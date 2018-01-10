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10.01.2018 21:08  Let's Encrypt опубликовал описание атаки и план по устранению проблемы

Сервис Let's Encrypt опубликовал описание уязвимости, из-за которой сегодня утром был отключен метод проверки владения доменом TLS-SNI-01. Проблема была не на стороне Let's Encrypt и была вызвана предоставлением излишних полномочий на некоторых хостингах.

Уязвимость позволяла получить сертификат на чужой домен, обслуживаемый на том же совместном хостинге в рамках одного виртуального хоста, доступного через тот же IP, что и сайт атакующего. При этом уязвимость затрагивает только хостинги, на которых на одном IP поднято несколько виртуальных хостов и пользователю предоставлены средства для загрузки в настройки http-сервера сертификатов с произвольным именем домена без подтверждения владения этим доменом.

Если атакующий имеет доступ к хостинг-окружению, что и сайт жертвы (например, "example.com"), то он может запустить клиент ACME, инициировать проверку TLS-SNI-01, получить случайный токен, сгенерировать проверочный сертификат и загрузить его для домена "токен.acme.invalid" в конфигурацию общего web-сервера. Далее в рамках процедуры проверки сервер ACME определит IP-адрес домена example.com и отправит на него HTTPS-запрос проверочного домена "токен.acme.invalid" с использованием расширения SNI. Http-сервер провайдера на данный запрос вернёт загруженный атакующим сертификат, что для ACME-сервера станет подтверждением владения доменом, хотя фактически атакующий не контролирует домен example.com.

Разработчики Let's Encrypt намерены вернуть поддержку TLS-SNI-01 как только будут абсолютно уверены в безопасности предпринятых мер защиты. Пока в качестве пути для решения проблемы называется работа с хостинг-провайдерами, у которых используются недостаточно надёжные механизмы контроля за доменами пользователей. Представители Let's Encrypt уже связались с провайдерами, у которых проявляется проблема, и согласовывают пути по устранению уязвимости. В течение 48 часов будет представлен список проблемных провайдеров и связанных с ними IP-адресов. После завершения формирования списка, поддержка TLS-SNI-01 будет возвращена для всех адресов, за исключением чёрного списка.

Напомним, что метод TLS-SNI-01 позволяет выполнить проверку через обращение к хосту по HTTPS (443 порт). Альтернативными методами проверки являются http-01 (проверка по HTTP через 80 порт) и dns-01 (проверка при помощи DNS). При использовании TLS-SNI-01 ACME-сервер генерирует случайный токен и возвращает его клиенту. Клиент ACME использует токен для создания самоподписанного сертификата, который генерируется для несуществующего домена (например, 773c7d.13445a.acme.invalid). Далее клиент настраивает http-сервер для использования этого сертификата для данного фиктивного проверочного домена. ACME-сервер определяет IP-ардес реального проверяемого домена, инициирует TLS-соединение и обращается к фиктивному домену (773c7d.13445a.acme.invalid), используя TLS-расширение SNI. Если web-сервер вернул сертификат, содержащий данное имя хоста, то считается, что клиент подтвердил контроль над доменом и ему может быть выдан сертификат для реального проверяемого домена.

  1. Главная ссылка к новости (https://community.letsencrypt....)
  2. OpenNews: Инцидент с уязвимостью в сервисе Let's Encrypt
  3. OpenNews: Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2018 год
  4. OpenNews: Let's Encrypt занял 36% рынка удостоверяющих центров
  5. OpenNews: Проект Let's Encrypt представил модуль для http-сервера Apache
  6. OpenNews: Сервис Let's Encrypt преодолел рубеж в 100 млн сертификатов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: letsencrypt, acme
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  • 1.1, Аноним, 21:12, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    То есть проблема даже не в CA. Расходимся.
     
     
  • 2.4, тоже Аноним, 21:50, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Если CA выдает сертификаты не тем доменам, для которых они запрошены - это таки проблема в CA.
     
  • 1.3, Аноним, 21:34, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Эпично.
     
  • 1.5, Nikodim, 21:54, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Let's Encrypt как всегда рулит и оперативно исправляет проблемы! В отличии от проприетарщиков и коммерциалов, которые годами замалчивают бэкдоры и эксплойты.
     
     
  • 2.6, пох, 22:13, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –6 +/
    да-да, как всегда, своим обычным способом - ничего не улучшая в технике, занимае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, XoRe, 22:31, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Let's Encrypt как всегда рулит и оперативно исправляет проблемы!
    > да-да, как всегда, своим обычным способом - ничего не улучшая в технике,
    > занимается банальным шантажом.

    Предложите, что бы ему следовало сделать на самом деле?

     
     
  • 4.8, Аноним, 22:39, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для начала использовать действительно безопасные механизмы верификации HTTP, DN... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.10, пох, 22:50, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > HTTP, DNS, SNI — все они уязвимы к MITM.

    и не оставляют следов на стороне CA. Удобно. Бе фор безопастность!

    > Впрочем, спонсоры LE никогда не позволят сделать его безопасным

    "мущина, проснитесь, вы обоcpались!" Больно они этого хотят.
    Они хотят совсем другого - отжать максимум возможного, чтобы иметь еще больше вариантов диктовать свои условия. И в этом у них со спонсорами трогательное согласие. За то деньги и вбухивают. Лет через пять останутся только пара-тройка провайдеров EV за уже совсем безобразные деньги и сплошной летсдекрипт для всей остальной серой массы.
    Остальные либо разорятся, либо им "помогут".


     
     
  • 6.16, key, 05:46, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лет через пять останутся
    > только пара-тройка провайдеров EV за уже совсем безобразные деньги и сплошной
    > летсдекрипт для всей остальной серой массы.
    > Остальные либо разорятся, либо им "помогут".

    А че вы их так не любите? Я конечно тоже против монополии, но на моей памяти LE еще ни разу не подводили, наоборот, с таким количеством пользователей и работников, они реагируют очень чутко, оперативно и православненько.
    А что касается монополии, то ничего не мешает вам сделать свой СА хоть сейчас. Дело за малым - заслужить доверие и протолкнуть ваш корневой сертификат в браузеры пользователей. Переплюните в этом LE?

     
  • 3.9, Аноним, 22:39, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Каким ещё шантажом Клиенты таких хостингов в любом случае не имеют возможности ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 23:29, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А если в роли атакующего будет хостинг провайдер Который специально все неправи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, пох, 23:53, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    а ему-то зачем У него уже все твои юзеры, пароли и явки - в расшифрованном виде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.15, key, 05:39, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы хоть и не хостинг провайдеры но и сейчас оформляем вместо клиентов бесплатные сертификаты.
     
  • 2.13, Анонимус2, 00:38, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваш хостинг-провайдер сможет себе выписать сертификат (не EV) в любом CA, а может и не выписывать, а просто перенаправить весь ваш (уже расшифрованный) траффик куда ему захочется и менять его как ему хочется.
     
  • 1.14, Аноним, 02:58, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Порицаю провайдеров.
     

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