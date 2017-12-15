15.12.2017 08:51  Федеральное агентство по связи США отменяет правила сетевого нейтралитета

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|2.80, Всем Анонимам Аноним, 12:14, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Имеется ввиду что операторы-монополисты могут теперь просто шантажировать больших контент-провайдеров. Я помню что раньше Netflix должен был кому-то деньги отчислять за трафик. Т.е. им, возможно, придется или повышать плату или часть прибыли отдавать операторам-монополистам.
Или еще хуже, оператор может просто тормозить трафик от Netflix вызывая ухудшение качества. А тем временем его собственный сервис всегда будет без ограничений. И если нельзя больше ни у кого интернет получить в этом поселке, то выбора не будет.
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|2.81, Ярово, 12:26, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Вот тут щас по местной молодой тусовки либерастни стоит начать обсуждать закон Яровой, кровавую гэбню, людоедов генсеков и прочее, что у вас там в методичках.
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|1.43, qwerty_qwert1, 10:04, 15/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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"Федеральное агентство по связи США (FCC) проголосовало за отмену"
а кто в курсе как дальше будет, надо какой закон или все? если "проголосовало" то уже отменили?
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|3.53, АНБ, 10:14, 15/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> "Федеральное агентство по связи США (FCC) проголосовало за отмену"
>> а кто в курсе как дальше будет, надо какой закон или все?
>> если "проголосовало" то уже отменили?
> Нет, не надо. Это их внутренние указы, а не закон.
только их внутренние указы иной раз фактически являются мировыми законами. Это не плохо и не хорошо, это прикольно.
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