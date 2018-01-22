22.01.2018 11:38  Выпуск Minibase, минимального статически собранного окружения Linux

Доступен первый стабильный релиз проекта Minibase, в рамках которого развивается пользовательское окружение на базе ядра Linux, позволяющее получить рабочую загрузочную систему с минимально возможным набором самодостаточных компонентов. Минимальный размер окружения составляет 19 Мб. Поддерживается сборка для архитектур x86_64, arm, arm64 и rv64. Система может быть загружена как в QEMU, так и на реальном оборудовании. Наработки проекта написаны на языке Си и распространяются под лицензией GPLv3.

В базовую поставку входит ядро Linux (3MB), набор модулей ядра (6MB ), набор прошивок для беспроводных чипов (9MB) и подборка статически собранных утилит (650KB), таких как cat, ls, du, df, systime, sync, dmesg, switchroot, pstree, elfinfo, lsdri, modprobe и mount. Большинство из утилит специально написаны для Minibase и не основываются на коде штатных утилит. Все исполняемые файлы в базовом окружении собраны статически - применение стандартной Си-библиотеки (libc) не обязательно, но для обеспечения запуска дополнительных динамически собранных приложений (например, X.org) предусмотрена возможность использования библиотеки musl.

В состав также входят инструменты для поиска и подключения шифрованных или нешифрованных разделов (passblk, findblkб dektool, dmcrypt), базовые процессы системы инициализации (init, super, reboot, svctl), урезанный вариант udevd и syslogd, инструменты для монтирования (mountd, pmount), утилита для запуска привилегированных процессов (sudo), система мультиплексирования терминалов (vtmux), простая интерактивная командная оболочка (cmd), утилиты для настройки сетевых интерфейсов (ifmon с поддержкой DHCP, ip4cfg, ip4info), конфигуратор беспроводной сети (wsupp, wpa_supplicant). Опционально поддерживается установка SSH-сервера/клиента dropbear (200KB), командного интерпретатора dash (100KB) и графического стека (27MB), который может включать X.Org-сервер или композитный сервер Weston (Wayland).

По своим задачам окружение minibase во многом напоминает busybox и сопоставимо с ним по размеру. Ключевое отличие заключается в том, что busybox оформлен в виде единого исполняемого файла, а busybox позиционируется как набор статически собранных исполняемых файлов. При этом Minibase не ставит перед собой цель обеспечения совместимости с инструментарием POSIX или GNU и в большей степени нацелен на поставку специфичных для Linux сервисов (KMS VT, сетевые утилиты, шифрование диска). Minibase также не требует libc для сборки - за счёт прямого обращения к системным вызовам пакет самодостаточен, для его сборки достаточно компилятора и компоновщика. Для выполнения привилегированных операций в Minibase не используется suid-бит или capabilities, вместо этого осуществляется обращение к специальному привилегированному сервису через IPC.



