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19.12.2017 09:33  Злоумышленники устроили MitM-атаку на компанию Fox-IT, захватив её домен

Специализирующаяся на компьютерной безопасности компания Fox-IT, развивающая проект OpenVPN-NL (вариант OpenVPN с усиленной защитой), раскрыла информацию о произошедшей в сентябре компрометации инфраструктуры. В течение примерно 10 часов атакующие полностью контролировали трафик к клиентскому порталу компании, включая обращения по HTTPS.

В результате инцидента атакующие смогли получить доступ к учётной записи Fox-IT на сайте регистратора доменов и перевести обслуживание домена fox-it.com на свой DNS-сервер. Каким образом удалось получить доступ к интерфейсу регистратора остаётся неясным, так как представители Fox-IT уверяют, что использовали для доступа надёжный пароль, не подверженный словарному перебору. При этом они согласились, что по недосмотру на сайте регистратора не была включена двухфакторная аутентификация (домен был зарегистрирован 18 лет назад, а опция двухфакторной аутентификации появилась у регистратора относительно недавно).

Получив контроль за доменом, атакующие на несколько минут перенаправили электронную почту на свой почтовый сервер (для подтверждения владения доменом) и оперативно получили новый SSL-сертификат для домена fox-it.com. Затем они направили домен clientportal.fox-it.com на свой сервер, на котором был организован перехват всего трафика. Для скрытия следов после перехвата запросы транслировались на оригинальный сервер, создавая у пользователей иллюзию, что они обращаются к легитимному сайту.

В качестве мер для противостояния подобным атакам рекомендуется ввести в практику плановую смену паролей и включить двухфакторную аутентификацию у регистратора или перейти к регистратору, не допускающему смену параметров домена через web-интерфейс. Также рекомендуется наладить мониторинг изменений SSL-сертификатов через механизм Certificate Transparency, который базируется на ведении публичного лога всех выданных сертификатов, не позволяющего удостоверяющему центру сгенерировать сертификат без отражения в этом логе и дающего возможность владельцам и пользователям проводить аудит изменений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fox-it.com/en/insi...)
  2. OpenNews: Атакующие получили контроль над доменом проекта Metasploit через обман регистратора
  3. OpenNews: Один из участников проекта присвоил себе домен Cyanogenmod.com и попытался шантажировать сообщество
  4. OpenNews: Атака на регистраторов доменов привела к перенаправлению крупнейших сайтов
  5. OpenNews: Новый метод фишинга с использованием unicode-символов в домене
  6. OpenNews: Техника атаки, позволившая получить контроль над всеми доменами в зоне .io
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mitm
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  • 1.1, Фуррь, 09:56, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    >Специализирующаяся на компьютерной безопасности компания
    >по недосмотру на сайте регистратора не была включена двухфакторная аутентификация

    Epic win. И смех, и грех.

     
     
  • 2.2, Аноним, 10:06, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    Двухфакторка - не панацея У многих она так реализована, что только способствует... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.4, Аноним, 10:10, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Привет многим.
     
     
  • 4.13, Аноним, 10:47, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Приветы криптопро и прочим У датчан вот конторка делающая что-то для правительс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.16, Аноним, 11:13, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    И даже пруф уважаемый Аноним может предоставить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.19, Нимус, 11:49, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А кто Вам должен рассказать, если само крипто-про. то они косвенно это сделали, выпустив версию 3.6.777, удалив все другие, и выпустив рекомендацию от себя и ФСБ о переходе на вышеуказанную версию.
     
     
  • 7.21, Фуррь, 12:24, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    И что? Это говорит максимум о закрытии опасной уязвимости, а не о загадочном взломе, скрываемом спецслужбами.
     
  • 7.22, Аноним, 12:30, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А власти скрывают на самом деле через дыру в крипте утекло пять тыщ миллионов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.24, Нимус, 13:17, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "пять тыщ миллионов", это пять миллиардов что-ли? А личные данные в чем выражаются, что это? То что у них случился фейл, факт подтвержденный, но что это за фейл, и как его использовали, действительно интересно.
     
  • 7.46, Аноним, 16:44, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да-да, рекомендация от майора, поставь крипто-зонд с бэкдорами и чувствуй себя в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.6, пох, 10:20, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    имянно Как правило, это совершенно бесполезный лишний геморрой Часто еще и опа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, хрю, 10:35, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > симку спер

    даже не обязательно симку переть, достаточно перехватить sms, не так давно была новость - в германщине взломали оператора и перехватывали смски для воровства денег.

     
     
  • 5.40, Аноним84701, 14:49, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > даже не обязательно симку переть, достаточно перехватить sms, не так давно была
    > новость - в германщине взломали оператора и перехватывали смски для воровства денег.

    Только там вначале жертвы получали в дар коняшку деревянную, которая тырила логины с паролями к банковскому аккаунту и сами мобильные номера.
    Так сказать "классика" – только до этого cпециалисты по нечестному отъему денег заказывали у оператора вторую симку (и тут как повезет), а теперь вот решили наказать тех операторов, кто еще в 2014 хвалился устранить "самые-самые" дыры в SS7, но … языком маркетологов и пиарщиков молоть, это совсем не мешки денег на  модернизацию выкладывать.

     
  • 4.14, Аноним, 11:00, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ваш пост огорчает домохозяек, секретарш и модных мальчиков, которым хочется быст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.38, пох, 14:34, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ваш пост огорчает домохозяек, секретарш и модных мальчиков, которым хочется быстро и
    > удобно.

    а им-то зачем? Они сайт купили вместе с регистрацией и всей фигней.
    В далекие времена, когда я имел отношение к регистрациям сайтов для клиентов, у нас была невидимая клиентам галочка, суть которой сводилась к "не идиот ли это". При ее установке домен регистрировался на нас. Потому что укажут почту на мэйлсру, от которой через пять минут забудут пароль, а через десять - что она у них вообще существовала, читать то что туда присылают ни в коем случае не будут, оплату пропустят, и вообще, меньше знают, крепче спят.

    за все время не нашлось ни одного достаточно ушлого, чтобы при этом хотя бы поинтересоваться, а его ли это теперь вообще домен.

     
  • 3.12, Аноним, 10:43, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Более того, SS7 никогда не делался с прицелом на безопасность и там можно вытвор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Аноним, 11:24, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Для тебя двухфакторная аутентификация — это только SMS?
     
  • 4.48, Demo, 16:52, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там виден SPC, с которого приходили IAM'ы. А так как это CONS, то отправитель может быть идентифицирован однозначно, в отличие от IP.
     
  • 2.25, Аноним, 13:29, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    от инсайда или от взлома регистратора не спасёт ничего ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, пох, 10:08, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    конечно же, ни словом ни обмолвились о том, кто именно этот расп-яй регистратор.

    (сейчас их домен ведет на cloudflare,и это,наверняка, не те, кто проcрали credentials своих пользователей)

     
     
  • 2.5, Аноним, 10:16, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И в чем виноват регистратор?
     
     
  • 3.7, пох, 10:26, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > И в чем виноват регистратор?

    конечно же, ни в чем. Мне просто очень интересно, кто бы это мог быть.
    И именно по этой причине его имя останется тайной навеки. Потому что на месте любого вменяемого пользователя (ты к ним не относишься) сменить его надо немедленно.


    P.S. впрочем, "тоже мне, бином ньютона" - "18 лет назад", домен com, угадайте с одной попытки. Именно эти ребята пару лет назад попытались у меня сп..ть домен. Сами, без всяких ужасных хакеров. (нет, ничего такого - наверняка продали бы мне его тут же обратно - по хорошей цене)

     
  • 3.15, Аноним, 11:11, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Может быть, тем, что у стороннего лица есть возможность получить доступ к интер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.47, Аноним, 16:46, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Героев надо знать в лицо.
     
  • 1.17, Аноним, 11:21, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А как Заказные письма слать с нотариально заверенной подписью ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, пох, 14:27, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    уже обычный факс или даже скан подписанного документа весьма резко уменьшит количество желающих поиграть в эту игру.
    Потому что во-первых, ты не захочешь снабдить полицию образцом своего почерка, во-вторых, взлом регистратора в странах пятого и шестого мира может быть расценен как невинная детская игра в крысу. А вот за подделку документа закроют всерьез и надолго.

     
  • 2.44, Аноним, 16:26, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Поможет трехфакторная аутентификация!
     
  • 1.23, Это фиаско, 12:50, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Гордыня фраера сгубила. Когда "спецы по безопасности" не могут обеспечить свою безопасность.
     
     
  • 2.26, Аноним, 13:33, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –9 +/
    А ты можешь свою обеспечить Вот допустим у тебя ведро И тебя постоянно ломают,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.39, Аноним, 14:44, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что делать то?
     
     
  • 4.42, Аноним, 16:10, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Заняться чем-нибудь другим
     
  • 3.43, Это фиаско, 16:23, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Нет. Но я и не кричу об этом на каждом углу и не предлагаю всем свои "крутые услуги".
     

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