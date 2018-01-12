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11.01.2018 23:51  21 неисправленная уязвимость в системе 3D-моделирования Blender

В результате аудита кодовой базы свободной системы 3D-моделирования Blender исследователями безопасности из компании Cisco выявлена 21 уязвимость. Уязвимость позволяют атакующему выполнить произвольный код при открытии в Blender специально подготовленных файлов в различных форматах. В том числе уязвимости затрагивают обработчики данных в форматах png, tiff, bmp, avi, blend, iris, cin и hdr.

Примечательно, что на предложение исследователей оперативно выпустить обновление с устранением уязвимостей, разработчики Blender в сентябре отказались решать проблемы в экстренном порядке, поэтому уязвимости остаются неисправленными и после истечения 90-дневного эмбарго информация о них теперь опубликована публично. Более того, разработчики скептически относятся к угрозе атаки на системы пользователей через Blender, считая, что открытие файла в Blender можно рассматривать как запуск файла интерпретатором Python, т.е. пользователь должен использовать контент только из проверенных источников.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.talosintelligence....)
  2. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.79
  3. OpenNews: Обновление свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78b
  4. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78
  5. OpenNews: Подготовленный сообществом Blender мультфильм победил на фестивале SIGGRAPH 2016
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: blender
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  • 1.1, pavlinux, 00:07, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >  в форматах png, tiff, bmp, avi,

    Казало бы, онанизм безвреден, ан нет, может стать, что проститутки менее вредные.    

     
     
  • 2.5, Аноним, 00:38, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А что не так с png?
     
     
  • 3.9, Аноним, 01:56, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Попробую расшифровать иронию Казалось бы, такие простые форматы контейнеры коде... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 00:10, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мой чёрный список разработчиков стал на одну строчку длиннее.
     
  • 1.3, waylandbeliver, 00:13, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот блендер и стал популярным
     
     
  • 2.7, Аноним, 01:13, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Просто недовольные дауны не способны потратить кучу своего времени на закрытие т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Sluggard, 01:38, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Признак популярности — это не наличие уязвимостей в ПО (они есть почти всегда и почти везде), а наличие готовых и используемых эксплойтов под эти уязвимости.

     
  • 1.4, Stop, 00:29, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    White and soft CISCO... do you trust them?
     
     
  • 2.6, Константавр, 01:02, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ду ю рили синьк ю кин спик инглиш?
     
  • 1.10, Аноним, 02:04, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как же теперь жить, ведь Blender стоит почти на каждом электронном устройстве, в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, prokoudine, 02:51, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Blender 2.80 должен был выйти в 2016 году, а нынче уже 2018 и ещё даже беты нет. Нежелание Розендала тратить время на исправление ошибок такого рода можно понять.
     
     
  • 2.12, Максим, 02:56, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В 2016 они его даже не пилили - только переписывали код, чтобы работать с OpenGL 3.3 core.
    В начале 2017 они только это дело завершили.
     
     
  • 3.16, prokoudine, 05:05, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://code.blender.org/2015/07/blender-2-8-the-workflow-release/

    "Just like for 2.5, the proposal would be to take a bigger leap to a bigger release by not releasing for a year. The 2.76 release then would be the last ‘real’ version we do until 2.80 somewhere in 2016."

     
  • 2.14, anonymous, 03:36, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Блендер это как мешок картошки бесформенный. Слишком большой порог вхождения, слишком много настоящей математики. Приходят одиночки знающие, пишут код, вау эффект проходит, сваливают. Этот кусок потом боятся трогать он так и лежит (вроде работает, и ладно). Это и не плохо и не хорошо. Тон Розендаль нихера не программмист, не гоните на него - он давно чисто организатор - популяризатор. Хотите помочь - приходите, только чутка в матан и прочие алгебраические геометрии надо уметь.
     
  • 1.13, Аноним, 03:24, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так и вижу емейл - это я твой друг, открой вот этот блендер файл, посмотри фоточ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 05:01, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На сколько сложно закрыть хотя бы одну из этих дыр например связанную с PNG... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, prokoudine, 05:10, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  На сколько сложно закрыть хотя бы  одну из  этих
    > дыр  например связанную с .PNG файлами?

    Сами патчи скорее всего будут не очень большими. Для примера:

    https://git.gnome.org/browse/gimp/log/?qt=grep&q=CVE

    (Да, у нас была похожая история пару недель назад, парни из fuzzer-project.org от обиды даже мини-сайт запилили, а надо было всего-то зайти на IRC или написать в список рассылки.)

     
  • 1.18, Аноним, 05:19, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    открытие файла в Blender можно рассматривать как запуск файла интерпретатором P... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 05:44, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    пичать-беда, пошёл 3дмакс покупать
     
     
  • 2.20, Аноним, 06:31, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как будто там дырок нет.
     

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