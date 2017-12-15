15.12.2017 08:51  Федеральное агентство по связи США отменяет правила сетевого нейтралитета

Федеральное агентство по связи США (FCC) проголосовало за отмену установленных два года назад правил в отношении соблюдения сетевого нейтралитета, запрещавших платное повышение приоритета, блокирование доступа и ограничение скорости обращения к контенту и сервисам, распространяемым на законных основаниях.

Из 5 имеющих право голоса членов комиссии FCC, два, представляющих демократическую партию, выступали за сохранение сетевого нейтралитета, а другие два участника, выдвинутые республиканской партией, настаивали на отмене сетевого нейтралитета. Итоговым стал голос руководителя FCC, который проголосовал за отмену правил, устанавливающих сетевой нейтралитет. Представители Mozilla, EFF и других правозащитных организаций намерены добиться отмены принятого решения в Конгрессе США (Конгресс должен утвердить решение FCC) и через суд.

Ранее существующие правила сетевого нейтралитета поддерживали открытый характер сети интернет и закрепляли за пользователями право в любое время заходить на любые сетевые ресурсы, а за разработчиками - возможность создавать новые сервисы и продукты, без необходимости получения разрешения на это от кого бы то ни было. Нейтралитет был обеспечен в классификации "Title II", в рамках которой широкополосный доступ трактовался как "информационный сервис", а не "телекоммуникационный сервис", что ставило распространителей контента и операторов связи в один ранг и не допускало дискриминации одной из сторон. После отмены ранее существовавших правил установившийся баланс будет нарушен в пользу операторов связи.

Сторонники нейтралитета, среди которых в основном крупные контент-провайдеры и online-сервисы, отстаивают недопустимость разделения приоритетов для разных видов и источников трафика, так как это неизбежно приведёт к ухудшению качества доступа к одним сайтам и видам данных за счёт увеличения приоритета для других, а также усложнит выведение на рынок новых сервисов, так как они будут изначально проигрывать по качеству доступа сервисам, заплатившим провайдерам за повышение приоритета их трафика.

Противники нейтралитета, среди которых преобладают интернет-провайдеры и производители сетевого оборудования, добивались возможности изменения приоритетов для разного вида трафика на своё усмотрение, главным образом с целью организации сбора отчислений с контент-провайдеров за повышение скорости доступа к их ресурсам или для повышения качества доступа к своим сервисам за счёт ограничения скорости к сервисам конкурентов.



