14.12.2017 08:30  Релиз эмулятора QEMU 2.11.0

Доступен релиз проекта QEMU 2.11. В качестве эмулятора QEMU позволяет запустить программу, собранную для одной аппаратной платформы, на системе с совершенно иной архитектурой, например, выполнить приложение для ARM на x86-совместимом ПК. В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к нативной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM. Изначально проект был создан Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard) с целью обеспечения возможности запуска собранных для платформы x86 исполняемых файлов Linux на архитектурах, отличных от x86. За годы разработки была добавлена поддержка полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур, число эмулируемых аппаратных устройств превысило 400. При подготовке версии 2.11 внесено более 2000 изменений от 165 разработчиков. Ключевые улучшения, добавленные в QEMU 2.11: В VFIO-устройствах проброса доступа к GPU NVIDIA (p2p DMA) добавлена экспериментальная поддержка технологии NVIDIA GPUDirect Cliques;

Добавлен эмулятор TPM (Trusted Platform Module);

Улучшена поддержка запуска гостевых систем на базе Hyper-V поверх гипервизора KVM, добавлена возможность использования более 64 виртуальных CPU на гостевую систему Hyper-V;

Добавлено новое устройство pcie-pci-bridge для проброса PCIe через PCI, поддерживающее горячее подключение устройств, SHPC и способное выступать в качестве замены i82801b11 DMI для PCI-мостов;

Увеличена производительность при использовании интегрированной поддержки формата шифрованных разделов LUKS на блочных устройствах;

Добавлено системное руководство qemu-block-drivers;

Предоставлена возможность горячего подключения watchdog-устройств и указания watchdog-действий во время работы;

В графическом интерфейсе улучшена поддержка работы VNC через Websockets и задействована БД keycodemapdb для сопоставления скэнкодов с кодами символов;

В устройство virtio-input добавлена поддержка событий REL_WHEEL;

В эмулятор архитектуры ARM добавлена поддержка эмуляции плат Smartfusion2, увеличена производительность проброса PCI с использованием INTx, улучшена поддержка Xen для гостевых систем на базе архитектуры AArch64;

В эмулятор архитектуры OpenRISC добавлена экспериментальная поддержка многопроцессорных систем (SMP);

В эмуляторе архитектуры PowerPC налажена работа различных типов Mac-систем и добавлена поддержка виртуальных режимов SMT;

В эмуляторе архитектуры s390 появилась поддержка устройств virtio-input-ccw и virtio-gpu-ccw, горячего подключения CPU через новый интерфейс device_add и экспериментальная поддержка полной эмуляции нескольких потоков vcpu;

В эмулятор архитектуры SPARC добавлена эмуляция адаптера sunhme (Happy Meal Ethernet) и обеспечено использование мостов Simba PCI для более качественного соответствия топологии Ultra 5 PCI;

Объявлены устаревшими опции "-hdachs" и "-usbdevice", а также параметры "serial", "trans", "secs", "heads", "cyls" и "addr" в опции "-drive", вместо которых следует использовать обобщённую опцию "-device". Для захвата сетевого трафика вместо "-net dump" теперь следует использовать флаг "-object filter-dump" с опцией "-netdev";

Прекращена поддержка платформы AIX и архитектуры ia64 (Itanium) на стороне хост-системы. В будущем, из-за отсутствия сопровождающих или инфраструктуры для тестирования, не исключается прекращение поддержки платформ GNU/kFreeBSD, DragonFly BSD, Solaris и Haiku. Также ищутся добровольцы, готовые помочь в сопровождении и улучшении поддержки QEMU для OpenBSD.



