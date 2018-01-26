25.01.2018 23:51  Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99.3 с устранением уязвимостей

Доступен релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99.3, в котором устранено 7 уязвимостей, из которых три потенциально могут быть эксплуатированы до выполнения кода злоумышленника при обработке специально оформленных файлов в форматах PDF и MEW или при разборе тела почтового сообщения. Остальные 4 проблемы могут привести к удалённому отказу в обслуживании.

Также объявлено об изменении в нумерации версий ClamAV. Для будущих выпусков будет применяться схема x.y.z (major.minor.patch), где первая цифра сигнализирует о значительных новых возможностях или обратно несовместимых изменениях, вторая цифра указывает на выпуски с исправлением ошибок и незначительными новшествами, а третья используется для выпусков с устранением уязвимостей.



