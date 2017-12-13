13.12.2017 12:54  Выпуск Cryptsetup 2.0

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|1.1, mumu, 13:04, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Так и не смог разобраться во всём этом зоопарке. До сих пор не могу понять, как лучше делать: lvm поверх luks или luks поверх lvm. А теперь ещё и dm-crypt... Вообще не понятно с какого боку его использовать и как он дружит с lvm
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|4.25, Greg KH, 13:52, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну, раз у тебя дистр для умных, прочти уже арчевики на эту тему (как самую вменяемую документацию), и сам реши.
Я юзаю (xfs на (lvm на (luks на (диске)))) как дефолт моего дистра - проблем с дисками нет. Кроме срAн0го раздела UEFI в fat32, который уже 2 раза сыпался и приходилось перегенерировать. Вот уж мерзкая инородная субстанция!
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|8.40, Greg KH, 14:19, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Типа, выбирай нормальный, т.к. в линуксе нормально - это когда ничего не работает? Нет, спасибо. У меня пусть будет ненормальный, который работает. И никаких просадок iops нет, проверено, если что.
Любители искать на жопу приключения пусть продолжают игнорировать документацию и спрашивать в 1024 раз на форуме одно и то же.
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|10.44, Greg KH, 14:37, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что проку в том выборе, если как раз нужный мне параметр выбрать не предлагает _никто_. А именно - тип файловой системы под UEFI-раздел. Можно сколько угодно жонглировать костылями и бредить "выбором", только это всё пустое. Sane defaults рулят, а процесс выбора между двумя стульями меня не заводит.
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|3.41, Greg KH, 14:24, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> lvm так вообще не особо нужен, часто разбивку меняете ?
Каждый раз, как ставлю без lvm, потом бешусь, что решил потакать своему ОКР и исключил якобы ненужную прослойку. То корень требуется расширить, то /var отпочковать, то storage от home отпочковать, то под виртуалку выделить чистый раздел (кстати пришел к выводу, что это для рабочей станции непрактично, лучше использовать образом в файле, а не томе lvm, но это оффтоп) - и без lvm это лишний геморрой, с lvm намного меньше.
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|2.34, nazarpc, 14:13, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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У меня LUKS поверх сырого диска, а внутри обычная GPT с разделами либо, для системного диска, сразу BTRFS. С GPT приходится выполнять дополнительную команду для того чтобы можно было монтировать отдельные разделы, но работает больше года без проблем.
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|3.36, nazarpc, 14:16, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> У меня LUKS поверх сырого диска, а внутри обычная GPT с разделами
> либо, для системного диска, сразу BTRFS. С GPT приходится выполнять дополнительную
> команду для того чтобы можно было монтировать отдельные разделы, но работает
> больше года без проблем.
Ах да, ESP раздел с grub, четырьмя модулями для расшифровки и конфигом в 300 байт на отдельном незашифрованном разделе на флэшке. Всё вместе четверть мегабайта. Всё остальное зашифровано.
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|1.15, ryoken, 13:27, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> - Новая реализация функции хэширования паролей PBKDF (Password-Based Key Derivation Function),
> ориентированная на затруднение проведения параллелизированных атак по подбору пароля
> по словарю (не позволяет применять GPU из-за потребности в большом размере
> памяти для вычисления хэша).
За видяхи обидно :D. На современных гигабайты памяти (а на профессиональных так и пара десятков гигабайт бывает). Неужто не хватает..? :)
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