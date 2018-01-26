26.01.2018 09:53  Обновление почтового клиента Thunderbird 52.6.0

Доступно обновление почтового клиента Thunderbird 52.6.0. В новой версии проведена работа по улучшению поиска содержимого сообщений в локальных папках и применения фильтров. Налажен поиск не-ASCII текста и поиск в блоках, закодированных методом base64. Решены проблемы с отображением дефектных сообщений, не содержащих корректных заголовков. В календаре-планировщике устранена недоработка, приводящая к непреднамеренному удалению задач при включенном Numlock. Устранено 10 уязвимостей, одна из которых имеет критический уровень опасности.

Дополнительно разработчики Thunderbird сообщили о готовности Mozilla принять на работу в режиме полного рабочего дня инженера, задачей которого будет перевод модулей Thunderbird на новую платформу, перенос технологических новшеств из Firefox, исправление ошибок, сопровождение соборок, взаимодействие с участниками из сообщества и разработчиками из Mozilla. Напомним, что в настоящее время ведётся работа над бета-выпуском Thunderbird 58, в котором осуществлён переход на технологии Firefox Quantum, в том числе предложен обновлённый интерфейс и осуществлён переход на систему дополнений на базе WebExtension. Новый интерфейс соответствует концепции дизайна Photon и использует новую тему оформления Monterail.