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14.12.2017 18:31  Выпуск дисплейного сервера Mir 0.29

Подготовлен релиз дисплейного сервера Mir 0.29, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Пакеты для установки в Ubuntu 16.04, 17.04 и 17.10 размещены в PPA-репозитории проекта. Пакет с Mir 0.29 также одобрен для включения в репозиторий Ubuntu 18.04 (будет перенесён из proposed в main в течение недели).

Основные изменения:

  • Продолжена реализация поддержки средств для обеспечения запуска Wayland-приложений в окружении Mir, используя Mir в качестве композитного сервера для Wayland. Улучшен охват тестами кода, связанного с Wayland. Устранены проблемы, выявленные в процессе проверки кода на предмет совместимости со спецификациями Wayland.
  • ABI mirserver обновлён до версии 46;
  • Обеспечена возможность сборки и работы в окружении дистрибутива Fedora (26, 27 и rawhide).
  • Включена поддержка захвата экрана в буферы в разделяемой памяти (SHM).


  1. Главная ссылка к новости (https://community.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Дисплейный сервер Mir добавлен в репозитории Fedora
  3. OpenNews: Разработка дисплейного сервера Mir перенесена на Git и GitHub
  4. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.28 c начальной поддержкой Wayland
  5. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mir
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  • 1.1, Аноним, 18:50, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Сообщество Fedora молодцы, годный проект делают Жду Fedora 28 с Mir по умолчани... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 19:15, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Правильно ли понимаю, что без дополнительных прослоек Mir поддерживает функциона... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 19:19, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь теперь можно запустить xterm в xwayland в wayland в mir.
     
  • 1.5, Аноним, 19:38, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Mir такая же куцая, нищeбродская по функционалу поделка как wayland по сравнению... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, commiethebeastie, 19:50, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он как композитор используется теперь.
     
  • 1.7, Аноним, 19:50, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В каком году ждать падения с орбиты?
     
  • 1.8, botman, 19:55, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хоть лицензия GPL в нём присутствует, в отличие от Wayland... уже должно было обнадёжить, особенно отечественные базальты и прочие астры.
     

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