13.01.2018 10:20  Эксперимент по созданию файловой системы, хранящей данные в кэше DNS

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|4.34, ssh, 18:52, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну, фантаст. серию на этом принципе запилили уже давно - "Гиперион" Симмонса.
Ну, на обитель Техно-Центра это слабо походит. Тсс. Шрайк! :\
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|5.35, Ю.Т., 19:08, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Ну, фантаст. серию на этом принципе запилили уже давно - "Гиперион" Симмонса.
> Ну, на обитель Техно-Центра это слабо походит. Тсс. Шрайк! :\
Но принцип очевидно схож (может, и Симмонс первоначальную идею у кого-то тяпнул).
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