25.01.2018 10:00  Firefox возвращается к эксперименту с показом рекламы на новых вкладках

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|7.79, Аноним999, 14:23, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> С каких интересно пор интеграция с Гуглом перестала считаться зондом?
А с каких пор синхронизация стала зондом? Не синхронизируйся и все проблемы.
Кстати, у Огнелиса тоже есть синхронизация. Это тоже зонд, который нельзя отключить?
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|8.82, Андрюшка, 14:28, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А с каких пор синхронизация стала зондом? Не синхронизируйся и все проблемы.
Угу, если всё так просто, то зачем делать отельный проект для разгугливания?
> Кстати, у Огнелиса тоже есть синхронизация. Это тоже зонд, который нельзя отключить?
Вот этот зонд акурат можно отключить, полностью, сами догадаетесь как и где?
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|9.83, Аноним999, 14:34, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Угу, если всё так просто, то зачем делать отельный проект для разгугливания?
С таким же успехом можно спросить зачем нужен ПалеМун, когда Огнелис идеален?
> Вот этот зонд акурат можно отключить, полностью, сами догадаетесь как и где?
Даже не представляю как и где его можно выключить. Я прекрасно знаю как его не включать в Хромиуме.
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|2.52, нах, 12:55, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Ничего нового. Как всегда вопящая толпа потребителей-халявщиков.
не понял? Где мой платный браузер - без зондов и рекламы?
Можно под винду.
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|1.41, Emily, 12:24, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Забавно! Устанавливаешь свободный дистрибутив Линукс, а там предустановленный Firefox с рекламой. Молодцы!
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|1.49, Николай, 12:53, 25/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Каждый норовит обоcрать Firefox и предлагает взамен перейти на свой кусок гoвна с 1.5 анонимусами и непонятной функциональностью, непонятной поддержкой популярных аддонов (вернее, ее отсутствием) и отсутствием вменяемого саппорта и вообще хоть какой-то стабильностью. Много поделок, но мало браузеров. Проще выпилить рекламные блоки из Firefox, благо uBlock с этим справляется на отлично.
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|3.62, Batman, 13:14, 25/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ой да ладно тебе, и какой же браузер нормальней лисы? Палемун чтoле - это дрянoе кopыто на xul'е? Вотeрфокс - пoдeлка студeнта 1 человека, неизвестно что с ним будет завтра? Ну серьезно, это даже не смешно...
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