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01.01.2018 10:31  Facebook открыл систему распознавания речи Wav2Letter

Facebook опубликовал проект Wav2Letter, в котором открыл наработки, связанные с распознаванием речи, созданные в лаборатории искусственного интеллекта Facebook AI Research. Wav2Letter сочетает простоту и высокую эффективность преобразования речи в текст. Код оформлен в виде модулей к библиотеке глубинного машинного обучения Torch, написанных на языке Lua и распространяемых под лицензией BSD. Для обработки звука применяется библиотека Libsndfile, а для цифровой обработки сигналов при помощи дискретного преобразования Фурье - FFTW. Поставляются готовые натренированные модели для английского языка.

Опубликованный код содержит реализацию архитектуры, основанной на использовании акустической модели и графа декодирования, созданных при помощи системы машинного обучения на базе свёрточной нейронной сети. Система использует посимвольный метод разбора, не требующий предварительного разделения фонем при проведении машинного обучения. В Wav2Letter применяется техника автоматического сегментирования, которая позволяет обучить систему на основе записи звука и текстовой транскрипции, без дополнительных аннотаций.

Для работы декодировщика требуется только список слов и языковая модель - весовые характеристики букв выделяются из акустической модели, без необходимости подключения словарей фонетической лексики. Для ускорения проведения обучения поддерживается задействование GPU NVIDIA (CUDA) или кластерных систем (OpenMPI и TorchMPI).

При проверке на тестовом наборе LibriSpeech система показала одни из лучших результатов по уровню ошибок при разборе как чистой (уровень ошибок 4.8%), так и запутанной (уровень ошибок 14.5%) речи. Для сравнения, уровень ошибок при распознавании человеком оценивается в 5.83%, а уровень ошибок при работе Mozilla Voice составляет 6.5%, Google Speech - 6.64%, wit.ai - 7.94%, Bing Speech - 11.73%, Apple Dictation - 14.24%.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/facebookres...)
  2. OpenNews: Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
  3. OpenNews: Тестовый выпуск свободной системы распознавания речи Simon 0.4.80
  4. OpenNews: Инициатива по созданию полнофункциональной свободной системы распознавания речи
  5. OpenNews: Представлен первый релиз свободного синтезатора речи Gnuspeech
  6. OpenNews: Представлена техника воссоздания речи по вибрации предметов на видеозаписи
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: voice, speach, facebook
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  • 1, Аноним, 10:40, 01/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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    Прикольно. Как раз искал нечто подобное для умного дома. Попробую.
     
     
  • 3, Аноним, 11:03, 01/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    в виде модулей к библиотеке глубинного машинного обучения Torch Мне кажется, ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, A.Stahl, 10:42, 01/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну казалось бы -- всё хорошо. Лучше, чище, быстрее... Но нет, Шталь всегда найдёт о чём побурчать -- готов поспорить, что скоро какой-то маргинальный дизайнер интерфейсов (из Эппл например, их пользователи что угодно готовы жрать лишь бы нужный логотип был на месте) скажет -- дисплеи/клавиатуры на мелких устройствах -- не модно, не стильно и совсем не молодёжно.
    И всё. Случится... Нет, я не возьмусь описывать эпичность перспектив. И не потому что не осилю. Просто противно.
     

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