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09.01.2018 19:24  Стабильный выпуск новой ветки Tor 0.3.2

Состоялся выпуск инструментария Tor 0.3.2.9, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Tor 0.3.2.9 признан первым стабильным выпуском ветки 0.3.2, которая развивалась последние четыре месяца. Выпуск примечателен реализацией протокола скрытых сервисов третьего поколения и новым планировщиком цепочек проброса трафика "KISTLite".

Третья версия протокола для onion-сервисов отличается переходом на 56-символьные адреса, более надёжной защитой от утечек данных через серверы директорий, расширяемой модульной структурой и использованием алгоритмов SHA3, ed25519 и curve25519 вместо SHA1, DH и RSA-1024. Поддержка второй версии протокола сохранена и продолжит предлагаться по умолчанию до окончательной стабилизации нового кода. Для включения третьей версии следует включить в torrc опцию 'HiddenServiceVersion 3'.

Планировщик "KISTLite" является аналогом планировщика построения цепочек проброса KIST ("Kernel Informed Socket Transport") и также нацелен на минимизацию перегрузки TCP и снижение задержек из-за излишней буферизации. Главное отличие от KIST состоит в том, что KISTLite не привязан к ядру Linux и может применяться в различных операционных системах, демонстрируя более высокую эффективность, чем предлагаемый для не-Linux ОС классический планировщик Vanilla. По умолчанию установлен порядок выбора планировщиков "KIST, KISTLite, Vanilla".

Другие изменения:

  • Добавлен девятый сервер директорий (Directory Authority) - bastet (204.13.164.118, 2620:13:4000:6000::1000:118);
  • Клиент Tor теперь может использоваться в роли туннелирующего HTTP-прокси (использует метод "HTTP CONNECT"). Порт для приёма соединений к прокси задаётся через настройку HTTPTunnelPort;
  • Добавлена новая опция командной строки "--key-expiration", позволяющая узнать время истечения действия ключа для цифровой подписи;
  • Добавлена возможность генерации графа вызовов при помощи утилиты "calltool" (для сборки нужно запустить "make callgraph");
  • Обновлены правила sandbox-изоляции, решены проблемы совместимости с Glibc 2.26;
  • Добавлена новая опция NoExec, запрещающая запуск из Tor других программ, независимо от наличия настроек PortForwardingHelper, ClientTransportPlugin и ServerTransportPlugin;
  • Устранено несколько уязвимостей, приводящих к отказу в обслуживании (проблемы уже устранены в прошлых обновлениях к стабильным веткам Tor).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/to...)
  2. OpenNews: Новые версии Tor с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  4. OpenNews: Стабильный выпуск новой ветки Tor 0.3.1
  5. OpenNews: В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor
  6. OpenNews: В Tor Browser 7.0.9 устранена уязвимость, раскрывающая реальный IP-адрес
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor, anonymous
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  • 1.1, Помогите, 19:48, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Можете дать ссыль на ОФИЦИАЛЬНЫЙ гайд - как исключить из выходных нод определенные страны?

    И еще, может кто знает - что такое "Неизвестная страна" в качестве выходной ноды? Это майор балуется?

     
     
  • 2.6, Аноним, 19:59, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    code ExclueExitNodes ru , kz , cn code http www b3rn3d com blog 2014 03 0... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, Аноним, 19:59, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Опечатался:
    [code]ExcludeExitNodes {ru},{kz},{cn}[/code]

     
  • 3.9, Аноним, 20:01, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Непонятный блог вместо официальной инфы А если там неправда, а чувак забьет кон... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Аноним84701, 21:15, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Непонятный блог вместо официальной инфы. А если там неправда, а чувак забьет
    > конфиг и вылетит в ненужную страну?

    [CODE]
    % man tor
    < /excl Enter >
    ExcludeNodes node,node,...
         A list of identity fingerprints, country codes, and address
               patterns of nodes to avoid when building a circuit. Country codes
               are 2-letter ISO3166 codes, and must be wrapped in braces;
               fingerprints may be preceded by a dollar sign. (Example:
               ExcludeNodes ABCD1234CDEF5678ABCD1234CDEF5678ABCD1234, {cc},
               255.254.0.0/8)

               By default, this option
    [...]

           ExcludeExitNodes node,node,...
    [/CODE]

     
  • 3.10, Аноним, 20:03, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ему нужен ОФИЦИАЛЬНЫЙ с tm r гайд, поэтому https www torproject org docs... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним, 20:20, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Во спасибо, классная штукенция.
     
  • 2.56, Аноним, 01:11, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пользуйся моим ExcludeExitNodes cn , su , ru , ua , kg , kz , by , uz , am , a... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.62, фыва, 04:43, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в конце списка обязательно добавь {??} или это не имеет смысла.
     
  • 1.2, Аноним, 19:49, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –18 +/
    Так вроде же запретили это всё https www opennet ru opennews art shtml num 4... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Василий, 19:54, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    ТЕБЯ ЗАПРЕТИЛИ. В каждой теме тут отмечаешься со своим перзедентом всея запрещатором, лол.
     
     
  • 3.8, Аноним, 19:59, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –10 +/
    Что за истерика у вас? Вопрос то по сабжу.
     
     
  • 4.19, Аноним, 20:23, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пойди и перечитай ту новость, на которую сослался Запретили сервисы, а не польз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аноним, 19:55, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Запрещают, запрещают. А оно всё не запрещается.
     
     
  • 3.33, Аноним, 21:48, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сейчас пох придёт, пяткой в грудь стучать будет от имени всея Ростелеком, что вс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.43, user, 22:43, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это призыв к нарушению Конституции, то есть экстремизм.
     
     
  • 3.53, Аноним, 01:03, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В этой же самой конституции русским языком сказано цензура запрещается Так чт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Помогите, 19:53, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Вообще рад что обновляется, Tor это отличная штука, использую против цензуры и произвола Роскомпозора, и горя не знаю. Есть еще Whonix, это вообще бoмбезная штука, прямо готовая рабочая станция, рыдай Роскомпозор, мне побоку твои унылые потуги.
     
     
  • 2.11, Аноним, 20:07, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –11 +/
    И что же из запрещеночки читаешь Кавказ-центр, ИА ИсламДин, Хунафа или еще чего... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Законопослушный гражданин, 20:52, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Мне нечего скрывать, а ВАМ нечего смотреть.
     
  • 3.29, Anoo, 20:55, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Кавказ-центр, ИА ИсламДин, Хунафа

    Я читаю
    И да - из ФСБ уже приходили, 7 человек + понятые
    Потом они отстали, а я дальше читаю Кавказ-центр, ИА ИсламДин, Хунафа и т.д. и т.п.

     
  • 3.38, QuAzI, 22:17, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пойду украду iso дебиана с торрента
     
  • 3.42, user, 22:40, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >И что же из запрещеночки читаешь?

    github, wikipedia, archive.org

    >Или может быть ВОРУЕШЬ что-то с торрентов?

    Всё украдено до нас.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81

     
  • 3.60, key, 03:35, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я человек простой: что нашел - то твое по определению интернета. Что не нашел, то и своровать не сможешь.
     
  • 2.12, Осторожный_аноним, 20:09, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пускаю tor из Whonix поверх double vpn от NordVPN и чувствую себя защищённым Уч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Защищенный_аноним, 20:11, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А я еще и погузники надел, теперь мне все нипочем. Учись, студентота.
     
     
  • 4.14, Осторожный_аноним, 20:16, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А я у себя всё зашифровал с помощью VeraCrypt алгоритмом AES-256
     
     
  • 5.15, Защищенный_аноним, 20:19, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А я диск LUKS'ом зашифровал и LVM одновременно.
     
     
  • 6.18, Осторожный_аноним, 20:22, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А я себе пароли не сам придумываю, а генерю спец програмой Пароль обязательно с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.21, Защищенный_аноним, 20:26, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Так это базовая компьютерная грамотность, основы информационной безопасности Го... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.22, Осторожный_аноним, 20:29, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Храню в голове, когда сильно пугаюсь все пароли забываю. Это моя страховка.
     
     
  • 9.23, Защищенный_аноним, 20:31, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Погоди, не понял. Как ты хранишь сотни паролей в голове? Или только мастер-пароль от пасс-менеджера?
     
     
  • 10.24, Осторожный_аноним, 20:33, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А это уже секрет.
     
     
  • 11.26, Защищенный_аноним, 20:36, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Ээээй, да ладно! У анонов нет друг от друга секретов. Анон анону друг.
     
     
  • 12.35, Аноним, 21:51, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Э, линух линухом, а секреты врозь!
     
  • 10.36, Аноним, 21:53, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Или только мастер-пароль от пасс-менеджера?

    А пассменеджер тоже в голове

     
  • 9.25, Защищенный_аноним, 20:35, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А чего пугаешься обычно? Когда в дверь постучат? Или тоже секрет? :)
     
  • 9.48, Pahanivo, 23:32, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Храню в голове, когда сильно пугаюсь все пароли забываю. Это моя страховка.

    Все твои выдумки фуфло перед терморектальным криптоанализом.
    Надо будет - напугают так, что снова вспомнишь :)

     
  • 8.37, Аноним, 22:07, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ректальный криптоанализатор ломает на расс
     
  • 5.17, Простой_аноним, 20:21, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Против паяльника это не поможет...
     
     
  • 6.20, Осторожный_аноним, 20:24, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если память на пароли плохая то на время поможет Лет через 10-20 можно будет за... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.27, Аноним, 20:43, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что, квантовыми алгоритмами уже научились, хотя бы теоретически, симметричные ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.30, Аноним, 21:00, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    биткоин-кошельки колоть будут?
     
  • 6.34, Аноним, 21:49, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Против паяльника это не поможет...

    На тебе уже проверили?

     
  • 3.39, Аноним, 22:24, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем VPN перед тором? Любишь себя светить спецслужбам?
     
     
  • 4.54, Осторожный_аноним, 01:07, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    VPN детектиться по fingerprint т.е. по mtu, если MTU стандартного размера то спецслужьы не просекут, что используется VPN и не просекут, что используется TOR, если же использовать просто TOR то он детектиться на раз. Гугли статью что-то типа - Tor throught VPN, VPN throught Tor.
     
     
  • 5.57, Аноним, 01:16, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не в этом плане Пускать TOR через VPN не каждый может Ты выделяешься среди все... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.58, Осторожный_аноним, 01:40, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого и используется double VPN. На входной узел Tor приходит пакет с VPN сервака, назовём его B, и сопоставить по временной метке мой IP и IP этого сервака B нельзя т.к. я иду на VPN сервак А, а сервак А перенаправляет зашифрованный запрос на VPN сервак B который уже обращается к входной ноде Tor.
     
     
  • 7.59, Аноним, 01:46, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Майоры имеют доступ к VPN серваку Смотрят какой-то хитрожопый TOR через VPN пус... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.51, Аноним, 00:03, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сурйозна Добавив даблвпн никто точно тебя не найдёт, даже ты сам себя ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.55, Осторожный_аноним, 01:09, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сурйозна. Добавив даблвпн никто точно тебя не найдёт, даже ты сам себя.

    double VPN это стандартная фича у многих VPN сервисов. Данные приходят на один сервак VPN, а уходят уже с другого сервака VPN т.е. по временной метке не отследить т.к. неизвестно с какого IP дальше ты лезешь в инет.

     
  • 1.31, Аноним, 21:07, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >SHA3

    Это тот, к которому были претензии у криптологов и который толкает АНБ?

     
     
  • 2.41, Товарищ майор, 22:34, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Тор нужно ослабить.  Должно быть ответственное крипто.
     
  • 2.44, Аноним, 23:09, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 1.46, devl547, 23:17, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Клиент Tor теперь может использоваться в роли туннелирующего HTTP-прокси (использует метод "HTTP CONNECT").

    Я правильно понимаю, что теперь можно выбросить privoxy<-->tinyproxy<-->tor(socks) и поставить privoxy<-->tor(http) ?

     
     
  • 2.47, Аноним, 23:31, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > privoxy<-->tinyproxy<-->tor(socks)

    Зачем это вообще нужно?

     
     
  • 3.49, devl547, 23:43, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Попутал чуток, но суть такая, что tinyproxy нужен раскидывать между tor и i2p по адресу сайта.
    После него в связке стоял polipo, потому что tinyproxy умел только в http, а tor только в socks.
    Сейчас можно от лишней сущности избавиться, как я понимаю.
     
     
  • 4.50, Аноним, 23:58, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Одного privoxy хватает для всего.
     
  • 1.52, Аноним, 00:32, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    * Добавлена поддержка новых дыр в процессорах, так как старые залатали
     
  • 1.61, Аноним, 04:09, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю куда написать, но мне очень больно Люблю свою страну, горжусь ее истори... весь текст скрыт [показать]
     

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