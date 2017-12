This page attempts to document and coordinate efforts towards NetBSD/evbarm on Raspberry Pi. All board variants are supported. Initial, limited, Raspberry Pi support was introduced in NetBSD 6.0. NetBSD 7.0 adds complete support for the board, along with introducing support for the quad-core Raspberry Pi 2 board. Raspberry Pi 3 support was added for NetBSD 8, and backported to NetBSD 7 in July of 2017.

Думаю философия NetBSD обязывает работать везде, где можно. Возможно, NetBSD уже работает на каких-то платформах, которые пока не поддерживает Линукс.