11.01.2018 23:51  21 неисправленная уязвимость в системе 3D-моделирования Blender

В результате аудита кодовой базы свободной системы 3D-моделирования Blender исследователями безопасности из компании Cisco выявлена 21 уязвимость. Уязвимость позволяют атакующему выполнить произвольный код при открытии в Blender специально подготовленных файлов в различных форматах. В том числе уязвимости затрагивают обработчики данных в форматах png, tiff, bmp, avi, blend, iris, cin и hdr.

Примечательно, что на предложение исследователей оперативно выпустить обновление с устранением уязвимостей, разработчики Blender в сентябре отказались решать проблемы в экстренном порядке, поэтому уязвимости остаются неисправленными и после истечения 90-дневного эмбарго информация о них теперь опубликована публично. Более того, разработчики скептически относятся к угрозе атаки на системы пользователей через Blender, считая, что открытие файла в Blender можно рассматривать как запуск файла интерпретатором Python, т.е. пользователь должен использовать контент только из проверенных источников.



