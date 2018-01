09.01.2018 19:24  Стабильный выпуск новой ветки Tor 0.3.2

> Непонятный блог вместо официальной инфы. А если там неправда, а чувак забьет

> конфиг и вылетит в ненужную страну? [CODE]

% man tor

< /excl Enter >

ExcludeNodes node,node,...

A list of identity fingerprints, country codes, and address

patterns of nodes to avoid when building a circuit. Country codes

are 2-letter ISO3166 codes, and must be wrapped in braces;

fingerprints may be preceded by a dollar sign. (Example:

ExcludeNodes ABCD1234CDEF5678ABCD1234CDEF5678ABCD1234, {cc},

255.254.0.0/8) By default, this option

[...] ExcludeExitNodes node,node,...

[/CODE]