25.01.2018 10:00  Firefox возвращается к эксперименту с показом рекламы на новых вкладках

> А с каких пор синхронизация стала зондом? Не синхронизируйся и все проблемы.

Угу, если всё так просто, то зачем делать отельный проект для разгугливания?

> Кстати, у Огнелиса тоже есть синхронизация. Это тоже зонд, который нельзя отключить?

Вот этот зонд акурат можно отключить, полностью, сами догадаетесь как и где?

