26.01.2018 09:53  Обновление почтового клиента Thunderbird 52.6.0

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|5.20, СОВА, 13:20, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Зайдите и посмотрите на потребление ресурсов вайбером,написанном на qt и на потребление ресурсов скайпом,написанном на электроне. Вы будете глубоко разачарованы.
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|1.9, stalker37, 11:36, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Мдя. Вид нового интерфейса это.. ужас какой-то
Вот чем их не устроил существующий вполне себе уютный интерфейс?
Или как обычно "не стильно и не молодёжно/современно"?
В чём профи-то от вот этого квадратного интерфейса с недоменю сверху/квадратными вкладками?
Лучше бы вопросами производительности занялись.
Ну и вопрос на что лучше всего переезжать? Из необходимостей - адекватная работа с IMAP, фильтры для раскидывания писем по "папкам" ну и локальное хранение порядка нескольких тысяч писем
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|2.14, jrthwk, 12:45, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Ну и вопрос на что лучше всего переезжать? Из необходимостей -
> адекватная работа с IMAP, фильтры для раскидывания писем по "папкам" ну
> и локальное хранение порядка нескольких тысяч писем
Wine+TheBat. Единственный островок адекватности в наше время поголовного "улучшения интерфейсов".
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|2.21, СОВА, 13:26, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> я использую версию 17.0.8 - стоит ли мне обновляться??? вроде всё устраивает,
> мне не нравится графическое оформление последних версий
Если не боишься, что прилетит письмо, которое используя незакрытые уязвимости, заберет у тебя все права на твою машину -то продолжай оставаться на старой версии. А я боюсь. Интерфейс нормально вписывается в общую тему. Через сотню писем его уже не замечаешь.
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