11.01.2018 23:51  21 неисправленная уязвимость в системе 3D-моделирования Blender

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|1.1, pavlinux, 00:07, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> в форматах png, tiff, bmp, avi,
Казало бы, онанизм безвреден, ан нет, может стать, что проститутки менее вредные.
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|2.8, Sluggard, 01:38, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Признак популярности — это не наличие уязвимостей в ПО (они есть почти всегда и почти везде), а наличие готовых и используемых эксплойтов под эти уязвимости.
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|1.11, prokoudine, 02:51, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Blender 2.80 должен был выйти в 2016 году, а нынче уже 2018 и ещё даже беты нет. Нежелание Розендала тратить время на исправление ошибок такого рода можно понять.
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|2.14, anonymous, 03:36, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Блендер это как мешок картошки бесформенный. Слишком большой порог вхождения, слишком много настоящей математики. Приходят одиночки знающие, пишут код, вау эффект проходит, сваливают. Этот кусок потом боятся трогать он так и лежит (вроде работает, и ладно). Это и не плохо и не хорошо. Тон Розендаль нихера не программмист, не гоните на него - он давно чисто организатор - популяризатор. Хотите помочь - приходите, только чутка в матан и прочие алгебраические геометрии надо уметь.
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