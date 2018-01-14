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14.01.2018 22:21  В Firefox тестируют механизм ускорения навигации по вкладкам

В ночных сборках Firefox началось тестирование нового механизма ускорения перехода между открытыми вкладками. Суть метода в обеспечении упреждающей отрисовки содержимого, не дожидаясь явного клика на вкладке. При подведении курсора к вкладке браузер осуществляет отрисовку в буфер композитинга и в случае клика мгновенно выводит уже готовое содержимое на экран, устраняя задержку на отрисовку видимых областей.

Без данной оптимизации браузер отправляет процессу обработки контента сообщение о необходимости отрисовки слоёв, после чего ожидает получение результата подсистемой композитинга, и только затем фактически показывает вкладку. Для многих сайтов данный этап выполняется с незаметной для пользователя задержкой, но для некоторых сайтов, особенно если используется SVG или CSS-анимация, задержка становится заметной. Для включения режима упреждающей отрисовки в about:config следует активировать настройку "browser.tabs.remote.warmup.enabled".

  1. Главная ссылка к новости (https://mikeconley.ca/blog/201...)
  2. OpenNews: В Firefox 59 будет прекращена поддержка GTK+ 2
  3. OpenNews: Обновление Firefox 57.0.4 и Chrome 63.0.3239.132
  4. OpenNews: Выпуск Firefox 57.0.3 с устранением отправки отчётов о крахе без согласия пользователя
  5. OpenNews: В Firefox реализовано отложенное выполнение стороннего кода отслеживания перемещений
  6. OpenNews: Некоторым пользователям Firefox навязано непонятное дополнение Looking Glass
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, pavlinux, 22:33, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +23 +/
    > Суть метода в обеспечении упреждающей отрисовки содержимого ...

    Одни тут, давеча, уже доигрались с упреждающей отрисовкой команд.

    > .. и в случае клика мгновенно выводит уже готовое содержимое на экран, устраняя задержку на ...

    Да-да-да, именно так всё и начиналось :)

     
  • 1.2, Аноним, 22:37, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +22 +/
    отлично, теперь фф будет тормозить, даже если просто наведешь мышь на вкладку.
     
     
  • 2.3, pavlinux, 22:39, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +14 +/
    Надо будет срочно переучиваться двигать мыша не --------, а ∿∿∿∿∿∿
     
     
  • 3.48, _KUL, 08:03, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Все вкладки перересует, а потом ещё и все страницы по гиперссылкам попавшим под траекторию =)
     
  • 1.4, ползкрокодил, 22:48, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Оно что, только для мышевозов работает?
     
     
  • 2.5, Koitharu, 22:55, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для любителей использования компьютера без мыши существует elinks
     
     
  • 3.7, раскрой глаза, 23:01, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подозреваю что есть еще контроллеры и тачскрины.
     
  • 2.6, Аноним, 23:00, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    даже не для всех мышевозов Я мышевоз еще тот, но вкладки переключаю не кликом, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, VINRARUS, 23:26, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я мышевоз еще тот, но вкладки переключаю не кликом, а колесиком.

    Обрадовался...
    > Запустил сейчас фф, обнаружил, что в нем это не работает. Хаха.

    ...разозлился из за обмана...
    > Да, через Alt+[1-9]

    ...разочаровался в полезности автора. >_<
    Юзаю ctrl+p.up\p.down дальше и жду перерождения соответствующего дополнения.

     
     
  • 4.18, Аноним, 23:29, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Alt цифры удобнее Объясняю Ctrl PgUp PgDown 8212 это сочетание, которое мож... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.23, VINRARUS, 23:43, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Юзаю ctrl+p.up\p.down дальше и жду перерождения соответствующего дополнения.
    > Alt+цифры удобнее. Объясняю.
    > Ctrl+PgUp/PgDown — это сочетание, которое можно ввести только двумя руками.
    > Ок. Можно и одной рукой, если используется правый Ctrl.

    Прекрати писать логи своего сознания. :D

    > Но тогда придется оторвать правую руку от мыши.

    Если правый Ctrl нажать левой рукой током не убьет. В случае полупарализованой руки есть ещо Ctrl+Tab, который всё ещо быстрее чем определение номера вкладки и нахождения кнопки с нужной цыфрой.
    ПС: Ctrl+7 очень удобная, а главное мгновенная комбинация. ;)

     
     
  • 6.24, Аноним, 00:02, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Предлагаю тебе еще один акробатический крюк держать мышь левой ногой, а альт-та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.25, VINRARUS, 00:05, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Колесо мыши удобнее.

    А при сем тут 57+ огнелис?

     
     
  • 8.27, Аноним, 00:10, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Действительно не при чем Как выяснилось, фф не поддерживает даже такой наипрост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.43, Аноним, 07:41, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь не поддерживать. Просто это поломали как и поддержку дополнений.
     
  • 3.37, Аноним, 04:58, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, по закону Фиттса для движения впритык к верху экрана ширина цели является... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 23:02, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лисичка поворачивается к пользователю лицом. Думал недоживу к этому времени.
     
     
  • 2.9, Аноним, 23:07, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Так ты же уже дожил до 2006, у вас там Firefox 2 Далее лиса опять поворачиваетс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 23:17, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    В 2017 повернулась снова лицом. ФФ57 очень быстрый.
     
  • 2.20, VINRARUS, 23:36, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лисичка поворачивается к пользователю лицом. Думал недоживу к этому времени.

    Я бы особо не радовался. Укусы лисиц смертельно опасные из за бешенства у многих, которое не лечится. А вот пущыстый хвостик вполне безопасен, к тому же красив и приятен на ощюп.

     
  • 1.10, Аноним, 23:08, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    10 лет уже ускоряют, да оно и так быстрее скорости света
     
     
  • 2.14, Аноним, 23:24, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй хром или ФФ57. Ты удивишься.
     
     
  • 3.46, Аноним, 07:58, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пользуюсь тем и другим по работе 8212 плююсь и матерюсь из-за их тормозов, по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Stahl, 23:27, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот сколько читаю, никогда не было так, чтобы ФФ тормозил или работал медленно. Знакомые пользуются хромом, говорят, что он мега быстрый. Самый быстрый браузер. Погоня ли его по тестовым сайтам, оказалось, что он практически во всем отстаёт от ФФ.
     
     
  • 2.21, Аноним, 23:39, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Везет вам там Уже умеете вклиниваться в трафик параллельной вселенной Подскажи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Sluggard, 02:11, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А теперь попробуй выключить NoScript...
     
     
  • 3.31, Аноним, 02:12, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И на Firefox 57 обнаружится, что Firefox действительно или быстрее, или на уровн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, iPony, 05:01, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Правда сами Разработчики Firefox утверждают, что «мы со своей 57 версией почти по скорости как хром», тоесть всё таки позади.
    Но то такое...
     
  • 4.39, Sluggard, 05:08, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И на Firefox 57 обнаружится, что Firefox действительно или быстрее, или на
    > уровне

    Возможно, я не в курсе. Но ведь у товарища выше Огнелис _никогда_ не тормозил. Значит и 52 ESR не должен быть медленным и тупым. =)
    Хотя выплюнув табличку «Сценарий не отвечает», или просто встав колом (и захватив с собой в коматоз полсистемы), он перестаёт шевелиться, а значит и мериться скоростью. :)

     
  • 3.32, Привет из 2000х, 02:45, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А теперь попробуй выключить NoScript...

    Может тебе ещё картинки включить?

     
     
  • 4.40, Sluggard, 05:08, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А теперь попробуй выключить NoScript...
    > Может тебе ещё картинки включить?

    Не, ну это уж чересчур.

     
  • 1.19, Аноним, 23:34, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь это можно будет отключить через about:config
     
  • 1.22, Ильнур, 23:40, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Последние версии фф это тормоз, иногда кажется что вся система висит. chrome жрет память зато работает без тормозов
     
     
  • 2.26, VINRARUS, 00:06, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Последние версии фф это тормоз, иногда кажется что вся система висит. chrome
    > жрет память зато работает без тормозов

    Скоко ядер ЦП и обьем РАМ?

     
     
  • 3.47, Аноним, 08:00, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ты сейчас пролепечешь, что всё не являющееся двухголовым хеоном е5 с 256гб опера... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, Аноним, 02:11, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    FF57 лучше хрома во многом
     
  • 2.42, Аноним, 07:26, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тормозит из-за новомодных WebExtensions плагинов, старые быстрее работали.
     
  • 1.36, key, 04:20, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Что-то это выглядит излишним.
    Мне вообще кажется что эта проблема либо криворукости конкретных сайтоделов: "Для многих сайтов данный этап выполняется с незаметной для пользователя задержкой, но для некоторых сайтов, особенно если используется SVG или CSS-анимация, задержка становится заметной."
    Тем более как тут пишут - далеко не все наводят на вкладку. Я бы даже сказал, что в идеале пользователи должны пользоваться хоткеями\колесиком ибо быстрее и то на то по экономии времени и выйдет, а представленного решения не должно быть в принципе.
     
  • 1.44, Онаним, 07:42, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В ночных сборках Firefox началось тестирование нового механизма ускорения перехода между открытыми вкладками.

    Между прочим на самом деле вкладки в браузере или каком-либо другом приложении вообще не нужны, этим должен заниматся оконный менеджер.

    > Суть метода в обеспечении упреждающей отрисовки содержимого, не дожидаясь явного клика на вкладке. При подведении курсора к вкладке браузер осуществляет отрисовку в буфер композитинга

    Спасибо: захотел я, значит, потыкать-позакрывать вкладки или поискать нужную наводя мышку чтобы увидеть всплывающий заголовок, а он мне будет каждую в уме рендерить и жрать память...

     
  • 1.45, Ю.Т., 07:50, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ведь это хромовская функциональность? У меня так делает Brave -- рисует контент "той" страницы в полупрозрачном исполнении, если навести мышь на "язычок" вкладки. Кстати, привыкать надо, с непривычки это даже мешает.

    Два момента по переключению: переключение "одной левой" через ctrl+pgup/dn будет хорошо работать не со всякой формой и размером кисти; один знакомый приучился работать с мышью левой рукой )))

     

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