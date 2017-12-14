14.12.2017 18:31  Выпуск дисплейного сервера Mir 0.29

Подготовлен релиз дисплейного сервера Mir 0.29, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Пакеты для установки в Ubuntu 16.04, 17.04 и 17.10 размещены в PPA-репозитории проекта. Пакет с Mir 0.29 также одобрен для включения в репозиторий Ubuntu 18.04 (будет перенесён из proposed в main в течение недели). Основные изменения: Продолжена реализация поддержки средств для обеспечения запуска Wayland-приложений в окружении Mir, используя Mir в качестве композитного сервера для Wayland. Улучшен охват тестами кода, связанного с Wayland. Устранены проблемы, выявленные в процессе проверки кода на предмет совместимости со спецификациями Wayland.

ABI mirserver обновлён до версии 46;

Обеспечена возможность сборки и работы в окружении дистрибутива Fedora (26, 27 и rawhide).

Включена поддержка захвата экрана в буферы в разделяемой памяти (SHM).



