43, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А у меня GTK тормозит а Qt нет. Приложений на электроне вообще не держу. ЧЯДНТ?
     
     
  • 5.16, умник, 13:00, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > ЧЯДНТ?

    Всё

     
  • 5.19, Аноним, 13:20, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >А у меня GTK тормозит а Qt нет.ЧЯДНТ?

    Врешь

     
  • 5.20, СОВА, 13:20, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зайдите и посмотрите на потребление ресурсов вайбером,написанном на qt и на потребление ресурсов скайпом,написанном на электроне. Вы будете глубоко разачарованы.
     
     
  • 6.22, Аноним, 13:37, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вайбер разве хороший пример Там скорее всего qt-обёртка для электрона, внутри к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, llolik, 10:49, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    А можно не писать это под каждой новостью о каждой программе не на Qt? Утомляет. Ответ "когда ТЫ САМ возьмёшь и перепишешь" устроит?
     
  • 1.9, stalker37, 11:36, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мдя. Вид нового интерфейса это.. ужас какой-то
    Вот чем их не устроил  существующий вполне себе уютный интерфейс?
    Или как обычно "не стильно и не молодёжно/современно"?

    В чём профи-то от вот этого квадратного интерфейса с недоменю сверху/квадратными вкладками?

    Лучше бы вопросами производительности занялись.

    Ну и вопрос на что  лучше всего переезжать? Из необходимостей - адекватная работа с IMAP, фильтры для раскидывания писем по "папкам" ну и локальное хранение порядка нескольких тысяч писем

     
     
  • 2.11, Аноним, 11:47, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Все течет, все меняется с Редкие вскрики ретроградов типа раньше было лучше ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 14:04, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Слава изменениям интерфейса рази изменений интерфейса Сегодня популярен плоски... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним, 11:48, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    claws/sylpheed
     
  • 2.13, iPony, 11:51, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего. Вот возьмутся за дело, и засадят новый интерфейс 💖 http://www.omgubuntu.co.uk/2018/01/taken-thunderbird-redesign-survey
     
  • 2.14, jrthwk, 12:45, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Ну и вопрос на что  лучше всего переезжать? Из необходимостей -
    > адекватная работа с IMAP, фильтры для раскидывания писем по "папкам" ну
    > и локальное хранение порядка нескольких тысяч писем

    Wine+TheBat. Единственный островок адекватности в наше время поголовного "улучшения интерфейсов".

     
     
  • 3.30, Leap42, 14:45, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    своеобразное у вас представление об адекватности
     
  • 2.32, DiabloPC, 14:54, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Qt -> KMail
    gtk -> evolution
     
  • 1.15, Commodore 64, 12:45, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я использую версию 17.0.8 - стоит ли мне обновляться??? вроде всё устраивает, мне не нравится графическое оформление последних версий
     
     
  • 2.17, Аноним, 13:09, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как ты его запустил на Commodore64?
     
  • 2.21, СОВА, 13:26, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > я использую версию 17.0.8 - стоит ли мне обновляться??? вроде всё устраивает,
    > мне не нравится графическое оформление последних версий

    Если не боишься, что прилетит письмо, которое используя незакрытые уязвимости, заберет у тебя все права на твою машину -то продолжай оставаться на старой версии. А я боюсь. Интерфейс нормально вписывается в общую тему. Через сотню писем его уже не замечаешь.

     
  • 1.18, Аноним, 13:17, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда у 58 планируемая дата выхода?
     
     
  • 2.27, Аноним, 14:06, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я попробовал 58 версию Надеюсь никогда ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, Аноним, 13:52, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Зачем они продолжают выпускать это уныние gmail и быстрее и лучше Хватит насил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Аноним, 13:55, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    gmail это что за приложение? С какими протоколами умеет работать?
     
     
  • 3.28, Аноним, 14:07, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какой вы темный. Gmail лучшее что есть для работы с почтой.


     
  • 2.31, Аноним, 14:53, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    gmail это там где доступ через браузер Надеюсь вы отдаете себе отчет, что польз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Аноним, 15:34, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    чУдак, кому ты нужен Ты переоцениваешь себя Если твои файлики комуто понядобят... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.39, Аноним, 15:37, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно.

    А шифрование сообщений не нужно, хватит параноить.

     
  • 1.25, VladSh, 14:03, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    сопровождение соборок
     
     
  • 2.34, vz, 15:01, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    секту тандербёрщиков расширяют, уж лучше почтовыми когтями пользоваться
     
  • 1.35, анон, 15:27, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    все давно уже на mutt перелезли
     
     
  • 2.37, kokoko, 15:32, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты это секретаршам бюджетного корпоративного сектора скажи)!
     
  • 1.40, Аноним, 15:44, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так вот почему эта censored не могла найти письмо по фрагменту, который точно ... весь текст скрыт [показать]
     

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