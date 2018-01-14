14.01.2018 22:21  В Firefox тестируют механизм ускорения навигации по вкладкам

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|1.1, pavlinux, 22:33, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Суть метода в обеспечении упреждающей отрисовки содержимого ...
Одни тут, давеча, уже доигрались с упреждающей отрисовкой команд.
> .. и в случае клика мгновенно выводит уже готовое содержимое на экран, устраняя задержку на ...
Да-да-да, именно так всё и начиналось :)
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|3.15, VINRARUS, 23:26, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Я мышевоз еще тот, но вкладки переключаю не кликом, а колесиком.
Обрадовался...
> Запустил сейчас фф, обнаружил, что в нем это не работает. Хаха.
...разозлился из за обмана...
> Да, через Alt+[1-9]
...разочаровался в полезности автора. >_<
Юзаю ctrl+p.up\p.down дальше и жду перерождения соответствующего дополнения.
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|5.23, VINRARUS, 23:43, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Юзаю ctrl+p.up\p.down дальше и жду перерождения соответствующего дополнения.
> Alt+цифры удобнее. Объясняю.
> Ctrl+PgUp/PgDown — это сочетание, которое можно ввести только двумя руками.
> Ок. Можно и одной рукой, если используется правый Ctrl.
Прекрати писать логи своего сознания. :D
> Но тогда придется оторвать правую руку от мыши.
Если правый Ctrl нажать левой рукой током не убьет. В случае полупарализованой руки есть ещо Ctrl+Tab, который всё ещо быстрее чем определение номера вкладки и нахождения кнопки с нужной цыфрой.
ПС: Ctrl+7 очень удобная, а главное мгновенная комбинация. ;)
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|2.20, VINRARUS, 23:36, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Лисичка поворачивается к пользователю лицом. Думал недоживу к этому времени.
Я бы особо не радовался. Укусы лисиц смертельно опасные из за бешенства у многих, которое не лечится. А вот пущыстый хвостик вполне безопасен, к тому же красив и приятен на ощюп.
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|1.17, Stahl, 23:27, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот сколько читаю, никогда не было так, чтобы ФФ тормозил или работал медленно. Знакомые пользуются хромом, говорят, что он мега быстрый. Самый быстрый браузер. Погоня ли его по тестовым сайтам, оказалось, что он практически во всем отстаёт от ФФ.
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|4.38, iPony, 05:01, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Правда сами Разработчики Firefox утверждают, что «мы со своей 57 версией почти по скорости как хром», тоесть всё таки позади.
Но то такое...
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|4.39, Sluggard, 05:08, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> И на Firefox 57 обнаружится, что Firefox действительно или быстрее, или на
> уровне
Возможно, я не в курсе. Но ведь у товарища выше Огнелис _никогда_ не тормозил. Значит и 52 ESR не должен быть медленным и тупым. =)
Хотя выплюнув табличку «Сценарий не отвечает», или просто встав колом (и захватив с собой в коматоз полсистемы), он перестаёт шевелиться, а значит и мериться скоростью. :)
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|1.36, key, 04:20, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что-то это выглядит излишним.
Мне вообще кажется что эта проблема либо криворукости конкретных сайтоделов: "Для многих сайтов данный этап выполняется с незаметной для пользователя задержкой, но для некоторых сайтов, особенно если используется SVG или CSS-анимация, задержка становится заметной."
Тем более как тут пишут - далеко не все наводят на вкладку. Я бы даже сказал, что в идеале пользователи должны пользоваться хоткеями\колесиком ибо быстрее и то на то по экономии времени и выйдет, а представленного решения не должно быть в принципе.
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|1.44, Онаним, 07:42, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В ночных сборках Firefox началось тестирование нового механизма ускорения перехода между открытыми вкладками.
Между прочим на самом деле вкладки в браузере или каком-либо другом приложении вообще не нужны, этим должен заниматся оконный менеджер.
> Суть метода в обеспечении упреждающей отрисовки содержимого, не дожидаясь явного клика на вкладке. При подведении курсора к вкладке браузер осуществляет отрисовку в буфер композитинга
Спасибо: захотел я, значит, потыкать-позакрывать вкладки или поискать нужную наводя мышку чтобы увидеть всплывающий заголовок, а он мне будет каждую в уме рендерить и жрать память...
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|1.45, Ю.Т., 07:50, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А ведь это хромовская функциональность? У меня так делает Brave -- рисует контент "той" страницы в полупрозрачном исполнении, если навести мышь на "язычок" вкладки. Кстати, привыкать надо, с непривычки это даже мешает.
Два момента по переключению: переключение "одной левой" через ctrl+pgup/dn будет хорошо работать не со всякой формой и размером кисти; один знакомый приучился работать с мышью левой рукой )))
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