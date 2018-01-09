09.01.2018 19:24  Стабильный выпуск новой ветки Tor 0.3.2

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|1.1, Помогите, 19:48, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Можете дать ссыль на ОФИЦИАЛЬНЫЙ гайд - как исключить из выходных нод определенные страны?
И еще, может кто знает - что такое "Неизвестная страна" в качестве выходной ноды? Это майор балуется?
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|4.32, Аноним84701, 21:15, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Непонятный блог вместо официальной инфы. А если там неправда, а чувак забьет
> конфиг и вылетит в ненужную страну?
[CODE]
% man tor
< /excl Enter >
ExcludeNodes node,node,...
A list of identity fingerprints, country codes, and address
patterns of nodes to avoid when building a circuit. Country codes
are 2-letter ISO3166 codes, and must be wrapped in braces;
fingerprints may be preceded by a dollar sign. (Example:
ExcludeNodes ABCD1234CDEF5678ABCD1234CDEF5678ABCD1234, {cc},
255.254.0.0/8)
By default, this option
[...]
ExcludeExitNodes node,node,...
[/CODE]
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|2.56, Аноним, 01:11, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Пользуйся моим ExcludeExitNodes cn , su , ru , ua , kg , kz , by , uz , am , a... весь текст скрыт
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|1.3, Помогите, 19:53, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Вообще рад что обновляется, Tor это отличная штука, использую против цензуры и произвола Роскомпозора, и горя не знаю. Есть еще Whonix, это вообще бoмбезная штука, прямо готовая рабочая станция, рыдай Роскомпозор, мне побоку твои унылые потуги.
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|3.29, Anoo, 20:55, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Кавказ-центр, ИА ИсламДин, Хунафа
Я читаю
И да - из ФСБ уже приходили, 7 человек + понятые
Потом они отстали, а я дальше читаю Кавказ-центр, ИА ИсламДин, Хунафа и т.д. и т.п.
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|9.48, Pahanivo, 23:32, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Храню в голове, когда сильно пугаюсь все пароли забываю. Это моя страховка.
Все твои выдумки фуфло перед терморектальным криптоанализом.
Надо будет - напугают так, что снова вспомнишь :)
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|4.54, Осторожный_аноним, 01:07, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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VPN детектиться по fingerprint т.е. по mtu, если MTU стандартного размера то спецслужьы не просекут, что используется VPN и не просекут, что используется TOR, если же использовать просто TOR то он детектиться на раз. Гугли статью что-то типа - Tor throught VPN, VPN throught Tor.
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|6.58, Осторожный_аноним, 01:40, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Для этого и используется double VPN. На входной узел Tor приходит пакет с VPN сервака, назовём его B, и сопоставить по временной метке мой IP и IP этого сервака B нельзя т.к. я иду на VPN сервак А, а сервак А перенаправляет зашифрованный запрос на VPN сервак B который уже обращается к входной ноде Tor.
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|4.55, Осторожный_аноним, 01:09, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Сурйозна. Добавив даблвпн никто точно тебя не найдёт, даже ты сам себя.
double VPN это стандартная фича у многих VPN сервисов. Данные приходят на один сервак VPN, а уходят уже с другого сервака VPN т.е. по временной метке не отследить т.к. неизвестно с какого IP дальше ты лезешь в инет.
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|1.46, devl547, 23:17, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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>Клиент Tor теперь может использоваться в роли туннелирующего HTTP-прокси (использует метод "HTTP CONNECT").
Я правильно понимаю, что теперь можно выбросить privoxy<-->tinyproxy<-->tor(socks) и поставить privoxy<-->tor(http) ?
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|3.49, devl547, 23:43, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Попутал чуток, но суть такая, что tinyproxy нужен раскидывать между tor и i2p по адресу сайта.
После него в связке стоял polipo, потому что tinyproxy умел только в http, а tor только в socks.
Сейчас можно от лишней сущности избавиться, как я понимаю.
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