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15.12.2017 08:51  Федеральное агентство по связи США отменяет правила сетевого нейтралитета

Федеральное агентство по связи США (FCC) проголосовало за отмену установленных два года назад правил в отношении соблюдения сетевого нейтралитета, запрещавших платное повышение приоритета, блокирование доступа и ограничение скорости обращения к контенту и сервисам, распространяемым на законных основаниях.

Из 5 имеющих право голоса членов комиссии FCC, два, представляющих демократическую партию, выступали за сохранение сетевого нейтралитета, а другие два участника, выдвинутые республиканской партией, настаивали на отмене сетевого нейтралитета. Итоговым стал голос руководителя FCC, который проголосовал за отмену правил, устанавливающих сетевой нейтралитет. Представители Mozilla, EFF и других правозащитных организаций намерены добиться отмены принятого решения в Конгрессе США (Конгресс должен утвердить решение FCC) и через суд.

Ранее существующие правила сетевого нейтралитета поддерживали открытый характер сети интернет и закрепляли за пользователями право в любое время заходить на любые сетевые ресурсы, а за разработчиками - возможность создавать новые сервисы и продукты, без необходимости получения разрешения на это от кого бы то ни было. Нейтралитет был обеспечен в классификации "Title II", в рамках которой широкополосный доступ трактовался как "информационный сервис", а не "телекоммуникационный сервис", что ставило распространителей контента и операторов связи в один ранг и не допускало дискриминации одной из сторон. После отмены ранее существовавших правил установившийся баланс будет нарушен в пользу операторов связи.

Сторонники нейтралитета, среди которых в основном крупные контент-провайдеры и online-сервисы, отстаивают недопустимость разделения приоритетов для разных видов и источников трафика, так как это неизбежно приведёт к ухудшению качества доступа к одним сайтам и видам данных за счёт увеличения приоритета для других, а также усложнит выведение на рынок новых сервисов, так как они будут изначально проигрывать по качеству доступа сервисам, заплатившим провайдерам за повышение приоритета их трафика.

Противники нейтралитета, среди которых преобладают интернет-провайдеры и производители сетевого оборудования, добивались возможности изменения приоритетов для разного вида трафика на своё усмотрение, главным образом с целью организации сбора отчислений с контент-провайдеров за повышение скорости доступа к их ресурсам или для повышения качества доступа к своим сервисам за счёт ограничения скорости к сервисам конкурентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nytimes.com/2017/1...)
  2. OpenNews: TP-Link согласился вернуть поддержку альтернативных прошивок
  3. OpenNews: Для MIPS-устройств разработан метод соблюдения требований FCC для использования свободных прошивок
  4. OpenNews: В Linksys WRT продолжена поддержка свободных прошивок при новых требованиях FCC
  5. OpenNews: TP-LINK блокировал возможность установки альтернативных прошивок
  6. OpenNews: Консорциум W3С утвердил средства DRM для Web в качестве стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: fcc
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  • 1.2, iPony, 09:01, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –8 +/
    Ну так по факту его и давно нет Не не получиться в такой разнородной сети делат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Анотоним, 09:06, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Теперь все будут смотреть только котят.
     
     
  • 3.7, АнонимышЪ, 09:11, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    За бабки.
     
  • 3.82, Аноним, 12:28, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Позор!!!!
     
  • 3.84, Аноним, 12:30, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Только американцы в США.
     
  • 2.80, Всем Анонимам Аноним, 12:14, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Имеется ввиду что операторы-монополисты могут теперь просто шантажировать больших контент-провайдеров. Я помню что раньше Netflix должен был кому-то деньги отчислять за трафик. Т.е. им, возможно, придется или повышать плату или часть прибыли отдавать операторам-монополистам.
    Или еще хуже, оператор может просто тормозить трафик от Netflix вызывая ухудшение качества. А тем временем его собственный сервис всегда будет без ограничений. И если нельзя больше ни у кого интернет получить в этом поселке, то выбора не будет.
     
     
  • 3.89, koblin, 12:45, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто у каждого контент-провайдера (гугл, фейсбук, эпл, нетфликс ...) будет свой оператор связи, делов-то
     
  • 2.81, Ярово, 12:26, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вот тут щас по местной молодой тусовки либерастни стоит начать обсуждать закон Яровой, кровавую гэбню, людоедов генсеков и прочее, что у вас там в методичках.
     
     
  • 3.83, Аноним, 12:29, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Удаки есть везде, к сожалению ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 09:28, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Выделить государству один частотный диапазон с полосой 1 Гц ну, военным еще оди... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Аноним, 09:40, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Проблема в том, что цензурой в сша занимаются частные компании и провайдеры..
     
     
  • 3.30, Аноним, 09:43, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А какие ещё регуляции нужно repeal, чтобы можно было сделать своего провайдера?
     
  • 3.63, Аноним, 10:36, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так они же за свой счет занимаются Минннннуточку, Понятно, кто за все... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 09:41, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В Title II нет ничего про сетевой нейтралитет Откуда вообще миф о том, что до 2... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, AntonAlekseevich, 09:45, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Посмотри на сайте Министерства юстиций США code https www justice gov crt... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.44, Аноним, 10:04, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это, конечно, смешно, что подверженные истерии даже не разобрались, который из T... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.72, svlasov, 11:33, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Блокировка Скайпа и FaceTime на AT&T на iPhone. Блокировка торрентов на Comcast.
     
  • 1.32, Аноним, 09:48, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лоббировали интересы, некоторые компании ведь проложили свои кабеля
     
  • 1.35, Аноним, 09:51, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я за сетевой нейтралитет, я не слышал ничего нового по тем новостям, когда реч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 09:52, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    что будет с опеннетом и серверами дистра?
     
     
  • 2.42, Аноним, 10:03, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Центось будет скачиваться быстрее дебаина.
     
     
  • 3.67, Аноним, 10:59, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Центось будет скачиваться быстрее дебаина.

    С mirror.yandex.ru?

     
     
  • 4.85, Аноним, 12:31, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оттуда будут быстро качаться яндекс браузер и яндекс карты, а остальное ибо д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.90, alex118, 12:48, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    С бэкдорами яндекса?
     
     
  • 5.93, Andrey Mitrofanov, 12:54, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > С бэкдорами яндекса?

    Тех, кто не подписывает релизы не жалко. И их скачивающих.

     
  • 2.86, Аноним, 12:32, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если не качаешь с серверов в США, то ничего не изменится.
     
  • 1.40, Аноним, 09:59, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Хорошая новость Теперь все будут впитывать только демократизированный контент ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.47, Аноним, 10:06, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    И выпить колы. Какие гамбургеры без колы?!
     
  • 2.48, Аноним, 10:08, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не хочу!
     
  • 2.51, АНБ, 10:12, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    мне пожалуйста без верхней половины булки и колу покалорийнее... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.68, Алексей, 11:00, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Вы паблик перепутали, речь идет не о России с его Роспотребнадзором, фсб и проче... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.71, Аноним, 11:18, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нет, речь идет об Америке с ее АНБ, ЦРУ и прочей падалью.
     
  • 2.69, Аноним, 11:01, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Республиканизированный же ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.43, qwerty_qwert1, 10:04, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Федеральное агентство по связи США (FCC) проголосовало за отмену"
    а кто в курсе как дальше будет, надо какой закон или все? если "проголосовало" то уже отменили?
     
     
  • 2.45, Аноним, 10:05, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нет, не надо Это их внутренние указы, а не закон ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, АНБ, 10:14, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> "Федеральное агентство по связи США (FCC) проголосовало за отмену"
    >> а кто в курсе как дальше будет, надо какой закон или все?
    >> если "проголосовало" то уже отменили?
    > Нет, не надо. Это их внутренние указы, а не закон.

    только их внутренние указы иной раз фактически являются мировыми законами. Это не плохо и не хорошо, это прикольно.

     
     
  • 4.70, Аноним, 11:08, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это плохо.
    Ваш кэп.
     
     
  • 5.74, Аноним, 11:49, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему плохо?
     
     
  • 6.87, Аноним, 12:33, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему человек с ружьем плох для человека с луком и стрелами Вот вождь красноко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.55, Аноним, 10:16, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Т.е. 5 человек принимают решение за всю страну? Как это "демократично" :)
     
     
  • 2.60, Аноним, 10:23, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нужно было провести референдум?
     
     
  • 3.75, Аноним, 11:49, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Нужно было провести референдум?

    хотя бы голосование в парламенте

     
     
  • 4.78, Аноним, 12:04, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ещё заседание в Конгрессе. (хотя что-то подсказывает перевес). Новость желтит.
     
  • 3.91, Аноним, 12:51, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По хорошему - да Потому что затрагивает много кого И наезжает на базовые права... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.79, демократично, 12:04, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    По сути один, т.к. демократы по своей природе за все что касается равенства и свобод, а республиканцы - за все что касается бизнеса.
     
  • 1.59, Crazy Alex, 10:22, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть разные мнения: http://techfreedom.org/dont-buy-hype-net-neutrality-firmer-ground-today-yeste
     
  • 1.61, Baz, 10:29, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    где-то был фильм антиутопия в которой пришельцы захватили ЭТУ планету и люди был... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.88, Аноним, 12:44, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чуваки, свободный интернет вы прокакали уже давно 1 блокировка имен DNS 2 бло... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.92, Аноним, 12:52, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты, типа, раздвинул булки и получаешь удовольствие от швабры?
     

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