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25.01.2018 23:51  Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99.3 с устранением уязвимостей

Доступен релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99.3, в котором устранено 7 уязвимостей, из которых три потенциально могут быть эксплуатированы до выполнения кода злоумышленника при обработке специально оформленных файлов в форматах PDF и MEW или при разборе тела почтового сообщения. Остальные 4 проблемы могут привести к удалённому отказу в обслуживании.

Также объявлено об изменении в нумерации версий ClamAV. Для будущих выпусков будет применяться схема x.y.z (major.minor.patch), где первая цифра сигнализирует о значительных новых возможностях или обратно несовместимых изменениях, вторая цифра указывает на выпуски с исправлением ошибок и незначительными новшествами, а третья используется для выпусков с устранением уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.clamav.net/2018/01...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99.2
  3. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99.1
  4. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99
  5. OpenNews: Компания Cisco завершила сделку по покупке Sourcefire, развивающей Snort и ClamAV
  6. OpenNews: Основатели ClamAV представили LibreS3, открытую реализацию хранилища Amazon S3
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: clamav, virus
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  • 1, фффффффф, 00:21, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Чемто он мне aidstest.exe, времён первых полиморфов напоминает - работает быстро и ловт только старое, что испровлять с вероятностью 1/2...
     
     
  • 2, фффффффф, 00:23, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    исправлять = лечит
     
  • 3, Dkg, 00:27, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Использую бесплатный immunet с движком clamav для Винды. Вполне рабочая вещь!
     
     
  • 4, Dima, 00:52, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Immunet давно не поддерживается, проект официально закрыт.
     
  • 5, Нокс, 01:31, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Вообще как известно, антивирус это жирный бэкдор, который создают спецслужбы для слежки за пользователями. Как с этим у "свободных" антивирусов (вроде этого)? Он действительно выполняет только 1 задачу, для которой (с т.з. обычной логики) предназдачен антивирус - ищет и удаляет вирусы? А не роется в системе в поисках компромата, как делает это каспер-фcб, веб, нортон, макэфи и прочие ребята.
     

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