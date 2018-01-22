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22.01.2018 11:38  Выпуск Minibase, минимального статически собранного окружения Linux

Доступен первый стабильный релиз проекта Minibase, в рамках которого развивается пользовательское окружение на базе ядра Linux, позволяющее получить рабочую загрузочную систему с минимально возможным набором самодостаточных компонентов. Минимальный размер окружения составляет 19 Мб. Поддерживается сборка для архитектур x86_64, arm, arm64 и rv64. Система может быть загружена как в QEMU, так и на реальном оборудовании. Наработки проекта написаны на языке Си и распространяются под лицензией GPLv3.

В базовую поставку входит ядро Linux (3MB), набор модулей ядра (6MB ), набор прошивок для беспроводных чипов (9MB) и подборка статически собранных утилит (650KB), таких как cat, ls, du, df, systime, sync, dmesg, switchroot, pstree, elfinfo, lsdri, modprobe и mount. Большинство из утилит специально написаны для Minibase и не основываются на коде штатных утилит. Все исполняемые файлы в базовом окружении собраны статически - применение стандартной Си-библиотеки (libc) не обязательно, но для обеспечения запуска дополнительных динамически собранных приложений (например, X.org) предусмотрена возможность использования библиотеки musl.

В состав также входят инструменты для поиска и подключения шифрованных или нешифрованных разделов (passblk, findblkб dektool, dmcrypt), базовые процессы системы инициализации (init, super, reboot, svctl), урезанный вариант udevd и syslogd, инструменты для монтирования (mountd, pmount), утилита для запуска привилегированных процессов (sudo), система мультиплексирования терминалов (vtmux), простая интерактивная командная оболочка (cmd), утилиты для настройки сетевых интерфейсов (ifmon с поддержкой DHCP, ip4cfg, ip4info), конфигуратор беспроводной сети (wsupp, wpa_supplicant). Опционально поддерживается установка SSH-сервера/клиента dropbear (200KB), командного интерпретатора dash (100KB) и графического стека (27MB), который может включать X.Org-сервер или композитный сервер Weston (Wayland).

По своим задачам окружение minibase во многом напоминает busybox и сопоставимо с ним по размеру. Ключевое отличие заключается в том, что busybox оформлен в виде единого исполняемого файла, а busybox позиционируется как набор статически собранных исполняемых файлов. При этом Minibase не ставит перед собой цель обеспечения совместимости с инструментарием POSIX или GNU и в большей степени нацелен на поставку специфичных для Linux сервисов (KMS VT, сетевые утилиты, шифрование диска). Minibase также не требует libc для сборки - за счёт прямого обращения к системным вызовам пакет самодостаточен, для его сборки достаточно компилятора и компоновщика. Для выполнения привилегированных операций в Minibase не используется suid-бит или capabilities, вместо этого осуществляется обращение к специальному привилегированному сервису через IPC.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/arsv/miniba...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.28
  3. OpenNews: Противоречивая ситуация вокруг создания альтернативы Busybox
  4. OpenNews: Выпуск BusyBox 1.21.0 и Toybox 0.4.3
  5. OpenNews: Оценка пригодности ядра Linux для систем с несколькими мегабайтами ОЗУ
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: busybox, minibase
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  • 1.1, Аноним, 11:53, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Ключевое отличие заключается в том, что busybox оформлен в виде единого исполняе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Michael Shigorin, 13:02, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже кто-то предложил.

    PS: мне категорически непонятно сравнение с busybox, у которого повторное использование кода/функциональности: при статической линковке ведь происходит ровно противоположное!

    PPS: ...в смысле дублирование.

     
  • 1.2, zloykakpes, 11:55, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Прокомментируйте как-то, а то я ещё не решил, нужно это или нет. На вид похоже, что более рабоспособно чем тот же tiny core linux, можно использовать как систему для восстановления.
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:01, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Для embedded систем самое оно.
     
     
  • 3.7, Аноним, 12:12, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нет
     
  • 3.20, Michael Shigorin, 13:03, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для embedded систем самое оно.

    С какого перепугу?

     
  • 1.3, eganru, 11:57, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    сбросьте пожалуйста ссылку на описание rv64.
    забыл что это, не могу нагуглить.
     
  • 1.8, Аноним, 12:19, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    lxc-create -n alpine-base -t alpine du -sk var lib lxc alpine-base 6940 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 12:32, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И ядро даже есть, как в сабже?
     
  • 2.12, StreSS.t, 12:37, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А теперь добавь к нему ядро, модули и firmware и будет больше 19МБ
     
     
  • 3.13, Аноним, 12:46, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, с ядром будет больше - на размер ядра Но там уже есть пакетный менеджер, но... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 12:27, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем это отличается от Alpine?
     
     
  • 2.15, Аноним, 12:53, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тем, что это тянет максимум на мининовость и только в том случае, если других н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, Аноним, 12:34, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Подскажите начинающему, как на такое ставить пакеты, когда нет ни dpkg ни apt, е... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, EHLO, 12:49, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >под лицензией GPLv3

    хорошо
    >не ставит перед собой цель обеспечения совместимости с инструментарием POSIX или GNU

    правильно
    >Minibase также не требует libc для сборки - за счёт прямого обращения к системным вызовам пакет самодостаточен

    интересно
    >не используется suid-бит или capabilities, вместо этого осуществляется обращение к специальному привилегированному сервису через IPC

    Ваще грамотно

    Кто эти люди?

     
     
  • 2.21, Michael Shigorin, 13:07, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>не используется suid-бит или capabilities
    > Ваще грамотно

    С чего бы?

    > Кто эти люди?

    С учётом статики я бы ни разу не исключал проблем с проверкой прав доступа к этому IPC -- люди явно неграмотные.

     
  • 1.17, Аноним, 12:57, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто-то не слышал про изготовление initramfs статических , динамических , на б... весь текст скрыт [показать]
     

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