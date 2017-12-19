19.12.2017 09:33  Злоумышленники устроили MitM-атаку на компанию Fox-IT, захватив её домен

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|1.1, Фуррь, 09:56, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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>Специализирующаяся на компьютерной безопасности компания
>по недосмотру на сайте регистратора не была включена двухфакторная аутентификация
Epic win. И смех, и грех.
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|6.19, Нимус, 11:49, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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А кто Вам должен рассказать, если само крипто-про. то они косвенно это сделали, выпустив версию 3.6.777, удалив все другие, и выпустив рекомендацию от себя и ФСБ о переходе на вышеуказанную версию.
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|7.21, Фуррь, 12:24, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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И что? Это говорит максимум о закрытии опасной уязвимости, а не о загадочном взломе, скрываемом спецслужбами.
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|8.24, Нимус, 13:17, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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"пять тыщ миллионов", это пять миллиардов что-ли? А личные данные в чем выражаются, что это? То что у них случился фейл, факт подтвержденный, но что это за фейл, и как его использовали, действительно интересно.
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|4.9, хрю, 10:35, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> симку спер
даже не обязательно симку переть, достаточно перехватить sms, не так давно была новость - в германщине взломали оператора и перехватывали смски для воровства денег.
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|5.40, Аноним84701, 14:49, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> даже не обязательно симку переть, достаточно перехватить sms, не так давно была
> новость - в германщине взломали оператора и перехватывали смски для воровства денег.
Только там вначале жертвы получали в дар коняшку деревянную, которая тырила логины с паролями к банковскому аккаунту и сами мобильные номера.
Так сказать "классика" – только до этого cпециалисты по нечестному отъему денег заказывали у оператора вторую симку (и тут как повезет), а теперь вот решили наказать тех операторов, кто еще в 2014 хвалился устранить "самые-самые" дыры в SS7, но … языком маркетологов и пиарщиков молоть, это совсем не мешки денег на модернизацию выкладывать.
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|5.38, пох, 14:34, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ваш пост огорчает домохозяек, секретарш и модных мальчиков, которым хочется быстро и
> удобно.
а им-то зачем? Они сайт купили вместе с регистрацией и всей фигней.
В далекие времена, когда я имел отношение к регистрациям сайтов для клиентов, у нас была невидимая клиентам галочка, суть которой сводилась к "не идиот ли это". При ее установке домен регистрировался на нас. Потому что укажут почту на мэйлсру, от которой через пять минут забудут пароль, а через десять - что она у них вообще существовала, читать то что туда присылают ни в коем случае не будут, оплату пропустят, и вообще, меньше знают, крепче спят.
за все время не нашлось ни одного достаточно ушлого, чтобы при этом хотя бы поинтересоваться, а его ли это теперь вообще домен.
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|1.3, пох, 10:08, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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конечно же, ни словом ни обмолвились о том, кто именно этот расп-яй регистратор.
(сейчас их домен ведет на cloudflare,и это,наверняка, не те, кто проcрали credentials своих пользователей)
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|3.7, пох, 10:26, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> И в чем виноват регистратор?
конечно же, ни в чем. Мне просто очень интересно, кто бы это мог быть.
И именно по этой причине его имя останется тайной навеки. Потому что на месте любого вменяемого пользователя (ты к ним не относишься) сменить его надо немедленно.
P.S. впрочем, "тоже мне, бином ньютона" - "18 лет назад", домен com, угадайте с одной попытки. Именно эти ребята пару лет назад попытались у меня сп..ть домен. Сами, без всяких ужасных хакеров. (нет, ничего такого - наверняка продали бы мне его тут же обратно - по хорошей цене)
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|2.37, пох, 14:27, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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уже обычный факс или даже скан подписанного документа весьма резко уменьшит количество желающих поиграть в эту игру.
Потому что во-первых, ты не захочешь снабдить полицию образцом своего почерка, во-вторых, взлом регистратора в странах пятого и шестого мира может быть расценен как невинная детская игра в крысу. А вот за подделку документа закроют всерьез и надолго.
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