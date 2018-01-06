The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

06.01.2018 08:27  Уязвимость в процессорах AMD, позволяющая получить контроль над TPM-окружением

Исследователи из команды обеспечения безопасности Google Cloud выявили серьёзную брешь во встроенном в центральные процессоры AMD аппаратно изолированном исполняемом окружении, работу которого координирует отдельный процессор PSP (Platform Security Processor) на базе архитектуры ARM. Как и ранее выявленные уязвимости в сходных подсистемах Intel ME и ARM TrustZone, в AMD PSP найдена недоработка, позволяющая получить контроль над выполнением кода на стороне изолированного от основной системы окружения.

Уязвимость вызвана переполнением стека в функции EkCheckCurrentCert, поставляемой в прошивке fTMP с реализацией интерфейса для выполнения TPM-модулей (Trusted Platform Module), через которые предоставляются защищённые обработчики для выполнения операций, требующих повышенной защиты, например, в отдельное от операционной системы окружение выносятся функции, связанные с шифрованием, хранением ключей и аутентификацией.

Уязвимость в прошивке AMD PSP проявляется при обработке EK-ключей (Endorsement Key) и позволяет через передачу специально оформленного ключа получить контроль над счётчиком команд (регистр процессора, определяющий следующую выполняемую инструкцию). Уязвимость даёт возможность атакующему получить контроль над TPM-окружением на базе AMD PSP и скомпрометировать систему, незаметно для основного программного окружения.

В основном уязвимость представляет интерес с точки зрения создания руткитов, так как в результате атаки можно подменить обработчик TPM и это невозможно будет определить из пользовательской ОС из-за полной изоляции AMD PSP. При этом выполняемый в AMD PSP код может полностью контролировать всю системную память и ввод/вывод.

Для эксплуатации уязвимости атакующий должен добиться записи своего EK-ключа в NVRAM, уже имея привилегированный доступ в основной ОС или физический доступ к оборудованию. Кроме того, по информации AMD, для изменения содержимого SPI-Flash должен быть выставлен соответствующий переключатель на материнской плате, но он не защищает от возможности совершения временной атаки или от получения доступа к закрытой информации, такой как ключи шифрования.

Проблема была выявлена через статический анализ бинарных файлов прошивки, поставляемых с обновлением к BIOS. В эмуляторе продемонстрирована возможность совершения атак с использованием выявленной уязвимости. Компания AMD была информирована об уязвимости 28 сентября, 7 декабря подготовила исправление и начала его распространение среди производителей оборудования. Для конечных пользователей обновления fTMP с устранением проблемы будет доставлено в январском обновлении прошивки от OEM-производителей. Всем пользователям современных процессоров AMD рекомендуется обновить прошивки. PSP поставляется в процессорах AMD, выпущенных после 2013 года (семейство 16h и новее).

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/fulldisclo...)
  2. OpenNews: Серия критических уязвимостей в Intel Management Engine
  3. OpenNews: Эндрю Таненбаум поблагодарил Intel за использование MINIX в прошивке Management Engine 11
  4. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
  5. OpenNews: Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)
  6. OpenNews: Уязвимости в реализации аппаратно изолированных окружений TrustZone
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: amd, tpm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 08:37, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +16 +/
    Кто-то очень старается уравнять репутацию AMD
     
     
  • 2.23, Аноним, 09:57, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Кто бы это мог быть Вообще, мой внутренний параноик заволновался ещё на прошлой... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.44, Аноним, 10:49, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Товарищи из intel и amd явно перебрали с закладками их так много что уже нево... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.88, Аноним, 13:50, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это ты явно перебрал Наличие дыр 8212 прямое следствие сложности как аппарат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.91, Akteon, 13:58, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А где умный человек прячет лист ?? - В лесу !
     
  • 2.34, Аноним, 10:27, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это всего лишь переполнением стека в функции, поправят функцию в новой прошивке ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.79, пох, 12:58, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    и найдут переполнение в соседней И так - без конца, поскольку нанять для суперь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.82, Peppa, 13:29, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интел тоже не смогла этого сделать, да и что бы смогли нормальные программисты предвидеть?
    к счастью для нас теперь эти TPM отключаемые..
     
     
  • 5.89, пох, 13:52, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ну действительно, валидация входных данных в супер-пупер-защищенном механизме, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Zenitur, 08:38, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +15 +/
    Астрологи объявили месяц уязвимостей в процессорах.
     
     
  • 2.25, Аноним, 10:05, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    "2018" http://xkcd.com/1935
     
  • 1.4, Аноним, 08:52, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Кто-то говорил лучше покупать AMD, там нет закладок вроде Intel ME , а оказывае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним, 10:15, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Надо меньше слушать "кого-то". У amd свои аналоги intel me. И в arm есть.
     
     
  • 3.73, Пользователь, 12:23, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И в arm есть

    Поточнее можете о "закладках" в ARM?

     
  • 2.69, Аноним, 12:05, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Осиль прочитать статью до конца.
     
  • 2.83, Peppa, 13:30, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто-то говорил "лучше покупать AMD, там нет закладок вроде Intel ME", а
    > оказывается и у них есть свои закладки.

    Это было до 2013го.. так-то кто-то говорил что программы не могут использовать два ядра.

     
  • 1.6, Аноним, 09:02, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –10 +/
    Intel vs. AMD, счет - 1:1.
     
     
  • 2.9, Аноним, 09:10, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +9 +/
    По сравнению с WORLD EPIC FAIL в дизайне камней Intel/ARM это все мелочи и обновить микрокод можно.
     
     
  • 3.12, Аноним, 09:15, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Насчет ARM там только серверные А15, А57, А72, А75
     
     
  • 4.76, Пользователь, 12:28, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Экспертам с дивана" гораздо проще крикнуть, что все ARM-процессоры уязвимы.
     
  • 3.90, Аноним, 13:53, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Причём тут микрокод вообще Иксперды наконец проспались и набежали на опеннет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 09:13, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Угу щас
     
  • 2.40, VINRARUS, 10:41, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    3:2
     
  • 1.7, Аноним, 09:04, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    В оф. паблике пока молчат:
    https://vk.com/amdrussia
     
     
  • 2.8, Аноним, 09:07, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Компания AMD была информирована об уязвимости 28 сентября, 7 декабря подготовил... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, iPony, 09:51, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну я бы так уверенно не говорил бы за всех производителей оборудования Особенно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.62, Аноним, 11:54, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Казалось бы, причем тут Компания AMD , когда есть всех производителей оборудов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.86, iPony, 13:47, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Казалось бы, причем тут "Компания AMD"

    Пользователей не заботит.

     
  • 2.60, Аноним, 11:53, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    > оф. паблик
    > vk.com

    Ты сделал мой день.

     
     
  • 3.66, Аноним, 12:00, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    А что не так Сейчас все крупные компании в соц сетях сообщают больше новостей,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.72, Аноним, 12:23, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Может ты ему еще и свой смартфон покажешь Он пока из тех времен, когда только-т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.75, Маркетолог, 12:26, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Facebook и Twitter для этого есть. Вконтактик добавили чтобы был.
     
     
  • 5.78, Аноним, 12:41, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > MySpace для этого есть. Facebook и Twitter добавили чтобы был.

    Ок.

     
  • 1.11, Аноним, 09:14, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Вот не нужно делать умный BIOS Нам и с глупым без этих ваших PSP и ME хорошо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 09:31, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Они нужны чтобы сисадмину по сети перезагружать компьютер и переустанавливать ОС... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Аноним, 10:30, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Это в 80-х годах компьютеры уже умели делать, без всяких PSP и ME ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.81, kamiram, 13:28, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да уж. IBM при помощи простенькой платки давал такую возможность давным давно
     
  • 2.16, Аноним, 09:35, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому обход TMP - это фича, а не баг Кроме того, при физическом доступе злоумы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 09:38, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На AMD еще есть шифрование ОЗУ (AMD Secure Encrypted Virtualization - SEV)!
     
     
  • 4.42, VINRARUS, 10:44, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    ...силами этого же ARM ядра
     
  • 2.45, proninyaroslav, 10:50, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А вот большому брату жилось плохо, так как не мог контролировать компьютер юзера... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, Геймер, 09:30, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Короче переводим все критические вычисления на GPU видеокарты - базы данных там бухгалтерию. А на ЦПУ оставляем баловство всякое - игрушки киношки.
     
     
  • 2.15, Аноним, 09:34, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    GPU это пока неуловимый Джо, багов с безопасностью там может быть десяток раз больше.
     
  • 2.18, Аноним, 09:43, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Сковородка гладит, утюг жарит ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Аноним, 09:54, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https www opennet ru opennews art shtml num 34466 https www opennet ru ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.27, x0r, 10:09, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Гомоморфное шифрование
     
  • 2.48, Дегенератор, 10:53, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    GPU у всех нормальных парней всегда заняты.
     
  • 2.63, Аноним, 11:59, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    В следующем году: во всех видеокартах найдена убер-уязвимость.
     
     
  • 3.84, Аноним, 13:41, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Астрологи объявили год уязвимостей. Производительность снижается на 63%.
     
  • 1.20, Ильнур, 09:45, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как обстоят дела с эльбрусом
     
     
  • 2.24, Аноним, 10:00, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Так же, как с любой малоиспользуемой архитектурой - или багов нет, или просто их... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.93, Аноним, 14:21, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как бы очевидно, который из этих двух вариантов реалистичен ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.94, Аноним, 14:33, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    для того чтобы искать баги в Эльбрусе его сначала нужно купить, что например для... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, Аноним, 10:07, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А что там с Трансметой? Тоже самое будет и с Эльбрусом.
     
  • 2.28, Аноним, 10:09, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Поддерживает все баги x86 в режиме совместимости с x86.
     
  • 2.31, Аноним, 10:16, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Вот Шигорин сделал доклад Альт на Эльбрусе https www youtube com watch v Ky... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, Аноним, 10:28, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Эльбрус неуязвим для всех этих проблем, как и кирпич.
     
  • 2.50, an, 11:12, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    а в эльбрусе полная победа все лечится обновлением прошивки По крайней мере до... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.64, Аноним, 12:00, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    >Как обстоят дела с эльбрусом

    Там закладки ФСБ

     
  • 1.37, Аноним, 10:30, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну тут хоть обновлением прошивки лечится.
     
  • 1.38, VINRARUS, 10:35, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –13 +/
    Опа, вот и Ryzen полетел в ту же мусорку, при чем потенциал проблемы покрупнее, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.49, angra, 10:53, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    Из новости ты похоже смог осилить лишь два слова "AMD" и "уязвимость". Ну не сдерживай себя, расскажи нам еще раз про скучный Ryzen, тебе ведь так этого хочется.
     
  • 2.67, Аноним, 12:03, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Следи, следи, я у тебя уже дамп памяти ядра сделал.
     
  • 1.41, Аноним, 10:43, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Пару тредов назад анон писал про возможность отключить psp на некоторых материнк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.55, Crazy Alex, 11:25, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    какой возврат, если решается апдейтом прошивки?
     
  • 1.47, arisu, 10:52, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    сначала амд силили уязвимость интеля, теперь интель слил уязвимость амд. ну, это, жаба и гадюка, да.
     
     
  • 2.54, iPony, 11:24, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Хорошая теория на самом деле нет , но так слив уязвимостей был спланирован зара... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.61, vz, 11:53, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Главе Intel было о них известно ещё в июне 2017, вернее ему напели со стороны в том месяце, и они начали шевелиться, т.к. скрывать дальше стало трудно.
     
  • 1.56, Аноним, 11:25, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    AMD вслед за Intel 8230 Есть призрачная надежда, что подобные новости, появляю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.74, anomymous, 12:23, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > в принудительное светлое МЦСТ-будущее.

    Которое превратится в адовое настоящее, как только за поиск дыр в этих поделках возьмутся всерьёз.

     
     
  • 3.80, Аноним, 13:05, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Планета Земля: все ищут друг у друга дырки ).
     
  • 1.65, corvuscor, 12:00, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Заплатка будет поставлятьс с чем? С биосом? Тогда это труба.
    Но, собсвенно говоря, привелегированный доступ в основной ОС или физический доступ к железу сам по себе в подавляющем большинстве случаев означает установку абсолютно любой малвари.
     
     
  • 2.77, Аноним, 12:33, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В поставке микроода при перегрузке компа обновит проц, на AMD Ryzen нету контрол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.68, piteri, 12:03, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Они когда-нить перестанут толкать ос в каждый резистор?!
     
     
  • 2.92, Аноним, 14:06, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Перестанут За секунду до скайнета или матрицы, но не раньше Сейчас заняты - вс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.70, anomymous, 12:22, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вот тут я за законодательное закрепление обязательного наличия функций отключения для всяких TPM и прочего в процах.
     
     
  • 2.71, anomymous, 12:22, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    // прочего не связанного с выполнением пользовательского кода shit'а
     
  • 1.85, Джон Ленин, 13:46, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато теперь МЫЛОВАРНЮ с КОРОБКОЙ наконец поломают.
     
     
  • 2.95, Аноним, 14:33, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зато теперь МЫЛОВАРНЮ с КОРОБКОЙ наконец поломают.

    в них нет PSP

     
  • 1.87, Аноним, 13:48, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что же вы не приобрели независимые процессоры Какой толк от noscript и ublock, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.96, Аноним, 14:47, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Я слежу за твоей грамотностью. Две запятые пропустил.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor