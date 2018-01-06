06.01.2018 08:27  Уязвимость в процессорах AMD, позволяющая получить контроль над TPM-окружением

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|4.82, Peppa, 13:29, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Интел тоже не смогла этого сделать, да и что бы смогли нормальные программисты предвидеть?
к счастью для нас теперь эти TPM отключаемые..
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|2.83, Peppa, 13:30, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Кто-то говорил "лучше покупать AMD, там нет закладок вроде Intel ME", а
> оказывается и у них есть свои закладки.
Это было до 2013го.. так-то кто-то говорил что программы не могут использовать два ядра.
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|1.13, Геймер, 09:30, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Короче переводим все критические вычисления на GPU видеокарты - базы данных там бухгалтерию. А на ЦПУ оставляем баловство всякое - игрушки киношки.
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|2.49, angra, 10:53, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+7 +/–
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Из новости ты похоже смог осилить лишь два слова "AMD" и "уязвимость". Ну не сдерживай себя, расскажи нам еще раз про скучный Ryzen, тебе ведь так этого хочется.
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|1.47, arisu, 10:52, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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сначала амд силили уязвимость интеля, теперь интель слил уязвимость амд. ну, это, жаба и гадюка, да.
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|3.61, vz, 11:53, 06/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Главе Intel было о них известно ещё в июне 2017, вернее ему напели со стороны в том месяце, и они начали шевелиться, т.к. скрывать дальше стало трудно.
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|1.65, corvuscor, 12:00, 06/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Заплатка будет поставлятьс с чем? С биосом? Тогда это труба.
Но, собсвенно говоря, привелегированный доступ в основной ОС или физический доступ к железу сам по себе в подавляющем большинстве случаев означает установку абсолютно любой малвари.
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