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13.12.2017 12:54  Выпуск Cryptsetup 2.0

Доступен релиз набора утилит Cryptsetup 2.0, предназначенных для настройки шифрования дисковых разделов в Linux при помощи модуля dm-crypt. Поддерживается работа с разделами dm-crypt, LUKS, loop-AES и TrueCrypt с расширениями VeraCrypt. В состав также входят утилиты veritysetup и integritysetup для настройки средств контроля целостности данных на основе модулей dm-verity и dm-integrity.

В новой версии обеспечена поддержка дискового шифрования с использованием формата LUKS2, примечательного упрощённой системой управления ключами, возможностью использования секторов большого размера (4096 вместо 512, снижает нагрузку при расшифровке), символьными идентификаторами разделов (label) и средствами резервирования метаданных с возможностью их автоматического восстановления из копии в случае выявления повреждения. Поддержка ранее используемого формата LUKS1 сохранена в полном объёме с обеспечением обратной совместимости. Для преобразования из формата LUKS1 в LUKS2 реализована команда "cryptsetup convert".

В новой версии также представлена поддержка аутентифицированного дискового шифрования (Authenticated Encryption, гарантирует, что блок данных не был модифицирован обходным путём) и контроля целостности данных без шифрования на основе модуля ядра dm-integrity. Для управления модулем dm-integrity добавлена новая утилита integritysetup. Режим аутентифицированного дискового шифрования позволяет совместить защиту данных от чужих глаз и средства обеспечения целостности, как с позиции предотвращения скрытых случайных повреждений информации, так и для блокирования внесения неавторизированных изменений на дисковом уровне.

Среди других изменений:

  • Новая реализация функции хэширования паролей PBKDF (Password-Based Key Derivation Function), ориентированная на затруднение проведения параллелизированных атак по подбору пароля по словарю (не позволяет применять GPU из-за потребности в большом размере памяти для вычисления хэша).
  • Добавлена опция "--pbkdf-force-iterations", позволяющая самостоятельно выбрать уровень защиты PBKDF, балансируя между затруднением словарного подбора и потреблением ресурсов CPU/потреблением памяти/задержкой при входе.
  • Возможность использования хэш-функции Argon2 для создания ключей на основе заданного пользователем пароля.
  • Поддержка применения встроенного в ядро Linuх хранилища ключей (Kernel keyring) для передачи ключей и паролей доступа к разделу. Поддержка автоматической активации раздела по находящемуся в хранилище ключей токену.
  • Поддержка открытия разделов VeraCrypt, в которых используется Personal Iteration Multiplier (PIM).
  • Возможность запоминания выбранных для разделов флагов (например, включение TRIM).
  • Новая команда "--deferred" которая позволяет пометить устройство для удаления, но произвести удаление после того как оно перестанет использоваться (например, после отмонтирования связанного с ним разедела).


  1. Главная ссылка к новости (http://www.saout.de/pipermail/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Cryptsetup, позволяющая получить доступ к root shell
  3. OpenNews: В Cryptkeeper всплыла проблема, приводящая к заданию фиксированного пароля "p"
  4. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Libgcrypt 1.8.0
  5. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.21, форка TrueCrypt
  6. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cryptsetup, dm-crypt
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  • 1.1, mumu, 13:04, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Так и не смог разобраться во всём этом зоопарке. До сих пор не могу понять, как лучше делать: lvm поверх luks или luks поверх lvm. А теперь ещё и dm-crypt... Вообще не понятно с какого боку его использовать и как он дружит с lvm
     
     
  • 2.2, Аноним, 13:09, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Ничего из этого не используйте, лучше шифруйте отдельные файлы каталоги LUKS оч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.5, Аноним, 13:12, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не так Лучше делать нешифрованный раздел, а на нём криптоконтейнеры LUKS в файл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.6, Аноним, 13:13, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    юзайте cryptsetup luksHeaderBackup - ничего не пострадает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Аноним, 13:15, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно было остановиться на Ничего из этого не используйте Где и у кого он ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, Аноним, 13:15, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ничего из этого не используйте

    Товарищ майор, залогиньтесь.

     
  • 2.3, Аноним, 13:11, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    luks поверх lvm
    наоборот - извращение какое-то )
     
     
  • 3.10, Аноним, 13:17, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ...ею
    Сначало шифруется раздел, а потом на него сажают LVM!
     
  • 3.23, SysA, 13:48, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > luks поверх lvm
    > наоборот - извращение какое-то )

    Kak раз-таки извращение - luks поверх lvm! :)

     
  • 2.4, Аноним, 13:11, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вот так, например: https://habrahabr.ru/post/308032/
     
     
  • 3.12, Аноним, 13:20, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Boot пересаживается на внешний носитель.
     
  • 2.11, Аноним, 13:19, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это зависит Если у тебя один диск, удобнее сделать LUKS прямо на нём Если диск... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 13:24, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    В каком случае несколько дисков?
    Детализируйте.
     
  • 2.14, Greg KH, 13:25, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Оставляй, как тебе предлагает шифровать инсталлятор твоего любимого дистра.
     
     
  • 3.22, Аноним, 13:47, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так инсталятор то и не предлагает вариант. Выбираешь сам.
     
     
  • 4.25, Greg KH, 13:52, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, раз у тебя дистр для умных, прочти уже арчевики на эту тему (как самую вменяемую документацию), и сам реши.

    Я юзаю (xfs на (lvm на (luks на (диске)))) как дефолт моего дистра - проблем с дисками нет. Кроме срAн0го раздела UEFI в fat32, который уже 2 раза сыпался и приходилось перегенерировать. Вот уж мерзкая инородная субстанция!

     
     
  • 5.26, Аноним, 14:01, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Стоп Так смотреть что инсталятор предлагает или читать Вики В том то и дел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.29, Greg KH, 14:07, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Читать и смотреть хотя бы сообщения в той ветке, куда отвечаешь. А то какие-то несвязные вопросы получаются.
     
     
  • 7.33, Аноним, 14:12, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или все таки собраться с мыслями и перестать давать не нужные советы?
     
  • 6.31, Аноним, 14:09, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    проще разумеется ничего не читать, а просто поставить как предлогает дефолтный и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.35, Аноним, 14:14, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Вот откровение Бл Я столько лет жил неправильно Г... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.27, Аноним, 14:06, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а что за дистр, если не секрет?
     
     
  • 6.30, Greg KH, 14:07, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а что за дистр, если не секрет?

    centoso

     
     
  • 7.37, Аноним, 14:16, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так нормальные дистрибутивы нужно выбирать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.40, Greg KH, 14:19, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Типа, выбирай нормальный, т.к. в линуксе нормально - это когда ничего не работает? Нет, спасибо. У меня пусть будет ненормальный, который работает. И никаких просадок iops нет, проверено, если что.

    Любители искать на жопу приключения пусть продолжают игнорировать документацию и спрашивать в 1024 раз на форуме одно и то же.

     
     
  • 9.42, Аноним, 14:31, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1024 Так это человек-рыбка Нормальный - этот который дает выбор, а не ставится... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.44, Greg KH, 14:37, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что проку в том выборе, если как раз нужный мне параметр выбрать не предлагает _никто_. А именно - тип файловой системы под UEFI-раздел. Можно сколько угодно жонглировать костылями и бредить "выбором", только это всё пустое. Sane defaults рулят, а процесс выбора между двумя стульями меня не заводит.
     
  • 2.18, Аноним, 13:39, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тут нет лучше-хуже, у этих способов разные характеристики и как делать зависит о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, Аноним, 13:49, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего потратить 15 минут личного времени и прочитать хотя бы Вики?
     
  • 2.32, Ващенаглухо, 14:10, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Шифруйте весь диск целиком вместе с /boot. grub умеет грузится с luks разделов.
    lvm так вообще не особо нужен, часто разбивку меняете ?
     
     
  • 3.39, Аноним, 14:18, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В теории ДА, но затрах..ся в натуре делать.
     
  • 3.41, Greg KH, 14:24, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > lvm так вообще не особо нужен, часто разбивку меняете ?

    Каждый раз, как ставлю без lvm, потом бешусь, что решил потакать своему ОКР и исключил якобы ненужную прослойку. То корень требуется расширить, то /var отпочковать, то storage от home отпочковать, то под виртуалку выделить чистый раздел (кстати пришел к выводу, что это для рабочей станции непрактично, лучше использовать образом в файле, а не томе lvm, но это оффтоп) - и без lvm это лишний геморрой, с lvm намного меньше.


     
  • 2.34, nazarpc, 14:13, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня LUKS поверх сырого диска, а внутри обычная GPT с разделами либо, для системного диска, сразу BTRFS. С GPT приходится выполнять дополнительную команду для того чтобы можно было монтировать отдельные разделы, но работает больше года без проблем.
     
     
  • 3.36, nazarpc, 14:16, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня LUKS поверх сырого диска, а внутри обычная GPT с разделами
    > либо, для системного диска, сразу BTRFS. С GPT приходится выполнять дополнительную
    > команду для того чтобы можно было монтировать отдельные разделы, но работает
    > больше года без проблем.

    Ах да, ESP раздел с grub, четырьмя модулями для расшифровки и конфигом в 300 байт на отдельном незашифрованном разделе на флэшке. Всё вместе четверть мегабайта. Всё остальное зашифровано.

     
  • 1.7, Аноним, 13:14, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Но размер сектора при этом изменить не получится, я правильно понимаю ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 14:07, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    скорей всего нет, это при форматировании ручном, в инсталляторах я такой фичи ни... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, ryoken, 13:27, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > -  Новая реализация функции хэширования паролей PBKDF (Password-Based Key Derivation Function),
    > ориентированная на затруднение проведения параллелизированных атак по подбору пароля
    > по словарю (не позволяет применять GPU из-за потребности в большом размере
    > памяти для вычисления хэша).

    За видяхи обидно :D. На современных гигабайты памяти (а на профессиональных так и пара десятков гигабайт бывает). Неужто не хватает..? :)

     
     
  • 2.19, Фуррь, 13:40, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Неужто не хватает..? :)

    Хватает, но видеопамять потому и видео, что предназначена для графической информации, а не обычной.

     
     
  • 3.21, Анонимы, 13:45, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно уже нет
     
  • 3.38, nazarpc, 14:17, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Память это память. Её без разницы какие байты хранить.
     
  • 2.43, Аноним, 14:37, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    АМДшных карт не касается Авторы видимо не вкрусе, но современные АМДшные ГПУ по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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