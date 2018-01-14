14.01.2018 22:21  В Firefox тестируют механизм ускорения навигации по вкладкам

В ночных сборках Firefox началось тестирование нового механизма ускорения перехода между открытыми вкладками. Суть метода в обеспечении упреждающей отрисовки содержимого, не дожидаясь явного клика на вкладке. При подведении курсора к вкладке браузер осуществляет отрисовку в буфер композитинга и в случае клика мгновенно выводит уже готовое содержимое на экран, устраняя задержку на отрисовку видимых областей.

Без данной оптимизации браузер отправляет процессу обработки контента сообщение о необходимости отрисовки слоёв, после чего ожидает получение результата подсистемой композитинга, и только затем фактически показывает вкладку. Для многих сайтов данный этап выполняется с незаметной для пользователя задержкой, но для некоторых сайтов, особенно если используется SVG или CSS-анимация, задержка становится заметной. Для включения режима упреждающей отрисовки в about:config следует активировать настройку "browser.tabs.remote.warmup.enabled".



