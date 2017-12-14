14.12.2017 19:09  HTML 5.2 получил статус рекомендованного стандарта

Консорциум W3C объявил о придании набору спецификаций HTML 5.2 статуса рекомендованного стандарта, а также опубликовал первый черновой вариант следующей версии стандарта - HTML 5.3. Ранее действующая спецификация HTML 5.1 объявлена устаревшей. Спецификации HTML5 не ограничиваются только разметкой и включают в себя целый набор web-технологий, в совокупности формирующих открытую web-платформу - программное окружение для работы кросс-платформенных приложений, способных взаимодействовать с оборудованием, поддерживающие средства для работы с видео, графикой и анимацией, предоставляющей расширенные сетевые возможности. Ключевые изменения: Добавлен API Payment Request, который позволяет организовать быстрое совершение платежей при помощи кредитной карты, без необходимости повторного ручного ввода типовой информации, такой как данные о плательщике, номер карты (для подтверждения вводится CVC-код) и адрес доставки;

Добавлена спецификация Content Security Policy Level 3 и возможность определённого в ней атрибута nonce в теге link, через который можно передать одноразовое значение для определения факта загрузки и применения внешнего ресурса, указанного в теге link.

Система внешних браузерных плагинов объявлена устаревшей, все новые технологии, напрмер, средства интеграции с устройствами виртуальной реальности, предлагается развивать в составе штатных Web-платформ;

Определение тега main изменено для обеспечения поддержки современных адаптивных методов вёрстки;

Тег style теперь можно использовать внутри тега body;

Производителям браузеров предписана улучшить поддержки email-адресов, содержащих символы национальных алфавитов;

Добавлен тег dialog, позволяющий формировать диалоговые окна и управлять ими через JavaScript API;

Интегрирована поддержка JavaScript-модулей, определённых в спецификации ECMAScript 2015. Для загрузки модулей можно использовать тег "script" с флагом "type=module", а для экспорта и импорта модулей доступны операторы export и import;

Добавлен атрибут ReferrerPolicy, позволяющий контролировать какие данные будут передаваться в заголовке Referrer для элементов a, area, img и iframe. Например, same-origin - заполнять только для того же домена, strict-origin - всегда отправлять обрезанным, strict-origin-when-cross-origin - отправлять обрезанным на другие хосты;

Добавлена поддержка Presentation API для организации передачи содержимого экрана на другие устройства. Например, при открытии сайта на смартфоне можно организовать показ презентации на телевизоре. Для разрешения применения Presentation API следует использовать значение allow-presentation в атрибуте sandbox в iframe;

Для ссылок добавлена поддержка атрибута noreferrer, позволяющего организовать переход по ссылке без передачи Referrer;

Добавлена поддержка методов registerContentHandler(), isContentHandlerRegistered() и isProtocolHandlerRegistered();



