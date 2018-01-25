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25.01.2018 10:00  Firefox возвращается к эксперименту с показом рекламы на новых вкладках

Компания Mozilla сообщила о начале эксперимента по показу рекламных блоков в подборке рекомендованного сервисом Pocket контента, выводимой на странице новой вкладки. На первом этапе эксперимент по показу рекламы охватит небольшую часть пользователей Firefox Beta из США. Рекламные блоки явно помечены как реклама и могут быть отключены через настройки новой вкладки.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/futur...)
  2. OpenNews: Для Firefox предложена система контекстных рекомендаций и расширенные настройки приватности
  3. OpenNews: Компания Mozilla объявила о покупке сервиса Pocket
  4. OpenNews: Выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением
  5. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  6. OpenNews: Уязвимости в сервисе Pocket, поддержка которого недавно добавлена в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.2, kknight, 10:14, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    Огнелис - такой же зонд, как и Хром Громоздкое подeлие, которое лезет в твою жи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:20, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    >Переходите на xul!

    Ясно.

     
     
  • 3.10, Аноним, 10:55, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +14 +/
    >>Идите на xul!

    Ясно.

     
  • 2.6, DerRoteBaron, 10:24, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Им можно будет пользоваться с того момента, как туда завезут приличную поддержку... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, paulus, 11:21, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    uMatrix, uBlock0 вроде и не переставали работать, хотя последний упростили...
     
  • 3.45, нах, 12:43, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    так это, уже в смысле - из лисы не то что поддержка, а возможность разработки... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.38, Аноним, 12:13, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > на Otter

    На Pale Moon! http://linux.palemoon.org

     
     
  • 3.78, jamesjames, 14:21, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличный браузер, потихоньку дорабатывают, за „свистелками“ не гоняются.
     
  • 2.40, rvs2016, 12:17, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Ничего-то вы не понимаете Это они всё делают для пользователей Заботятся о них... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.44, PowerfulWand, 12:40, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    В отличие от хрома хромиума в фоксе любые зоны можно отключить через about confi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.66, Аноним999, 13:26, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    А где в исходниках Хромиума не путать с Хромом зонды Буду вычищать, если ты ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.68, Андрюшка, 13:36, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Посмотри тут:
    https://github.com/Eloston/ungoogled-chromium
     
     
  • 5.72, Аноним999, 13:40, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Посмотри тут:
    > https://github.com/Eloston/ungoogled-chromium

    Я про зонды спрашиваю, а не про интеграцию с Гуглом (синхронизацию) и не про повышенные настройки безопасности.

     
     
  • 6.77, Андрюшка, 14:21, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С каких интересно пор интеграция с Гуглом перестала считаться зондом?
     
     
  • 7.79, Аноним999, 14:23, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > С каких интересно пор интеграция с Гуглом перестала считаться зондом?

    А с каких пор синхронизация стала зондом? Не синхронизируйся и все проблемы.
    Кстати, у Огнелиса тоже есть синхронизация. Это тоже зонд, который нельзя отключить?

     
     
  • 8.82, Андрюшка, 14:28, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А с каких пор синхронизация стала зондом? Не синхронизируйся и все проблемы.

    Угу, если всё так просто, то зачем делать отельный проект для разгугливания?

    > Кстати, у Огнелиса тоже есть синхронизация. Это тоже зонд, который нельзя отключить?

    Вот этот зонд акурат можно отключить, полностью, сами догадаетесь как и где?

     
     
  • 9.83, Аноним999, 14:34, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Угу, если всё так просто, то зачем делать отельный проект для разгугливания?

    С таким же успехом можно спросить зачем нужен ПалеМун, когда Огнелис идеален?

    > Вот этот зонд акурат можно отключить, полностью, сами догадаетесь как и где?

    Даже не представляю как и где его можно выключить. Я прекрасно знаю как его не включать в Хромиуме.


     
  • 2.65, Андрюшка, 13:20, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > Переходите на Otter!

    Мне вот Опера никогда не нравилась, может поэтому эта шкурка для Хромого мне кажется жутким убожеством.

     
     
  • 3.81, Аноним, 14:26, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Otter использует WebKit
     
     
  • 4.85, iPony, 14:50, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С учётом что QtWebKit зарипали :D
     
  • 1.3, Аноним, 10:20, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Отключите Pocket в настройках и все
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:21, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Отключите Pocket в настройках и все

    Не поможет, нужно выпиливать xpi.

     
     
  • 3.7, Аноним, 10:32, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    mozprofile/extensions.json
    Ctrl+F Pocket
    "active":false,"userDisabled":true
     
     
  • 4.12, Аноним, 10:56, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Просто выковыривайте личинок мух из котлет.


     
     
  • 5.14, vz, 10:58, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    это уже какая-то знаменитая котлета из мух получится
     
     
  • 6.74, user, 13:45, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=cHY5RYv6rys
    https://www.youtube.com/watch?v=SRL6__ah0Cw
     
  • 5.17, Аноним, 11:01, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучше из котлет, чем из кучи.
     
     
  • 6.20, Аноним, 11:06, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вам лучше знать откуда мух доставать.

     
  • 5.19, Аноним, 11:05, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Переходи на waterfox, там все выковыряли за тебя
     
  • 5.55, Анотоним, 13:00, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ПРОСТО
     
  • 3.24, Аноним, 11:13, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я выпилил вместе с папкой firefox Все правильно сделал ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 11:27, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    фаерфоксового папку пыпилили злобные геи, а не ты, или ты как раз из них?
     
  • 2.46, Аноним, 12:46, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Отключите Pocket в настройках и все

    Давно уже.

     
  • 1.8, Аноним, 10:34, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    То они заботятся о приватности пользователей, то встраивают всякую экспериментал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Ананимус242564248, 10:37, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Маркетологи же и прочие эффективные менеджеры давят простых работяг программисто... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 10:58, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Программисты с большим удовольствием работали бы на пожертвования сообщества Т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.51, Аноним, 12:54, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Можно подумать, тех миллионов, которые Mozilla с поисковиков получают, не хватае... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.30, Аноним, 11:26, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Маркетологи плохие, программист хороший, ок Кстати, это разве изза маркетологов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 10:55, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    А помните был хороший браузер, с сотнями аддонов и с настройками? Как он назывался только...
     
     
  • 2.18, Аноним, 11:05, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    Поделие тормозилы было хорошим Проиграл чуток ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, TormoZilla, 13:37, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я не тормозила, это всё медленные ядра ЦП!
     
  • 2.21, Аноним, 11:06, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    netscape navigator?
    так це было в эру, когда браузеры были платные.
     
     
  • 3.50, нах, 12:53, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    и много ты заплатил за навигатор Браузеры были бесплатные - всегда неудачный э... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.60, Аноним, 13:13, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это был файрфокс, версии так до 2-3 Еще Mozilla Suite Первый скурвился, второй... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, vz, 10:57, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    если пройдёт в основную ветку, то в debian, надеюсь, этот хлам выпилят с корнями
     
     
  • 2.16, Аноним, 10:59, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > надеюсь, этот хлам выпилят с корнями

    Файрфокс?


     
  • 1.22, Аноним, 11:06, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интересно, а кто-то из возмущающихся хоть раз донатил Mozilla ?
     
     
  • 2.23, Аноним, 11:12, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вы возмущаетесь качеством бекона в столовой А хоть раз кормили свинью из которо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 11:16, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Бекон в столовке? О_О
     
     
  • 4.36, iPony, 11:51, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Эээ, а что такого 128533 Я вот мясо 129385 не ем Может что не понимаю Н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.39, Аноним, 12:16, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    И нормально себя чувствуешь?
     
     
  • 6.61, Аноним, 13:14, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > И нормально себя чувствуешь?

    Написано же - он ощущает себя кониной.

     
  • 3.27, Аноним, 11:17, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Полон возмущений и опасности бекономирок.
     
  • 2.25, Аноним, 11:14, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Я донатил пять баксов Раздумываю над тем как же получить их обратно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Дмитрий, 11:24, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я донатил, и не раз когда всплывали такие просьбы на главной странице, готов был... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Аноним, 11:28, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ты случайно не жертва вымогательства ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, iPony, 11:43, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ничего нового. Как всегда вопящая толпа потребителей-халявщиков.
     
     
  • 2.52, нах, 12:55, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Ничего нового. Как всегда вопящая толпа потребителей-халявщиков.

    не понял? Где мой платный браузер - без зондов и рекламы?

    Можно под винду.

     
  • 2.56, Аноним, 13:07, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я вот донатил этим дон-ганам А теперь понимаю что делал это зря Им оказалось м... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.37, iZEN, 11:52, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Теперь будут эти. Дни пожирателей рекламы.
     
     
  • 2.70, user, 13:38, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сейчас год пожирателей сами знаете чего.
     
  • 1.41, Emily, 12:24, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Забавно! Устанавливаешь свободный дистрибутив Линукс, а там предустановленный Firefox с рекламой. Молодцы!
     
     
  • 2.47, dq0s4y71, 12:48, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И чо? Берёшь исходники и допиливаешь, как тебе нужно. Это и значит "свободный".
     
  • 2.54, Аноним, 12:57, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И что В свободном не может быть рекламы Может, ещё и продавать свободный софт ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.63, alltiptop, 13:14, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В свободных дистрибутивах такие вещи обычно выпелены. Или ты про те которые предлогают рекламу в меню программ?
     
  • 2.67, Аноним, 13:35, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вот именно Почему Михаил Шигарин молчит Я у него спрашивал а моддер взял и у... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.42, Аноним, 12:28, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что я больше всего ненавижу? Я больше всего ненавижу рекламу!
     
     
  • 2.58, vizex, 13:11, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я смотрю тут завелся рекламщик-минусатор. Минусуй не минусуй - uBlock все-равно накатим. ;)
     
  • 1.43, trdm, 12:28, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Когда они от показа рекламы перейдут на поддержку БД о товарах и услугах?
     
  • 1.48, Аноним, 12:48, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    uBlock Origin спасет отца демократии?
     
     
  • 2.53, Аноним, 12:55, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Всё проще выруби pocket А лучше снеси его ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.49, Николай, 12:53, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Каждый норовит обоcрать Firefox и предлагает взамен перейти на свой кусок гoвна с 1.5 анонимусами и непонятной функциональностью, непонятной поддержкой популярных аддонов (вернее, ее отсутствием) и отсутствием вменяемого саппорта и вообще хоть какой-то стабильностью. Много поделок, но мало браузеров. Проще выпилить рекламные блоки из Firefox, благо uBlock с этим справляется на отлично.
     
     
  • 2.57, Аноним, 13:11, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Никто не обделал файрфокс так как сама мозилла Выковыривать личинок мух из котл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.62, Batman, 13:14, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ой да ладно тебе, и какой же браузер нормальней лисы? Палемун чтoле - это дрянoе кopыто на xul'е? Вотeрфокс - пoдeлка студeнта 1 человека, неизвестно что с ним будет завтра? Ну серьезно, это даже не смешно...
     
     
  • 4.73, Аноним, 13:45, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо куча из соседней темы. Своё, родное.
     
  • 4.76, Аноним, 14:07, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Qutebrowser, dwb, luakit и иже с ними Как функционал RequestPolicy uBlock запил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.71, Аноним, 13:39, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да Некоторые советуют перейти на Waterfox Он видите ли уже готовый ГОТОВЫЙ ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.64, Андрюшка, 13:17, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Надеюсь что в SeaMonkey этой фигни пихать не станут.
     
     
  • 2.75, Аноним, 13:47, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А Вы вдумайтесь в название и расшифруйте это Sea - море Monkey - обезьянка Итог... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.80, Андрюшка, 14:24, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне столько не выпить дабы проникнуть в ваш поток сознания...
     
  • 1.84, Sluggard, 14:47, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Утомили уже своими экспериментами. Менгеле, блин.
     
  • 1.86, Ilya Indigo, 15:01, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Главное, чтобы всегда оставалось отключаемо!
     

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